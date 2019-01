Dha Yurt Bülteni - 19

Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL ceza SAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.

Samsun'da drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL ceza







SAMSUN'da otomobili ile trafikte drift yapan sürücüye 5 bin 10 TL para cezası kesildi.



Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kavşakta otomobili ile drift yapan sürücüyü görüntüleyen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri görüntüden yola çıkarak plakasını belirlediği otomobili kısa sürede buldu. Ekipler, sürücü Ömer Faruk E.'ye 5 bin 10 TL para cezası kesti, otomobili 60 gün süreyle trafikten men etti.



Yangında 2 ferdini yitiren İşlek ailesinin yanan evi yeniden yapılacak



KÜTAHYA'nın Simav ilçesinde evlerinde çıkan yangında oğlu ve eşini yitiren Mehmet İşlek (68) ile kızı Dilek İşlek (35) taburcu edildi. Aileyi ziyaret eden Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, başsağlığı dileyip, yanan evin yerine yenisinin yapılacağını söyledi.



Simav'a 4 kilometre mesafedeki Kalkan Köyü Özdere Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil evde, 18 Ocak Cuma günü saat 18.30 sıralarında, kömür sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan Havva İşlek (67), zihinsel engelli iki çocuğundan Dilek İşlek'i dışarı çıkardı. Diğer çocuğu zihinsel engelli Halil İşlek'i (30) de kurtarmak için tekrar eve giren Havva İşlek, bu kez başarılı olamadı. Havva İşlek ve oğlu Halil İşlek ile yanarak yaşamlarını yitirdi. Yangın sırasında dışarıda bulunan baba Mehmet İşlek eve girmeye çalışırken yanarak yaralandı. Mehmet İşlek ile kızı Dilek İşlek, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kentte yaşamını yitirenler, toprağa verildi. Baba ve kızı, dün (pazar) taburcu edildi. İşlek ailesi yanan evin kullanılamaz bir halde olması nedeniyle, köyün dışındaki kendilerine ait 2 odalı bağ evine yerleşti.



Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, İşlek ailesini ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti, başsağlığı diledi. Kaymakam Halim'in, aile bireylerine yanan evin yerine yenisini yapacaklarını söylediği kaydedildi.



İşlek ailesinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Faruk İşlek, "Devletin şefkatli eli bize de uzandı. Kaymakam Türker Çağatay Halim bizi ziyaret ederek yangında kullanılamaz hale gelen tek katlı ahşap evimizin yerine yeni bir ev yapılacağının müjdesini verdi. Bunun yanında köy halkından da büyük destekler görüyoruz. Ayrıca Bursa'da bir tekstil firmasının sahibinin haber göndererek evimizin tüm eşyalarını yenileme sözü vermesi bizleri ayrıca mutlu etti. Allah kimseye böyle acılar yaşatmasın. Bize maddi ve manevi kucak açan herkese teşekkür ediyoruz. Bizler de enkaz kaldırma çalışmalarını yürütüyoruz" dedi.



Tedavisi sonrası kızıyla birlikte taburcu edilen Mehmet İşlek ise, "Eşim Havva İşlek yangında önce engelli kızımız Dilek'i dışarı çıkardı. Daha sonra tekrar alevlerin arasına dalarak içerideki diğer engelli oğlumuz Halil'i kurtarmak istedi. Ancak başarılı olamadı ve bir daha dışarı çıkamadı. Göçümüzün önünde alevlere teslim oldu. Eşim Havva bir melektir. Oğlu için kendisini feda etmiştir. O bir kahramandır" dedi.



Yangında ölen Havva İşlek'in kızları Melek Alkan ile Zeynep Karaoğlan da yaralı babaları Mehmet İşlek ile kardeşleri Dilek İşlek'in kendilerine annelerinin mirası olduğunu ve bakımlarını hiç aksatmadan sürdüreceklerini söyledi.



1 yılda ameliyatsız 42 kilo verdi



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ali Özgüzel (33), diyet ve spor yaparak 1 yılda 42 kilo verip, 98 kiloya indi. Eski kıyafetleri artık bol gelen Özgüzel, "Yeniden doğmuş gibiyim. Hayata bakış açım bile değişti" dedi.



