DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Serinlemek için denize giren kadın rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde sıcak havadan bunalan ve serinlemek için denize giren bir kadın halk tarafından 'kum kayması veya kum göçmesi' olarak bilinen rip akıntısına kapılarak boğulma tehlikesi geçirdi. Talihsiz kadın çevredeki vatandaşlar ve Can-Kur ekiplerince kurtarıldı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Samandağ Sahili'nde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak havadan bunalan ismi açıklanmayan bir kadın serinlemek için denize girdi. Bir süre denizde yüzen kadın bir anda kadın halk arasında 'kum kayması veya kum göçmesi' olarak bilinen rip akıntısına kapılarak suda çırpınmaya başladı. Kadının çırpındığını gören çevredekiler durumu Can-Kur ve sağlık ekiplerine haber verdi. Boğulma tehlikesi yaşayan kadın vatandaşlar ve ekipler tarafından karaya çıkarıldı. Tesadüf eseri orada bulunan bir doktorun yaptığı kalp masajının ardından ambulansla Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Denizin içinde kadını kurtarmaya çalışan vatandaşlar

Genel ve detaylar

Haber: Hüseyin BOZOK-Kamera: HATAY,

=================

Nevşehir'de, doluya battaniye ve kartonlu önlem

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde bazı vatandaşlar, olası dolu yağışına karşı araçlarının üzerine battaniye ve karton sererek önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün, Ürgüp'te dolu yağışı olabileceği yönündeki uyarılarının ardından vatandaşlar, araçlarını korumak için önlem almaya başladı. Bazı kişilerin, araçlarının üzerine battaniye ve karton serdiği görüldü.

Aracını karton sererek korumaya çalışan İlyas Bolat, "Geçen yıl yaşanan dolu yağışı nedeniyle araçlarımız büyük hasar gördü. Tekrar bu durumu yaşamamak için önlem almak istedik. O nedenle Meteoroloji yetkililerinin dolu yağışı olacağı uyarısı sonrası önlemlerimizi aldık" dedi.