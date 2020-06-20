DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

YAĞMURUN GETİRDİĞİ ÇAMUR YOLU KAPADI, O ANLAR KAMERADA

ERZİNCAN'da etkili olan sağanağın taşıdığı çamuru temizleyen iş makineleri olası bir sel felaketinin yaşanmasını önledi.

Erzincan'da iki gündür etkili olan sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağış sonucu Erzincan ile Üzümlü ilçesi arasındaki Kurt Deresinde taşkın tehlikesi yaşandı. Yağmur sularının taşıdığı çamurlu debisi yükselen dereden taşan sular Günebakan köyündeki vatandaşları korkuttu. Köy yolunu ulaşıma kapayan deredeki çamur ve sulara Erzincan Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi ve DSİ'ye ait iş makineleri müdahale etti.

Derenin içindeki çamurları temizleyen ekipler, suyun taşarak çevreye zarar vermesini engelledi. Yağmur sularıyla birlikte akan çamurun temizlenmesiyle köylüler rahat bir nefes aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Çamurun sel taşkını halinde dere yatağından gelmesi

-Çamurun yolu kapatması

Haber- Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN,

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HDP önünde eylem yapan baba 5 yıldır evlat hasreti çekiyor

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından, 2015 yılında 20 yaşındayken Tunceli'nin Pülümür ilçesinde kaçırılan asker oğlu Müslüm için HDP il binası önünde eşi Songül (49) ile 5 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş (51), 5 yıldır evlat hasreti çekiyor.

Vatani görevi için Erzincan'daki usta birliğine giderken, 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde, PKK'lı teröristlerce kaçırılan oğlu Müslüm için 5 Eylül'de Gaziantep'ten gelerek, Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde eşi Songül ile oturma eylemi yapan Şevket Altıntaş, 5 yıldır evlat hasretiyle yanıp tutuştuğunu söyledi.

'ARTIK BABALAR GÜNÜNE EVLAT HASRETİYLE GİRMEK İSTEMİYORUM'

Evladına kavuşmak umuduyla, Gaziantep'ten geldiğini ve artık Babalar Günü'ne evlat hasretiyle girmek istemediğini ifade eden Altıntaş, şunları kaydetti:

"2015'te çocuğumu kaçırdılar. Yıl 2020. 5 yıldır oğlumun hasretiyle yanıp tutuşuyorum. Her zaman söylediğimiz gibi bu tür günler bizlere ne yazık ki acı veriyor. Diğer babalar evlatlarına bir hediye alır, mutlu olur. Bizde ise anlatılmıyor. Bu acı farklı bir acı. Benim bir oğlum var. Elimden aldılar. İstersen 10 tane oğlum olsun. PKK oğlumu elimden aldı. Bana bu zulmü ediyor. Şimdi önce ara sıra videolar çıkardı. Bir şekilde görüp teselli olurduk. Ben bu eyleme katıldım diye, şimdi onu da kestiler. Şimdi bunu soruyorum. Ne yapmam lazımdı? Hacire ana geldi çocuğunu aldı. Ben çocuğumu 5 senelik süre zarfında aramış, bulamamışım. Bir sonuca ulaşamamışım. Peşine düşmeyeyim mi? Meclis'e bile gittim. 'HDP' dediler gittim. Diyorlar ki 'niye geldin buraya oturdun?' Nereye gideyim ben. Kısacası çocuğumun peşindeyim. En azından bir sesini duyayım. Bana bu zulmü yaşatmasınlar. Çocuğumu istiyorum ben. Bu 5'inci yıl oldu. Dilerim bu son Babalar Günü olur. Sadece benim değil, oradaki babalar ve evladından uzun zaman ayrı kalan tüm babaların evlat hasreti son bulur. Dilerim bu son babalar günü olur, dilerim bu son konuşma olur evlat hasretine dair."