Turgutlu Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde görevli Ali Özgüzel bir yıl önce hayatını değiştirecek bir karar aldı. 140 kilo olan Özgüzel, önce mide küçültme ameliyatı ile zayıflamaya karar verdi ancak bu fikirden vazgeçip, diyete ve spora başladı, 1 yılda 42 kilo verdi. Bir yıl önce hayatında bir dönüm noktası yaşadığını dile getiren Ali Özgüzel, "Lise yıllarından sonra düzensiz beslenme ve yoğun iş hayatı nedeniyle yıllar içerisinde kilo aldım. Zaman zaman diyet uygulayarak belirli kilolar verdim ama iş temposu nedeniyle yeniden kilo aldım. Geçen yıl ocak ayında fazla kilolarımdam kurtulmaya karar verdim. İlk olarak bir salona yazılarak düzenli spor yapmaya başladım. Daha sonra hayatımdan un, tuz ve şeker olarak bilinen üç beyazı çıkarıp, beslenme düzenimi değiştirdim. Sağlıklı beslenmeye dikkat ettim. İlk zamanlar alışkanlıklardan vazgeçmek zor olsa da zamanla alıştım. Bir yıl içerisinde 140 kilodan 98 kiloya düştüm. Hedefim toplam 50 kilo vermek. Bunun için de sporumu ve diyetimi ihmal etmiyorum" dedi.



'ARKADAŞLARIM, 'MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI MI OLDUN' DİYE SORDULAR'



Kendisini zaman zaman ödüllendirdiğini de ifade eden Özgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Haftanın bir günü, sadece bir öğünde o gün canım ne isterse onu yedim. Tabii ki abartmadan. Kilo vermemde en büyük destekçim ailem oldu. Her zaman desteklediler. Spor hocamın da desteğiyle vücudumda herhangi sarkma olmadan sporla sağlıklı bir şekilde kilo verdim. Uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarım, 'Mide küçültme ameliyatı mı oldun' diye sordular. Onları inandıramadım ya da inanmak istemediler. Tamamen spor ve diyet ile zayıfladım. Ortaya çıkan bazı sağlık sorunlarım vardı, onlardan bile kurtulmayı başardım. Hayata bakış açım değişti. Çalışırken artık daha rahat hareket edebiliyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum."



Diyete devam edeceğini belirten Özgüzel, kilo verdiği için eski kıyafetlerinin artık bol geldiğini vurgulayarak, gardrobunu yenilemek zorunda kaldığını söyledi.



Özhaseki: Milletin oyu üzerinde nasıl pazarlık edersiniz?







AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Başka partiler pazarlıklar ediyorlar. Pazarlık bozuluyor, liderler devreye giriyor, olmadı restler çekiliyor, iki şehir oraya veriliyor, üç şehir buradan alınıyor. Bu milletin oyu cebinizde mi sizin? Milletin oyu ve iradesi üzerinde nasıl pazarlık edersiniz siz? Ne yazık ki bu çirkin pazarlıkları da gördük" dedi.



AK Partili Mehmet Özhaseki, partisinin Ayaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Partililere hitap eden Özhaseki, "Geçmişte medyanın, para babalarının, eli silahlı grupların iş başına getirdiği adamları gördük, hepsi de iş başına gelince dönüp onlara hizmet ettiler. Biz milletin içinden çıkan insanlar olarak başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sizlerin desteğinizle iş başına geldik. Hamdolsun ki yaptığımız her işi sizin için, size dönük yapıyoruz. Bir tek borcumuz var, önce Allah'a sonra size" diye konuştu.



'HASTASI VARSA ÖZEL DOKTORUNU GÖNDERİYOR'



Ayaşlılara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlatan Özhaseki, "Dünyadaki zalimler karşısında dimdik duran insan, bir çocuk aradığı zaman gözlerinden yaş döküyor. Bir garip aradığı zaman onunla birlikte oturup ağlıyor. Kendine gelen mektupları tek tek okuyor, sonra hastası varsa özel doktorunu gönderiyor. Yardıma ihtiyacı varsa adamlarını gönderiyor, saatlerce bu mektuplar karşısında emek veriyor. 'Allah uzun ömürler versin' diye tabii ki dua ediyoruz" dedi.



