DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 18

28.11.2020 18:03
DHA YURT BÜLTENİ- 18, System.String[]

Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİMERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'ın (31) cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi...

Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlanıyor (2)

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

MERSİN'in Tarsus ilçesinde polis midibüsünün şarampole devrilmesi sonucu şehit olan polis memuru Ömer Faruk Tekağaç'ın (31) cenazesi, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Anamur ilçesine getirildi. Şehit polis ilçeye bağlı Karadere Köyü'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından, vasiyeti üzerine 3 yıl önce vefat eden annesinin yanına defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------Şehidin cenaze töreni-Şehidin mezarlığa getirilmesiHaber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR/(Mersin),

========================

Eşinin adliye çıkışı tüfekle vurduğu Cemile, toprağa verildi

BİLECİK'te boşanma aşamasındaki Onur Acar'ın adliye çıkışında pompalı tüfekle ağır yaraladığı ve 12 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Cemile Nur Acar, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Genç kadının yengesi Zuhal Kaygısız, "Acımız çok büyük babasını da 10 gün önce gömdük. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz. Ağlıyor çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız Allah hepimize sabır versinö dedi.

Bilecik'te 16 Kasım günü meydana gelen olayda Onur Acar, boşanma aşamasındaki eşi Cemile Nur Acar ile kayınpederi Abdullah Duman'ı adliye çıkışınca pompalı tüfekle ateş açtı. Ağır yaralanan Abdullah Duman kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı, 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar ise Bilecik Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından hayati tehlikesi nedeniyle Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Cemile Nur Acar, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eskişehir Osmangazi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Cemile Nur Acar'ın cenazesi memleketi Bilecik merkeze bağlı Yeniköy'e getirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çok az sayıda yakının katıldığı cenaze töreninin ardından 1 çocuk annesi Cemile Nur Acar gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Yeniköy'de evlerinin önünde taziyeleri kabul eden Cemile Nur Acar'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cemile Nur Acar'ın emekli hemşire olan yengesi Zuhal Kaygısız, çok üzüntülü olduklarını ifade ederek, "Bir delilik yaptı o çocukla evlendi. Başta istemedik ama sonra mecbur kabul etmek zorunda kaldık. Kaderi buymuş. Şiddetli geçimsizlikten dolayı ayrıldılar. Cemile aynı şeyler devam edecek korkusuyla istemedi. 12-13 gün dayandı bizde dualarla destekledik ama bugün sonmuş o bir melek oldu. Yavrusu kaldı bir başına. Covid-19 dolayısıyla herkes aradığı ve cenazesi kalabalık olacağı için ailesinden başka hiç kimse cenazesine alınmadı. Acımız çok büyük babasını da 10 gün önce gömdük. Canice bir adamın hırsına bir aile ziyan oldu. Evde oğlunu hiç susturamıyoruz ağlıyor çok büyük bir acıyla karşı karşıyayız Allah hepimize sabır versinö dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ ARTIK SON BULSUN'

Kadın cinayetleri nedeniyle herkesin tedirgin olduğunu anlatan Zuhal Kaygısız, şunları söyledi:

"Çok korkuyoruz ben yıllarca sağlık sisteminde çalıştım başhemşire olarak orada da tanık oldum hala daha tanık oluyorum. Artık bu cinayetler dursun. Bu kadınların artık acılarının giderilmesi lazım üstümüzden bir kabus gibi çöktü kadınların üstüne ve git gide artıyor herkes yardımcı olsun bize kadın cinayetleri artık son bulsun lütfenö

Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Polis Memuru, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Başakşehir, 3-0 öne geçtiği maçta Denizlispor ile 3-3 berabere kaldı Ünlü şarkıcı Zeynep Mansur, hava durumu sunucusu oldu Cenk Tosun'dan transfer açıklaması: Everton'dan ayrılmayı düşünmüyorum Birleşik Arap Emirlikleri'nde 144 katlı gökdelen patlayıcılarla yıkıldı Koronaya rağmen Şehabettin dedeyi onlarca kişi son yolculuğuna uğurladı Dünyanın en zengin 10 kişisinden 7'si teknoloji işi yapıyor Şeyma Subaşı ile ayrılan Guido Senia, eski sevgilisine geri döndü Asgari ücret zammı için ilk öneri HDP'den geldi: 4 bin TL olsun
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynayamayacak Beşiktaş'ta Adem Ljajic, sakatlığı nedeniyle F.Bahçe maçında oynayamayacak         
18:15
Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'den koronavirüs uyarısı: Bu haftadan korkun Yoğun Bakım Derneği Başkanı İsmail Cinel'den koronavirüs uyarısı: Bu haftadan korkun         
17:44
İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi! Cenazeler iki nedenden dolayı tabutla defnediliyor         
17:26
Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi Yüzde 95 etkili olduğu söylenen koronavirüs aşısının ABD'ye sevkiyatına başlandığı iddia edildi         
17:11
Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü Milyonlar heyecanla bekliyor! Emekliye ocakta 405 lira zam göründü         
15:47
Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor Oyuncu Hayal Köseoğlu'nun direk dans videosu Instagram'ı sallıyor         
15:33
Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı Bursa'da koronavirüs kaynaklı ölümler artınca yüzlerce yeni mezar yeri açıldı         
14:57
Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi Uçuş sırasında müstehcen fotoğraflarını paylaşan hostes, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi         
14:33
20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti 20 yaşındaki genç kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
13:19
Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor Ordu'da hastanelerin poliklinik, otopark ve yemekhaneleri yoğun bakıma dönüştürülüyor         
12:52
Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor Sektör yetkilileri uyardı: Otomotivde yedek parça bulmak zorlaşıyor         
11:51
Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu Kırmızı Oda'da rol alan Sema Keçik'in 2 yıl önce kendisinden 25 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşaması yeniden gündem oldu         
11:25
"İntihar etti" dediği eşi kurtulunca gerçekler ortaya çıktı! Tecavüz edip başından vurmuş         
11:11
Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı Köylünün geçim kaynağı oldu! Koronavirüs sonrası kekik yağı satışları patladı         
10:35
Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi Dağlık Karabağ'da hezimete uğrayan Paşinyan, sınırdaki altın madeni için Putin'den yardım istedi         
10:09
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı         
09:57
Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti Tamir ettiği koltuktan 10 bin liralık altın çıktı! Bir an olsun düşünmeden sahibine teslim etti         
08:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2020 18:21:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ- 18 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei