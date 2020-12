DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Yapacağımız yatırımlar bizi lojistikte süper güç haline getirecek

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, dünyanın en büyük ve en güçlü ticari koridorları ile tedarik rotalarının artık Anadolu coğrafyasından geçtiğini belirterek, "Ulaştırma ve altyapıda yapacağımız stratejik yatırımlar bizi gelecekte bölgemizde lojistiğin lideri hatta süper gücü haline getirecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kars-Erzurum arasındaki 'Sarıkamış-Karakurt-Horasan' bölünmüş yolunun açılışı için özel uçakla bugün saat 11.20'de Kars Harakani Havalimanı'na geldi. Bakan Karaismailoğlu'nu Vali Türker Öksüz, AK Parti Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, İl Başkanı Adem Çalkın karşıladı. Valiliği ziyaret ederek şeref defterini imzalayan Bakan Karaismailoğlu, Vali Öksüz'den brifing aldı. Valilik ziyareti sonrası Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, kale çevresinde de incelemelerde bulundu.

Bakan Karaismailoğlu, beraberindekilerle Kars Lojistik Merkezi'ni gezdi. Vali Türker Öksüz'den bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, "Gürcistan, Ermenistan ve Nahcivan Özerk Cumhuriyeti gibi komşu ülkelere açılan beş adet sınır kapısı bulunan Kars, bölgemizde uluslararası ticaret açısından son derece önemli bir nokta. Bu nedenle kentimizin ulaşım ağını güçlendirecek, Kars'ı ve kıymetli Karslıları hak ettiği geleceğe taşıyacak her bir projenin büyük değer teşkil ettiğinin farkındayız. Bu inanç ve gaye ile ülkemizin her bir şehrinde olduğu gibi burada da yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz. Öyle ki, son 18 yılda Kars'ın ulaşım ve iletişim altyapısına 5 milyar 746 milyon liranın üzerinde yatırım yaptık. 2003'teki 22 kilometrelik bölünmüş yolu uzunluğunu yaklaşık 11 kat artırarak 258 kilometreye çıkardık. 1993-2020 arasında Kars'a sadece 68 milyon liralık yatırım yapılmıştı. Biz 3 milyar 27 milyon lira yatırım yaptık. Karayollarında olduğu kadar demiryolu ulaşımının gelişmesi için de birçok proje hayata geçiriyoruz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını hizmete sunduk. Mevcut Divriği-Kars hattının elektrikli ve sinyalli hale getirilmesini de planladık ve çok yakın zamanda ihalesine çıkmayı hedefliyoruz. Yaptığımız atılımlar sayesinde bugün, Kars il sınırları içerisinde tam 258 kilometrelik demiryolu ağı bulunmaktadır" diye konuştu.'TOPRAKLARIMIZ YENİ İPEK YOLU'NU AVRUPA'YA BAĞLAYAN BİR KÖPRÜ'Dünyanın en büyük ve en güçlü ticari koridorları, tedarik rotalarının artık Anadolu coğrafyasından geçtiğini söyleyen Karaismailoğlu, "Topraklarımız Yeni İpek Yolu'nu Avrupa'ya bağlayan bir köprü. Bu nedenle, ülkemizi baştan başa geçen kesintisiz demiryollarımız ve karayollarımız, çok büyük önem taşıyor. Ulaştırma ve altyapıda yapacağımız stratejik yatırımlar bizi gelecekte bölgemizde lojistiğin lideri hatta süper gücü haline getirecek. Vatanın her karış toprağı dünya ile bağlanacak, yollarımız, köprülerimiz, hava alanlarımız, limanlarımız lojistikte bölgesel bir lider olan ülkemizi dünya ölçeğinde daha da ileriye taşıyacak. Bu nedenledir ki, entegre bir stratejik planlama ile ülkemizin ulaştırma ihtiyaçlarını bir bir karşılıyor, dev projeler hayata geçiriyoruz" dedi. 25 LOJİSTİK MERKEZDEN 11'İ İŞLETMEDEKars'ı lojistik büyümede bir