'BAŞKA PARTİLER PAZARLIKLAR EDİYOR'



Cumhur İttifakı'nın amacının MHP ile pazarlık etmek olmadığını vurgulayan Özhaseki, "Üç- beş belediye sizin, bizim olsun, diye bir derdimiz yoktu. Yerli ve milli düşünce ürünü olan insanlar için ha Ahmet Efendi ha Mehmet Efendi gelmiş iş başına, fark etmez. Bu milletin değerini taşısın, PKK'ya taviz vermesin, FETÖ'den yana tavır koymasın yeter. Başka partiler pazarlıklar ediyorlar. Pazarlık bozuluyor, liderler devreye giriyor, olmadı restler çekiliyor, iki şehir oraya veriliyor, üç şehir buradan alınıyor. Bu milletin oyu cebinizde mi sizin? Milletin oyu ve iradesi üzerinde nasıl pazarlık edersiniz siz? Ne yazık ki bu çirkin pazarlıkları da gördük" şeklinde konuştu.



'MUSTAFA KEMAL'İN ŞEHRİNDE BAŞKAN OLMAK ONURLARIN EN BÜYÜĞÜ'



Türkiye'de belediyeciliği bilen üç kişi varsa birinin kendi olduğunu belirten AK Partili Özhaseki, "21 yıl belediye başkanlığı yaptım. Belediyelerden Sorumlu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yaptım, Genel Merkezde de görevim belediyelerden sorumlu olmak. Partimiz, oy birliğiyle adaylığım hususunda karar verdi ve Cumhurbaşkanımız da bana tebliğ etti. Bir fani için dünyada Ankara gibi bütün insanların gelip yaşadığı göz bebeği şehirde, Mustafa Kemal'in şehrinde başkan olmak onurların en büyüğü" dedi.



'BAŞKENT DOĞALGAZ'I ARAYACAĞIM'



Ayaşlıların doğal gaz talebini dinleyen Özhaseki, "Doğal gaz işi direkt belediyede olsa 'Yarın başlayalım inşallah' derim; özel şirketlerde. Özel şirketlerin kendine has statüsü var, onlar talep toplarlar, belli sayıda talep olunca gazı getirirler. Biraz sonra Başkent Doğalgaz'ın sahiplerini arayıp soracağım. Onlar da mutlaka bana bunu söyleyecektir. Sizler de bize dilekçe verin, getirmek için elimizden geleni yapalım" diye konuştu.



'FİTNE- SAÇMA DİYECEĞİZ'



Özhaseki, Ayaş programında esnaf ziyaretlerinde bulundu. Partisinin İlçe Başkanlığına da uğrayan Özhaseki, burada bir konuşma yaptı. AK Parti'nin kurulduktan sonra kısa sürede iktidara gelmesiyle dünyada ilk olduğuna dikkat çeken Özhaseki, 31 Mart mahalli idareler seçimlerinde MHP ile beraber hareket edeceklerini anımsatarak, "Orada herkes ölçülü olacak, dikkatli olacak. Fitne fücur ortamı doğuracak adamlar çıktığında anında kulağından çekeceğiz, 'Bir dakika fitne- saçma' diyeceğiz. Bazen kötü bir söz getirirler, emin olun adam öldürmekten kötüdür. Kim ki o fitne ateşine odun taşıyorsa, 'Git kardeşim' diyeceğiz, 'ya ıslah ol, gönlünü aç sevgi dol, yoksa git başımızdan' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.



Haber: Arda ERDOĞAN - Özgür ALTIN/ ANKARA,



===============================



20 dakika 11 bin plastik şişe toplandı



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 'Plastik şişe getir bez çantanı götür' projesi kapsamında vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluştururken, 20 dakikada 11 bin plastik şişe toplandı.



Safranbolu Misak-ı Milli Meydanı'nda yapılan etkinlikte plastik şişe getiren vatandaşlar yaklaşık 100 metre uzunluğunda kuyruk oluşturdu. Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Burak Ören, sıradaki vatandaşlara bez çanta verdi. 20 dakikada 11 bin plastik şişe konteynerlere konulurken, 500 çanta dağıtıldı.



Karabük Valisi Fuat Gürel, "Bu duyarlılığa ortak olmak için buradayız. Halkımızın çok yoğun bir teveccühü var. İnşallah bütün illerimize, ilçelerimize örnek olur. Hem çevre duyarlılığımız artar hem çevreye olan katkımız artar hem de doğada kaybolması yüz yıllar alan materyallerden kurtulmayla alakalı başlangıç olur. 20 dakikada 11 bin pet şişe toplamış olduk. Büyük bir rakam. İnşallah bundan sonraki süreçte de pet şişelerin kullanılmasını önlemek adına güzel projeler başlatılır." dedi.



Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer ise vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti. Şimdiye kadar düzenledikleri 3 etkinlikte 40 bin üzerinde plastik şişe topladıklarını söyledi.



