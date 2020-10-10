DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

YANGINDA MOLOTOF KOKTEYLİ İDDİASI

Hatay'daki yangında alevler yeniden evlere sıçradı (5)

Hatay'ın Belen ilçesinde çıkıp, geniş bir alana yayılan, Fatih ve Sarımazı mahallerinde bazı ev ile iş yerlerinin kullanılmaz hale geldiği yangının, sosyal medyaya yüklenen iki videoda, motolof kokteyli atılarak çıkartıldığı iddia edildi. Her iki videoda motosikletle gezen, yeşil giyen bir kadının molotof kokteyli attığı öne sürüldü. Görüntülerdeki bir kişinin ise, "Kadının biri üzerime doğru molotof kokteyli attı" ifadelerini kullandığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Bununla ilgili orman teşkilatımızın bazı kaygı ve şüpheleri var. Bizim şu anki işimiz yangını kontrol altına almak ve söndürmek. Bunla alakalı Hatay Valiliği çok yönlü soruşturmayı bir yandan sürdürüyor. Bazı görgü tanıkları olduğuna dair bazı söylemler var" ifadesine yer vermişti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORHATAY

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Sosyal medyaya 'ölüm hak' yazdı, iki gün sonra ölü bulundu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan Mesut Dereçiçeği, (35) boş dükkan içinde ölü bulundu. Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıkarken, ölümünü şüpheli bulan savcılık, soruşturma başlattı.Olay, öğle saatlerinde Kavaklık Mahallesi'nde meydana geldi. Demir ve çelik fabrikasında işçi Mesut Dereçiçeği, boş dükkanda hareketsiz yerde yatarken bulundu. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Dereçiçeği'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede Dereçiçeği'nin göğsünde kesici aletle oluşabilecek yara tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, Dereçiçeği'nin ölümünü şüpheli bularak soruşturma başlattı.SOSYAL MEDYADA 'ÖLÜM HAK' YAZMIŞ

Mesut Dereçiçeği'nin 8 Ekim'de sosyal medya hesabından 'ölüm hak' yazarak paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı. Dereçiçeği'nin arkadaşıyla birlikte buluşmak üzere evden ayrıldığı ve bir daha haber alınamadığı öğrenildi.