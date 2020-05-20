DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

KÜTAHYA'DA ORMAN YANGINI (1)

KÜTAHYA'nın Çavdarhisar ilçesine bağlı Gökler köyü yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlere, karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çavdarhisar'ın Gökler köyüne yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Alevlerin söndürülmesi için çok sayıda arazöz ve 1 helikopter ile karadan ve havadan müdahale ediliyor.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,

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Tekirdağ'da duvar inşaatında toprak kayması; ikinci işçi de yaralı kurtarıldı

Tekirdağ'da, sitenin zemin duvarındaki çalışma sırasında meydana gelen heyelan sonucu toprak altında kalan 2 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Toprak kaymasının ardından 1 süren çalışmalarda işçilerden Vahyettin Başboğa'nın(23) kurtarılmasının ardından, toprak altında kalan Mevlüt Erat'ı(29) kurtarma çalışmaları itfaiyenin yanı sıra AFAD, UMKE ekiplerinin de katılımıyla başladı. Kurtarma ekipleriyle konuşan Erat'ın sık sık su istediği belirtildi. Yaklaşık 3 saat süren ve iş makinelerinin de devreye sokularak yapılan çalışmanın ardından Erat'ta ekipler tarafından toprak altından yaralı olarak kurtarıldı. Erat, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedavi altına alındı.

İşçilerin kurtarma çalışmalarını Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da takip etti. Vali Yıldırım, konunun detaylı şekilde araştırılmasını ve iş güvenliği konusuna riayet edilip edilmediğinin de belirlenmesi talimatını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kurtarma çalışması

-İş makinelerinin getirilmesi

-AFAD, UMKE ve itfaiyenin çalışması

-Göçük altındaki işçi

-Vali Yıldırım'ın gelişi

-İşçinin kurtarılması

-İşçinin sedyeye alınması

-Ambulansa taşınması

-Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Ordu'da 17 katlı binaların yıkımı sürüyor

ORDU'da, kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldıkları gerekçesiyle mahkemece verilen karar doğrultusunda, 3 bloklu, 17'şer katlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 3 aydır süren çalışmalarda, inşaat halindeki 11 katlı binanın 8 katı yıkıldı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılının Mayıs ayında ihale yoluyla satışa çıkarılan Altınordu ilçesine bağlı Kirazlimanı Mahallesi'ndeki Belde Otel arsası üzerine 17'şer katlı, 280 daireli 3 bina için ruhsat verildi. Geçen yıl Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Hilmi Güler, kentin siluetini bozduğu ve hukuksuz yapıldıkları gerekçesiyle binaları, Belediye Meclisi'ne taşıdı. Alınan karar doğrultusunda binalar mühürlenirken yıkım kararı verilmesi için mahkemeye başvuruldu. Büyükşehir Belediyesi, başvurduğu Ordu İdare Mahkemesi'nden gökdelen inşaatının kıyı kenar çizgisi içinde kaldığını gerekçe gösterip, yıkıl kararı verilmesini talep etti.

Konsorsiyum şirketi de mahkemeye başvurarak, hukuki süreç başlatırken, geçen Şubat ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın, "Ordu'daki bina daha yıkılmadı mı?" sorusuyla konu yeniden gündeme geldi.

Mahkemece verilen yıkım kararı, Büyükşehir Belediyesi tarafından şirket yetkililerine tebliği edildi. Çevik kuvvet polisinin güvenlik önlemleri altında, Büyükşehir Belediyesi, 11 Şubat günü yıkım çalışmasına başladı. Bloklardan 11 katlı inşaat halindeki gökdelenin üzerine çıkarılan iş makinesi ile yaklaşık 3 aydır sürdürülen yıkım çalışmalarında 8 kat yıkıldı. Diğer katların yıkılması için yürütülen çalışmalar ise sürüyor.

'ORAYI HALKIMIZ KULLANACAK'

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler , sahillerin halka ait olduğunu belirterek, "Sahiller halkımıza, milletimize ait. Dolayısıyla burada kişisel olarak yasa dışı kullanımı zaten yanlış bir hareketti. Biz bu yanlışa son verdik ve bütün sahili temizledik. Burayı halka açıyoruz. Sınırlı sayıdaki kişilerin değil, toplum malı burası. Dolayısıyla Belde Evler'de kıyı kanuna aykırılık vardı. Onu da sonlandırmıştık olduk. Zemine kadar hepsi yıkılacak. Dolayısıyla yeşil saha olacak orası. Orayı çok amaçlı olarak halkımız kullanacakö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Binaların yıkım görüntüsü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler röportajı

Mustafa KIRLAK/ ORDU,

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Koronavirüs temizliğinde ortaya çıkan cinayette bir kişi daha tutuklandı

İZMİT'te, geçtiğimiz ay bir apartmanda yapılan koronavirüs temizliği sırasında 18 yıl önce öldürülen Ercüment Çetin cinayetiyle ilgili gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan E.Ç., cinayet sırasında olay yerinde olduğu tespit edilince tutuklandı.

İzmit Karadenizliler Mahallesi'ndeki çöp döküm alanında, geçtiğimiz ay geri dönüşüm malzemelerini ayrıştıran işçiler, çuval içinde battaniyeye sarılı halde, çürümüş ceset buldu. İşçilerin ihbarı üzerine harekete geçen Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro ekipleri, geniş çaplı araştırma başlattı. Önce çöp kamyonları sürücüleriyle irtibata geçilerek cesedin çıktığı çuvalın alındığı yer belirlendi. Çuvalın, Serdar Mahallesi'ndeki apartmanın zemin katındaki daireden çöpe atıldığı saptandı. Bilgilerine başvurulan apartman yöneticileri ise polise, çuvalı, binada koronavirüs nedeniyle temizlik yaptıkları sırada, 1999 yılından beri kullanılmayan ve kapısı olmayan dairede bulup, çöpe attıklarını anlattı.

Bu bilgilerden yola çıkarak araştırmasını genişleten polis, dairenin, 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, Sakarya 'ya taşınan bir aileye ait olduğunu öğrendi. Ailenin Sakarya'daki adresine giden polis, R.Ç. (39) ve E.Ç. (42) isimli kardeşleri sorguya aldı. Kardeşlerden R.Ç.'nin ifadesi, çuvaldaki cesedin sırrını ortaya çıkardı. Olayın ardından R.Ç. ve E.Ç. isimli iki kardeş yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki kardeşten R.Ç. tutuklanmış, E.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

TUTUKLANDI

Polise ekiplerinin yaptığı incelemelerde, E.Ç.'nin ifadesinde yalan söylediği ve cinayet anında ağabeyi R.Ç. ile beraber olduğu öğrenildi. Bunun üzerine serbest bırakılan E.Ç., yeniden gözaltına aldı. Gözaltına alınan E.Ç., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.