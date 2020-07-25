DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 18

Gülistan'ın arama çalışmalarının sürdüğü baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü.

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Gülistan'ın arama çalışmalarının sürdüğü baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü

TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarusaltuk Viyadüğü'nün altından geçen Uzunçayır Baraj gölündeki suyun tahliyesi çalışmalarıyla su seviyesi 6 metre düşürüldü. Aygül Doku, kardeşinin kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A. ile yaptığı son görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişinin incelemesinin tamamlandığını ifade ederek, Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesi, kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan araştırmalar sonunda Gülistan Doku'nun cep telefonunun en son Uzunçayır Baraj gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi. Viyadük üzerinden geçen bir aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede yoğunlaştırılan arama çalışmalarına rağmen sonuca ulaşılamadı. Bunun üzerine ekipler, su altı aramalarını 6 Temmuz'da sonlandırırken, yüzeyinde ve kıyıdaki çalışmalar sürdürüldü.

GÜLİSTAN'I ARAMA ÇALIŞMALARINDA 203'ÜNCÜ GÜN

Gülistan'dan gelecek haberi bekleyen Doku ailesi, Ankara'ya gidip İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü. Bakan Soylu'nun talimatı üzerine yapılan toplantıyla Gülistan'ın son görüldüğü bölgedeki baraj suyunun tahliyesine karar verildi. 22 Temmuz günü baraj gölündeki sulun tahliye edilmesine ilişkin çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmayla baraj gölündeki su seviyesi 6 metre düştü. Arama çalışmaları 203'üncü gününe girerken bugün de Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanılmadı.

'GÜLİSTAN'IN İNTİHAR ETTİĞİNE İNANMIYORUM'

Aygül Doku, kardeşi için yürütülen arama çalışmasının yapıldığı bölgeye gelerek, gazetecilere açıklamada bulundu. Doku, kardeşinin kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A. ile yaptığı son görüşmenin kamera kayıtlarına ilişkin bilirkişinin incelemesinin tamamlandığını söyledi. Hazırlanan bilirkişi raporunda Gülistan ile erkek arkadaşı Z.A. ile yaptığı son görüşmeye ilişkin bilgilerin yer aldığını ifade eden Aygül Doku, kardeşinin intihar edebileceğine inanmadığını söyledi. Doku, "Gülistan 4 Ocak gecesi erkek arkadaşı Z. A'nın ailesi tarafından darbedilmişti kızımız. Biz onun şikayetçi olup olmadığını da bilmiyoruz açıkçası. Dün bilirkişi raporu geldi. Z.A., Gülistan'ın kafeden çıkıp tek başına ayrılırken gelip arkasında durması. İhtar, ikaz ve izah anlamında uzun süreli bedensel hareketleri bulunduğu bilirkişi tarafından belirtildi. İki kadının mekanlara gelişleri ve Gülistan dışarıda beklerken Z.A., kadınlardan birisini öpüyor. Biz bu iki kadını da bilmiyoruz. Bu iki kadının kimliği tespit edilmemiş. Bilirkişi raporunda Z.A.'nın o kadınlarla mekan dışında el kol hareketiyle bir şeyleri izah etmeye çalıştığını belirtildi. Daha sonra Gülistan içeri girmiştir. Z.A., Gülistan ile konuşmasına o iki kadın ve mekanda başka bir kadın şahit olmuştur. Bu iki kadından birisi öptüğü için Z.A. o kadını tanımakta ve bilmektedir. Tüm bunlar bilirkişi raporunda yer alıyor" dedi.

'ŞÜPHELİ Z.A. İÇİN TUTUKLANMA TALEBİNDE BULUNDUK'

Doku, HTS kayıtları ve bilirkişi tarafından hazırlanan raporun ardından Gülistan'ın kaybolmasında şüpheli tutulan Z.A.'nın tutuklanması için talepte bulunduklarını söyledi. Doku, "Olayla ilgili HTS kayıtları çıktı. Eldeki görüntüler incelendi ve biz bu kayıtlar sonrası Gülistan'ın erkek arkadaşı Z.A'nın tutuklanması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ferit DEMİR/TUNCELİ, -

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Bakan Kurum: "Mevzuata uymayan jeotermal firmalarına kapatma dahil tüm cezai işlemleri uygulayacağız"

