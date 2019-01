Dha Yurt Bülteni -19

DHA YURT BÜLTENİ -19



Ukrayna'nın Harkov şehrinde yaşadıkları evde ölü bulunan Türk vatandaşı üniversite öğrencisi iki genç kızdan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmirli olduğu ortaya çıktı. Ailesi ölüm haberiyle büyük acı yaşadı.



Tıp eğitimi almak için bulunduğu Harkov'da kız arkadaşıyla kaldığı evde ölü bulunan Zeynep Hüsünbeyi'nin İzmir'deki ailesine acı haber ulaştı. Doktor olup hastalara şifa dağıtmak için tıp eğitimi alan genç kızın ölüm haberi, büyük üzüntü yarattı. Zeynep Hüsünbeyi'nin, ailesinin tek çocuğu olduğu öğrenildi. Ailenin genç kızın cenazesini Türkiye'ye getirebilmek için işlemlerle ilgilendiği belirtildi.



Aynı evde ölü bulunan diğer tıp fakültesi öğrencisi Buket Yıldız'ın babası Levent Yıldız, katil zanlısı Hüsnü Can K.'nın (Kükmez) Ukrayna ve Türkiye olmak üzere çifte vatandaşlığı bulunduğunu söyledi. İki ülke arasında sık sık gidip geldiğini belirtti. Hüsnü Can K.'nın Ukrayna'da bulunduğu sırada kızı Buket ve Zeynep Hüsünbeyi ile arkadaş olduklarını anlattı. Ancak kızının bu arkadaşlığı sonlandırmak istemesi üzerine, 1 yıldır telefonla rahatsız ettiğini, sonrasında da böyle bir şey yaptığını öğrendiklerini dile getirdi.







Haber: Davut CAN/ İZMİR,



Uyuşturucu kullanan genç acil servisi karıştırdı



Bursa'nın İnegöl ilçesi Devlet Hastanesi Acil Servisinde tedavi altına alınan uyuşturucu bağımlısı genç Acil Servisi karıştırdı. Emniyet ve jandarma ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirilen genç, gözaltına alındı. O anlar kameraya yansıdı.



Edinilen bilgilere göre; uyuşturucu kullandığı iddia edilen M.K. isimli genç, Yeniceköy mahallesinden ambulansla Devlet Hastanesi Acil servisine getirilerek tedavi altına alındı. Tedavinin ardından kendine gelen genç, sağlık çalışanlarına hakaret etmeye başladı. Jandarma ve emniyet ekiplerinin uyarılarını dinlemeyen genç etrafa saldırmaya başladı. hastaları tedirgin eden genç, Emniyet ve Jandarma ekiplerince zorlukla etkisiz hale getirildi. Tedavisi tamamlanan genç, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.



Haber-Kamera : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



Bıçaklanan Suriyeli kuaför, hastaneye polis otosuyla götürüldü



BURSA'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren kuaförde meydana gelen olayda 3 şahıs, kuaför genci bıçakla yaralayıp kayıplara karıştı. Yaralı kuaför, emniyet ekiplerinin otosuyla hastaneye getirilerek tedavi altına alındı.



Sinanbey Mahallesi Zafer Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Kuaför Salah Elhalef'in (29) işyerini 3 şahıs bastı. İşyerini basan eli bıçaklı 3 şahıs, kuaföre saldırdılar. Çıkan arbede de kuaför bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan şahıs, olay yerine gelen emniyet ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis otosuyla Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Emniyet ekipleri, saldırganları arıyor.



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



Buldanlı kestaneciler, seri üretimle kazanacak



Denizli'de, kestane üretimiyle de ön plana çıkan Buldan ilçesinin Alandız Mahallesi'nde, kestane üretim tesisi kuruldu. Yıllık 300 ton kestane üretimi yapılan mahalledeki tesis sayesinde, 'kestane şekeri' ve 'çikolatalı kestane'de seri üretime geçilecek.



Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olduğu Buldan ilçesindeki Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, seri kestane şekeri ve çikolatalı kestane üretimine hazır hale geldi. Yılda 300 ton kestane üretimi yapan mahallede kurulan tesiste, ilk deneme üretimi yapıldı. Katma değerli ürün elde edilerek üreticinin ve bölge halkının daha fazla gelir sağlaması için yapılan çalışmalar, kısa süre sonra meyvelerini verecek. Tesiste kestane şekeri ve çikolatalı kestanede seri üretime geçilecek. Marka tescil işlemleri de tamamlanan kestane şekeri kısa süre sonra, 'Alandız Kestane Şekeri' adı altında piyasaya sunulacak.



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Denizli'nin gelişimi ve yararına olan her projeye destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Alandız Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nde en kısa sürede seri üretime geçilecek. Böylesi güzel yöresel ürünümüzü, öncelikle yurt içi, inşallah zamanla da tüm dünyayla buluşturmayı hedefliyoruz. Biz her zaman üreticimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bu güzellikler Denizli'mize kazanç olarak dönecek" dedi.



Haber- Kamera: Özcan DURUSOY/ BULDAN (Denizli),



Cep telefonuna gelen linke tıkladı, bankadaki 30 bin liradan oldu



Diyarbakır'da çiğköfteci Musa Ayşin (26), cep telefonuna gelen mesajdaki linke tıkladıktan sonra gördüğü bankasının sahte logosuna kanıp, şifresini girmesiyle 30 bin liralık hesabı sıfırlandı. Ayşin, savcılığa suç duyurusunda bulundu.



Diyarbakır merkez Bağlar ilçesinde çiğköftecilik yaparak ailesini geçindiren 2 çocuk babası Musa Ayşin'in cep telefonuna Mayıs ayında 'Bankanız şimdiye kadar sizden almış olduğu 528 TL dosya masrafını iade etmektedir, iadeniz için giriş yapın' yazılı kısa mesaj geldi. Mesajdaki linke tıklayan Ayşin, açılan sayfada yıllarca çalışıp bütün birikimini yatırdığı bankanın logosunu görünce hiç düşünmeden istenen müşteri numarası ve banka şifresini girdi. Şifreyi girdikten sonra sayfanın kapandığı gören Ayşin, aynı linke tıklayarak bir daha girmek istedi ama bir sonuç alamadı. Daha sonra hesap bilgilerini kontrol eden Ayşin, yıllarca biriktiği 30 bin lirasının çekildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan Ayşin, bankayı arayıp başına gelenleri anlattı.



'BU TÜR MESAJLAR KİME GELİRSE GELSİN KESİNLİKLE İTİBAR ETMESİN'



Banka ile yaptığı görüşmede bir sonuç alamadığını anlatan Ayşin, "Müşteri numaramı ve şifremi girdim. Daha sonra sayfaya giriş yapılmadı. Tekrar müşteri numaramı ve şifremi girdim. Yine giriş yapılmadı. Daha sonra işin içinde bir dolandırıcılık olduğunu hissettim. Sonra bankamın internet bankacılığı sayfasına girdim. Hesabımı açınca sıfırlanmış olduğunu gördüm. Hesabımda 30 bin TL vardı. 2 dakika içerisinde sıfırlandı. Sonra hemen bankayı aradım. Durumu anlattım. Hesabımın bloke edilmesini istedim. Daha sonra savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. 7 ay oldu, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Bu işyerini de 15-20 bin liraya yakın borçlanarak açtım. Evliyim, çocuklarım var. Evime ekmek götürmek zorundayım. Bu tür mesajlar kime gelirse gelsin kesinlikle itibar etmesin. Hatta bakmasınlar hemen silsinler" dedi.



Ayşin, bankadan sonuç alamayınca savcılığa yaptığı suç duyurusu sonrası dolandırıcıların yakalanmasını istiyor.



Haber-Kamera: Emrah KIZIL-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHA



Çorum'da paten ile tehlikeli yolculuk



Çorum'da halk otobüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli genç, hem kendi hem de sürücüler için tehlike yarattı.



Çorum'da seyir halindeki bir halk otobüsünün arkasına tutunan patenli genç, bu şekilde kayarak yolculuk yaptı. Yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden otobüsün arkasında tutunarak patenle kayan genç, diğer sürücülerin kornalı uyarısına aldırmadan tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Ölümüne yolculuk otobüsün durağa yanaşması ile sona erdi.



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR,



Sobadan zehirlenen 3'ü çocuk, 5 kişi tedaviye alındı



İzmit'in Gültepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 3'ü çocuk, 5 kişi hastanede tedaviye alındı.



Fatih Mahallesi Neşe Sokak'ta oturan YIlmaz ailesi sabah, evi saran yoğun kokuyla uyandı. Yoğun baş ağrısı çeken evde bulunan 5 kişi, evden çıkıp, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Fadime Yılmaz (37), çocukları İlayda (13), Gürkan (7) ve Gökalp Yılmaz (1) ile yakınları Berat Göbekçi'yi (26), ilk müdahalelerinin ardından Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan 5 kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiği, hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.



Haber: Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), -



Kemer Kaymakamı Yaşar, açığa alındı



ANTALYA'nın Kemer ilçesine, eylül ayında atanan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar, İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı.



Hakkındaki bazı iddialar nedeniyle açığa alınan Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar ile ilgili İçişleri Bakanlığı'nca müfettiş görevlendirilerek, soruşturma başlatıldı. Yaşar, Van'ın Erciş ilçesi kaymakamıyken, 17 Eylül 2018 tarihinde Kemer Kaymakamlığı'na atanmıştı.



ANTALYA, -



CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Vahap Seçer



CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Vahap Seçer olduğu açıklandı. Seçer, "Partili, partisiz tüm Mersinlilerin oyuna talibim ve iyi bir belediye başkanı olacağım. Bunun için hazırım" dedi.



CHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı adayının, Vahap Seçer olduğu kaydedildi. İsminin duyurulmasının ardından DHA muhabirine açıklama yapan Seçer, "Mersin, hem CHP hem de diğer siyasi partiler açısından son derece önemli. Türkiye siyaseti açısından önemli, Türkiye'nin barışı açısından önemli, Türkiye'nin kardeşliği açısından önemli bir kent. Sorumluluğumun farkındayım. Uzun süredir bu konuda çalışmalarım oldu. Deneyimli bir siyasetçiyim. Mersin'i tanıyorum, Anamur'u biliyorum, Tarsus'u biliyorum, 13 ilçeyi biliyorum. Her kesimden insanları tanıyorum. Onların taleplerini biliyorum, dertlerini biliyorum. İnşallah, seçimleri başarı ile tamamlayacağım. Partili, partisiz tüm Mersinlilerin oyuna talibim ve iyi bir belediye başkanı olacağım. Bunun için hazırım" diye konuştu.



VAHAP SEÇER KİMDİR?



Vahap Seçer, 5 Ekim 1963'te, Mersin'in Tarsus ilçesinde dünyaya geldi. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden mezun olan Seçer; tarım, sanayi ve dış ticaret alanlarında faaliyeti olan şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve başkanı olarak görev yaptı. Evli ve 2 çocuk babası Vahap Seçer, CHP'den 23'üncü dönemde Mersin milletvekili seçildi.



Haber: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, -

