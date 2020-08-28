DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

200 kişinin yaşadığı binada korkutan çatı yangını

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde yalıtım çalışması yapılan 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı. 200 kişinin yaşadığı bina tahliye edilirken 2 kişi dumandan etkilendi.

Olay Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Gümrükçüler Caddesi'nde bulunan Ulaş sitesinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Çatıda yalıtım malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle çatıyı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve 112 ekibi sevk edildi. 60 dairenin bulunduğu ve yaklaşık 200 kişinin yaşadığı bina tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin merdivenli araçla müdahalesi sonrasında yangın kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

Yangın sırasında binanın 3 katında oturan Arda Ailesi, Mia adlı kedilerini de alarak binayı tahliye ettiler. Dumandan hafif derecede etkilenen 2 kadına olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulans içersinde müdahalede bulundu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.