kilometre taşı haline getirmeyi hedefleyen plan ve projeleri olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, Kars Lojistik Merkezi'ne 221,8 milyon lira harcayarak sonuna geldiklerini kaydetti. Yakın zamanda açılışını yapacakları merkezin Türkiye lojistik sektörüne 412 bin ton taşıma kapasitesi sağlayacağını vurgulayan Karaismailoğlu, şunları söyledi: "Kars Lojistik Merkezi'nin içine 16 kilometrelik demiryolu, 5.5 kilometrelik iltisak hattı yapılmıştır. Merkezin hizmete girmesiyle birlikte, ciddi istihdam imkanı oluşacaktır. Kıtaların buluşma noktasında yer alan ülkemiz için, bölgesel yük taşımacılığındaki ticari potansiyelimizi gerçekleştirmek, önümüze çıkan tarihi fırsatları değerlendirmek büyük önem arz ediyor. Demiryollarımıza yaptığımız yatırımlardan biri olan demiryolu lojistik merkezlerimiz de bu yüzden son derece zaruridir. Şu ana kadar ülke genelinde planladığımız 25 lojistik merkezden 11'ini işletmeye aldık. 25 adet lojistik merkezinin tamamının hizmete açılmasıyla da toplam 35,6 milyon ton ilave taşıma kapasitesi elde edilecek ve 12,8 milyon metrekare konteyner stoklama ve elleçleme sahası ülkemize kazandırılacaktır. Lojistik koridor oluşturma yaklaşımı ile uluslararası bağlantılarımızı güçlendiriyor, demiryolunun rekabet gücünü artırmak için lojistik merkezler ve yeni iltisak hatları yapıyoruz. Önemli lojistik merkezlerimize, demiryollarına, havalimanlarına ve sınır kapılarımıza hızlı ve güvenli ulaşımı sağlayacak 20 bin 715 kilometrelik lojistik karayolu ağımızda da bölünmüş yol yapımı çalışmalarımız hızla devam ediyor."DEMİRYOLUNDA YÜK TAŞIMACILIĞI ARTACAKUlaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak sadece yolcu taşımacılığında değil, yük taşımacılığında da demiryolunun kullanımını artıracak bir vizyonla hareket ettiklerini belirten Karaismailoğlu, "İnşallah, Ulaşım Master Planı çalışmaları doğrultusunda, karasal yük taşımacılığında demiryolu payını, ilk etapta yüzde 5'ten, yüzde 10'a çıkaracağız. Bu vizyonun ne kadar doğru olduğunu dünyayı sarsan pandemi döneminde gördük, yaşadık. Salgına rağmen, demiryolları ile yurt içi yük taşımalarında gerileme olmadı. Temassız taşımacılık avantajından dolayı, uluslararası taşımalarda önemli artışlar öngörüyoruz. Özellikle uluslararası taşımalarımızdan; Bakü-Tiflis-Kars hattında yapılan taşımalarda yüzde 116, İran hattında yapılan taşımalarda yüzde 63 ve Avrupa hattındaki taşımalarda yüzde 15 artış bekliyoruz" dedi. SALGIN SÜRECİNİN KONTROL ALTINA ALINMASINI BEKLİYORUZLojistik merkezdeki açıklaması sonrası durdurulan Doğu Ekspresi seferleriyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Bakan Karaismailoğlu, "Aslında bizim de gönlümüzden yarın açmak geliyor ama bu salgın sürecinin kontrol altına alınmasını bekliyoruz. Aslında Aralık diye planlamalarımız vardı ama malum süreç; bu sokak kısıtlamaları olsun hem de salgının seyriyle alakalı sıkıntılar olduğu için açmaya cesaret edemedik. Ama bu konu gündemimizde sürekli olan bir konu. İnşallah aralık ayıyla birlikte aşının da gelmesi ve salgını da inşallah kontrol altına alınca bir an önce biz de açmayı hedefliyoruz. Karslıların beklentilerinin çok iyi biliyoruz bizde bir an önce onlarla birlikte bu işe orak olmak istiyoruz ama malum sağlın ortada. İnşallah önümüzdeki güzel günlerde Doğu Ekspresini hizmete açmayı bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Bakan Karaismailoğlu'nun konuşması-Detay ve genel gör.

