DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

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6 saat önce

Jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarını ziyaret ettiGAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Döndü Doğan (77), evinde ziyaret ederek gününü kutlayan jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarına giderek dua etti.

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Jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarını ziyaret etti

GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, Döndü Doğan (77), evinde ziyaret ederek gününü kutlayan jandarmalarla birlikte şehit oğlunun mezarına giderek dua etti.

1985 yılında Ege Denizi'nde gerçekleştirilen 'Deniz Kurdu-85' tatbikatında tank çıkarması gemisinin batması sonucu 39 arkadaşıyla birlikte şehit olan ve naaşı bulunamayan Topçu Çavuş Sıtkı Doğan için İslahiye şehitliğine sembolik mezar yapıldı. Olaydan 10 yıl sonra yapılan sembolik mezara şehit annesi Döndü Doğan, 25 yıldır fırsat buldukça ve önemli günlerde ziyaret ediyor. Şehit annesini bu yıl virüs tedbirleri nedeniyle dışarı çıkamadığı için jandarma ekibi ziyaret etti. İdilli Mahallesindeki evinde Anneler Günü kutlanan Döndü Doğan, daha sonra jandarmalarla birlikte oğlunun sembolik mezarına giderek dua etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İslahiye şehitliği

-Jandarma şehit annesini getirmesi

-Jandarmanın çiçek takdimi

-Şehit annesi Döndü Doğan'ın kuranı kerim okuması

-Dua edilmesi

-Döndü Doğan ile röp

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera:   Kadir ÇELİK- GAZİANTEP-DHA)

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Şehit annesi kısıtlamanın kaldırılmasının ardından oğlunun kabrinin başına geldi

SAMSUN'da, 4 saatlik sokağa çıkma izninin ardından bazı vatandaşların ilk adresi mezarlıklar oldu. 2 ayın ardından ilk kez dışarı çıkan şehit annesi Ümmihan Sağır, şehit oğlu için dualar okurken, Leyle Güneri ise Anneler Günü dolayısıyla annesinin mezarını ziyaret etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar bugün ilk kez sokağa çıktı. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Samsun'da da 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar sokaklara çıkarak güzel havanın ve güneşin keyfini çıkardı. Kentte uzun bir sürenin ardından dışarı çıkan bazı vatandaşların ilk adresi ise 2 aydır gelemedikleri yakınlarının mezarları oldu. Samsun Asri Mezarlığı'na gelen vatandaşlar, yakınları için dualar okudu. İlkadım Kaymakamlığı Vefa Destek Grubu'nun yardımıyla mezarlığa gelen şehit annesi Ümmihan Sağır da, 1993 yılında şehit olan oğlu İsmail Sağır'ın mezarı başında dualar okudu. İlk kez dışarı çıktıklarını ve mezarlığa geldiklerini ifade eden vatandaşlar da, Anneler Günü dolayısıyla annelerine dua okuduklarını belirttiler.

'AKLIM GEZMEKTE DEĞİL, OĞLUMDA'

Şehit oğlu İsmail Sağır'ın mezarı başında dua eden Ümmihan Sağır, "Vefa grubundan rica etmiştim, Allah razı olsun beni buraya getirdiler. Diğer oğlum da burada yatıyor. Aklım gezmekte değil, onlarda. Onlara evimden dua ediyordum ama şimdi yanlarında oldumö dedi. Yasak süreci başladığından beri ilk defa dışarı çıktığını söyleyen Seniye Gezer ise, "Kısıtlamanın kaldırılmasının ardından dolaşırken mezarlığa girelim dedik. Sokakta gezmek yerine buraya gelmeyi tercih ettik. Allah herkesin dualarını kabul etsinö şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehitlikten detaylar

-Ümmihan Sağır'ın oğlunun kabrine gelmesi

-Ümmihan Sağır'ın Vefa Grubu ile dua etmesi

-Ümmihan Sağır röportajı

-Detaylar

-Leyla Güneri'nin annesinin mezarında dua etmesi

-Leyla Güneri röportajı

-Seniye Gezer röportajı

Haber-Kamera:  Tayfur KARA, Zeynep Irmak ÖCAL/SAMSUN,

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Akçakale Kaymakamından şehit annelerine ziyaret

ŞANLIURFA'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde Kaymakam Hamza Özer, Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret etti.

Kaymakam Hamza Özer, sabah saatlerinden itibaren ilçede bulunan şehitlerin annelerinin evine gitti. Ziyaret ettiği annelerin gününü kutlayan ve şehitler için dua eden Kaymakam Özer, her zaman annelerin yanında olduklarının mesajını verdi. Kaymakam Özer, ziyaretlerde çeşitli hediyeler verdiği şehit annelerine Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in kaleme aldığı mektubu da takdim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaymakamın şehit annesini ziyareti

Kaymakamın şehit anneleri ile konuşması

Kaymakamın hediye ve mektup vermesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA -DHA)

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Kütahya'da yaşlılar sokağa akın etti

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstündekiler bugün verilen izinle birlikte sokağa akın etti. Park ve bahçeler dolarken, izin saatlerini yürüyerek değerlendirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla evlerinden çıktı. Kütahya'da kısıtlama nedeniyle yaklaşık 2 aydır evlerinde olan yaşlılar izinle birlikte sokaklara çıktı. Cumhuriyet Caddesi ve Zafer Meydanı'nda yoğunluk oluşurken, yaşlılar izin sürelerini yürüyüş yaparak ve banklarda dinlenerek geçirdi. Ulu Cami ve Ali Paşa Cami şadırvanlarında sosyal mesafe kuralına uyarak oturan yaşlılar, şadırvanda sohbet etti. Sokağa çıkan yaşlılardan Mehmet Dilsiz, yeniden dışarı çıkmanın güzel bir duygu olduğunu ifade ederek, "Evde televizyona baktık namazımızı kıldık. Dışarıya çıkmak çok güzel bir duygu. Temiz hava alıyorsun, insanlarla karşılaşıyorsun, Kütahya'nın güzelliklerini görüyorsunuzö dedi.

Hava sıcaklığının 21 derece olduğu kentte, 50 gündür dışarı çıkmadığını anlatan Abdullah Kasapoğlu, "Hava güzel, insanlar güzel birde hastalık olmasa, 50 gündür hiç dışarıya çıkmadık. İhtiyaçlarımızı çocuklarımız komşularımız, eşimiz dostumuz karşıladı. Mutluyuz. Çok zor oldu hazırlanıp evden dışarıya çıkmak. Ama eve de alışmıştık. Bunu da özlemiştik yürüyüş yapmak için. İnşallah tedbirler devam eder sağlığımızla sağlıklı günlere ulaşırızö diye konuştu. İrfan Varol ise 2 aydır evde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İki aydır evdeyim. Hobilerle küçük sporlarla geçirdim. Bugün dışarı çıktık ama ayaklarım et kesti, kısa mesafede yürüyünce. Hareket lazım yatalak hasta gibi olduk 2 aydır. Çok iyi dışarı çıkmak ama ayaklarım ağrıyınca zor oldu. Benim evdekilere tavsiyem kesinlikle evde spor yapsınlar. Ben yapmışken evde durmaktan ayaklarım kesildiö

Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de yaşlıların izin süresince sosyal mesafe kuralına dikkat etmeleri için park ve bahçelerde devriye gezerek uyarılarda bulundu.

TAVŞANLI'DA DA PARKLAR DOLDU

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 65 yaş ve üstü vatandaşlar, 4 saat sokağa çıkma izni verilmesi üzerine park ve bahçelere akın etti.  Tavşanlı ilçesi 3 Eylül Parkı ve Ada mesire alanına akın eden 65 yaş üstü vatandaşlar, yürüyüş yaparak, sıcak havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan vatandaşlar, "Evde oldukça sıkıldık. Park ve bahçelere torunlarımız yanımızda olmasa da çıkıp dolaştık, hatta onların yerine de çocuk parkına uğradık. Verilen izinden dolayı tüm yetkililere teşekkür ederiz. Ayrıca tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsunö şeklinde konuştu. Sokağa çıkarak yürüyüş yapan ve dostları ile kısa süre de olsa sohbet etme imkanı bulan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, maske kullanımına ve sosyal mesafeye dikkat ettikleri görüldü.

Döndü Doğan, İslahiye, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 04:19 Kaynak: DHA


Son Dakika

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