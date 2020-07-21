DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-18

Yozgat'ta buğday tarlasında erkek cesedi bulunduYOZGAT'ın Sorgun ilçesinde buğday tarlasında, henüz kimliği belirlenemeyen kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne olan bir erkek cesedi bulundu.

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Yozgat'ta buğday tarlasında erkek cesedi bulundu

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde buğday tarlasında, henüz kimliği belirlenemeyen kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne olan bir erkek cesedi bulundu.

Olay, Sorgun Devlet Hastanesi'ne yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki Ayrıdam Köyü yakınlarında meydana geldi. Köy yakınlarındaki tekstil firmasının çalışanları, bir kişinin buğday tarlası içinde hareketsiz şekilde yattığını gördü, durumu jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Tarladaki cesedin, yaklaşık bir aydır aynı yerde olduğu tespit edilirken, kolunda damar yolu açılmasında kullanılan iğne bulundu. Ceset, otopsi yapılmak üzere Sorgun Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden görüntü

-Jandarmanın incelemesi

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/SORGUN, (Yozgat),

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MHP Ordu il başkanı istifa etti

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz, düzenlediği basın açıklamasında, Milletvekili Cemal Enginyurt'un ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesine duyarsız kalamayacağını belirterek, "Ordulunun sorununu anlatan bir konuşmasından dolayı genel merkezimizin, sayın milletvekilimiz hakkında yapmış olduğu ihraç talebine karşı MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz olarak bu tepkiye duyarsız kalmak istemiyorum. Biz Ordulunun bize verilen 83 bin oyunun hesabını sorduk. MHP'ye 83 bin oy vererek TBMM'ye gönderilen vekilimize sahip çıkma konusunda MHP Ordu İl Başkanlığından bugün itibariyle istifa ediyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-MHP Ordu İl Başkanı Köksal Yılmaz'ın açıklaması

Haber/Kamera: Mustafa KIRLAK-ORDU-DHA

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Trafondan çıkan yangın 60 pamiye ağacı ve bir otelin lojman ve ofisine zarar verdi

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, trafodan çıkan yakın yakındaki palmiye ağaçlarına da sıçrayarak büyüdü. Alevler, itfaiye ve orman ekipleri tarafından güçlükle söndürülürken, alevler 60 palmiye ağacı ile yakındaki bir otelin lojmanı ve ofis olarak kullandığı konteynere zarar verdi.

Ortakent Mahallesi, Müskebi Caddesi'ndeki boş bir arazinin kenarındaki trafoda bugün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle  yakındaki palmiye ağaçlarına ve kuru otlara da sıçrayarak geniş bir alana yayıldı. Alevler 60 kadar palmiye ağacı ile arazinin yakınındaki bir otelin personel lojmanı olarak kullandığı prefabrik yapı ile ofis olarak kullandığı konteynere de zarar verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz ve 15 itfaiye aracı sevk edildi. Ekipler, su sıkarak alevleri 1.5 saatte güçlükle söndürdü. Lojman olarak kullanılan prefabrik binada kalan otel personelinin alevleri fark edip, dışarı çıkarak ilk müdahalede bulunmasının olası can kaybını önlediği belirtildi.

Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yangından görüntü

-Söndürme çalışmalarından görüntü

-Meraklı kalabalığın ve söndürme çalışmalarına destek verenlerin görüntüü

-Genel ve detay görüntüler

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla),

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Gaziantep'te orman yangını: 2 hektar alan zarar gördü

GAZİANTEP'te ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü. Yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.

Akbulut Mahallesi kırsalında bulunan ormanlık alanda, öğleden sonra yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, ihbar üzerine ekipler müdahale etti. Alevlere Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 2 helikopter, 20 arazöz, 3 iş makinası ve 40 personel müdahale etti.

Ekiplerin 2 saat süren müdahalesinin ardından söndürülen yangında, 2 hektar alandaki ağaçlar zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Ekiplerin çalışması

Helikopterden su bırakılması

Yanan ağaçlar

İtfaiye araçları

Genel ve detay görüntüler

Haber: - Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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Hasankeyf'te 2 bin dönüm kırsal alan yandı

BATMAN'ın Hasankeyf ilçesi kırsalında çıkan yangında 2 bin dönüm kırsal alan yandı.

Dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çardaklı köyü kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbarla bölgeye gelen Batman, Hasankeyf ve Gercüş belediyeleri bünyesindeki itfaiye erleri, söndürme çalışması başlattı. Ekiplerin gece boyunca süren müdahalesinin ardından yangın bu sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

Sorgun, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 06:09 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika
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