DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

30.10.2020 19:53
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Doğu'dan AFAD ekipleri kargo uçağıyla İzmir'e gidiyorİZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün Erzurum, Erzincan, Ağrı'daki arama kurtarma ekipleri kargo uçağıyla yola çıktı.

Doğu'dan AFAD ekipleri kargo uçağıyla İzmir'e gidiyor

İZMİR Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nün Erzurum, Erzincan, Ağrı'daki arama kurtarma ekipleri kargo uçağıyla yola çıktı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) talimatıyla Erzurum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğünün yanısıra Ağrı ve Erzincan il müdürlüklerinden 6 araç 40 kiişilik ekip akşam saatlerinde harekete geçti. Karayoluyla Erzurum'da toplanan AFAD ekipleri, kargo uçağıyla İzmir'e hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-AFAD İl Müdürlüğü önünde ekiplerin toplanması-Ekiplerin araçları hazırlaması-Araçların yola çıkması

Haber-Kamera: ERZURUM,

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Tarım işçilerini taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 15 yaralı

KONYA'nın Ilgın ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün çarpıştığı otomobil sürücüsü Fahrettin Ciltepe (65) yaşamını yitirdi, 15 kişi de yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Ilgın- Atlantı yolu üzerinde meydana geldi. Fahrettin Ciltepe yönetimindeki 42 SZ 944 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Kıvanç'ın kullandığı 42 GCU 13 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüsle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil bariyerlere çarparken, minibüste şarampole savruldu. Kazada otomobil sürücüsü Fahrettin Ciltepe olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Atlantı Mahallesi Muhtarı Ramazan Demiröz, minibüs sürücüsü Ali Kıvanç ve 13 tarım işçisi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş da kaza yerine gelip incelemelerde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Kaza yerinden detayAraçlardan detayGenel ve detay

Haber- Kamera: Mustafa TANIR/ ILGIN, KONYA

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Hatay'da demir yüklü TIR alev aldı

HATAY'ın Belen ilçesinde, seyir halindeyken motor kısmından alev alan demir malzeme yüklü TIR, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Belen ilçesinden Antakya istikametine seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen demir yüklü TIR, bir anda motor kısmından alev aldı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yükselen alevler kilometrelerce uzaklıktan görülürken Belen-Topboğazı mevkisinde trafikte kısa süreli aksama oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------TIR'dan yükselen alev ve duman

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ BELEN, Hatay

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Boğazına kılçık kaçan müşterisini kurtardı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde lokanta işleten Mehmet Çelikel, boğazına kılçık kaçan müşterisi Şaban Kayaarslan'ı müdahale ederek nefes almasını sağladı. O anlarda güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.

Elektronik malzeme satan Şaban Kayaarslan, komşusu olan Mehmet Çelikel'e ait lokanta da balık yediği sırada boğazına kılçık kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken Kayaarslan, su içerek rahatsızlığını gidermek istedi. Durumu fark eden Mehmet Çelikel de Kayaarslan'a müdahale ederek yeniden nefes almasını sağladı.  Kayaarslan da kendini kurtaran komşusu Çelikel'e tatlı ikram etti.

Seferihisar, 112 Acil, Erzurum, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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