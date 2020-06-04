DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbettiİZMİT'te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti.

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Tramvaya maskesiz bindiği için uyaran güvenlik görevlisi kadını darbetti

İZMİT'te, tramvaya maskesiz binen E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darbetti. Polise de mukavemet gösteren E.F., gözaltına alındı.

Olay, saat 18.00 sıralarında İzmit merkezinde meydana geldi. Tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu. Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlilerinden bir kadın, E.F.'nin yanına giderek, maske takmasının zorunlu olduğunu ve maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini söyleyerek uyardı. E.F. bunun üzerine bir anda kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup boğazına sarıldı. E.F., güvenlik görevlisini darbederken, yolcular durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi gözaltına aldı. E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi'ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular ifade vermek üzere polis merkezine geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tramvayın durağında E.F.'nin gözaltına alınması

-Güvenlik görevlisi ve E.F.'nin karakola getirilmesi

HABER-KAMERA:  Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),

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Edirne Valisi Canalp: 3 haftadır pozitif vaka yok

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, kentte 3 haftadır koronavirüs vakası görülmediğini belirterek, "Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. Yine çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da koronavirüs hastamız bulunmuyor" dedi.

Koronavirüs sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını yaşatmak ve salgın sürecinde görev alan sağlık çalışanlarına karşı vefa örneği göstermek adına Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü 81 ilde 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı' kurulması kararı aldı. Karar kapsamında Edirne'de ise üniversite hastanelerinde 3 bin 171, özel sağlık birimlerinde 606 ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde 3 bin 701 olmak üzere toplam 7 bin 478 sağlık çalışanı için 7 bin 478 fidan dikilmesi planlandı. Kampanyanın ilk adımını Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde atan Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada sağlık çalışanlarına da fidan dağıttı.

'MÜCADELEMİZ KESİNTİSİZ DEVAM ETTİ'

Etkinlikte konuşan Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin koronavirüsle çok iyi mücadele ettiğini belirterek, "Edirne olarak da koronavirüs ile mücadelede çok iyi bir performans sergilediğimizi ifade edebilirim. Bütün kurumlarımız, bütün vatandaşlarımız iyi bir çalışma sergiliyor. Şunu ifade etmek isterim ki koronavirüs ile mücadelede en önemli faktör devlet kurumlarının çok iyi bir eş güdüm içerisinde çalışıyor olması. İkincisi de halkımızın tedbirlere sımsıkı bir şekilde sarılıyor olmasından geçiyor. Bu çerçeve içerisinde başlangıçtan bugüne mücadelemizin kesintisiz bir şekilde sürekli devam ettirdik" dedi.

'EDİRNE'DE 3 HAFTADIR YENİ VAKA YOK'

Edirne'de 3 haftadan bu yana pozitif vaka görünmediğini kaydeden Vali Canalp, "Bu mücadele neticesindedir ki bugün hem ülke olarak hem de Edirne olarak istediğimiz istikamete doğru belli bir seyir almış durumdayız. Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki 3 haftadan beridir Edirne'mizde hiçbir pozitif vaka gözükmemektedir. ve yine memnuniyetle ifade ederim ki çok sayıda kronik rahatsızlığı olan bir hastamız dışında, şu anda sağlık kuruluşlarımızda da aynı şekilde koronavirüs hastamız bulunmuyor. Ama bu asla ve asla bizim alacağımız tedbirler noktasında herhangi bir gevşeme göstermemize de imkan vermiyor. Almış olmuş olduğumuz tedbirleri yine sıkı sıkıya sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

7 BİN 478 FİDAN DİKİLECEK

Öte yandan Edirne'de 7 bin 478 sağlık çalışanı için hazırlanan 7 bin 478 fidan, Lalapaşa Hacıdanışment yolu üzerinde 80 dekarlık alanda hazırlan 'Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı'na dikilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hatıra Ormanı yazısının açılması

Vali Canalp'in fidan dikmesi

Fidandan detay

Vali Ekrem Canalp açıklama

Fidan dağıtımından detay

Valinin sağlıkçılarla sohbeti

Detay görüntüler

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Lapseki'de sahile ölü caretta caretta vurdu

ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, sahile caretta caretta türü deniz kaplumbağası ölüsü vurdu.

Lapseki ilçesi Süleymanpaşa Mahallesi Kökez mevkiinde, sahile vuran caretta caretta ölüsü bulundu. Ölü caretta carettayı görenler durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Lapseki Belediyesi ekiplerince, yaklaşık 1,5 metre boyunda ve 100 kilo ağırlığında olduğu tahmin edilen caretta caretta iş makinesiyle sahilden kaldırıldı.

Sahile vuran ölü caretta carettayı gören Erdem Bayraktar, "Sahile vuran kaplumbağanın yanına gidip baktığımızda, hareket etmediğini ve ölü olduğunu gördük. Durumu hemen yetkililere bildirdik" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sahile vuran ölü caretta carettadan genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ(Çanakkale),

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Sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü öldü

AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Zeki Mercanoğlu (58), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Laleli Mahallesi 4526 Sokak'ta meydana geldi. Zeki Mercanoğlu yönetimindeki 68 KE 699 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına devrildi. Ters dönen otomobilde sıkışan Mercanoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarılan Mercanoğlu, yapılan ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Mercanoğlu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sulama kanalına düşen otomobilden detaylar

-Polis ekiplerinin incelemesi

-Genel detaylar

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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Hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Metin (29) ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Kamuran Kiraz (32) yönetimindeki 16 JYL 13 plakalı hafif ticari araç, caddeye çıkan Ali Metin'in kullandığı 16 NEL 01 plakalı motosikletle çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosikletin sürücüsü Metin, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Metin, sağlık görevlilerince yapılan müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Koronavirüs, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 09:48 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Son Dakika

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