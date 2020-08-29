DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Kocaeli'de 2 bin kişiye istihdam sağlayacak 32 yeni firmanın açılışı yapıldı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki 1 Milyar Türk Lirası yatırımla hayata geçirilen 32 yeni firmanın açılış programına telekonferans yöntemiyle katılıp bilgi aldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde hayata geçirilen 32 yeni firmanın açılış kurdelesi kesildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katıldığı programa Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli milletvekilleri ve iş insanları katıldı. İstanbul'da MESS Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi: MESS Teknoloji Merkezi ve 40 Fabrika Açılış Töreni'nden telekonferans yöntemiyle Kocaeli'ye bağlanan Erdoğan, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan, açılışı yapılacak olan 32 yeni firma hakkında bildi aldı.

"ÖRNEK BİR SANAYİ YATIRIMI HAMLESİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ"Düzenlenen açılış programında telekonferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, açılışı gerçekleşen 32 yeni firmanın Türk ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, "Şu an içinde bulunmuş olduğumuz Dilovası İMES Organize Sanayi Bölgesi'nde muhteşem bir örnek organize sanayi bölgesi yatırımı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 8500 kişilik istihdam, 308 firma 750 milyon dolarlık ihracat kapasitesiyle Türkiye 'nin en büyük makine kümesinden sizleri selamlıyorum""50 MİLYON DOLAR İHRACAT, 2 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLANACAK"32 yeni firmanın organize sanayi bölgesinde aktif hale gelmesiyle önemli sanayi yatırımlarının gerçekleşeceğini belirten Büyükakın, şöyle konuştu: "Bugün açılışını gerçekleştirecek olduğumuz 32 tane firmanın toplam yatırım değeri 1 milyar Türk Lirası'dır. İnşallah bu yatırımlar vesilesiyle önümüzdeki süreçte burada 50 milyon dolar tutarında ilave bir ihracat imkanı ortaya çıkacak ve yaklaşık 2 bin kişiye de istihdam imkanı ortaya çıkacaktır. Sizlerin yol göstericiliğiyle 1996 yılında başlayan bu süreç, yine sizlerin çizdiği bu vizyonla çok güçlü bir şekilde devam ediyor. Ben burada hazır bulunan tüm yatırımcı iş insanlarımız adına başta siz olmak üzere Sanayi Bakanı Mustafa Varank 'a ve diğer tüm bakanlarımıza saygılarımızı sunuyorum"Yapılan konuşmaların arından yatırımcı iş insanlarına günün anlam ve önemine hitaben plaketler takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Düzenlenen törenden görüntüler-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans yöntemiyle katılması-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi vermesi-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU-Mesut IŞIK-Büşra KAYA/DİLOVASI(Kocaeli),

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TEM Otoyolu'ndan atılan sigara izmariti 2 dönüm otluk ve ağaçlık alanı yaktı

BOLU'da, TEM Otoyolu'ndan geçen bir araçtan iddiaya göre yol kenarına atılan sigara izmariti sonucu 2 dönüm otluk ve ağaçlık alan yandı.Yangın saat, 16.00 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kürkçüler mevkiinde yol kenarındaki otluk alanda meydana geldi. İddiaya göre Ankara yönüne giden bir otomobilden atılan sigara izmariti nedeniyle yol kenarındaki kuru otlar tutuştu. Sıcak hava ve rüzgarın da etkisiyle küçük bir alanda başlayan yangın, kısa sürede yayıldı. Olay yerine Bolu Belediyesi, Karacasu Belediyesi itfaiyesi ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi. Yangın nedeniyle bazı ağaçlar ve otlar yandı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının çıkış nedeninin yoldan geçen bir araçtan atılan sigara izmariti olduğu düşünülürken, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Alevler-İtfaiyenin müdahalesi-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Eski bakan Yıldız: 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjde ZONGULDAK'ta partisinin merkez ilçe olağan kongresine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Zonguldak açıklarında bulunan doğal gazın kente ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını ifade ederek, "Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden biri" dedi. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Enerji ve Tabii Kaynaklar eski Bakanı Taner Yıldız, Zonguldak'ta AK Parti Merkez İlçe Olağan Kongresi'ne katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumda yapılan kongrede konuşan Yıldız, Türkiye'nin yalnızca ekonomisiyle, idaresiyle, sosyal hayatıyla değil, aynı zamanda zihniyle, kalbiyle, vicdanıyla, sağduyusu ve sezgileriyle büyüdüğünü söyledi. AK Parti'nin milletin özlemlerinden ve taleplerinden doğduğunu ifade eden Yıldız, "AK Parti sadece milletimize yaslanan bir partidir, AK Parti'nin mayasını milletimiz yoğurmuştur. Bu yüzden bütün çabalarımızın semeresi, bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir" dedi.ZONGULDAK AÇIKLARINDA BULUNAN DOĞAL GAZZonguldak açıklarında bulunan doğal gaz ile ilgili konuşan Yıldız, bu buluşun 36 yıllık mühendislik hayatında duyduğu en güzel müjdelerden biri olduğunu ifade etti. Doğal gazın Zonguldak ve ülke ekonomisine büyük katkılar sunacağını anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"Bütün yer altı zenginlikleriyle beraber şu ana kadar Türkiye'nin enerji istikrarına kömürleriyle, madenleriyle beraber katkı koyan Zonguldak'ın, yer altındayken savaşın, yer üstündeyken barışın gerekçesi olan petrol ve doğalgazla da bu katkıyı koyduğunu hep beraber görüyoruz. Karadeniz'de münhasır ekonomik sahada Tuna-1 yeni ismiyle Sakarya inşallah yeni bulunacaklarla beraber Zonguldak'ın ve birçok ismin inşallah geçeceği yeni blokların, yeni alanların yalnızca bizim refah seviyemize değil, inşallah kendimizden daha çok sevdiğimiz çocuklarımıza ve geleceğimize inşallah büyük katkılar koyacağımıza inandığımız bir enerjiden, doğal gazdan bahsediyoruz. Yıllardır bu konuda uğraşan bir kardeşiniz olarak 36 yıllık mühendislik hayatımda duyduğum en iyi müjdelerden biri."