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, jeotermal elektrik santrallerinin hava kirliliğine neden olup, olmadığını an be an denetleyeceklerini belirtip, mevzuata aykırı bir durum ile karşılaşılması halinde kapatma dahil tüm cezai işlemleri uygulayacaklarını söyledi. Bakan Kurum, yıl sonuna kadar tüm jeotermal tesislerine hava kirliliğini ölçmek üzere cihaz takmaları zorunluluğu getireceklerini de kaydetti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir takım inceleme ve ziyaretlerde bulunmak için Aydın'a geldi. Çıldır Havalanı'nda Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Metin Yavuz, Bekir Kuvvet Erim ile AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen tarafından karşılanan Bakan Kurum, ilk ziyareti Aydın Valisi Hüseyin Aksoy gerçekleştirdi.  Valilik ziyareti sonrasında Bakan Murat Kurum, Cumhur İttifakı ilçe belediye başkanlarının da katıldığı Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katıldı. Bakan Kurum, yaklaşık 4 saat süren toplantı sonrasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'AYDIN İÇİN ÖNEMLİ KARARLARI BİRLİKTE ALDIK'

Toplantıda Aydın için önemli kararlar aldıklarını vurgulayan Bakan Murat Kurum, "2002 yılından bugüne kadar Aydın'a tam 25 milyar liralık yatırım yaptık.  Ulaşımdan turizme, çevre şehircilik anlamında birçok alanda devrim niteliğindeki yatırımları Aydın'ımıza kazandırdık. Bugünde yapılan toplantıda Aydın için önemli kararları birlikte aldık. Aydın ülkemizin yüzde 70 jeotermal kaynağına sahiptir. Şehirde 36 jeotermal tesis var. Buradaki jeotermal tesislerinin hava kalitelerini incelemek amacıyla yapacağımız Hava Kirliliği Yönetmeliği değişikliği ile tüm jeotermal tesisleri hava kalitelerini an ve an izleyeceğiz. Bakanlığımızda bu verilere anlık ulaşabilecek. Yıl sonuna kadar tüm tesisler hava kirliliğini ölçmek üzere ölçüm cihazlarını yönetmelik çerçevesinde takmaları zorunluluğu getiriyoruz. Bütün tesislerin çevre mevzuatına uygunluğunun takibini anlık yapıyor olacağız. Yıl sonuna kadar tüm tesislerimiz hava kalitesini ölçen hava ölçüm cihazı takmak durumundalar" dedi.

'7 GÜN 24 SAAT ÖLÇÜM YAPILACAK'

Jeotermal enerjiden faydalanarak şehrimizin ısıtma sistemi kurulması ve bu bölgede turizmi artıracak işlemlerin yapabilmek amacıyla bir çalışma yapacaklarına da dikkati çeken Bakan Kurum, "Bölgede seracılığı, tarımı, turizmi ve istihdamı artıracak çok önemli bir adımı da atmış olacağız. Jeotermal kaynaklardan ısıtma içinde faydalanılsın. Jeotermalin neden olduğu hava kirliliğini sürekli ölçüm yapmak amacıyla Aydın'a bir adet mobil ölçüm cihazı yollayacağız. Cihaz 7 gün 24 saat ölçüm yapacak. Hava kirliliğinin, Çevre Mevzuatı'na uygun bir şekilde an be an denetimi yapacağız. Mevzuata karşı bir durum varsa kapatma dahil tüm cezai işlemleri yapacağız" diye konuştu.

'MENDERES NEHRİNİ KİRLETENE CEZA YAĞACAK'

Çevreye çok duyarlı olduğunu vurgulayan Bakan Murat Kurum, "Büyük Menderes Nehri Havzası var. Bu havza Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Aydın bölgesini kapsıyor. Bu havza sayesinde bu bölgede tarımı güçlendirecek sulama işlemlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda da denetimlerimiz rutin olarak devam ediyor. Haziran ayında yapılan denetimler çerçevesinde 14 tesisten 3'üne  mevzuata uymadığı için cezai işlem uygulandı. Aynı süreçte mevzuata aykırı devam etmeleri halinde de kapatma dahil her türlü cezai işlem uygulamaya devam edeceğiz. Belediyelerin arıtma tesisi yapmaları için maddi ve manevi her türlü desteği vereceğiz. Menderes Nehri'ni koruma çalışmasını tüm bakanlıklarımızla birlikte yaparak 2023'e kadar bölgemize kazandıracağız. Menderes Nehri'ni şehrimize kazandıracağız. Kirletenler içinde her türlü cezai işlemi yaptığımızı ve yapacağımızda belirtiyorum" dedi.

688 TOKİ KONUTU YAPILIYOR

Aydın'da yapımı devam eden TOKİ konutlarıyla ilgilide konuşan bakan Kurum, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu Sosyal Konut Projesi'nde bugüne kadar tüm Türkiye'de 940 bin konut yapıldı. Çok yakın bir zamanda 1 milyon konutu yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İncirliova'da 206, Efeler'de 200, Söke'de 200 ve Çine'de 82 konut olmak üzere toplam 688 konut çalışmaları devam ediyor. Yakın zamanda bunların yapımı tamamlanarak vatandaşlara teslim edilecek."

