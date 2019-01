Dha Yurt Bülteni - 19

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı: Üs bölgesine saldıran PKK'lılar sivil kıyafetliydi CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Irak kuzeyinde üs bölgesine yönelik saldırıyla ilgili bilgi notu paylaştı.

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı, Irak kuzeyinde üs bölgesine yönelik saldırıyla ilgili bilgi notu paylaştı. Irak kuzeyinde yer alan Suri Üs Bölgesine karşı 26 Ocak 2019 tarihinde yapılan saldırıların, sivil kıyafetler içine kendisini gizlemiş PKK'lı teröristler tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bilgi notunda öncelikle taşlı saldırı şeklinde başlatılan saldırının, daha sonra dozunun giderek artırıldığının tespit edildiği kaydedilerek şöyle denildi:



"Olayda kısmi araç ve malzeme hasarı meydana gelmiş, herhangi bir personel kaybı olmamıştır. Olaylar esnasında, PKK'lı teröristlerin, her zaman başvurdukları taktiğe benzer şekilde, halkla Mehmetçiği karşı karşıya getirmeye özel gayret sarf ettikleri anlaşılmıştır. Olayların daha da büyümemesi için gerekli tedbirler ivedilikle alınmış, bu esnada sivillere herhangi bir zarar gelmemesi için azami dikkat ve hassasiyet gösterilmiştir. Halihazırda üs bölgemizin emniyeti alınmıştır. Personelimiz görevinin başındadır."



FAHRETTİN ALTUN: SİVİLLERİN ARASINA GİZLENDİLER



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Kuzey Irak'ta üs bölgesine yönelik saldırıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Altun, Kuzey Irak'ın Duhok şehri yakınlarında bulunan askeri üsse yönelik terör saldırısı yaşandığını hatırlatarak, saldırganların sivillerin arasına gizlenerek Türk askeriyle yerel halkın arasını bozmaya çalıştığını söyledi. Altun, "Bugün yaşanan provokasyon sebebiyle herhangi bir kaybımız olmamakla birlikte birtakım ekipmanlar zarar görmüştür" dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üs çevresinde sivil kayıpları engellemek için gerekli önlemleri aldığını ifade eden Altun, şöyle konuştu:



"PKK'lı teröristlerin sosyal medya ve diğer mecralarda bugün yaşanan saldırı hakkında dezenformasyon faaliyeti yürüttüğünü tespit ettik. Tüm basın mensuplarını örgütün bu faaliyetleri hakkında dikkatli olmaya davet ediyor, PKK'lı teröristlerin geçmişte benzer taktiklere başvurduğunu hatırlatıyoruz."



Altun, Türkiye'nin Duhok halkıyla yakın iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede sivil kayıpların engellenmesi için elinden gelen tüm gayreti sarfettiğini kaydetti.



Haber: ANKARA,



Uludağ'da 2 dağcı yoğun tipi nedeniyle kayboldu - Yeniden







BURSA Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi nedeniyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 3 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.



İstanbul'dan gelen 25 dağcıdan ikisi, akşam saatlerinde Uludağ Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis nedeniyle kayboldu. Dağcılar 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler. Ekipler hava şartları neticesinde telefonlarını şarjı biten 2 dağcıya ulaşmakta güçlük yaşadı. Kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Şuvman (25) ve Doğan Düz (25) isimli dağcılar saat 23.00 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince sağlıklı olarak bulundu.



Öte yandan, dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi. Yaklaşık 3 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibinin 25 dağcı ile birlikte Oteller Bölgesi'ne ineceği öğrenildi.



Otomobil toprak yığınına çarptı: 1'i ağır 4 yaralı



KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde kontrolden çıkan otomobil toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, İlimtepe Yolu üzerinde geçtiğimiz gün meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan Süleyman Şahin yönetimindeki 34 AF 3629 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak toprak yığınına çarparak durabildi. Kazada sürücü Süleyman Şahin ile birlikte araçta bulunan G.Ş., N.Ş. ve S.Ş. yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.Ş.'nin (88) durumunun ağır olduğu bildirildi. Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edilen kazayla ilgili polis soruşturma başlattı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



Aydın'da midibüs ile servis minibüsü çarpıştı: 7 yaralı







AYDIN'ın Germencik ilçesinde, midibüs ile servis minibüsünün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.00 sıralarında Aydın-İzmir yolu Germencik ilçe girişinde meydana geldi. Söke yönünden gelen Ömer Yorulmaz yönetimindeki 09 M 2837 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, önünde seyir halinde olan Ali Yılmaz yönetimindeki 09 P 5145 plakalı servis minibüsüne çarptı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs, yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, midibüs sürücüsü Yorulmaz, minibüs sürücüsü Yılmaz ve minibüste bulunan Mine Kaya, Ahmet Zerek, Ayfer Sayın, Yeşim Sevim ile Dilan Adıyaman'ın yaralandığı belirlendi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Aydın Devlet Hastanesi, Aydın Atatürk Devlet Hastanesi ve Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Ağzında sigarayla 'doğal gaz' saatini parçaladı, boruyu kesti







