Dha Yurt Bülteni - 19

Kaftancıoğlu'nun istifa haberi CHP'de toplantı sırasında ulaştıCUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa haberi, Genel Merkez Parti Meclisi Toplantısı sırasında ulaştı.

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun istifa haberi, Genel Merkez Parti Meclisi Toplantısı sırasında ulaştı. Genel Merkezde İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanlıklarına önerilen isimlerlerin görüşüldüğü sırada gelen şok istifa haberiyle ilgili CHP kurmaylarından henüz bir açıklama yapılmadı.



CHP Genel Merkezi'nde bugün saat 17.00 sıralarında İstanbul'un yanı sıra bazı il ve ilçe belediye başkanlarının belirlenmesi için toplantı sürerken, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Twitter adresinden yayınladığı mesajla istifa etmesi, gündeme oturdu. Canan Kaftancıoğlu yayınladığı mesajda, "Daima pusulam olan CHP Örgütüm; sizlerin inancı ve verdiği yetkiyle, bir şey olmak için değil, hep birlikte bir şey başarmak için yola çıktım. ve bugünden itibaren İl başkanınız olarak değil, partimin yılmaz, yorulmaz bir üyesi olarak İstanbul hayalimizi, hayata geçirmek için varım." ifadelerine yer verdi.



Siyasi çevreler bu açıklamayı, CHP Genel Merkezi'nde İstanbul'un bazı ilçe belediye başkanlıklarına önerilen isimlerle ilgili olarak doğan anlaşmazlıktan kaynaklandığı şeklinde yorumladı. İstifanın ardından tüm gözlerin üzerinde toplandığı CHP'de bazı yetkililer, Kaftancıoğlu'nun istifasını kesin bir şekilde doğruladı. Ancak CHP kurmaylarından istifanın gerekçesine yönelik herhangi bir açıklama ya da değerlendireme bulunulmadı.



Basın mensupları CHP binasında basına ayrılan bölümde yapılacak açıklamayı beklerken, parti yöneticilerinin toplantısının ise sabaha kadar sürebileceği bilgisi alındı.



Bu arada CHP Genel Merkez içerisinde ya da çevresinde herhangi bir hareketlilik yaşanmıyor.



Haber: Kaan ULU/ ANKARA,



Konya'da anne ve iki çocuğu öldürüldü, şüpheli koca kayıp (2) - Yeniden







KONYA'da çiftlik evinde Afganistan uyruklu anne, 4 yaşındaki kızı ve 10 yaşındaki oğlu ile birlikte başından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü tahmin edilen çocukların cesedinin banyoya taşındığı belirlenirken, polis katliamı evde bulunmayan kadının eşinin yapmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.



Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Tatlıcak Mahallesi Okçu Sokak'ta Hüseyin Çubukçu'ya ait çiftlikte meydana geldi. Şanlıurfa'da bulunan çiftlik sahibi Hüseyin Çubukçu, yaklaşık 2 ay önce hayvanların bakımını yapmak Afganistan uyruklu 2 çocuklu aileyi işe aldı. Çubukçu, bir süredir Afganistan uyruklu aileye telefonla ulaşamayınca, bugün akşam saatlerinde arkadaşını arayarak çiftliğe bakmasını istedi. Bunun üzerine çiftliğe giden arkadaşı, ailenin kaldığı evin kapısının açık olduğunu fark edince içeri girdi.



'DEHŞETE KAPILDI'



Eve girdiğinde duvar ve kapıların kanlar içinde olduğunu gören kişi, kadını oturma odasında, iki çocuğu da banyoda kanlar içinde görünce dehşete düştü. Yaşadığı şoku atlatan kişi, ardından polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen polis, yaptığı incelemede anne ve iki çocuğunun pompalı tüfekle başlarından vurularak öldürüldüğünü belirledi. Anne ile birlikte oturma odasında öldürüldüğü saptanan çocukların cesetlerinin daha sonra banyoya taşındığı anlaşıldı. Öldürülen anne ve çocuklarının cesetleri otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.



