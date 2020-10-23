DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

23.10.2020 16:11
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Baraj suları çekilince mezarlıktaki insan kemikleri ortaya çıktı: Köylüler sular çekilince gelip burada dua ediyorlarSİVAS'ın Hafik ilçesinde Pusat barajı alanı içerisinde kalan Maden köyünün mezarlığı suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı.

Baraj suları çekilince mezarlıktaki insan kemikleri ortaya çıktı: Köylüler sular çekilince gelip burada dua ediyorlar

SİVAS'ın Hafik ilçesinde Pusat barajı alanı içerisinde kalan Maden köyünün mezarlığı suların çekilmesiyle yeniden gün yüzüne çıktı. Bazı mezarlardaki insan kemiklerinin de ortaya çıktığı görüldü.

Sivas'ın Hafik ilçesinde Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı'nın tamamlanması ile sular altında kaldı. Kısa sürede tamamen suyla dolan arazideki Maden, Pusat ve Alanyurt köyleri taşındı. Her yıl sulama kanallarının açılmasıyla boşalan baraj gölünde köy mezarları da gün yüzüne çıkıyor. Maden köyü ile Alanyurt köyünün eski arazilerinin ortasında bulunan mezarlık ise bu yılda sonbahar aylarında gün yüzüne çıktı. Mezarların ortaya çıktığını gören köylüler ise bölgeye giderek yakınlarına dua etti. Bazı mezarlardaki kemik ve kafatası parçalarının da ortaya çıktığı mezarlıkta bir de bebek kabri ortaya çıktı.

'BU MEZARLIĞI GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLÜYORUZ'

Alanyurt köyü muhtarı Abdullah Doldur (57) her yıl suların azalmasıyla mezarlığın ortaya çıktığını söyleyerek, "Köylüler baraj suları çekilince geliyorlar. Burada dua ediyorlar. Yapacak bir şey yok. Çoğunun kemikleri ve kafatasları çıkmış. Benim de burada yakınlarım ve tanıdıklarım yatıyor. Buradaki mezarlık virane oldu. Annesini, babasını, akrabasının mezarının nerde olduğunu bile bulamıyorlar. Gelip öylesine bir Fatiha okuyup gidiyorlar" dedi. Muhtarın eşi Kamile Doldur (59) ise, "Her şey sular altında kaldı. Biz de zaman zaman baraj suyu çekilince bu mezarlığı görünce çok üzülüyoruz" diye konuştu.

Baraj, Hafik, Maden, dua, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

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