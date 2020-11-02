DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bakan Dönmez: İlk 30 saatte elekrik verilmeyen binamız kalmadı

ENERJİ ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AFAD'ın yönlendirmesiyle güvenli bölgelere elektrik vermeye başladıklarını belirterek, "Bu çalışmalarda elektrik dağıtım şirketimizden 102 ekip, 323 personel, doğalgaz dağıtım şirketimizden de 40 ekip, 205 personelimiz kesintisiz bir şekilde acil müdahale işlemlerini yürüttüler. İlk 30 saatte elektrik verilmeyen binamız kalmadıö dedi.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremden etkilenen hasarlı veya yıkılacak binalarda doğalgaz izolasyon işlemini ve emniyet amaçlı lazerli genel gaz kaçak kontrollerini inceledi. Cuma günü meydana gelen depremden bu yana 3 gün geçtiğini söyleyen Dönmez, devletin tüm imkanlarıyla tüm kurum ve kuruluşlarıyla öncelikle arama kurtarma faaliyetlerine öncelik vermek suretiyle çalışmaların aralıksız devam ettiğini söyledi.

Bu sabah 65 saatlik yaşam mücadelesinin ardından 3 yaşındaki Elif Perinçek'in sağlıklı bir şekilde kurtarıldığını anımsatan Dönmez, "Elif kızımızın babası da bizim eski bir çalışanımız enerji kurumunda. Ben bu vesileyle ölen vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar ve kalanlara da sabırlar diliyorum.ö dedi."İLK 30 SAATTE ELEKTRİK VERİLMEYEN BİNAMIZ KALMADI.öİlk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarının güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için elektrik ve gaz şirketlerinin kontrollü bir şekilde elektrik ve doğal gazı kestiklerini ifade eden Dönmez, "AFAD'ın yönlendirmesiyle güvenli bölgelere süratle elektrik vermeye başladık. Bu çalışmalarda elektrik dağıtım şirketimizden 102 ekip, 323 personel, doğal gaz dağıtım şirketimizden de 40 ekip, 205 personelimiz kesintisiz bir şekilde acil müdahale işlemlerini yürüttüler. İlk 30 saatte elektrik verilmeyen binamız kalmadı.ö dedi.Dönmez, doğal gaz çalışmalarında dün gece 22.30 itibarıyla bütün şebekeye gaz verildiğini kaydederek, şöyle devam etti: "Yine aralıksız devam eden çalışmalardan sonra an itibarıyla hasarlı binaların dışında doğal gaz arzı sağlanamayan binamız kalmadı. Dolayısıyla özellikle deprem bölgesinde hayatın normalleşmesi adına bu tip altyapı hizmetlerinin yurttaşlarımıza kesintisiz bir şekilde ulaştırılması yönünde katkı sağlayan İzmir Gaz ve Gediz Elektrik Dağıtım şirketlerinin çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.öDönmez daha sonra bölgedeki vatandaşların talep ve şikayetlerini dinleyerek sorunların en kısa sürede çözüleceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasıEnerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in incelemelerde bulunması-Vatandaşlarla diyalogları-Genel ve detay

Burçak BOZKUŞ – Buğra BENLİOĞLU/ İZMİR

===========================

Malatya'da 5 tabancayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da, polis ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 tabancayla yakalanan 1 kişi gözaltına aldı. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte silah kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen araca operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 5 tabanca ele geçirdi. Tabancalara el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Operasyondan görüntüPolisin araçta aramasıPolisin konuşmasıTabancaların bulunmasıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

============================

Asker uğurlamasında kesikleri yolda torpil patlatarak, konvoy yaptılar

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerine aylar öncesinde yasak getirmesine rağmen, Malatya'da bir grup, asker uğurlamak için toplandı. Konvoy oluşturan grup, araçlarıyla yolları kapattı, torpil patlattı. Grubun eğlencesi, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında asker uğurlama törenlerini yasaklayan genelgesi aylar öncesinde yayımladı. Yasağa rağmen, Malatya'daki Çırmıktı Mahallesi'nden öğle saatlerinde bir grup, asker uğurlama konvoyu Gündüzbey Mahallesi'ne geçerek, ara sokaklarda dolaştı. Konvoydakiler, cadde ve sokaklarda sık sık attıkları torpilleri patlatarak 'En büyük asker bizim asker' şeklinde sloganlar attı. Meşale yakarak tur atan konvoydakiler durdukları Gündüzbey'de yolları kapattıkları araçlarından inerek, müzik çalıp, oyun oynadı. Torpil patlatanlar, o sırada geçen vatandaşların korkmasına yol açtı. Araçlarıyla patinaj yaparak bölgeden uzaklaşan konvoy, torpil atarak gün boyu şehir turu atmayı sürdürdü. Asker uğurlama töreninde yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Asker uğurlamaYolu kapatmalarıMeşale yakmalarıTorpil patlatmalarıMüzik çalıp, oynamalarıPatinaj yapmalarıGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

===========================

Kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeğe çantasıyla vurup, tokat attı

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde bir kadın, bilinmeyen nedenle tartıştığı erkeğe çantayla vurulup, tokatladı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, dün akşam Kırıkhan ilçesi Kanatlı Caddesi'nde meydana geldi. Sokak ortasında isimleri henüz öğrenilemeyen kadınla erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kadın, erkeğe çantasıyla vurdu, tokatladı. Erkek ise kadına karşılık vermedi. Bir süre sonra erkek, kadının yanından uzaklaştı. O anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntüledi.