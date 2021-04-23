DHA YURT BULTENI - 18 - Son Dakika

ANNESİNİ ÖLDÜREN ŞİZOFREN HASTASI, GEÇMİŞTE DE BIÇAKLA YARALAMIŞ

MERSİN'de annesi Melek Yıldız'ı (65) bıçaklayarak öldürdükten sonra koyduğu valizin başında uyurken polis tarafından yakalanan şizofren hastası Melih Atasoy'un (30) daha önce annesini bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Yıldız'ın kızı Neslihan Saraçoğlu (44), olayın ardından Melih Atasoy'un birkaç kez hastanede tedavi gördüğünü ancak iyileştiğini düşündükleri için hastaneden çıkarttırdıklarını belirterek "Şizofren hastası ailelere sesleniyorum. Asla 'iyiyim' demelerine inanmasınlar. Çünkü çok iyi rol yapabiliyorlar. Hastanede tedavileri tam olarak bittikten sonra eve getirsinler. Benim canım yandı başka canlar yanmasın" dedi.

Olay, 21 Nisan Çarşamba günü ilçeye bağlı Deniz Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitenin görevlisi merdiven dairesinde çalışırken, Melek Yıldız'a ait evin kapısının açık olduğunu fark etti. Kapıdan içeriye bakınca koridorda etrafı kanlı valizi fark eden görevli, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis ekibi, valizin içinde Melek Yıldız'ın cesediyle karşılaşırken, oğlu Melih Atasoy'u da uyurken buldu. Gözaltına alınan Atasoy, bir anlık kızgınlıkla annesini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Olayda kullandığı bıçak ile gözaltına alınan Atasoy, sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şizofren hastası olduğu öne sürülen Atasoy'un, annesine geçmişte de şiddet uyguladığı iddia edildi. Melek Yıldız'ın cenazesi de kent mezarlığında toprağa verildi.

'ULAŞAMAYINCA MERAK ETTİM'

Melek Yıldız'ın kızı Neslihan Saraçoğlu, yaşanan olay nedeniyle hala şokta olduklarını söyledi. Olay günü annesine ulaşamadıklarını ve merak ettiklerini kaydeden Saraçoğlu, "Olaydan önce annemle akşama doğru konuştuk, bir sorun yoktu. Akşam aradığımda telefonu kapalıydı. Kendisinin kapattığını düşünmüştüm. Ertesi sabah tekrar aradığımda yine ulaşamadım. Bunun üzerine erkek kardeşim aradı endişelendiğini söyledi. Ancak bizim aklımıza böyle bir şey hiç gelmedi. Çünkü annemle konuştuğumda her şeyin yolunda olduğunu söylüyordu. Olayı arkadaşım benden önce öğrenmiş. Beni sakinleştirmeye çalışıyordu. Eve gittiğimizde polislerden öğrendim olanları" dedi.'İYİLEŞTİ DİYE İNANDIK, OLAYIN BURAYA GELECEĞİNİ BİLMİYORDUK'Atasoy'un daha önce annesini bıçakladığının ve ardından Manisa 'da bir hastanede tedavi gördüğünün bilgisini veren Saraçoğlu, "Buraya geldiğinde Yenişehir Hastanesi'nde de tedavi oldu. İlaçla tedavisine devam edilebileceğini söylediler. Bir süre sonra davranışlarında farklılık görünce ve saldırganlaşınca bu defa Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne yatırdık. Daha sonra annem kardeşimin durumunun iyi olduğunu düşündü. Hastanede kalmasına yüreği el vermedi. Daha sonra hastaneden çıkarttırdık. İyileşti diye inandık, olayın buraya geleceğini bilmiyorduk. Annemin bacağına daha önce bıçak batırdı, eşyaları dışarı atıyordu, masaları kırıyordu" diye konuştu.'BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKA CANLAR YANMASIN'Şizofren hastası yakınlarına da seslenen Saraçoğlu şunları söyledi: "Bizim yaşadıklarımı yaşamasınlar. Asla 'iyiyim' demelerine inanmasınlar. Çünkü çok iyi rol yapabiliyorlar. Hastanede tedavileri tam olarak bittikten sonra eve getirsinler. Benim canım yandı başka canlar yanmasın."

Görüntü dökümü----------------------Olayın yaşandığı site-Şahsın gözaltına alınması-Neslihan Saraçoğlu röp-Neslihan Saraçoğlu'nun mezarda dua etmesi

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

============================================

2- KORONAVİRÜS KARANTİNASINDAKİ KORAY'IN DOĞUM GÜNÜ VE BAYRAMINI POLİS KUTLADI

TEKİRDAĞ'da koronavirüse yakalanan ve evinde karantina altında olan Koray Buluttaş'ın(8) doğum günü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı polis ekiplerince kutlandı. Eve giden polis ekiplerinin hediye verdiği Koray, büyük mutluluk yaşadı. Tekirdağ'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araçlarla kortej oluşturup, merkez Süleymapaşa ilçesinde kutlamalara renk kattı. Koronavirüse yakalanan ve evinde karantina altında olan Koray Bulutttaş, korteji görünce annesi Vesile Buluttaş'a, "Polisler bilgisayardan benim doğum günüm olduğunu görmüyorlar mı'Neden benim doğum günümü kutlamıyorlar?" dedi. Vesile Buluttaş, oğlunun sözleri üzerine ulaştığı polislere durumu anlatarak yardımcı olmalarını istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de Koray Buluttaş'ın isteği üzerine çeşitli hediyeler ve doğum günü pastası alarak evine gitti. Evinin penceresinden polis ekiplerini gören Koray, teşekkür ederek, çok mutlu olduğunu söyledi. Apartman girişine gelen polis ekipleri, "Bugün hem doğum günün bir de 23 Nisan. Sen de dışarıya çıkamıyormuşsun, karantinadaymışsın. O yüzden biz sana geldik. Doğum günün kutlu olsun" diyerek, doğum günü pastası ve hediyeleri verdi.