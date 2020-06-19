DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

SU BASAN TIP MERKEZİNİN BODRUM KATINDA BOĞULMAK ÜZERE OLAN KADINI, DALGIÇ POLİS KURTARDI

ADANA'da öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış sonrasında bir özel hastanenin bodrum katında tedavi gören kadın, suların içerisinden dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Çok sayıda apartmanın bodrum katına sular doldu. Bir özel tıp merkezinin bodrum katında tedavi gören ismi öğrenilemeyen kadın, sel sularının dolduğu katta mahsur kaldı. Suların içerisindeki kadını, dalgıç polisler ile itfaiye ekipleri, yan taraftaki bir mağazanını duvarını kırıp, kurtardı. Tıp merkezinin bodrum katında su tahliye işlemleri devam ediyor.

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ADANA

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Dilovası'nda yağmur su baskınlara neden oldu (7)

YOL ULAŞIMA AÇILDI

Yağmur sularıyla dolan D-100 Karayolu Dilovası mevkiinde suların çekilmeye başlamasıyla birlikte İstanbul istikameti tek şeritten ulaşıma açıldı. Ankara istikameti ise tamamen ulaşıma açıldı. Ekipler, İstanbul istikametini kaplayan suların çekilme için çalışmalarını sürdürüyor.

Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-Cihan TEKER/ KOCAELİ

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ADANA'DAKİ SAĞANAKTA SUYA KAPILAN KEDİYİ BÖYLE KURTARDILAR

Adana'da sağanak; caddeler sular altında (5)

SUYA KAPILAN KEDİYİ KURTARDILAR

Adana'da, öğle saatlerinde etkisini gösteren sağanakta sel suları altında kalan kedi, vatandaşlar tarafından kurtarılıp, kaldırıma alındı. Esnaf, kurtarılan kediyi yaşatmak için mücadele verdi. Yuttuğu suları çıkarmak için eline aldığı kediye müdahalede bulunan bir esnafın yaptığı çalışmanın ardından kedi, boğulmaktan kurtuldu. Kedi ile yavruları çağrılan veteriner tarafından tedavi için götürüldü.