KARS

==========================

Tüfeğini temizlerken eşini vurup kaçan koca yakalandı

AKSARAY'da iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada ateş alması sonucu eşi Tuğçe U.'yu (24), karın bölgesi ve bacağından yaraladıktan sonra kaçan Hidayet U. (30),, polis tarafından yakalandı. Olay, 03 Aralık Perşembe günü saat 14.30 sıralarında Hacı Hasanlı Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Hidayet U., iddiaya göre av tüfeğini temizlediği sırada tüfek ateş aldı. Saçmalar karşısında oturan eşi Tuğçe U.'nun karın bölgesi ve bacağına isabet etti. Kanlar içinde kalan Tuğçe U., ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğçe U. ifadesinde "Eşim silahını temizlerken birden ateş aldı ve ben yaralandım" dedi. Olayın ardından kaçan Hidayet U., bugün polis tarafından Zincirli Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı. Hükümlü bulunduğu açık cezaevinden pandemi nedeniyle izinli çıktığı belirlenen Hidayet U., polise eşini, kendisinin vurmadığını söyledi. Sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hidayet U., kendisini görüntüleyen gazetecilere de küfür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Zanlının hastaneye getirilmesi-Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına saldırması-Emniyete götürülüşü

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

===========================

Fabrika yangınında alevlerin sıçradığı bina sakinleri dehşeti yaşadı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde dün akşam kan yangının ardından harabeye dönen fabrikada bilanço, gün ağarmasıyla ortaya çıktı. Fabrika büyük hasar görürken, yangının sıçradığı 2 daire kullanılamaz hale geldi. Evi yangında kullanılamaz hale gelen Mehmet Sağdıç, yangın sırasında evde olan çocuklarının canlarını zor kurtardıklarını belirterek, "Yangın esnasında 3-4 kez patlama yaşandı. Alevler bina boyuna ulaştı. Evimizde odalarımız kullanılacak halde değil. Hepsi yanmış. Tek tesellimiz çocuklarımızın başına bir şey gelememesi oldu" dedi.Fatih Mahallesi'ndeki bir deterjan ve temizlik malzemeleri üretimi yapan bir fabrikada, dün (cuma) saat 16.35 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, fabrikadaki yanıcı kimyasal maddeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Gökyüzüne yükselen dumanlar şehrin birçok yerinden görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevrede paniğe yol açan alevler yakındaki 3 katlı bir binaya da sıçradı. İtfaiye ekipleri, su ve köpük sıkarak müdahale ettikleri yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Fabrikanın yanındaki bir otomobil kül oldu. Alevlerin sıçradığı binadaki 2 daire ve 1 işyeri ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı."ALEVLER BİNA BOYUNA ULAŞTI"Yangının büyüklüğü ise gün ağarmasıyla ortaya çıktı. Yangın nedeniyle fabrika harabeye halini alırken, depo kısmında ise göçüklerin yaşandığı ve metal yığınına döndüğü görüldü. Yangından etkilenen bir dairedeki eşyaların tamamı yanarken, diğer dairede ise alevler nedeniyle kısmen hasar oluştuğu belirtildi. Yangından etkilenen bir dairede yaşayan tekstil işçisi evli ve 2 çocuk babası Mehmet Sağdıç, eşyaların tamamı yandığını, evinin oturulamaz hale geldiğini söyledi. Sağdıç, yangın sırasında evde olan oğlu Onur Sağdıç'ın (19) alevlerin büyümesi üzerine kızı Nisa'yı (7) da alarak dışarı çıkıp hayatını kurtardığını söyledi. Mahallede büyük bir korkunun yaşandığını dile getiren Sağdıç, "Yangın sırasında işteydim, çalışıyordum. Aklıma önce çocuklarım geldi. Oğlum kızımı dışarı çıkarıp kurtarmış. Yangın esnasında 3-4 kez patlama yaşandı. Alevler bina boyuna ulaştı. Evimizde odalarımız kullanılacak halde değil. Hepsi yanmış. Tek tesellimiz çocuklarımızın başına bir şey gelmemesi oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Bizi bir otele yerleştirdiler. Barınma ve gıda ihtiyacımız karşılanıyor" dedi."BU MANZARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDUM"Rukiye Sağdıç ise kızı ve oğlunun yangından sağ kurtulmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Evimiz harap oldu. Alışveriş için dışarı çıkmıştım. Döndüğümde yangının eve sıçradığını gördüm. Evimiz kullanılamaz hale gelmiş. Bu manzarayı görünce şok oldum. Anlatılamaz bir durum. Çok kötü bir olaydı" diye konuştu.Öte yandan Onur Sağdıç'ın yangın sırasında evinin içerisinden çektiği videolarda yaşadığı korku ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yangından arşiv görüntü-Onur Sağdıç'ın evin içinden çektiği görüntüler-Fabrikadan görüntüler-Yangında zarar gören daireden görüntüler-Mehmet ve Rukiye Sağdıç'ın evi gezmesinden görüntüler-Mehmet ve Rukiye Sağdıç ile röportaj

