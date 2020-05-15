DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

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Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdilerMERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Plajı'na, havanın ısınmasıyla birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar akın etti.

Kızkalesi'nde yasağa rağmen denize girdiler MERSİN'in Erdemli ilçesi Kızkalesi Plajı'na, havanın ısınmasıyla birlikte, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen vatandaşlar akın etti. Hava sıcaklığının 35 dereceyi gösterdiği Erdemli ilçesinin önemli turizm merkezi olan Kızkalesi'nde, sıcaktan bunalanlar denize koştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olan plaja gidenleri, devriye gezen polis ekipleri, uyardı. Polisin uyarıları üzerine denizden çıkan vatandaşlar, "Denizde, kumsalda, açık havada yasak olması bizleri üzüyor" dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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