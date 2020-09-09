DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bursa'da, ormanlık alanda yangın (1)

BURSA- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde yer alan ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin söndürülmesi için itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.

Bursa- Ankara yolundaki Gölbaşı mevkiinde bulunan ormanlık alanda, saat 15.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlerin yayıldığı görülürken, bölgeye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için çalışmalara başladı.

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Derya EVREN- Mehmet İNAN/BURSA,

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Kahramanmaraş'ta toplu taşıma araçlarında koronavirüs denetimi

KAHRAMANMARAŞ'ta trafik polisleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile ayakta yolcu almanın yasaklandığı toplu taşıma araçlarında denetim yapıp, sürücüleri uyardı.Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Azerbaycan Bulvarı'ndaki durakta halk otobüslerini tek tek durdurup, denetleme yaptı. Yapılan denetimde sürücülere, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge hatırlatılarak, araca hem maskesiz hem de koltuk sayısından fazla yolcu almanın yasaklandığı, yasağa uyulmaması halinde cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Sürücüler ve yolcular da denetimlerden memnun olduklarını ve kurallara uyduklarını ifade etti.