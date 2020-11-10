DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

103 yaşında koronavirüsü yendi

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki Cafer Bostancı'nın hastanedeki kontrollerinin ardından evinde tedavisine devam edildi. Koronavirüsü yenen Cafer Bostancı, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Ulus'a bağlı Mezgeller Mahallesi'nde emekli öğretmen oğlu Hüseyin Bostancı (67) ile birlikte kalan Cafer Bostancı halsizlik şikayetiyle 28 Ekim günü hastaneye başvurdu. 3 çocuk babası olan ve 13 torunu bulunan Cafer Bostancı hastanede 1 gün kaldıktan sonra evinde tedavisine devam edildi. Daha önce hiçbir rahatsızlığı bulunmayan Cafer Bostancı, koronavirüsü yendi.

Sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Cafer Bostancı, "Vücudumda kırgınlık oldu. Sonra hastaneye yatırdılar. Orada 1 gün kaldım. Şu anda sağlık durumum çok iyi, gençliğimde bol bol bal ve meyve yedim. Hep yürüdümö dedi.

Hüseyin Bostancı ise, "28 Ekim'de ben rahatsızlandım, benim testim pozitif çıktı. Sonra babamda da hastalık belirtisi olunca ona da test yapıldı ve hasta olduğu anlaşıldı. Sonra babamı hastaneye aldılar. Hastanedeki bir günlük tedavinin sonrasında taburcu oldu. Şu anda sağlık durumu çok iyi biz hastaneye yatırıldığında çok korktuk. Ölecek sandık. Çünkü yaşı 103 ama şu anda çok çok iyi gezebiliyor. Eski haline dönmeye başladı. Babamın evde kaldığı sürece her zaman tükettiği baldan vermeye devam ettik. Bu virüs çok tehlikeli olduğunu anladıkö diyerek konuştu.