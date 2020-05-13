DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Tüfek kazayla ateş aldı, 15 yaşındaki Kadirhan, öldü

UŞAK'ta, tarlada arkadaşıyla şakalaşırken iddiaya göre tüfeğin kazayla ateş alması sonucu ağır yaralanan Kadirhan Acar (15) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

Olay, öğle saatlerinde Uşak merkeze bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. (15) ve Emre C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, burada 3 arkadaş şakalaşırken yanlarındaki av tüfeği bilinmeyen nedenle kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti. Ağır yaralanan Kadirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinca yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadirhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kadirhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma Halil Y. ve Emre C.S.'yi gözaltına aldı. Acı haberi alan ve hastane önüne gelen Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneden görüntü

-Kadirhan A.'nın yakınları

-Gözyaşı dökenlerden görüntüler

Haber-Kamera: Feyzi DAVULCU, UŞAK,

=====================

Motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet sürücüsü yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada yaya ile motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesindeki Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde meydana geldi. Kuğulu Park mevkiinden Hükümet Konağı yönüne giden Burak Sarıkaya'nın (28) kullandığı plakasız motosiklet, Barış Sokak'tan caddeye çıkan Zakir Kaya'ya (64) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Kaya ile sürücü Sarıkaya ve arkasındaki Savaş Bolat (35) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burak Sarıkaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

Polis ekipleri ve sağlık ekiplerinden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

================

Bursa'da mobilya fabrikasının bahçesinde yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının bahçesindeki ahşapların tutuşmasıyla yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin trafoya sıçraması üzerine patlama meydana geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla fabrika binasına sıçramadan söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Bursa- Ankara yolundaki mobilya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bahçesindeki istifli ahşaplar henüz belirlenemeyen nedenle bir anda tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken alevleri fark eden sürücüler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekerken, polis bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Alevlerin sıçradığı trafoda patlama meydana geldi. Bölgeye sevk edilen UEDAŞ ekipleri kısa sürede elektrik akımını kesti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat çalışmasıyla söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-İtfaiye dkiplerinin çalışması detay

-Olay yeri detay

-Alevler detay

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

====================

Adana'da iki şüpheli, park halindeki hafif ticari aracı kundakladı

ADANA'da, kimliği belirsiz iki şüpheli, bir sitenin otoparkındaki hafif ticari aracı ateşe verdi. Araç itfaiye ekiplerince söndürülürken, şüpheliler kayıplara karıştı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz iki kişi, Hasan Çelik'e ait 01 ABK 374 plakalı hafif ticari aracı, üzerine yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Aracın bir anda alev aldığını gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye haber verirken, şüpheliler ise hızla ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken araç kullanılamaz hale geldi. Olay yeri inceleme ekipleri de yanan araçta çalışma yaptı. Aracı kundaklanan Hasan Çelik, "Tam iftar vakti iki kişi gelip, aracı yanıcı madde dökerek yakmış. Sitedekiler görmüş. Husumetli olduğum ya da şüphelendiğim biri yok" dedi.

Polis, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.