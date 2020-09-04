DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bin 22 kahraman Yıldırım-9 Şenyayla operasyonunu sürdürüyor

İÇİŞLERİ Bakanlığınca başlatılan Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu devam ediyor. Muş, Bingöl ve Diyarbakır'da görevli jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 22 personelin katıldığı operasyonda görev alıyor.

Muş, Bingöl ve Diyarbakır bölgesini kapsayan Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu ikinci gününde. Dün başlayan ve Muş, Bingöl, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıklarında görevli bin 22 personelin katıldığı operasyonda sıcak havaya rağmen arazi didik didik aranıyor. 35 dereceyi geçen sıcağa rağmen güvenlik güçleri 30 kilometre yürüyor, mayın dedektörüyle araziyi tarıyor. Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmenin amaçlandığı operasyon kapsamında güvenlik güçleri, dağ ve taşları aşarak, özellikle ağaçlık alanları aramadan geçiriyor.

Bu arada İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan ve Yıldırım ismi verilen 8 ayrı operasyonda bugüne kadar toplam 38 terörist etkisiz hale getirilirken, 22 işbirlikçi yakalandı. 80 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği aramalarda, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Anons-Güvenlik güçlerinin ağaçlar içerisindeki aramasından detay-Mayın dedektörü ile yapılan çalışmadan detaylar-Güvenlik güçlerinden detaylar-Dürbün ile yapılan çalışmadan detay-Güvenlik güçlerinin çalışmasından detaylar-Güvenlik güçlerinin yolda yürümesinden detaylar

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/MUŞ,

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7 çeyrek altını klozete düşürdü, kanalizasyon kazısı yapıldı BURSA'da bir kadının evde temizlik yaparken altınlarını klozete düşürmesi üzerine, BUSKİ ekipleri kanalizasyon kazısı yaparak 7 çeyrek altını buldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Burhaniye Mahallesi'nde bir kadın, 6 katlı binanın 3'üncü katındaki evinde temizlik yaptığı sırada, boynunda bulunan 7 çeyrek altın kurdelesi, klozete düştü. Telaşa kapılan kadın, belediye ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su Kanalizasyon İşletmesi (BUSKİ) ekipleri, apartmanın kanalizasyon giderlerinin bulunduğu alanda, kazı çalışması gerçekleştirdi. Yoğun uğraşlar sonucunda ekipler tarafından bulunan 7 çeyrek altının bağlı olduğu kurdele, sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------- Buski ekiplerinin altını bulması-Olay yerinden görüntüler

HABER: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

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Tarımsal araştırma enstitüsü kampüsünde yangın

KONYA'da Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsündeki boş arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yükselen alevler eski kullanılmayan idari binalara sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, bugün saat 15.40 sıralarında merkez Karatay ilçesindeki tarım ve hayvancılık üzerinde araştırma yapan Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü kampüsünde meydana geldi. Kampüsdeki boş arazide belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aevler rüzgarında etkisiyle hızla yükselip, eski kullanılmayan idari binalara sıçradı. İhbar üzerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü.

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