ŞÜPHELİ KOCA KAYIP



Çiftlik evindeki katliamla ilgili araştırma başlatan polis, cinayeti evde bulunmayan kadının eşinin işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Tüyler ürperten cinayetlerle ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Amasya'da maden ocağında göçük: 4 işçi kurtarıldı (ek)



GÖÇÜK ALTINDA KALAN İŞÇİ O ANLARI ANLATTI



Amasya Valiliği tarafından kurumun resmi internet sitesinden, Yeni Çeltek Gürmin Enerji Linyit İşletmesi'nde meydana gelen göçükle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada 4 işçiden sadece 1'inin ayağında kırık olduğu, diğer işçilerin ise sağlık sorunları bulunmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:



"Olay yerinde yapılan incelemede göçüğün '435 Panosu Klasik Ayak Üretim' diye tabir edilen yerde olduğu anlaşılmıştır. Ekiplerin çalışmaları neticesinde adı geçen dört kişi göçük altından çıkarılmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Alınan bilgiler neticesinde Bülent Şehri isimli işçinin ayağında kırık olduğu, Adem İbik isimli şahsın hayati tehlikesinin olmadığı, Orhan Kutluca isimli işçinin ayakta olduğu ve herhangi bir yarasının olmadığı ancak tedbir amaçlı hastaneye gönderildiği, Olcay Gücek isimli işçinin hayati tehlikesinin olmadığı tespit edilmiştir."



Amasya Valisi Osman Varol, olayın ardından işçileri tedavi gördükleri Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti. Vali Varol, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz'den işçilerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Vali Varol ziyaret sonunda yaptığı açıklamada olayın sebebi ile ilgili incelemenin başlatıldığını söyledi.



DEHŞET ANINI ANLATTI



Linyit işletmesinde meydana gelen göçükten hafif sıyrıklarla kurtulan işçilerden Adem İbik, dehşet anlarını anlattı. Göçük oluşurken fark ettiğini ve koşarak toprak yığını altında kalmaktan kurtulduğunu belirten İbik, "4/12 vardiyasına girmiştik. Direkleri kurmaya çalışırken yukarıdan taşlar gelmeye başladı. Ardından arkadaşımız Olcay göçüğün içinde kaldı. Ben kendimi dışarı attım. Diğer arkadaşlarımız da can havliyle kendilerini dışarı attı. Vardiyada yaklaşık 35 kişi çalışıyorduk. Göçük, madenin bir kısmında meydana geldi" dedi. İbik, ayrıca göçüğün eksik malzemeden kaynaklandığını öne sürdü.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Özhaseki: Belediyeler üzerinden oyun oynayanlar var (ek)



HEMŞEHRİ DERNEĞİNİ ZİYARET ETTİ



AK Parti'li Özhaseki, Çankırı-Şabanözü-Çaparkayı Köyü Yardımlaşma, Kalkındırma ve Kültür Derneği'ni ziyaret etti. Burada Çankırılılara hitap eden Özhaseki, Ankara Büyükşehir ve ilçe belediyelerinin büyük imkanları olduğunu belirterek, "Belediyeler iş birliği yapıp bütün alacaklarını ne kadar kullandıkları malzeme varsa Ankara sanayisinden alırlarsa bu sanayi başka türlü olur. Biliyoruz ki buradaki sanayi iletişim, savunma, iş makinesi alanında çok öncü. Raylı sistemlere ilişkin ne varsa tamamı Ankara'da yapılabilir vaziyette" dedi.