BURSA'da Akgül Y., ağzında sigara varken önce kapısının önündeki doğal gaz saatini balta ile parçaladı ardından da bıçakla gaz borusunu kesti. Akgül Y. daha sonra 'gaz kaçağı' ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekiplere, "Kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü" diyen Akgül Y. güvenlik kamerası görüntülerinin izlenmesinin ardından yalan söylediği anlaşılarak gözaltına alındı.



Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi İvazpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre elindeki balta ile evinin önünde bulunan doğal gaz saatini parçalayan Akgül Y. ardından bıçakla doğal gaz borusunu kesti. Bir süre sonra doğal gaz kaçağı olduğunu fark eden Akgül Y. durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bursagaz ekipleri gazı kesti.



Akgül Y. polis ekiplerine ilk ifadesinde, "Dışarıda iken kolum çarptı, doğal gaz kutusu yere düştü. Daha sonra içeri girdim. Bir müddet sonra ses geldiğini fark ettim ve durumu ihbar ettim" dedi. Kadının ifadesinin ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Akgül Y.'nin yalan söylediğini tespit etti. Görüntülerde Akgül Y.'nin ağzında sigara ile önce balta alıp doğal gaz saatini parçaladığı, daha sonra evden bıçak alıp doğal gaz borusunu kestiği ve gaz sızıntısıyla birlikte içeriye kaçtığı görüldü.



'YERE DÜŞECEKTİ, KIRIKMIŞ'



Akgül Y. basın mensuplarına ise "Yere düşecekti, ben kolumu böyle yapınca zaten kendiliğinden düştü. Eski bir doğal gaz kutusu zaten kırıkmış çıkıkmış, yere düştü ortaya bende aldım çöpe attım. Akşamüzeri ses geldi gaz sızıntısı oldu, eski ev zaten doğal gaz kullanmıyorum soba yakıyorumö dedi. Görgü tanıkları ise gaz sıkıntısının sesini duyduklarını ve bomba gibi patlayacağını sandıklarını ifade etti.



'SAHİBİ GÖZALTINA ALINDI, KÖPEK SOKAĞA FIRLADI'



Görüntülerin incelenmesinin ardından Akgül Y. gözaltına alınarak polis merkezine götürülürken, evde beslediği Rottveiler cinsi köpek ise karakola götürülen sahibinin ardından bir anda sokağa fırladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Yıldız Dağı'nda gece kayağına büyük ilgi



SİVAS'ta "Sivas Kongresi'nin 100'üncü Yılında 100 Etkinlik" sloganıyla planlanan programların ilki olan 'Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları' Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde yapıldı. Gece yapılan meşaleli kayak gösterisi ilgi çekti.



Birçok organizasyonunun yapıldığı Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde düzenlenen yarışlar; kayaklı koşu, snowboard, alp disiplini, kuzey disiplini ve aileler kızak yarışı şeklinde gerçekleşti. Yarışlara, ülke genelinden birçok sporcu katıldı. Dereceye giren sporculara ödüllerini Vali Salih Ayhan ve programa katılan il protokolü takdim etti. Kayak sporunu geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışlar sonrası gece kayağı ve meşaleli kayak gösterisi de gerçekleştirildi. Kayakçılar ellerinde meşaleler ve Türk bayrağı ile gösteri sundu. Kayakçıların gösterisi ilgi ile izlendi.



Yarışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, "Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında geleneksel hale gelen Valilik Kupası Kayak Yarışları'nı son dört yıldır Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde başarılı ve sağlıklı bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Diğer bir mutluluk sebebimiz ise her yıl artarak yoğun bir katılımın olmasıdır" dedi.



