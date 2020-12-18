DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 18

18.12.2020 16:57
DHA YURT BÜLTENİ - 18, System.String[]

Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa zararlı raporu yok ANTALYA Barosu avukatlarından Abdullah İlkkahraman, bilmeden at eti sattığını kaydettiği müvekkiline verilen 10 aylık hapis cezasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, "At eti ile ilgili verilen karar hukuken ve vicdanen...

Müvekkili at eti satmaktan ceza alan avukat: Sağlığa zararlı raporu yok

ANTALYA Barosu avukatlarından Abdullah İlkkahraman, bilmeden at eti sattığını kaydettiği müvekkiline verilen 10 aylık hapis cezasının hukuka aykırı olduğunu belirterek, "At eti ile ilgili verilen karar hukuken ve vicdanen doğru değildir. Lokantadan alınan etin, insan sağlığına zararlı olduğu yönünde bir rapor yok " dedi.

Olay, 2 yıl önce Muratpaşa ilçesinde bir lokantada meydana geldi. Muratpaşa İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri tarafından lokantadan alınan kıyma numunesinde, at etine rastlandı. Bunun üzerine Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, lokanta sahibine, 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan 10 ay hapis cezası verildi. Karara ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedildi.Adliye çıkışında Avukat Abdullah İlkkahraman, müvekkiline yasalara aykırı bir ceza verildiğini belirterek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmediklerini söyledi. At etinin insan sağlığına zarar vermediğine ilişkin belgeleri mahkemeye sunduklarını belirten İlkkahraman, "Müvekkilimize ait lokantadan alınan etin, insan sağlığına zararlı olduğu yönünde bir rapor yok. Kaldı ki bu et müvekkilime başka biri tarafından satılmıştır ve faturası da mevcuttur" dedi.

'186/1 MADDESİ KAPSAMINDA SUÇ İŞLENMEDİĞİ AÇIK'Avukat Abdullah İlkkahraman, "Toptancıdan aldığı etin tek tırnaklı hayvan eti olduğu iddiasıyla Tarım Müdürlüğü ekipleri işlem yaptı. Bunun üzerine Antalya Cumhuriyet Savcılığı TCK'nın 186/1 maddesine göre ceza davası açtı. Bizce 186/1 maddesi kapsamında suç işlenmediği açıktır. Çünkü bu madde 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçunu kapsayan bir ceza maddesidir. Bu maddenin içerisindeki unsurlar değerlendirildiğinde, at veya eşek etinin insan sağlığına zarar oluşturmamasından dolayı ceza verilemeyeceği TCK'nın ilgili maddelerinde belirtilmiştir" dedi.

'HUKUKEN VE VİCDANEN DOĞRU DEĞİL'Müvekkilinin ne eti aldığını bilmediğini de sözlerine ekleyen Avukat İlkkahraman, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Müvekkilim alacağı her eti laboratuvara götürüp öyle et alabilecek pozisyonda bir insan değildir. Nitekim eti aldığı yerle ilgili de gerekli işlemler yapılmıştır. Dolayısıyla, müvekkilime 186/1'den ceza verilemez. Yargıtay 20. Ceza Dairesi'nin bu konuda bu yıl verdiği bir karar vardır. Yargıtay diyor ki, 'At eti, eşek eti bulunan işletmeye TCK'nın 18/1 kapsamında işlem yapabilmeniz için laboratuvardan örnek almanız lazım.' Laboratuvarda alınan örnek de 'insan sağlığına zararlıdır' denirse ancak o şekilde ceza hükmü kurulabilir. Aksi hukuka ve kanuna aykırıdır. Böyle bir ortamda at eti ile ilgili verilen karar hukuken ve vicdanen doğru değildir."

Asliye Ceza Mahkemesi, Antalya, Tarım, Karar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 18 - Son Dakika


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