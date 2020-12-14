DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18
14.12.2020 14:31
Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.
Kırmızı bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist adliyede
KIRMIZI bültenle aranırken Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G., adliyeye sevk edildi.
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalanan Fransa uyruklu terörist C.G.'nin Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Fransa uyruklu kişileri bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edilen ve kırmızı bültenle aranan C.G., işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Reyhanlı Adliyesi'ne sevk edildi.
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