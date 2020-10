DHA YURT BÜLTENİ-18 - Son Dakika

İzmir'de 'fren sesi' kavgası sonrası marketi bastılar, 4 yaralı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, minibüsle gelen 10 kişilik bir grup, ellerindeki pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla bir marketi bastı. Çıkan kavgada, aynı zamanda Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı olan market sahibi Özkan Burgaz'ın da arasında bulunduğu 2 kişi bıçakla, 2 kişi de darp edilerek yaralandı. Marketin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülenen olayla ilgili jandarma 6 kişiyi gözaltına aldı.

Pancar Mahallesi'nde, geçen 27 Ekim Salı günü akşam saatlerinde, içinde 3 kişinin bulunduğu bir minibüs, kasis nedeniyle ani fren yapınca, çıkan sese çevredeki esnaflar koştu. Minibüsteki hız yaptıkları ileri sürülen 3 kişi ile esnaflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede arbedeye döndü. Daha sonra tekrar minibüse inerek uzaklaşan 3 kişi, saat 23.30 sıralarında yanlarına 7 arkadaşlarını daha alıp, tekrar olay yerine geldi. Minibüsten ellerinde pompalı tüfek, sopa ve bıçaklarla inen 10 kişilik grup, Özkan Burgaz'a ait marketi bastı. Çıkan kavgada market sahibi Özkan Burgaz ile arkadaşı Uğur K. bıçakla, 2 kişi de darp edilerek yaralandı. Saldırgan grup, olayın ardından kaçtı. O anlar marketin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi. Görüntülerden saldırı anında markettekilerin rafların arkasına saklandıkları, ancak darp edilip, yaralanmaktan kurtulamadıkları belirlendi. Yaralılar, Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan aynı zamanda Torbalı Çiftçi Malları Koruma Başkanı Özkan Burgaz'a 7 dikiş atıldı. Dört yaralı da olayın ardından taburcu edildi. Özkan Burgaz'ın ilk yaşanan arbedede olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma kavgaya karıştıkları belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Üç kardeş, 54 günde koronavirüsten hayatını kaybetti RİZE'nin Çayeli ilçesinde, Rukiye (55) ve Necmettin (67) Çakıroğlu ile Emine Bayraktutan (64) kardeşler, yaklaşık 54 gün içinde, koronavirüsten yaşamını yitirdi.Çayeli ilçesi Sarısu köyünde oturan Mustafa Çakıroğlu'nun 2 kızı ve oğlu koronavirüse yakalandı. Tedaviye alınan Rukiye Çakıroğlu 4 Eylül'de, İstanbul'da, Emine Bayraktutan ise 17 Eylül'de, Düzce'de hayatını kaybetti. İki kardeşini toprağa veren Necmettin Çakıroğlu da aynı hastalığa yakalandı. Covid-19 testi pozitif çıkan Çakıroğlu hastanede tedaviye alındı. Çakıroğlu da dün hayatını kaybetti. 3 kardeşin koronavirüsten ölümü ilçede üzüntüye yol açtı. TOPRAĞA VERİLDİHayatını kaybeden Necmettin Çakıroğlu, öğlen vakti Sarısu köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede katılımcılar maske ve eldiven takarken, sosyal mesafeye de dikkat ettiği görüldü.

Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası doğaya salındı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 ay önce sahilde yaralı halde bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağasının sağ ön yüzgeci, dolanan misina nedeniyle ampute edildi. 'Alanyam' adı verilen deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından bugün denize bırakıldı.Alanya'da sahil kenarında sağ ön yüzgecine misina dolanması sonucu yaralı olarak bulunan yavru deniz kaplumbağası, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği'nin girişimiyle tedavisi için Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. Sağ ön yüzgeci ampute edilen ve 3 aylık tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağası, bugün Alanya'daki Galip Dere plajında düzenlenen törenle denize bırakıldı. Kaplumbağaya 'Alanyam' ismi verildi.'DENİZLERDEKİ CANLILARI KORUMAK DA GÖREVİMİZ'Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Alanya'da yaşayan bütün vatandaşları yönetmek bizim görevimiz olduğu gibi Alanya'nın tanıtımına katkıda bulunmak, sahillerini korumak, denizleri ve içindeki canlıları korumak bizlerin en başta gelen görevi. İnşallah bundan sonra da sahillerin temiz tutulması, mavi bayrakların korunması, deniz temizliği yapılması anlamında ve deniz kaplumbağalarının da güvenli bir şekilde ilçemizin sahillerinde yuvalaması ve yavrulaması anlamında çalışmalara da bundan sonra devam edeceğiz" dedi.'SAHİLLERİMİZİN SÜSÜ'Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu bizim deniz kaplumbağalarımız da carettalarımız da denizlerimizin, plajlarımızın, sahillerimizin bir süsü. Onları korumak ve yaşatmak da tabii ki her zaman hem burada yaşayan halka hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de sivil toplum kuruluşlarımıza düşüyor. Biz bu süslerimizi korudukça sahillerimizin ne kadar önemli olduğunu, denizlerimizin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Böylece onların da buradaki yaşama oranlarını artırıyor" diye konuştu.'DENİZLERİN BAHÇIVANLARI'DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaralı yeşil deniz kaplumbağasının tedavi sürecini anlatırken, şunları söyledi: "Bu kaplumbağaların önemi, denizlerimizin bahçıvanları olması. Yani denizlerin içerisindeki otları ve çimleri biçiyor. Dolayısıyla da denizin oksijenlenmesini sağlıyor. Bir ortamın oksijenlenmesi demek o bölgedeki balıkların ve bütün canlıların artması demek. Denizde bedavaya bu çimleri biçen kaplumbağaların birinin kurtarılması, kaplumbağalar için de çok önemli. Kaplumbağalar özellikle otları yerken arada bırakılan ağ ve misinalara dolanabiliyor. Bunlardan kurtulayım derken de kolunu tekrar tekrar dolayarak sıkışma sonucunda kolunu koparabiliyor. Bu kolu kopan kaplumbağanın burada Ahmet Kollama isimli veteriner arkadaşımızın yardımıyla operasyonu tamamladık. Geri kalan bakımı da DEKAMER'de devam etti. Bugün de Alanya'da doğal ortamına bıraktık."Yaralı yeşil deniz kaplumbağasının tedavi süreci için girişimlerde bulunan ve yakından takip eden ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan da denizlerin temiz tutulması gerektiğini hatırlatarak, şöyle konuştu: "23 Temmuz gecesi başlayan hayat hikayesi bugün Alanya sahillerinde sona erdi. 'Alanyam' adlı bu yeşil deniz kaplumbağamızı 3 aydır tedavi ettirerek doğal yaşamına yolcu ettik. İnşallah yumurtlama dönemi geldiğinde, umarım dişidir ve bu sahillerde onun yavrularıyla da tanışma fırsatı buluruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Ağ, misina gibi çöplerimizi lütfen denize atmayalım. Zira canlılarımız bunları yiyecek gibi görüp yiyerek ölebilirler."

Halı balyalarının altında kalıp, öldü

GAZİANTEP'te devrilen halı balyasının altında kalıp ağır yaralanan Celal Söğüt (50), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam GATEM Nakliyatçılar Sitesi'nde meydana geldi. Nakliyat firmasında çalışan Celal Söğüt kamyondan indirdiği halı balyalarının altında kaldı. Yaralanan Söğüt'ü fark eden diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, Söğüt'ü ambulansla özel hastaneye götürdü. Acil serviste yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Söğüt, bu sabah hayatını kaybetti.AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU Adli Tıp Kurumu morgunda kardeşinin cenazesini bekleyen ve yaşanan ölümden sorumlu olanların cezalandırılmasını isteyen Yılmaz Söğüt, "Dün akşam saatlerinde telefon geldi. Kamyonun çadırını çekerken halı balyalarının kardeşimin üzerine düştüğünü ve ambulansla hastaneye götürüldüğünü söylediler. Hastaneye gittik, yoğun bakıma aldılar. Bu sabah vefat etti. 15 yıldır aynı yerde çalışıyordu. Çalıştığı yerden kimse arayıp, sormadı. Sorumlulardan şikayetçiyizö dedi.Celal Söğüt'ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Motosikletini sebze ve meyvelerle süsledi, törene katıldı

SİNOP'ta, manav Gökhan Canel, ATV motosiklet ve mini römork kasayı meyve ve sebzelerle süsleyerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına katıldı.

Sinop Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için pandemi koşullarına uygun etkinlikler organize etti. İskele Meydanı'nda başlayan etkinliklerde renkli görüntüler de oluştu. ATV motosiklet arkasına mini römork takan Manav Gökhan Canel, bu aracı da onlarca çeşit sebze ve meyveyle süsledi. ATV motosikletinin önüne dev bir kabak ve kavun kovan Canel, alkışlar eşliğinde tören alanından geçti. Aracına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk portesi ve 'Atam izindeyiz' yazılı pankartta asan Canel, alkış aldı.