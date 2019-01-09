Dha Yurt Bülteni-19

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı(2)ANNE VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞATekirdağ'da dereye uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 8 kişiden Pınar Aldemir(24) ile çocukları Seyit Abdullah Aldemir (5) Emir Umeyr Aldemir (1), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında...

Kazada ölen 8 kişi, gözyaşlarıyla uğurlandı(2)



ANNE VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA



Tekirdağ'da dereye uçan otomobilde hayatlarını kaybeden 8 kişiden Pınar Aldemir(24) ile çocukları Seyit Abdullah Aldemir (5) Emir Umeyr Aldemir (1), Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi. Anne ve çocuklarının cenaze namazı Kapaklı Mimar Sinan Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip kılındı.



Kazada eşi ve 2 çocuğunu kaybeden Ali Aldemir, ayakta güçlükle dururken, tabutların başına yakınlarının yardımı ile gelebildi. Önce eşinin tabutuna sarılan Ali Aldemir, "Pınar'ım ben geldim. bırakma beni" diye gözyaşları döktü. Oğullarının tabutuna da sarılan Aldemir,



"Oğullarım, canlarım benim, ben geldim.İçim yanıyor. Hocam beni de gömün" diyerek feryat etti.



CEZAEVİNDEKİ BABA ÖZEL İZİNLE KATILDI



Cezaevinde tutuklu bulunan Pınar Aldemir'in babası Hakan Ören ise cenazeye özel izinle katıldı. Jandarmalar eşliğinde cenazeye katılan Hakan Ören, büyük üzüntü yaşadı. Ören, tabutların başında, "Allah'ım, Allah'ım, kızım ben geldim. Abdullah ben geldim, Emir deden geldi" diye gözyaşları döktü. Anne ve iki çocuğu daha sonra gözyaşları arasında ilçe mezarlığında yan yana toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Cenazelerin camiye getirilmesi



-Tabutların başına gelip ağlayanlar



-Cezaevinden gelen dede Hakan Öner



-Baba Ali Aldemir'in tabutların başında ağlaması



-Cenaze namazı



-Genel ve detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ),



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Mardin'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldı



MARDİN'nin merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.



Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle zemin katlardaki birçok evde su baskını meydana geldi. Su basan evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşları zor anlar yaşadı. Evlerinde mahsur kalan bazı kişiler ise itfaiye ekiplerince iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Aşırı yağmurla birlikte bazı tarım arazisi ise su altında kaldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında büyük çapta hasar meydana geldiği belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Su altında kalan evler



Su altındaki yoldan görüntü



Su altında kalan tarlalar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,



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Sırt çantasında 1 kilo esrarla yakalandı



ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, sırt çantasında 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirilen V.G. gözaltına alındı.



Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik Timleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde gelen yolcu peronunda operasyon düzenledi. Sırt çantası taşıyan V.G.'yi durduran ekipler, üzerinde aramaya yaptı. Yapılan aramada, sırt çantası içinde paket halinde 1 kilo 166 gram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan V.G., ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



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Çantanın açılması



Çanta içinde bulunan paketin çıkartılması



İçinde bulunan paketin polis tarafından bıçakla kesilmesi



Esrarın ortaya çıkması



'58 MB/ 38 SN'



Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA,



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Mersin Büyükşehir'in CHP'li Adayı Seçer: Yoksulların babası olacağım



MERSİN'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, "Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil, halkın parası. O paraları yoksullara harcayacağım. Yoksulların babası olacağım" dedi.



CHP Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Vahap Seçer, partisinin il başkanlığı önünde düzenlenen mitingde, Mersinlilere hitap etti. 2014 seçimlerini çeşitli nedenlenden dolayı kaybettiklerini anımsatan Seçer, "2014'te üzüntüler yaşadık. O seçim gününü hatırlayın. 15 yıl yönetimimizde olan belediyeyi kaybettik. Şu ya da bu sebeple kaybettik. Zaafiyete düştük, gaflete düştük, delalete düştük ama kaybettik. Mersin'e yaraşan, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmalı. Bu bilinçle yola çıktım. Mersin'i yönetecek olan belediye başkanı; Cumhuriyetçi bir belediye başkanı olmalı, Atatürkçü bir belediye başkanı olmalı. Belediyenin bütçesi kimsenin parası değil, halkın parası. O paraları yoksullara harcayacağım. Yoksulların babası olacağım" diye konuştu.