AYDIN'A MİLLET BAHÇESİ YAPILACAK

81 ilde Millet Bahçeleri'nin yapım çalışmalarını yapımının sürdüğünü hatırlatan Bakan Kurum, " Nazilli'de 4 bin metrekarelik bir alanda Millet Bahçesi yapımı için inşaat çalışmaları devam ediyor. 'Efeler ilçesinde bir Millet Bahçesi yakışır 'dedik. Bu kapsamda yaptığımız görüşmede, 'Ayter Alanı' diye bilinen Adnan Menderes Üniversitesi altında bulunan 92 bin metrekarelik alanda bir Millet Bahçesi'ni Aydın'a kazandıracağız. Bu alanın hemen yanında bulunan ve kentsel dönüşüm alanı olarak çok riskli olan Ilıcabaşı Mahallesi var. Burada Roman vatandaşların yaşadığı yaklaşık 485 bağımsız konutunda dönüşümünü başlatıyoruz. Bu alana yapacağım hem Millet Bahçesi hem de özel konutlarla birlikte deprem riskini azaltacak özel konut üreteceğiz" dedi.

Bakan Murat Kurum, konuşmasının ardından AK Parti Aydın İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra Söke'de yapılacak olan TOKİ konutları arazinde incelemelerde bulunacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un Valilik önünde karşılanmasından görüntü-Bakan Kurum'un Aydın Valiliği'ni ziyaretinden görüntü-Bakan Murat Kurum'un Aydın İl Koordinasyon Kurulu sonrası yaptığı açıklamadan görüntü

Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: Cemal YILDIRIM/ AYDIN,

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Bakan Pakdemirli, Şarköy'de çiftçilerle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde çiftçilerle bir araya geldi. Şarköy'ün tabiatın ve turizmin merkezi olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Trakya'nın tarımsal ve ekonomik güç bakımından stratejik üstüdür. Dolayısıyla Şarköy ile bakanlığımız arasındaki ünsiyet hem ezeli hem de ebedidir. Biz son 18 yılda Şarköy'ü hiç yalnız bırakmadık, bundan sonrada bırakmayacağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda Şarköy'e 130 milyon yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik. Genç Çiftçi projesi kapsamında 72 projeyi 2.2 milyon lirayla destekledik. Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında 14 projeye 3.5 milyon lira hibe desteği sağladık. Süt desteği kapsamında üreticilerimize 8.4 milyon destekte bulunduk. Vermiş olduğumuz destekler sizlerin gayretleriyle Şarköy tarımsal hasılasına 5 kat artışla 5 milyon liraya çıkardı. İlçemiz büyükbaş hayvan sayısına yüzde 40 artışla 7 bin 600'a, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 40 artışla 30 bine, süt üretimine ise yüzde 22 artışla 14 bin 112 tona çıkardı. Bunun için bütün yetiştiricilerimizi kutluyorum" dedi.

'YENİ ÇEŞİT ÜZÜMLERİ BÖLGEYE KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Bakan Pakdemirli, son 18 yılda su yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade ederek, "Şarköy merkeze yıllık 7,52 milyon metreküp içme suyu temin ettik, 4 gölet ve 2 barajı hizmete soktuk. Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında son 18 yılda 4.7 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Kızılcaterzi, Kocaali, bal ormanını tesis ettik. Sosyal ağaçlandırma çalışmaları kapsamında 9 bin 750 fidan diktik. 7 köyde 170 bin gelir getirici fidan diktik. Şarköy ve Süleymanpaşa ilçe sınırlarında yer alan 2 bin 537 dekarlık sahaya 6 yıl önce Kartaltepe Tabiat Parkı olarak inşa ettik. Anlık hava durumu bilgilerinin vatandaşa sunulması tahminlerin hazırlanması maksadıyla 2 otomatik meteoroloji gözlem istasyonu kurduk. Bağcılığın modernleşmesi kapsamında 78 üreticimiz ile 157 dekar alanda bağcılığın gelişmesine katkı sağladık. Kalite ve ihracat potansiyeli yüksek tesis kuranlara fidan desteği veriyoruz. Standart fidan için dekar başına 100 lira, sertifikalı fidan için ise 280 lira destek sağlıyoruz. Yeni çeşit üzümlerin bölgeye ülkemize kazandırılması için arkadaşlarımız yoğun şekilde çalışıyorlar" diye konuştu.