Sivas başta olmak üzere ülke genelinde birçok ilden çok sayıda sporcunun yarışlara katıldığını ifade eden Ayhan, "Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'ne talebin artması ile birlikte bu merkezi Türkiye'nin gündemine taşımaya ve uluslararası platformda temsil etmeye başladık. Sivas, kış memleketi. Bunu berekete, kara, eğlenceye çevirelim dedik. 4 yılda tesisimiz önemli ve fark edilir bir mesafe kat etti. Hem kayak sporcularının yetiştirilmesinde, hem de vatandaşlarımıza sosyal aktivite imkanı sağlanması noktasında Sivas'ta önemli bir eksikliği giderdi. Şehrimiz yazın kaplıcaları ve doğal güzellikleri ile vatandaşlarımıza birçok imkan sunarken, kışın kar belki de eziyet gibi görünüyordu. Şimdi ise görüyoruz ki çocuklarımız, ailelerimiz ve kırsalda yaşayan bölge halkı için önemli bir nimet oldu. Ben kayağı aile sporu olarak görüyorum. Kışın çocuklarımızı sanal alemden, teknolojinin esiri olmaktan kurtarmak için önemli bir merkez burası. Onları gereksiz dijital ağdan kurtarmak, etkileşime kapalı olan kapılarını aralamak için bu tür organizasyonlarda dayanışma, beraberlik görüyor, deşarj olduklarını izliyoruz. Çocuklarımız sosyal ve sportif etkinliklerden mutlaka faydalanmalıdır." diye konuştu.



Hafta sonu ailelerin hafta içi ise öğrencilerin kayak eğitimi aldığını aktaran Ayhan, "Buranın cazibesini daha da artıracağız, tanıtımı daha çok yapacağız. Burası Türkiye'nin en genç, en modern ve en ekonomik kayak merkezi. Buraya herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Bizim maksadımız ticaret değil. Bu bölgenin kalbi burada atacak. Burası daha da yoğun olacak. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu pistler bizlere yetmeyecek, yeni pistler yapacağız. Şu an merkezin en büyük eksikliği yatak kapasitesinin yetersiz gelmesi. Yıldız Dağı Sivas'ın bir değeri, bir markasıdır. Bu tarz organizasyonlar, hem spora hem de tesislere önemli katkı sağlıyor. Bu kapsamda, Valilik Kupası Geleneksel Kayak Yarışları'nın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Edirne'de 'Bocuk Gecesi' kutlamaları yapıldı



EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde, Balkanlardan kalma eski bir gelenek olan 'Bocuk Gecesi' beyaz çarşaf giyen ve yüzlerini boyayan gençlerin, evlerin pencerelerine vurup köy sakinlerini korkuttuğu etkinlikle kutlandı.



Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Çamlıca köyünde korku masalı ve hikayelerin anlatılmasının ardından, gençlerin beyaz çarşaf giyip camları vurup köylülerin korkutulduğu 'Bocuk Gecesi' kutlaması yapıldı. Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın katkılarıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'Bocuk Gecesi', Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen binlerce kişi katıldı.Türk Patent Enstitüsü'nce 'Çamlıca Bocuk Gecesi' olarak tescillenen ve Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girebilmesi için çalışmalar başlatılan etkinlikte, Antik Dönem, Ortaçağ ve bölgenin etkileşim içinde bulunduğu diğer kültürlerin izlerini taşıyan koreografiler ile gösteriler sahnelendi.



CAMLARI VURARAK KÖYLÜYÜ KORKUTTULAR



Gecede, katılımcılara kış aylarına özgü kabak tatlısı da dağıtıldı. Yüzlerini boyayan, maske takan ve pelerin giyen gençler, bazı evlerin pencerelerine vurarak, vatandaşları korkuttu. İstanbul'dan kutlamalar için Çamlıca köyüne gelen Güler Arabacı çok Bocuk gecesinin güzel bir gelenek olduğunu söyleyerek, "İlk önce sahnede eğlendik. Sonra ev korkutmalarına başladık. Kabak verenleri kormutmaktan vazgeçtik. Çok güzel bir gelenek. Kabak yediğimiz zaman Bocuk bizi korkutamıyor" dedi.



Yüzüne makyaj yaparak köyde yaşayanları korkutan Görkem Civan'da, "Bu gece Bocuk için bir araya geldik. İnsanların evlerine gidip camlarına vurup onları korkutacağız. Bocuk çok eski bir gelenek dedelerim bana hep anlatıyordu. Bu gece için özel kıyafetler giyip yüzümüzü boyadık."dedi.



'BOCUK GECESİ'



Bocuk Gecesi, Orta Çağ'dan kalma bir gelenek. Balkanlar'daki Hristiyanların 'bojic' adetleriyle ilişkisi yok. Tamamen Türk halk kültürünün bir parçası. Bocuk Gecesi, her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıtığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. İnanışa göre, 'Bocuk' verilen varlık, kabak pişen eve gelmez ve kötülük yapmazmış. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını 'Bocuk geliyor' diye korkuturlar. Gecede 'Bocuk' diye adlandırılan bir varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, kışın, en sert gecenin simgesi. Bu gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.



