Dha Yurt Bülteni -19

HATAY'DA, BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi.

HATAY'DA, BİNANIN KAZAN DAİRESİNDE PATLAMA: 2 ÖLÜ, 8 YARALI







HATAY'ın Altınözü ilçesinde, 2 katlı binanın kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamada biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi ise yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Altınözü ilçesine bağlı Altınkaya Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın kazan dairesinde meydana geldi. Çevredeki evlere de büyük etki eden patlama sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma, UMKE ekibi sevk edildi. Patlamada bazı bölümleri yıkılan binanın altında kalan biri Suriyeli 2 kişi hayatını kaybetti. Patlama sırasında bazı evlerin duvarları yıkılırken, bir minibüs ile otomobil ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler enkaz içerisinde arama, kurtarma çalışmalarını sürdürürken, enkaz altından çıkarılan 5 yaralı çevredeki hastanelere kaldırıldı. Enkaz altında 3 yaralının daha olduğu belirtildi. Arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Olay yeri



-Binadan görüntü



-Olay yeri inceleme



-Genel ve detaylar



Haber: Samim SELÇUK/ ALTINÖZÜ(Hatay),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=============================



BORÇ-ALACAK TARTIŞMASI SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ: 1 YARALI







BURSA'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 2 kişi arasında çıkan borç-alacak tartışmasında Volkan A., Cüneyt Güzelbakan'ı (48), tabancayla ayağından vurdu.



Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sakarya Mahallesi'nde bulunan bir hukuk bürosunun girişinde meydana geldi. Borç-alacak meselesi yüzünden uzlaşmak için hukuk bürosuna gelen taraflardan Cüneyt Güzelbakan ile Volkan A. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Volkan A. belinden çıkardığı tabanca ile ateş açtı. Bacağına 2 kurşun isabet eden Cüneyt Güzelbakan yere yığılırken, şüpheli Volkan A. ise otomobille olay yerinden kaçtı. Hukuk bürosu çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cüneyt Güzelbakan olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yaralının hastaneye getirilişi



-Olay yerinden görüntüler



-Polis ekiplerinin incelemesi



-Detaylar



SÜRE: 01.27 - BOYUT: 166 MB



Haber-Kamera: Mehmet İNAN - Muammer İRTEM/ BURSA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



İzmir'de fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, vapur seferleri iptal edildi (EK)



KARŞIYAKA'DA TRAMVAY SEFERLERİ AKSADI



İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, fırtınanın etkisiyle deniz yükselmesi nedeniyle, tramvay seferleri aksadı. Deniz yükselmesi nedeniyle Yunuslar-Alaybey arasında sefer yapan tramvay, hizmete ara verdi. Tramvay hattında yolcular, ESHOT otobüsleri ile taşınıyor.



ÇEŞME DE OLUMSUZ ETKİLENDİ



İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiliyor. Gök gürültülü sağanak yağmurun etkili olduğu ilçedeki bir derede taşkın meydana geldi. Ovacık Ovası'ndaki enginar tarlaları sular altında kaldı. Çeşme Çarşısı da sağanak yağmurdan nasibini aldı. Çarşı yolu suyla doldu. Zemin kattaki bazı ev ve işyerlerinde su baskını oldu.



GÖRNÜTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Çeşme'deki yağmur nedeniyle yollara sul dolmasının görüntüsü



Haber-Kamera: Davut CAN - Mustafa KÖPRÜLÜ -Tekin GÜRBULAK - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=====================================



YARALI ADAM İTFAİYE OPERASYONUYLA KURTARILDI



ANTALYA'da, yaklaşık on metreden düşen Bahri Keskin (63), itfaiye ekiplerince halatla kurtarıldı.



Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi Konyaaltı Caddesi'nde meydana geldi. Yavuz Özcan Parkı'nda gezen Bahri Keskin, park içindeki Kadın Yarı'na inmek istedi. Yağmur nedeniyle ıslak zeminde ayağı kayan Keskin, yaklaşık 10 metreden kayalık zemine düştü. Başında yaralanan ve sol bacağı kırılan Bahri Keskin'in, yardım çığlıklarını duyan çevredekilerden İsa Dönmez, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



Acil çağrı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaralıya ulaşamaması üzerine itfaiye ekipleri ip istasyon kurdu ve kurtarma çalışması başlattı. Bir itfaiye eri halatla yaralının yanına indi. İlk müdahaleden sonra Bahri Keskin halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleden Bahri Keskin ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Keskin'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-İtfaiye erinin halatla aşağıya inmesi



-Bahri Keskin'in halatla yukarıya çekilmesi



-İtfaiyenin çalışması



-Bahri Keskin'in yukarıya gelme anı



-Ambulansa bindirilme anı



-İsa Dönmez Röportaj



Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



CHP'li Özgür Özel: İttifaka uygun davranacağız







CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, parti olarak ittifaka uygun davranacaklarını belirterek, "Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz" dedi.



CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, gazeteci-yazar Uğur Mumcu'nun ölümünün 26'ncı yılı nedeniyle Edirne'de partisi tarafından düzenlenen '26. Adalet ve Demokrasi Haftası' söyleşisine katıldı. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonundaki söyleşi için gelen CHP'li Özgür Özel, programdan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerde İYİ Parti ile yapılacak olan ittifakın sorulması üzerine konuşan Özel, çok büyük bir başarı elde edeceklerini belirterek şunları söyledi:



"Biz, İYİ Parti ile liderlerimizin bugün yapmış oldukları ittifak anlaşması, karşı tarafın birlikteliği ve onların o birlikteliğinden dolayı bazı belediyelerde ortaya çıkabilecek tablodan endişe edecek vatandaşlarımızı da rahatlattı. Sayın genel başkanın da dediği gibi bu imzaların atılması herkes açısından son derece önemlidir. Bunun demokrasiye katkı sağlamasını ümit ediyorum. İttifak yaptığımız tüm yerlerde Cumhuriyet Halk Partisi olarak hem bu ittifaka uygun davranacağız hem de Türkiye'de seçime girdiğimiz her yerde sosyal demokrat belediyeciliği iktidara taşımak için gayret göstereceğiz. Havada 1989'un havası, rüzgarı var bunu görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi çok önemli sayıda belediye kazanmıştı. Geçmişte de bu Cumhur İttifakı ilk ittifak kanunu çıkarınca kendilerine bunun çok yarayacağını düşünmüşlerdi. Biz 'Kazdığınız kuyuya düşersiniz' demiştik. Sonuçta 24 milletvekili eksik aldı o Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'ndan. Sonuçta hiç ittifak yapılmasaydı onlar 24 milletvekili avantajlı olacaktı. Yerel seçimlerde de göreceksiniz. Bizi şeytanlaştırma dili üzerinden kurdukları millete, 'illet, zillet' diye lakap takan bu kişilere millet gerekli cevabı 31 Mart günü verecek. Bu iki ittifakın yarıştığı noktalarda demokrasiden, cumhuriyetten, kardeşlikten ve barıştan yana olanların birleştiği sandıklarda çok büyük bir başarı elde edeceğimize yürekten inanıyorum" diye konuştu.



Açıklamalarının ardından konferans salonuna geçen Özgür Özel'i partililer yoğun ilgi gösterdi. Söyleşide CHP Parti Okulu Koordinatörü ve Mersin eski milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı moderatörlük yaparken, Özgür Özel ise konuşmacı olarak yer aldı. Uğur Mumcu'nun arabasının altına konulan bombanın aslında demokrasiye ve ülke barışına yönelik bir saldırı olduğunu kaydeden Özel, "Uğur Mumcu'nun arabasının altına konulan o bomba, aslında o demokrasiye, ülkenin barışına, özgür, çağdaş, araştırmacı gazetecilere ve halkın haber alma hakkına yapılan bir saldırıydı. O saldırıdan sonra dün Güldal hanımla bir kez daha tekrar etme şansı bulduk. Hatırlayacaksınız, o dönemin Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, daha sonra İçişleri Bakanlığı'nı da yürüttü, 'Güldal hanım bir tuğla çeksem, bütün duvar üstümüze yıkılır' ifadesini kullanmıştı. O tuğlayı, ne Mehmet Ağar ki çekmeyi de istedi mi? Bilmiyoruz tabi. veya o tuğla da nasıl bir yeri vardı, o duvarda nasıl bir tuğlaydı temsil ediyor ama o günün iktidarı da sonra gelen iktidarı da bugünün iktidarı da o tuğlayı çekmeye korktular ve korkmaya devam ediyorlar" dedi. CHP olarak bütün derin devlet düzenlemelerine karşı durduklarını belirten CHP'li Özel, sözlerini söyle sürdürdü:



"Biz bütün derin devlet düzenlemelerine karşı, hukukun üstünlüğünü, halkın haber alma özgürlüğünü, nerede işlenirse işlensin, faili meçhul cinayetlerinin sorgulanmasını tetiği çekenlerin, azmettiricilerin, piyonların ortaya çıkarılmasını savunduk, savunmaya devam edeceğiz. AK Parti ve MHP ile ayrıştığımız nokta devletin hukuk içerisinde kalıp kalmayacağı noktasıdır. Ayrıştığımız nokta adalet kavramının kendisidir."



26. Adalet ve Demokrasi Haftası söyleşisine CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in yanı sıra Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, İYİ Parti Edirne İl Başkanı Ekrem Demir ile çok sayıda partili de katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Özgür Özel'in gelişi ve karşılanması



-Partililerle sohbet etmesi



-Gazetecilere açıklama yapması



-Salona girişi



-Partilileri selamlaması



-Salondan detaylar



-Partililerden genel görüntüler



-Özel'in konuşması



-Genel görüntüler



Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/ EDİRNE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



====================================



Çekiciye bağlanan kamyonda 16 bin paket kaçak sigara ele geçirildi







ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, kamyonun bağlı bulunduğu çekiciyi şüphe üzerine durduran polis ekipleri, yaptığı aramada 16 bin 320 paket kaçak sigara ele geçirdi.



Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, 23 Ocak günü, uluslararası İpek Yolu'nda hareket halindeki çekiciye bağlanmış bir kamyondan şüphelenmeleri üzerine, çekiciyi durdurarak arama yaptı. Ekipler, çekiciye bağlanan kamyonda yaptıkları aramada, 16 bin 320 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.



Kaçak sigara taşıyan şüpheli M.Ş., emniyetteki ifade işleminin ardından sevk edildiği savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.







Haber: Sekvan KÜDEN/ SİLOPİ(Şırnak),



====================================

