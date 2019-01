Dha Yurt Bülteni - 19

Edirne'nin Keşan ilçesinde ormanlık alanda kesik kolu ve diğer vücut parçaları bulunan Didem Uslu'yu (32) öldürdüğü iddiasıyla polis tarafından yakalanarak, gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen dönerci ustası olan babası Hasan Uslu ve kendisine yardım ettiği öne sürülen annesi Satı Uslu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.



Şanlıurfa merkezli 36 ilde çalıntı araç operasyonu: 15 gözaltı



ŞANLIURFA merkezli 36 ilde, oto hırsızlarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirildi, 15 kişi gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen 1 otomobilin ise terör örgütü PKK tarafından bombalı araç eyleminde kullanılmak üzere çalındığı öğrenildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurt genelinde meydana gelen ağır hasarlı trafik kazalarına karışan araçların sahte şase ve motor numarası ile trafiğe çıktığını tespit etti, çalışma başlatıldı.



15 BİN KAZA I İNCELENDİ



5 ay boyunca bu araçlar üzerinde çalışma yapan ekipler, yaklaşık 15 bin trafik kazasının fotoğrafını inceleyerek 120 ağır hasarlı aracın trafikte kullanıldığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren ekipler, çalıntı araçların şasi ve motor numaralarının, ağır hasarlı araçların numaralarıyla değiştirilerek piyasaya yarı fiyatına satıldığını belirledi. Oto hırsızlarının kimliklerini tespit eden polis Ankara, İstanbul, İzmir ve Diyarbakır'ı da aralarında bulunduğu 36 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekipler piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan şasi ve motor numaraları değiştirilmiş 120 çalıntı araç ele geçirirken, 15 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürüldü. Polis, el koyduğu çalıntı araçları ise emniyet bahçesinde sergiledi.



TERÖR EYLEMİNDE KULLANILACAKTI



Öte yandan, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde ele geçirilen bir otomobilin ise terör örgütü PKK tarafından bombalı araç eyleminde kullanmak için çalındığı öğrenildi.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, operasyonu başarılı bir şekilde gerçekleştiren Oto Hırsızlık Bürosu ekiplerine teşekkür etti.



El freni çekilmeyen taksi, yolcu otobüsüyle çarpıştı



DENİZLİ'de, sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu için geriye doğru hareket eden ticari taksi, yaklaşık 100 metre uzaklıktaki, kırmızı ışıkta bekleyen yolcu otobüsüne çarptı. Yolcuların büyük panik yaşadığı kazada, yaya geçidinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi.



Kaza, bugün (Cuma) saat 19.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Faik S.K.'nın İstiklal Caddesi üzerinde park edip, el frenini çekmeyi unuttuğu 20 T 0217 plakalı ticari takisisi, geriye doğru hareket etmeye başladı.



Hareket ettikçe hız kazanan taksi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen, Rıdvan Çelik yönetimindeki 20 BL 097 plakalı Yeşilyurt-Meska seferini yapan yolcu otobüsüne çarptı.



Kazada, otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Ayrıca, taksinin geçtiği yaya geçidinde kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.



Aracını park ettiği yerde bulamayan taksi şoförü, kazayı görerek olay yerine geldi. Burada, trafik polislerine kendini esprili bir şekilde savunmaya çalışan taksici Faik S.K., aracının buraya gelmesinin fizik kurallarına aykırı olduğunu söyledi. Yolcu otobüsünün sürücüsü Rıdvan Çelik ise, yolcularının büyük korku yaşadığını belirterek, "Kırmızı ışıkta beklerken, taksi geldi ve otobüse vurdu. El frenini çekmeyi unutmuşö dedi.



"YÜREĞİMİZ HOPLADI, ÇOK KORKTUKö



Çarğışma anında otobüste bulunan yolculardan Yasemin Orhan, taksinin şiddetle otobüse çarptığını ve çok korktuklarını söylerek, "Kırmızı ışıkta bekliyorduk. Hiçbirimiz böyle bir şey beklemiyordu. Hepimiz çok korktukö dedi. Bir diğer yolcu Ayşe Tıkır ise, "İlk başta, biz bilerek geri geri geldiğini düşünüp, duracağını sandık. Ancak taksinin içinde kimse yokmuş. Geldi otobüse çarptı. Çok korktukö diye konuştu.