Haber- Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

===========================

50 yıllık hal binası kontrollü şekilde yıkılıyor

BİTLİS'te, daha önce 78 iş yerinin bulunduğu 3 bin metrekare alan üzerindeki 50 yıllık hal binası, iş makineleriyle kontrollü olarak yıkılmaya başlandı. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, hal binasının yıkılmasıyla birlikte kentin 7 bin yıllık tarihi yapılarının gün yüzüne çıkacağını söyledi.Bitlis Belediyesi'nce başlatılan 'Dere üstü ıslah' projesi kapsamında, kent merkezindeki Kazım Dirik Caddesi üzerinde 50 yıl önce yapılan 3 bin metrekare alandaki hal binası, kontrollü şekilde yıkılmaya başlandı. Daha önce 78 iş yerinin bulunduğu hal binasındaki yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 'Dere üstü ıslah' projesiyle birlikte kentte yaşanabilir bir süreç izlettirdiklerini söyledi.Başkan Tanğlay, "Projenin ikinci adımı atıldı. Hal binası iş makineleriyle yıkımına başlanmasıyla birlikte tarihi yapılar bir bir gün yüzüne çıkıyor. Dere ıslahı projemizle beraber 'Eski hal' dediğimiz mevkideyiz. Yıkıma dün itibariyle başladık. Hal binamız metruk bir yerdi ve yıkım kararı vardı. Proje ile birlikte 7 bin yıllık tarihi yapılar gün yüzüne çıkmaya başladı. Yıkımla birlikte tarihi eserimiz olan Şerefiye Camii ön alana çıktı. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Dere ıslah projesiyle şu an itibariyle 281 tapu sahibi kendi isteğiyle tapusunu hazineye devretti. 15 gün içerisinde Çevre Şehircilik Müdürlüğü de tahliye yazılarını çıkaracak. Bunu yıktıktan sonra buraya güzel bir yeşil alan düşünüyoruz. Şehrin nefes alabileceği bir yer planlıyoruz. Buraya ne yapabileceğimizin kararını vereceğiz. Kentimiz, hizmetin en iyisine layıktır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Eski hal binasından görüntü-Yıkımdan detaylar-Yıkılan işyerlerinden görüntü-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın çalışmaları denetlemesinden detay-Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'ın gazetecilere açıklamaları-İş makinelerinden detay-İtfaiyenin yıkım sırasında tazyikli su sıkması-Özel ve genel detaylar

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,

============================

Tokat'ta cadde ve sokaklar hayvanlara kaldı

TOKAT'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. İnsanların olmadığı sokaklarda, kuş ve kedi gibi hayvanların dolaştığı görüldü.

Türkiye genelinde Covid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan, sokağa çıkma kısıtlaması Tokat'ta da sessizliğe neden oldu. Yasağın başlaması ile sokaklar ıssız kaldı. Sessizliği fırsat bilen kedi ve kuşlar cadde ve sokaklara indi. Kentteki otobüs durağındaki banka çıkan kedi rahatsız edilmeden doyasıya güneşlendi. Bir karga ise araç hareketliliğinin olmadığı Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulduğu cevizi kabuğunu kırarak yedi. Kısıtlama kapsamında kent genelinde polis ekipleri cadde ve sokaklarda devriye atarak, yasağa uyulup uyulmadığını denetledi.