'CUMHURBAŞKANIMIZDAN SÖZ ALDIM'



Özhaseki, vaad ettiği projeleri bilgi birikimi ve yeteneği ile hayata geçirebileceğini belirterek, şunları söyledi:



"Bütçe olmasa da şart değil. Parasız iş nasıl yapılır bunun kitabını yazmış bir adamım ben. Stadı, barajları bedava yaptırmış birisiyim ben. Daraldığımız zaman da kapısını çalacağımız bir Cumhurbaşkanımız var. Bu kitapçıkta yazan metrolarla ilgili gidecek para 20 milyar lira. Ankara büyükşehrin bütçesi 1 milyar lira civarında. Tabii ki bunun bir takım formüllerini ortaya koyacağım. Cumhurbaşkanımızdan da söz aldım, 'Efendim yazıyorum bakın buraya siz bize destek verecekseniz yazayım yoksa insanlara mahcup olmayalım' dedim. Bizim oraya gidip daraldığımız her yerde derdimizi anlatma imkanımız var. Cumhurbaşkanımızın elini sıkmaktan kaçan adamlar Ankara'ya nasıl yardım isteyecekler neler söyleyecekler acaba? Her gün laf atıp yalan söyleyenler ne diyecekler acaba."



'UFAK TEFEK FARKLILIKLARIMIZ OLABİLİR'



AK Parti'li Özhaseki, Etimesgut Belediye Başkanı ve adayı Enver Demirel'in kaynaşma toplantısına da katıldı. Programda konuşma yapan Özhaseki, şu ifadeleri kullandı:



"Teröristlerin gazeteleri, televizyonları, yurtları kapatılırken önünde gösteri yapıyorlar sonra da FETÖ ağzıyla konuşmaya çalışıyorlar. Doğrusu yanımızda biz Atatürk'ün kurduğu partinin temsilcilerini de beka meselesinde Türkiye'nin geleceği için yanımızda görmek isterdik. Ama şükürler olsun AK Parti ile MHP'nin kurduğu birliktelik zaten bu işler için yeterli, kötülerin karşısında dimdik durmak için yeterli. Onların hakkından geliriz Allah'ın izniyle. Elbette ufak tefek farklılıklarımız olabilir. Bir aile içinde bile babayla çocuklar eşler aynı düşünmeyebilirler, bu konuda sağduyulu sabırlı olmak gerekir. Bu ulvi dava için bizim bunu yapmamız lazım."



'BİRİLERİ YAPMAK İÇİN BİRİLERİ DE DURDURMAK İÇİN ÇABALAR'



19 Mayıs Stadyumu için 55 bin kişilik proje çizdirdiğini, bir an önce temelinin atılması için yakın zamanda ihalesinin yapılacağını açıklayan Özhaseki, "Ama üzücü bir taraf yine bizim mimar mühendis odaları. Dava açmışlar Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nun yerindeki inşaat için yürütmeyi durdurma almışlar. Birileri yapmak için birileri de durdurmak için çabalar. Birileri bir hayırlı iş yapmak için çabalar, birileri de hayırlı iş yapanların önünü kesmek için çabalar. Allah herkese böyle bir görev vermiş demek ki. Ankaragücü Eryaman'da maçını yapamıyordu, devreye girdim yarın maçını Ankara'da yapacak Ankaragücü. Transfer tahtası kapalıydı, uğraştım açıldı. Şimdi birkaç transfer yaparak, Ankaragücü daha iyi yerlere gelecek" diye konuştu.



KAMYONETLE 250 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDILAR: 2 YARALI







SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde ormanlık alanda yoğun sis nedeniyle kontroldan çıkan kamyonet, uçuruma yuvarlanarak yaklaşık 250 metre sürüklendi. Kazada yaralanan 2 kişi, ekiplerin 1 saatlik çabası ile uçurumdan çıkartılarak hastaneye götürüldü.