Şarköy ile ortak yanı olduğunu söyleyen Pakdemirli, "Ben hem bağcılık yapıyorum, hem de zeytincilik yapıyorum. Bağdan biraz yorulduk, bağda biraz yaşlandı. Söküp zeytine mi dönsek diye düşünüyorum. Bağ işi biraz meşakkatli bir iştir. Bizimki kuru üzüme yatkın, çekirdeksizdir. Her sene bir miktar çiftliğin masraflarını kurtaracak kadar idare ediyor. Ona devam ediyoruz. 40 yıldır. 50-60 yıldır zeytincilik devam ediyor. Geçen yıl ilk kez başlattığımız geleneksel zeytin bahçeleri rehabilitasyon kapsamında da dekar başına 100 lira destek sağladık. Ülkemizin yüz akı olan Şarköylülere Allah razı olsun" dedi.

BAKANLIK PROJELERİNİ ANLATTI

Bakan Pakdemirli, 2020 yılını Tarımda Dijitalleşme Yılı ilan ettiklerini hatırlatarak, "Bu kapsamda bakanlık olarak gerçekleştirdiğimiz,devrim niteliğindeki büyük, faydalı ve çok yönlü projelerimize sizleri de davet etmek isterim. Bunlardan ilki; DİTAP. Sözleşmeli Tarım Modelimizin ilk adımı olan Dijital Tarım Pazarı ile tohumdan çatala, gıdaya dair toplumun her kesimini birleştiriyoruz. Bu vesileyle sizleri de DİTAP'ta, emeğinizin karşılığını almaya davet ediyorum" dedi.

İkinci projelerinin 'Gıdanı Koru Seferberliği' olduğunu söyleyen Pakdemirli,  "Bu konuyu çok fazla önemsiyorum. Çünkü gıda kaybı ve israfı ile mücadelede dünyaya örnek olacak, kapsamlı büyük bir mücadeleyi hayata geçirdik. Zira yüzde 2'lik gıdayı çöpe atmazsak, 360 bin ailenin 1 yıllık asgari geçimini sağlıyoruz. Bu nedenle artık Şarköy'le de birlikte, gıdanı koru sofrana sahip çık diyoruz. Seferberlik için, gidanikoru.com web sitesini ziyaret etmenizi önemle rica ediyorum. Üçüncü büyük çalışmamız da; e-tarım portalı.İnşallah bu sistemle çiftçimiz, artık köyünde, en çok ihtiyacı olan hizmetlere, dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek.  Çiftçilerimiz için 88 hizmet, vatandaş ve firmalar için 50 hizmet olmak üzere toplam 138 hizmeti inşallah bundan sonra buradan sunuyor olacağız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------------Bakan Pakdemirli'nin gelişi-Pakdemirli'nin karşılanması-Çiftçilerin pankartları-Pakdemirli'nin konuşması-Bakan tablo hediyesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),

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İHH, Afrin'de 1500 kişilik cami inşaatına başladı

Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde 1500 kişi kapasiteli cami inşasına başlandı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nca Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin ilçe merkezinde 1500 kişi kapasiteli Afrin Zakirin Ulu Cami'nin inşasına başlandı. Temel atma töreninde konuşan İHH Genel Başkan Yardımcısı Erhan Yemelek, 2021 yılının Haziran ayında camiyi tamamlayarak ibadete açmaya planladıklarını söyledi. Yemelek, Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami olduğunu anımsatarak, "Suriye'de devam eden mevcut durum ve bölgesel şartlar nedeniyle Afrin ilçe merkezinde az sayıda cami bulunuyor. Özellikle son 2 yıldır Afrin'de huzurun tesis edilmesi için Türkiye'nin devletiyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkıyla ciddi bir çabası bulunuyor. Bugün temelini attığımız Afrin Zakirin Ulu Cami'de vakfımızın bir projesi olarak ortaya çıktı" diye konuştu.

'AFRİN'İN EN BÜYÜK CAMİSİ OLACAK'

Ulu Cami'nin 1500 kişi kapasiteli olarak bölgedeki en büyük ibadethaneler biri olacağının altını çizen Yemelek, "Temelini atacağımız cami tamamlandığında Afrin içinde 1500 kişilik kapalı alan kapasitesi ile bölgenin en büyük ibadethanelerinden biri olacak. Temelini attığımız günün 24 Temmuz 2020 tarihine denk gelmesi de güzel bir tevafuk oldu. Malum olduğu üzere 86 yıl sonra İstanbul'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde de ilk namaz bu tarihte kılındı. Allah'ın izniyle 1 yıl gibi bir süre içinde camimizin inşaatını tamamlayarak ibadete açmayı planlıyoruz" diye konuştu.

Konuşma tamamlandıktan sonra yapılan duanın ardından Afrin Zakirin Ulu Cami'nin temeli atıldı.

Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 06:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika
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