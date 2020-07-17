DHA YURT BÜLTENİ -18 - Son Dakika

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Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın (3)OLAYI YAŞAYANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTIOtluk ve makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgede bulunan işletmelere de sıçradı.

Alaçatı'da otluk ve makilik alanda yangın (3)

OLAYI YAŞAYANLAR DEHŞET ANLARINI ANLATTI

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Otluk ve makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek bölgede bulunan işletmelere de sıçradı. İşletmelerde tatil yapan vatandaşlar tahliye edilirken, büyük bir kargaşa yaşandı. Bazı vatandaşların olay yerinden uzaklaşmak için rastgele otomobillere bindiği öğrenilirken, mekanlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından işletmelerde hasar tespit çalışmaları başladı. Yangında hiçbir vatandaşın zarar görmediği öğrenilirken, 5 köpeğin alevlerin arasından çıkamadığı belirtildi.

Yangında zarar gören mekanların işletmecilerinden Öner Karaman, "Yangından bir saat önce küçük bir duman gördük ve yetkilileri aradık ama gelen olmadı. Bunun üzerine kendi imkanlarımızla yangını söndürme ve insanları tahliye çalışmalarına başladık. En büyük tesellimiz can kaybının olmaması. İlk belirlemelere göre yangından etkilenen işletmelerde 5 milyon liralık zarar ön görülüyor. Hasar tespit çalışmaları başladık. Pandemi döneminde istihdamı sağlamak için bu kadar emek vermemize rağmen zamanında müdahale edilememesi bizi çok üzdü. Bazı şeylerin tarifi yoktur. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" dedi.

Alevlerin içinde köpeklerini kurtaran işletmeci Engin Dane, "Yangın sıçradığında üç yavru kopeğimizi kurtarmaya koştuk. 3 arkadaş üzerimize birer damacana su döktük. Ardından da alevlerin arasına girerek onları kurtardık. Onlara bir şey olsaydı böyle sağlam duramazdık. Cana geleceğine mala geldi. Üzgünüz ama umarım telafi edilir" ifadelerini kullandı.

İtfaiyenin geç müdahalede bulunduğunu iddia eden işletmeci Caner Çetin, "Makilik alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ve itfaiyenin de geç kalmasıyla işletmelere yayıldı. Alaçatı bölgesindeki işletmelerin desteklerini bekliyoruz. Yangın anında içeride tam anlamıyla can pazarı vardı. Personel çadırları yandı, hayvanlarımızı zor kurtardık" diye konuştu.

'MAHŞER MEYDANI GİBİYDİ'

Yangın sırasında işletmelerde tatil yapan vatandaşlardan Veysel Zamur (21), "Denize girmek için arkadaşlarımla bölgeye girdiğimizde alevden kaçan insanları gördük. Alevler gittikçe büyüyordu. Arabamıza binmek isteyenler oldu. Yanan bölgeden canımızı zor kurtardık" şeklinde konuştu.

Tatilcilerden Ömer Faruk Çanar (21) ise, "Hafta sonu tatili için Alaçatı'ya gelmiştik. Denize girmek için de bu bölgeyi tercih ettik. İlk duman çıktıktan sonra rüzgarın etkisiyle yayıldı. Ardından büyük bir kargaşa oldu. Mahşer meydanı gibiydi. Herkes kaçışıyordu. Valeler arabaların yandığını söylüyordu. Hızlıca arabaya bindik. Herkes kaçmak için araç bekliyordu" diye konuştu.

Karaman, Alaçatı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 21:13 Kaynak: DHA

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