Kaza, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Kırtanepe ormanlık alanda saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Sis sebebiyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu orman yolunda seyir halinde olan M.Ö idaresindeki 54 ABG 500 plakalı kamyonet, kaygan zeminde kontrolden çıktı. Savrulan kamyonet, rampada taklalar atarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 250 metre sürüklenen araçta bulunan M.Ö ve yanındaki D.Y isimli kadın yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kurtarma ekipleri, halat ve ekipmanlarla ellerindeki ışıkları tutarak aracın düştüğü noktaya ulaşmaya çalıştı. Parçalanan kamyonete yaklaşık 1 saatlik çaba sonucu ulaşılabildi. Kamyonetin içinde sıkışan 2 yaralı, sekipler tarafından kurtarıldı. Yaralılardan biri, sedyeye konularak ormanlık alanda yola taşındı. Kazadan şan eseri hafif sıyrıklarla kurtulan sürücü M.Ö. ise ekiplerin yardımıyla yürüyerek uçurumdan çıkarıldı.



Kaza sonrası büyük şok yaşayan 2 yaralı ambulanslarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar olay yerinde toplanarak kurtarma çalışmasını izledi. Polis, araç üzerinde inceleme yaparak kazayla ilgili soruşturma başlattı.



Motosiklet mağazaya girdi, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı







DENİZLİ'de kontrolden çıkan motosiklet giyim mağazasına girdi. Sürücünün hafif yaralandığı kazada, mağazanın camı kırılırken, kaza anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi, Saraylar Mahallesi 358 Sokak'ta meydana geldi. Kuryelik yapan Ahmet Tekin yönetimindeki 20 AFS 45 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, Erhan Geçgel'e ait giyim mağazasına girdi. Kazanın şiddetiyle mağazanın camları kırılırken, sürücü Tekin kolundan ve bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Tekin, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza anı zarar gören işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet sürücüsü Tekin'in mağazanın camına çarpması, ve motosikletinden inerek kaldırıma oturması görülüyor. Öte yandan, Kazanın görgü tanığı Serdar Arslan, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek işyerine girdi. Büyük bir gürültü oluştu. Sürücünün çok şükür bir şeyi yok, ufak tefek sıyrıkları var" diye konuştu.



İşyerine giren şüpheliyi, Özel Harekat polisleri yakalandı







ANTALYA'da, işyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheli, kendisine müdahale etmek isteyen polislere içerdeki eşyaları atarak direndi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.



Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1258. Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Akbulut'a ait işyerinin deposunun camını kırarak giren şüpheliyi fark edenler, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, hırsıza 'dışarı çık ve teslim ol' çağrısında bulundu. Bu sırada olayı haber alan işyeri sahibi Mehmet Akbulut da bölgeye geldi.



POLİSE KAVANOZ, TAŞ, BIÇAK FIRLATTI



Şüpheli uyarılara uymayınca polis ekipleri, iş yerine girmeye çalıştı. Durumu fark eden şüpheli, kendisi ile konuşmaya çalışan ekiplere, cam kavanoz, tencere, demir çubuk gibi malzemeler fırlatarak direndi, dükkanın camlarını kırdı. Dükkanın asma katına çıkan şüpheli, buradaki sandalye ve masalarla barikat kurdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, şüpheliye tazyikli su ile müdahale etti ancak etkisiz hale getiremedi.



ÖZEL HAREKAT MÜDAHALE ETTİ



Şüphelinin saldırılarını arttırması üzerine olay yerine Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, şüpheliyi dışarı çıkması için ikna etmeye çalıştı. Polislerden önce yemek, sonra İstanbul'da yaşadığını söylediği ailesiyle görüşmek için cep telefonu isteyen şüpheli, ardından alkol talep etti. Polis ekipleri ise şüpheliye isteklerini yerine getireceklerini, kendisine yardım etmek istediklerini söyledi. İkna çalışmaları sürerken, şüpheli tekrar eline geçirdiği malzemeleri polislere fırlatınca Özel Harekat ekipleri kalkanlarıyla önlem alarak müdahale için işyerine girdi.



GÖZALTINA ALINDI



Ekipler, taş ve demir çubuk atmaya devam eden şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İsmi açıklanmayan şüpheli, polis aracına bindirilerek önce sağlık kontrolünden geçirildi ardından işlemleri için polis merkezine götürüldü.