Mersin'i ayağa kaldıracak projeler hayata geçireceklerini ve CHP tarihinde iz bırakacak bir seçim dönemi yaşayacaklarını diye getiren Seçer, konuşmasının ardından kendisini dinleyenlere karanfil attı.



Görüntü Dökümü



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Alandan genel ve detay görüntüler



Seçer'in halkı selamlaması ve konuşması



Seçer'in halka karanfil atması



SÜRE: 01'45" BOYUT: 191 MB



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN,



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Marangoz, yaralı bulduğu atmacayı veterinere götürdü



Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan Metin Olgun (41), yolun kenarında bulduğu yaralı atmacayı veterinere götürdü. Ayağından yaralanan atmaca, tedaviye alındı.



İznik'te marangozluk yapan Metin Olgun (41) elindeki bir işi teslim etmek için kamyoneti ile Orhangazi ilçesine giderken yolun kenarında uçamayan atmacayı gördü. Olgun, kamyonetini durdurup, yaralı atmacayı alarak İznik'e geri döndü. Veteriner hekim Mehmet Sayılır'ın muayene ettiği yaralı atmacanın ayağında kırıklar olduğu belirlendi. Araç çarptığı tahmin edilen kuşun tedavisine başlandı. Atmaca, tedavisinin ardından Bursa İl Orman Müdürlüğü'ne teslim edilerek yeniden doğaya salıncak.



Atmacayı yolda çırpınırken gördüğünü belirten Metin Olgun, "Durdum baktım, saldırmıyordu. İşimi gücümü bırakıp kuşu veterinere getirdim. İnşallah kurtulacak sağlığına kavuşacakö dedi.



Görüntü Dökümü



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-Yaralı atmacanın görüntüsü



-Atmacanın veteriner tarafından muayene edilmesi



-Metin Olgun röp.



-Detaylar



Süre: 52 sn-Boyut: 98 mb



Haber-KAMERA: Mehmet BULDU/BURSA,



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Malkara'da otogar kazan dairesinde patlama: 2 ölü (2)- Yeniden



TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogarı'nın kazan dairesinde meydana gelen patlamada 2 kişi öldü. Büyük hasara neden olan patlamaya, ilk belirlemelere göre kalorifer kazanındaki sıkışmanın neden olduğu bildirildi.



İlçe girişinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırıldıktan sonra 21 Ağustos 2017 tarihinde faaliyete geçen Büyükşehir Belediyesi Yeni Otogar'ın kazan dairesinde, bugün saat 14.00 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamada, otogarın giriş ve çıkışlarındaki gişede görevli olan Ayhan Güven Turan (25) öldü, otogarın temizlik işlerinden sorumlu Nihat Alakara (35) ise ağır yaralandı. Patlamada, 3 katlı otogarın kazan dairesi başta olmak üzere büyük hasar oluştu, duvarların da yıkıldığı görüldü.



Patlamanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırırılan Nihat Alakara da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Otogara gelen ölenlerin yakınları, sinir krizleri geçirdi.



PATLAMANIN NEDENİ KALORİFER KAZANINDA SIKIŞMA



Olay yerinde incelemede bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Emin Pehlivan, "Yaptığımız ilk incelemede, kalorifer kazanında sıkışmaya bağlı bir patlama meydana gelmiş. İçeride hasar oluşmuş. ve maalesef 2 arkadaşımız hayatını kaybetti" dedi.



Bir otobüs firmasında çalışan Ayhan Özrtük, "İçeride bilet kesiyordum, birden çok büyük bir gürültü oldu. Ben deprem oluyor zannettim. Sonra dışarı doğru kaçtım. Dışarı çıkınca kazanın patladığını öğrendim. Allah'tan içeride kimseler yoktu. Ama burada çalışan iki arkadaşımız maalesef hayatını kaybetti. Çok üzgünüm" diye konuştu.



Patlamanın ardından Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Malkara Kaymakamı Erhan Karahan, Malkara Belediye Başkanı Ulaş Yurdakul, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın da otogara gelerek incelemelerde bulundu.



Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü söyledi.



GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ



Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ),



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