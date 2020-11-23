DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Gülistan Doku'nun arama çalışmaları sonlandırıldı

TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü bölgesinde 15 Ekim günü yeniden başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Serhat Ozan YILDIRIM/TUNCELİ,

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Ayder Yaylası'na mevsimin ilk yarı yağdı

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası'na mevsimin ilk karı yağdı. Pandemi nedeniyle en sakin dönemlerini geçiren Ayder'e gelenler, kar topu oynadı, otomobil şambrelleri ile kayak yaparak anın keyfini çıkardı.

Çamlıhemşin ilçesinin bin 350 rakımlı Ayder Yaylası, dün gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü, yaylada kartpostallık görüntüler oluştu. Her yıl yağan karla birlikte yaylada geleneksel kış eğlenceleri de başladı.Tatil için yaylaya geleler, karın keyfini çıkardı. Kimileri kartopu oynadı, kimileri de otomobil şambrelleri ile kayak yaptı. Kalabalığın artmaya başladığı anlarda ise ekipler ziyaretçileri; sosyal mesafe, maske kurallarına uymaları konusunda uyardı. Yöre sakinleri ise türküler söyleyerek ziyaretçileri yaylaya davet etti.

'YAZI DA KIŞI DA AYRI GÜZEL'

Karın yağdığını görerek yaylaya gelen ziyaretçilerden İsmail Taylan "Güzel Ayderimizi ziyaret etmek istedik. Kar yağışı ile beraber bize sunduğu manzarayı seyrediyoruz. Yazıda çok güzel Ayder'in kışı da. Koronadan dolayı Ayder Yaylasında bir sessizlik varö dedi. Ali Abay "Akşam internette kar yağışını gördük. Bugün hem biraz gezelim hem temiz hava alalım hem de Ayder'in karlı halini de görelim dedik geldik. Çok da mutlu oldukö ifadelerini kullandı. Gamze Soydan "Mevsimin ilk karını görmeye geldik. Gerçekten kartpostallık manzaralar var, bizde çok güzel fotoğraflar çektik, stres attık, temiz hava aldıködedi.

Ayder'deki işletme sahiplerinden Gürkan Gülbahar da "Ayder pandemi dolayısıyla düşük bir turizm sezonu geçirdi. Kar yağışı ile beraber buradaki işletme sahipleri ümitlendi. Bakanlıkların vermiş olduğu sertifikasyonlarla otelciler olarak hizmetlerimizi pandemi kuralları çerçevesinde veriyoruz. Ziyaretçilerimiz doğa ile iç içe, manzara eşliğinde bolca temiz havayla bir tatil geçireceklerö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ayder'den detaylar

-Kar topu oynayanlar

-Şambrelle kayanar

-Jandarma ekipleri uyarı anonsu

-Yore sakinlerinin türkülü daveti

-Röportajlar

-Muhabir anonsu(Arzu ERBAŞ)

HABER: ARZU ERBAŞ KAMERA: DOĞANCAN İLEK/RİZE-DHA

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90 bin liraya aldığı otomobilin 2 araçla birleştirildiğini ekspertiz raporuyla öğrendi

KAYSERİ'de 90 bin 500 TL'ye satın aldığı 2013 model ikinci el otomobilin, ekspertiz raporunda 2 farklı aracın kaynakla ortadan birleştirilerek oluşturulduğunu öğrenen A.Y. (53), savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketcilerin sıfır araç alırken de ekspertiz raporu alması gerektiğini bildirerek, "Alacağınız araç kaç model olursa olsun mutlaka ekspertiz yaptırın" dedi.

İnşaat firmasında çalışan A.Y., 9 Ekim günü, internet sitesinden görüştüğü bir kişiden 90 bin 500 TL'ye ikinci el otomobil satın aldı. Satıcıdan istediği ekspertiz raporunu alamayan A.Y., satış işleminden 13 gün sonra otomobili ekspertize götürdü. Burada yapılan incelemede, otomobilin arka kısmının direklerden ve taban sacından kesilerek, başka bir aracın ön kısmıyla kaynakla birleştirildiği ortaya çıktı. Büyük şok yaşayan A.Y., satın aldığı kişiden "Bilgim yok" yanıtı alınca Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

'ARABA İKİ PARÇA'

A.Y.'nin yaşadığı olayla ilgili konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Vatandaşımız araç almak istiyor. Alıcı, araç satıcısının devlet memuru olması nedeniyle güven esasına yönelik ekspertiz raporunu almıyor ya da alamıyor. Aracı satın alan kişi, alıcının telefonlarına çıkmaması ve ekspertiz raporu vermemesi üzerine şüpheleniyor, otomobili ekpertize götürüyor. 90 bin 500 TL'ye araç alan kişinin 250 TL verip ekspertiz raporu alması gerekirdi. Ekspertiz raporunu aldığı zaman gerçekle karşılaşıyor. Araba iki parça, yani ön taraf başka arka taraf başka. Arabanın ön kısmı başka model, arka kısmı başka model. Bu tür durumlarda aracı alan kişi hukuki yollara başvurmalıdır" dedi.

'ARACINIZA MUTLAKA EKSPERTİZ YAPTIRIN'Tüketicilerin sıfır araç aldığında da ekspertiz raporu alması gerektiğini belirten Şahin, "Aracınıza mutlaka ekspertiz yaptırın. İkinci el aracınız içinde bu geçerli. Alacağınız araba kaç model olursa olsun ekspertiz yaptırılmalıdır. Bazı sıfır araçları taşıyan nakliye araçları devriliyor ve birçok araç zarar görüyor. Bu zarar gören araçları firmalar yaptırarak sıfır araç diye satıyor. Bununla ilgili çok şikayet geliyor" diye konuştu.