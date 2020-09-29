DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18
OKULUN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTUKocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem (2)Gölcük Kavaklı Mahallesi'ndeki Şehit Adem Onbaşı Ortaokulu ile yanındaki bir apartmanın çatıları yaşanan fırtınada hasar gördü.
OKULUN ÇATISI OTOMOBİLİN ÜZERİNE UÇTU
Kocaeli'de ceviz büyüklüğündeki doluya karşı araçlara halı ve kilimli önlem (2)
Gölcük Kavaklı Mahallesi'ndeki Şehit Adem Onbaşı Ortaokulu ile yanındaki bir apartmanın çatıları yaşanan fırtınada hasar gördü. Fırtınada çatıdan kopan parçalar sokakta park halindeki bir otomobilin üzerine uçtu. Olayda sokakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, otomobilde hasar meydana geldi. Okula gelen itfaiye ekipleri, binanın çatısında kalan tehlikeli parçaları almak için çalışma yaptı. Fırtınada bazı ağaçların da dalları kırıldı.
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