CUMHUR İTTİFAKI'NIN BALIKESİR ADAYLARI TANITILDI







AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı'nın kentin 20 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı. AK Parti'den 17, MHP'den ise 3 belediye başkan adayının tanıtıldığı toplantıda konuşan AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 31 Mart'ta ittifakın, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin tümünü kazanacağını söyledi.



AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından kentteki belediye başkan adayları için tanıtım toplantısı düzenlendi. Kurtdereli Spor Salonu'nda düzenlenen toplantıda, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nın Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve 20 ilçenin belediye başkan adayları kamuoyuna açıklandı. 17'si AK Parti, 3'ü ise MHP'den olan adayların tanıtım toplantısına, AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Mustafa Canbey, Pakize Mutlu Aydemir, Belgin Uygur, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları ve adayları, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam, MHP İl Başkanı Orhan Dereli ve partililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve AK Parti milletvekilleri de birer konuşma yaptı.



'VERASET İLAMI İÇİN BİLE AYLARCA BEKLİYORDUK'



Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi hayatından kesitlerin yer aldığı sinevizyon gösterisinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz partililere seslendi.



AK Parti iktidarıyla Türkiye'de yaşanan ilkleri anlatan Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "AK Parti ile bürokrasi ortadan kaldırıldı. Bunu avukat olan arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Siz de çok iyi biliyorsunuz. Benim avukatlığımın ilk yılları; Veraset ilamı çıkacak, bir veraset ilamı çıkartmak için onlarca farklı yerlere yazı ve faks gönderiyorduk. Günler geçiyordu. Ondan sonra bir de adliyede uzun süre geçiyordu. Artık bir anda gidip noterden veraset ilamını alıp çıkıyoruz. Şimdi o eski günleri hatırlamıyoruz. Unuttuk. Ama gerçekten sadece bir veraset ilamı için bile aylar geçiyordu. Yine sağlık kuruluşlarının birleştirilmesini düşünün. Bizim Sakarya'da uzun bir koridoru vardı oraya devlet memurları gidemiyordu. İlaç yazdırmaya, sabah ezanı okunmadan orada kuyruğa geçmek gerekiyordu. Artık bunlar kalmadı" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'yi çok sevdiklerini belirten Ali İhsan Yavuz, "Çünkü eğer AK parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız olmasaydı, bugün geldiğimiz noktanın hayalini bile kuramazdık. Eğer hele hele demokrasi alanında, özgürlükler alanında geldiğimiz alanın bir çeyreğinin bile hayalini kuramazdık" diye konuştu.



'DÜNYANIN EN İYİ İHA'LARINI ÜRETİYORUZ'



Türkiye'nin artık silahlı ve silahsız, insansız hava aracı İHA'lar ürettiğini ifade eden Yavuz, "Şimdi ürettiğimiz İHA'larımız var; silahlı, silahsız. İnsansız hava aracı. Eğer Türkiye insansız hava aracını yapamamış olsaydı bugün teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi bu şekilde veremezdik. Ama artık ne İsrail'e mecburuz ne de Amerika'ya mahkumuz bu anlamda. Biz kendi İHA'larımızı üretiyoruz silahlı silahsız. Hem kullanıyoruz hem de şimdi bütün dünyaya satıyoruz. Hatırlayın, şimdi yeni Ukrayna sipariş verdi. Dünyanın en iyi İHA'sını yapıyor Türkiye. Bir de şimdi yapacaklarımız var. Tank üretemeye başlıyoruz artık. Yerli tank. 250 tane yapacak, TSK'ya teslim edecek. Ardından 100 tane Katar ve başka ülkeler bekliyor. 41'inci tankın motoru yerli olacak. Yerli otomobil ve Kanal İstanbul'umuz olacak. Olacak olacak" dedi.



Konuşmasının ardından AK Parti Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, belediye başkan adaylarını tek tek kürsüye çağırarak tanıttı. Yavuz, son olarak AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz'ı da kürsüye çağırarak adaylarla hatıra fotoğrafı çektirdi.



