Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu - Son Dakika

Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu

30.12.2020 15:40
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu, System.String[]

TÜRKİYE'ye yurt dışından hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculara, son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

TÜRKİYE'ye yurt dışından hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolculara, son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu getirilmesi, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Türkiye'ye girişte hava, kara ve deniz yoluyla gelenlere, koronavirüs tedbirleri kapsamında son 72 saate yapılmış PCR testi zorunluluğu saat 00.00'da başladı. Edirne'den Avrupa'ya açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda da ülkeye giriş yapmak isteyenlerden pasaport kontrolünün ardından sağlık ekiplerinin görev aldığı peronda, negatif sonuçlu PCR testinin ibrazı istendi. Test sonuçlarını ibraz edenlerin girişleri sorunsuz gerçekleşirken, ibraz edemeyenler 7 gün kendilerini izole edecekleri adresleri kayıt ettirip, giriş yapabildi. Adres veremeyenler ise Edirne İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 7 gün izole kalacakları yurtlara gönderildi. Yurda yerleştirilenler, 7'nci günde yapılacak testlerinin negatif çıkması halinde istediği adrese gidebilecek. Testleri pozitif çıkanlar ise tedaviye alınacak.

KAPIKULE'DE YAĞUNLUK YAŞANIYORPCR testi zorunluluğu Avrupa'nın en büyük kara sınır kapısı olan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yoğunluk oluşturdu. Araçlarıyla ve otobüsler ile yılbaşını memleketlerinde geçirmek isteyen Türk vatandaşları ile farklı ülke vatandaşları, PCR testi kontrol noktası olan 107 numaralı peron önünde uzun kuyruklara neden oldu. Uzayan kuyruklarda zaman zaman sıra tartışması yaşandı.Ailesiyle birlikte Fransa'dan gelen İlker Uzunlar, PCR testini ibraz edip ülkeye giriş yaptı. Yılbaşını yakınlarıyla geçirmek için İstanbul'a geldiğini söyleyen Uzunlar, "Fransa'dan geliyorum. Yolcuğum güzel geçti, çok şükür. PCR testimi negatif olarak test yaptırmıştım. Bunu ibraz ettim. Şu an ailem ve arkadaşlarımla birlikte İstanbul'a gidiyorum" dedi.7 GÜN KARANTİNADA KALACAKLARGezi amaçlı gittiği Bulgaristan'dan dönerek ülkeye giriş yapmak isteyen Ramadan Güney ise, PCR testini ibraz edemediği için 7 gün karantinada kalacağını söyledi. Yılbaşını Balıkesir'deki evinde geçireceğini belirten Güney, "Bulgaristan'dan geliyorum, PCR testi yaptırmadım. Balıkesir'e gidiyorum, evimde bir hafta evde karantinada kalacağım" dedi.Bulgaristan'ın Kırcaali şehrinden gelen ve PCR testini ibraz edemeyen Ayşe İbrahim de "Bulgaristan'a akraba ziyaretine gittim. Bursa'ya  dönüyorum. Burada adres gösterdim, orada karantinada kalacağım" diye konuştu.

Zorunlu PCR testi uygulamasının Mart ayına kadar devam edeceği belirtildi. PCR testi ibraz edemeyen ve karantinayı kabul etmeyenlerin gümrük kapılarında giriş işlemlerini iptal edip, geri dönme hakkı bulunuyor.


- Edirne
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu
Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu

Kapıkule Sınır Kapısı, Bulgaristan, PCR Testi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapıkule'de negatif sonuçlu PCR testi yoğunluğu - Son Dakika


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