Tunceli'de kaza: 5 yaralı







TUNCELİ'nin Mazgirt ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2'si ağır 5 kişi yaralındı.



Kaza, bu akşam saat 20.00 sıralarından Mazgirt ilçesinde meydana geldi. Tunceli yönünden Elazığ'a gitmekte olan Murat Gümüş, yönetimindeki 23 DN 741 plakalı minibüs, Mazgirt ilçesi Göktepe köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ergün Açıkoğlu idaresindeki 23 T 0436 plakalı ticari taksi ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle her iki araçta bulunan 2'si ağır 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi'ne getirerek, tedaviye alındı. Tedavi altına alınan yaralılardan Nesrin Cengiz (46), ameliyata alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Haber: Ferit DEMİR/ MAZGİRT(Tunceli),



====================================



21 yabancı öğrenci, Edremit'te Arapça Dil Kampı'na katıldı







BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen Arapça Dil Kampı'na, 21 yabancı öğrenci katıldı.



Türkiye Diyanet Vakfı Altınoluk Diyanet Evi Sosyal Tesisi'nde düzenlenen Arapça dil kampına, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Uluslararası İlahiyat Programı öğrenimi gören Almanya, Rusya, Burkina Faso, Doğu Türkistan, Gine, Ruanda, Tayland, Gürcistan, Hindistan, Arnavutluk, Ukrayna, Kosova, Suriye, Sırbistan ve Irak'tan 21 öğrenci katıldı. Bir hafta boyunca düzenlenen kursta Arapça öğrenen 21 öğrenci kampı başarıyla tamamladı.



Gine'den gelip, Türkiye'de yaşayan ve İlahiyat Fakültesinde öğrenim gören Abdullah Bah, "Türkçe'yi bir yıl önce öğrendim. Edremit'te Arapça dil kampına katıldım." dedi.



Arapça'yı daha iyi öğrenebilmek için bu kampa katıldığını belirten Doğu Türkistan'lı İhşad Alim, "Bir hafta boyunca kampta Arapça öğrendik. Arapça dil eğitimi sırasında Türkçe konuşmadık. Arapça'yı daha öğrenebilmek için videolar çekiyoruz. Sabahtan akşama kadar Arapça konuşuyoruz" diye konuştu.



ARAPÇA KONUŞMA ZORUNLULUĞU



Türkiye Diyanet Vakfı'nın burslu öğrencilere yönelik faaaliyetler düzenlediğini ifade eden Iraklı Eğitmen Abdurrahman Eraskeri ise, "Arapça dil kampı düzenledik. Öğrencilerin Arapça ifadelerini geliştirebilmek için aralarında Arapça konuşma zorunluluğunu konuştuk. Dolayısıyla ilk geldiğimizden buradan ayrılana kadar Arapça'dan başka bir dil konuşmama kararı aldık. Kur'an-ı Kerim'de öğretiyoruz. Sabah namazından sonra okumuş olduğumuz ayetleri hadisleri Arapça ile anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle İlahiyata hazırlık olsun diye kavramları öğrenmiş oluyorlar" dedi.



'15 ÜLKEDEN 21 ÖĞRENCİ'



Altınoluk Diyanet Evi Sosyal Tesis Müdürü Tahsin İzci ise, "Tesisimizde dünyanın 15 ülkesinden 21 tane öğrenci var. Öğrenciler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bursuyla okuyorlar. Tesisimizde de Arapça dil kampına katıldılar. Bu öğrenciler, bir yıl Türkçe hazırlık, bir yıl Arapça okuyarak İlahiyat Fakültesi'ne devam edecekler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin insani bir faaliyetidir. Dünyada inşallah çok sayıda gönüllü kültür elçimiz olacaktır. Bu kamp tesisimizde yapılan ilk kamptır. Daha ileride bu tür faaliyetlerin devamı da gelecek" diye bilgi verdi.



