Dha Yurt Bülteni -19

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (10)5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜAntalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı.

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (10)



5 TEKNE BATTI, 10 TEKNE ZARAR GÖRDÜ



Antalya'da etkili olan fırtına nedeniyle Balıkçı Barınağı'nda 5 tekne battı. Bakım için kıyıya çekilen 10 tekne ise rüzgarın etkisiyle devrilip zarar gördü.



DEREYE UÇAN OTOMOBİL VİNÇLE ÇIKARILDI



Kemer ilçesinde hortumun Ağva Deresi'ne uçurduğu Ayla Akın'a ait otomobil, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı. AFAD ve UMKE ekiplerinin de desteğiyle çıkarılan araçta, ekipler inceleme yaptı. Derede bir süre daha arama yapan dalgıçlar, kayıp Kader Buse Acar'a ulaşamadı. Arama çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter havadan destek verirken, insansız hava araçlarıyla da dere üzerinde arama yapıldı. Kader Buse Acar'ın babası Ahmet Acar da arama kurtarma çalışmalarını takip etti. Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah devam edileceği kaydedildi.



Diğer yandan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedaviye alınan anne Ayla Akın'ın genel sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.



VALİ, FIRTINANIN VURDUĞU İLÇELERE GİTTİ



Antalya Valisi Münir Karaloğlu, hortumun etkili olduğu ilçelere gidip, hasar meydana gelen yerlerde incelemelerde bulundu. Kemer'de açıklama yapan Vali Karaloğlu, Antalya'nın özellikle batı ilçeleri Finike, Kumluca ve Kemer'de yoğun yağış ve hortum ile dolu yüzünden hasar oluştuğunu söyledi. Karaloğlu, "Kumluca'da portakal bahçesinde portakal toplarken 13 yaşında yavrumuz, hortum dolayısıyla başına isabet eden cisimden rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına, ailesine başsağlığı diliyoruz. 3 ilçemizde özellikle hortumlardan 11 vatandaşımızın yaralandığını, özellikle 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiğini, kırmızı kod uygulandığını ifade edebiliriz. 9 hasta ayakta tedavi edildi, evlerine gönderildi. Hastanede tedavisi devam eden yaralılarımız da var. Kemer'de devlet hastanesinde ciddi zarar oluştu. Hastanenin çatısını açtı, camlar duvarlarda yıkıntı var. Hastanede yatan 11 hastayı Antalya'daki Sağlık Bakanlığı'mızın hastanelerine naklettik. Hastanemizin acil servisi hizmete devam edecek ama yataklı bölümleri hastanenin soğutma ve ısıtma sistemlerinin çatıda zarar görmesi nedeniyle bir müddet yataklı kısmını açmayacağız. Acil hizmet verecek, ihtiyaç olursa ambulanslarla hastalarımızı merkeze göndereceğiz" diye konuştu.



20 YAŞINDAKİ BUSE'Yİ ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR



Çok sayıda sera ve meyve bahçesinin zarar gördüğünü aktaran Vali Karaloğlu, annesiyle beraber araçla nehre düşen kızın, üniversite öğrencisi Kader Buse Acar (20) olduğunu açıkladı. Karaloğlu, "Finike'de, Kumluca'da, Kemer'de vatandaşlarımızın yüzlerce aracı zarar gördü. Kemer Kuzdere'de annesiyle beraber bir yavrumuz araçla nehre düştü. Annesi kurtarıldı, şu anda Antalya'da hastanede tedavisi devam ediyor. Kızımız 20 yaşında, Kader Buse Acar. Üniversite öğrencisi kızımız kayıp. Arama alışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı helikopter, dalgıç ekipleri ve AFAD tarafından devam ediyor. Bulabilmiş değiliz maalesef. Arama çalışmaları devam ediyor" dedi.



Kemer'deki bazı evlerde de hasar olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, "Kamu kurum ve kuruluşları, ilçe belediye, büyükşehir belediye ekipleri vatandaşımızın yaralarını sarmak, hasar tespiti yapmak için arazideler. Tarım arazilerindeki hasar tespiti için hasar olmayan ilçelerden takviye yaparak yarın hasar tespiti ve yaraların sarılması ile ilgili çalışmaya devam edeceğiz. Antalya'mıza, milletimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah kayıp kızımızı en kısa sürede bulmayı temenni ediyoruz" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (kumluca)



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Sera görüntü



Yıkılan iş yerleri



Araç görüntü



Yıkılan duvar



Vatandaş röp..



Yıkılan çatı



Vatanda röp..



Kaymakam alanı incelemes



Devrilen ağaçlar



AK Parti Milletveki Atay Uslu ve vataşlarla görüşmesi



Sokaklardan görüntü



Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike)



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Finike ASAT Müdürlüğü önünden görüntü



Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun görüntüsü



Hortumun devirdiği ve savurduğu araçların görüntüsü



Hizmet binasının içinden harabe görüntüleri



Devrilen ve zarar gören araçlardan detay görüntüler



Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu'nun açıklamaları



Devrilen baz istasyonunun görüntüsü



Kırılan portakal ağaçları detay



Hortumu gören Ramazan Eken'in olay anını anlatması



Kaymakam Ergül Baysal'ın hastanedeki bir yaralıyı ziyaret etmesi



Kaymakam Ergül Baysal'ın açıklamaları



GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçildi.



HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Finike 2)



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Hortumun geçtiği noktalarda hasar gören portakal bahçeleri



Devrilen baz istasyonundan görüntü



Devrilen araçlardan görüntüler



Hizmet biriminde devrilen araçların görüntüsü



Araçların kaldırılması



Detaylar



160 MB



HABER- KAMERA: Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Korkuteli)



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Yolda ilerleyen aracın camına çarpan dolu görüntüleri



Bayatbademli Mahallesi'ndeki su basan yerlerin görüntüsü



Yolda akan sudan görüntü



Detaylar



HABER- KAMERA: Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya),



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Kemer)



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Vatandaşların aracın düştüğü yere koşması



Suya giren vatandaşların aracı kontrol etmesi



Araca giren bir vatandaşın araçla sürüklenmesi



Aracın suda gidişi



HABER- KAMERA: Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya),



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İzmir'de şiddetli yağmur; tarihi çarşıdaki iş yerlerini su bastı (5)



YAĞMUR BİRÇOK İLÇEDE ETKİLİ OLDU



İzmir'de iki gündür aralıklarla yağan yağmur, Karşıyaka, Çiğli, Memenen, Seferihisar ve Menderes ilçelerinde etkili oldu. Karşıyaka Vapur İskelesi yakınlarındaki yağmur sularıyla dolan bir sokakta vatandaşlar, yolun karşısına geçebilmek için tahta ve tuğlalar kullanarak geçit yaptı. Bir vatandaş tarafından, cep telefonuyla görüntülenen geçit, sosyal medyada, 'Survivor Karşıyaka etabı' yazılarak paylaşıldı.



Çiğli'ye bağlı Egekent Mahallesi'nde de, aşırı yağmur nedeniyle yumuşayan yamaçta küçük çaplı toprak kayması oldu. Olayda bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.



Menemen ve ile Seferihisar ilçesine bağlı Ürkmez'de de aşırı yağmur nedeniyle caddeler ve sokaklar su altında kaldı. Ürkmez'de, traktörün üstündeki bir vatandaş tarafından kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde, bir çöp kovasının yağmur suları içinde yüzdüğü görüldü.



Menderes'teki Emiralem Deresi ise, aşırı yağmur yağışı nedeniyle taştı. Taşan sular, derenin yanındaki yolu kapladı. Yoldan geçmek isteyen bir otomobil ise, mahsur kaldı. Mahsur kalan otomobil sürücüsünün yardımına traktör sürücüsü koştu.



ÇEŞME'DE KÖPRÜ ÇÖKTÜ



İzmir'in Çeşme ilçesinde Ovacık Mahallesi'nden geçen dere yatağının üzerinde bulunan ve mahalleye ulaşımı sağlayan köprü, yükselen yağmur sularına dayanamayarak çöktü. 18 sitenin bulunduğu mahalledeki köprünün onarımı için çalışma başlatıldığı belirtildi.



Görüntü Dökümü



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Vatandaşların tahta ve taştan yaptıkları yoldan görüntü



Yüzden çöp kovasından görüntü



Emiralem deresi yakınlarındaki yolda mahsur kalan araçtan görüntü



Haber: Davut CAN-Kamera: İZMİR,



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Su kuyusunda cesedi bulunan zihinsel engelli genç, toprağa verildi



Bursa'nın Orhangazi ilçesinde su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç (17), son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede, anne Fatma Karakoç, oğluna son kez bakarak gözyaşı döktü.



Orhangazi ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde önceki gün babası Nurettin Karakoç ile gittiği bağ evinin bahçesinden ayrılan yaklaşık 16 saat sonra da evin yaklaşık 50 metre yakınındaki bir su kuyusunda cesedi bulunan doğuştan zihinsel engelli Arif Karakoç'un cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Karakoç'un cenazesi, helallik alınması için son kez baba evine getirildi. Burada anne Fatma Karakoç, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tabutun kapağını açtıran anne Fatma Karakoç oğluna son kez baktı.



Ardından Ortaköy Camii'ne götürülen Arif Karakoç için, ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namazın ardından mahalle mezarlığına götürülen Arif Karakoç, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, siyasi parti ve STK' temsilcileriyle çok sayıda vatandaş katıldı.



Görüntü Dökümü



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-Cenazenin evin önüne getirilmesi



-Burada duaların yapılması



-Detay görüntüler



-Cenazenin camiye getirilmesi



-Cenaze namazının kılınması



-Helallik alınması



Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ,(Bursa),



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Üzerine televiyon düşen çocuk öldü



Adana'da evde oyun oynarken üzerine televizyon düşen Suriyeli 4 yaşındaki Gays El Bekri, hayatını kaybetti.



Merkez Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde oturan Vela El Hamra mutfakta yemek yaparken, oğlu Gays El Bekri salonda oynamaya başladı. Bu sırada içeriden gelen gürültü üzerine salona koşan anne, oğlunun üzerine televiyonun düştüğünü gördü. Televizyonu kaldıran Vela El Hamra, oğlunun tepki vermediğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen 112 sağlık ekipleri, Gays El Bekri'nın kalbinin durduğunu tespit etti. Yakındaki bir özel hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahaleye karşın hayata döndürülemedi. Anne Vela El Hamra çocuğunun öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirirken Gays El Bekri'nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Haber: Can ÇELİK/ADANA, -

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