BAŞKAN ADAYLARI



Cumhur İttifakı'nın Balıkesir ilçe belediye başkan adayları şöyle:



AK Parti: Dinçer Orkan (Karesi), Hasan Avcı (Altıeylül), İsmail Cankul (Kepsut), Yusuf Cengiz (İvrindi), Şükrü Gür (Susurluk), Alp Bostancı (Bandırma), Kazım Arslan (Gömeç), Ramazan Bahçavan (Dursunbey), Erdinç Odabaşı (Gönen), Emin Ersoy (Havran), İbrahim Koman (Manyas), Turan Gün (Erdek), Turhan Şimşek (Savaştepe), İsmail Avcu (Bigadiç), Ekrem Yavaş (Sındırgı), Necdet Uysal (Burhaniye), Süleyman Aksoy (Marmara).



MHP: Tuncay Kılıç (Edremit), Osman Kılıç (Balya), Nazmi Başaran (Ayvalık)



İranlı tur operatörleri, Diyarbakır'ı gezdi



DİYARBAKIR'da valilik tarafından davet edilen İranlı 35 tur operatörüne kentin kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.



Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Ticaret Sanayi Odası'nın yanı sıra (DTSO) çeşitli turizm platformu yöneticilerinin girişimleri sonucu İran'da faaliyet yürüten 35 tur operatörü, kente davet edildi. Diyarbakır'ın tarihi yerlerini ziyaret eden İranlı tur operatörleri, gezilerinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Güzeloğlu ile Diyarbakır'da sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda, İranlı tur operatörleri kentin tarihi ve kültürel zenginlikleri tanıtıldı.



Toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Diyarbakır'ın her bir köşesinde tarih, kültür, irfan ve derinlik bulduran bir şehir olduğunu söyledi. Vali Güzeloğlu, "Diyarbakır bir İslam, Kur-an ve ezan şehridir o günden bugüne. Tüm medeniyet geçmişinde, her düzeyde insan ilişkilerinde gezilmesi, görülmesi gereken bir şehirdir. Biz yakın gelecekte inşallah Diyarbakır'ı İran'a bu anlamda tanıtmak, sizlere ve sizin hedef kitlenize Diyarbakır'ın güzelliklerini paylaşmak adına birlikte olacağız" dedi.



Toplantıda İran ile Diyarbakır arasında yakın bir zamanda tur operatörleri, turistik gezi turları başlatacakları öğrenildi.



HEMZEMİN GEÇİT GÖREVLİSİ, GENÇ KIZIN İNTİHAR ETMESİNE ENGEL OLDU



AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, hemzemin geçitte görevli olan 33 yaşındaki Ömer Boğur, trenin önüne kendini bırakıp, intihar etmeye hazırlanan 17 yaşındaki Semra Ö.'yü, üzerine atlayıp rayların dışına çıkartarak kurtardı.



Olay, bugün saat 17: 00 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan 74 numaralı hemzemin geçitte meydana geldi. Geçit görevlisi Ömer Boğur, her zaman yaptığı gibi 32750 sefer sayılı Nazilli-Söke treninin geçmesine dakikalar kala bariyerleri kapattı. Bu sırada, kapalı bariyerleri aşan 17 yaşındaki lise öğrencisi Semra Ö., elinde bulunan ve içinde karne olan poşeti yere atarak, intihar etmek için rayların bulunduğu bölüme geldi. Boğur, 'uzaklaş' uyarısına uymayan genç kızın intihar etmek istediğini anlayınca, koşup üzerine atladı. Ö. ve Boğur, rayların yan tarafındaki bölüme yuvarlandı. Genç kızı alıp, personel kulübesine götüren Boğur, durumu polis ekiplerine bildirdi.



TRENİN NE ZAMAN GEÇECEĞİNİ SORMUŞ



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Ö.'yü emniyete götürdü. Geçitte görevli olan Boğur, genç kızın olaydan bir saat kadar önce gelip, trenin ne zaman geçeceğini sorduğunu belirterek, "Bir saatten beri yakınlarda oturuyordu. Durumundan şüphelendim. Tren, Nazilli Garı'ndan yeni çıkmıştı. Arada 500 metre mesafe vardı. Trenin ilk hareketinin ağır olduğunu bildiğim için yetişebileceğimi düşündüm ve koşarak kızın üzerine atladım. Kenara yuvarlandık, bu arada da tren geçti" dedi.



