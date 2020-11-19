DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Parkta bir kişiyi gasbetmeye çalışırken yakalandılar, basın mensuplarına saldırdılar

Adana'da parkta gezintiye çıkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darbedip, parasını almaya çalıştığı öne sürülen şüpheliler R.A. (20) ile E.K. (19), polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, polis aracına götürüldüğü sırada basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.

Olay, merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, R.A. ile E.K., parkta gezintiye çıkan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiden 20 TL para istedi. Şüpheliler, parayı alamayınca para istedikleri kişiyi darbetmeye başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, şüphelileri etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, polis aracına götürüldükleri sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına hakaret edip, saldırmaya çalışması dikkat çekti. Şüpheliler R.A. ile E.K., polis merkezine götürüldü.