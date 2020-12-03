DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

03.12.2020 00:50
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradıADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı sıralarda arkadaşının evinden çıkan Uğur Ömer Ç. (16), sokakta tartıştığı M.C.K. (16) tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bacağından ve sırtından bıçaklandı, telefonla ailesini aradı

ADANA'da sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı sıralarda arkadaşının evinden çıkan Uğur Ömer Ç. (16), sokakta tartıştığı M.C.K. (16) tarafından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı halde yer oturan genç, kendisini merak eden ailesiyle telefonla görüşerek durumunu anlattı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşının evine giden Uğur Ömer Ç., kısıtlamanın başladığı saatte kendi evine dönmek için yola çıktı. Uğur Ömer Ç., sokakta karşılaştığı M.C.K. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.K., yanında taşıdığı bıçak ile Uğur Ömer Ç.'yı bacağından ve sırtından yaralayıp, kaçtı. Uğur Ömer Ç.'nin arkadaşı durumu fark edip, ihbarda bulunması üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Yaralı halde yerde oturan Uğur Ömer Ç., eve gelmediği için kendisini merak eden ailesine de telefonla ulaşıp, yaralandığını söyledi. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Uğur Ömer Ç.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi. Öte yandan evinde yakalanan M.C.K. ise Yarbaşı Polis Merkezi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Ambulans, Seyhan, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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