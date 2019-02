Dha Yurt Bülteni -19

BAKAN SOYLU: ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE KALAŞNİKOF DEĞİL, BİLGİSAYAR VE KALEM VERİLMELİ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de düzenlenen muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları buluşması toplantısına katıldı.

BAKAN SOYLU: ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE KALAŞNİKOF DEĞİL, BİLGİSAYAR VE KALEM VERİLMELİ







İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari'de düzenlenen muhtarlar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları buluşması toplantısına katıldı. Soylu, "Burada henüz daha 14-15 yaşında, neredeyse boyu kadar olan çocuğa kalaşnikof verildiği zaman bu memleketin bir evladı olarak sorumlu olmadığımızı mı sanıyorsunuz. Bizim çocuklarımızın ellerine kalaşnikof değil, kalem, bilgisayar, hemşireyse tansiyon aleti, mühendisse, doktorsa, tarihçiyse o mesleği icra edecek o güzelim araçlar verilmeli" dedi.



Bakan Soylu'yu valilik binası önünde uzun kuyruklar oluşturan yüzlerce kişi karşıladı. Esnafı ziyaret eden Soylu, daha sonra düğün salonunda muhtar, kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşları buluşması toplantısına katıldı. Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başlayan Bakan Soylu, "Önümüzdeki seçim ne olursa olsun bilinmelidir ki bizim bu operasyonlarımız kesilmeyecektir, terörle mücadelemiz bir saniye bile hız kesmeyecektir. Türkiye zorlu bir sürecin sonundaki çıkışa doğru ilerliyor. 31 Mart'ta yapılacak seçim ülkenin son seçimi değil, fakat sürecin son seçimi ve getirilen doğruların heba olmaması için önemlidir" diye konuştu.



Türkiye'nin yaklaşık 40 yıldır terörle mücadele ettiğini belirten Soylu, "Çok çabaladık. Çok canlar verdik. Çok sıkıntı çektik. Memleketin her tarafındaki insanlar sıkıntı çekti. Ancak Türkiye, son 6-7 yıldır, geçmiştekilerden çok farklı bir süreçten geçmektedir ve 15 Temmuz'dan itibaren de bu mücadelede arka arkaya çok doğru işler yapmıştır. Önemli mesafeler katettik ve şimdi bu sürecin son kapısına doğru ilerliyoruz. Önümüzdeki seçimden sonra yeni sistemin getirdiği avantajla 4-5 yıl daha Türkiye'de seçim olmayacak. Hepimiz işimize bakacağız. Biz terörle mücadele ediyoruz ve bu mücadelede bugün hiç olmadığımız kadar güçlüyüz. İrade olarak, teknik kapasite olarak, strateji olarak güçlüyüz" dedi.



'ÜLKEMİZE DIŞARIDAN EKONOMİK SALDIRILAR YAPILIYOR'



Bakan Soylu, Türkiye'nin ne zaman belini doğrultmaya kalksa, ülkeye dışarıdan ekonomik saldırılar yapıldığını kaydederek, "Neden; milli sermayemiz olmasın, milli üretimimiz olmasın, milli yazılımlarımız olmasın da hep onlara muhtaç olalım. Hep onlara belimizi bükelim, boynumuzu eğelim, dizimizi kıralım. Bunu istiyorlar. Daha da güçlü olacağız. Türkiye, başı dik ve onurlu şekilde yoluna devam ediyor" diye konuştu.



Soylu, ülkede dünyanın en büyük havalimanıyla beraber 56 havalimanı yaptıklarını vurgulayarak, artık kendi savunma sanayisini üreten bir ülke haline gelmenin gururunu yaşadıklarını söyledi.



'ÇOCUKLARIMIZIN ELİNE KALAŞNİKOF DEĞİL, KALEM VE BİLGİSAYAR VERİLMELİ'



Bakan Soylu, terörle mücadelede çok güçlü bir dönemde olduklarını ifade ederek şunları söyledi:



"Ben de bir annenin evladıyım. Kız çocuklarını gördüğümüzde hepimiz bir başka oluruz. Onlar bizim için bir başka. Burada henüz daha 14-15 yaşında, neredeyse boyu kadar olan çocuğa kalaşnikof verildiği zaman bu memleketin bir evladı olarak sorumlu olmadığımızı mı sanıyorsunuz. Bizim çocuklarımızın ellerine kalaşnikof değil, kalem, bilgisayar, hemşireyse tansiyon aleti, mühendisse, doktorsa, tarihçiyse o mesleği icra edecek o güzelim araçlar verilmeli. Gençlere o aydınlık günler için gece gündüz demeden adım atıyoruz. Kendi haber kanallarındaki havalı laflarına aldanmayın, bir panik hali, telsiz konuşmalarına bile yansımaktadır. Dağda bayırda, sınırda, sınırın ötesinde, teröristi nerede buluyorsak, gereğini yapıyoruz. Türkiye'de teröre bulaşmış ne kadar ailenin çocuğu varsa hepsine gidiyoruz. Onlara diyoruz ki, 'ne olur arayın ve çocuklarınızı ikna edin. Gelsinler burada onları adalete teslim edelim. Bize itimat edin ve güvenin.' 2017'de 170, 2018'de 190 aile, bizim arkadaşlarımızın ikna edilmesi sonucu çocukları geldiler ve adalete teslim ettik. Bizim görevimiz buna devam etmektir. Bunu hep beraber sağlıyoruz. Terör örgütüne katılımdan çok daha fazla ikna ederek getirdiğimiz ve adalete teslim ettiklerimiz var. Bu önemli bir sonuçtur. Önümüzdeki seçim ne olursa olsun bilinmelidir ki bizim bu operasyonlarımız kesilmeyecektir, terörle mücadelemiz bir saniye bile hız kesmeyecektir. Bu günlük siyasetle mütalaa edilecek bir mesele değildir."



'BİZİM GÖREVİMİZ VATANDAŞIN CAN VE MAL GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK'



Bakan Soylu, terörle mücadele tavırlarının net ve kesin olduğunu vurgulayarak, "Birileri gelecek, annenin dizinin dibindeki evladını alıp dağa kaçıracak. Her türlü iğrençliği, tecavüzü, istismarı ortaya koyacak, hiçbir şey yapmasa bile o çocukları katil yapacak, belki doktor, mühendis, mimar olacak evlatları, evlenip çoluk çocuğa karışıp anne babasına torunlar verecek evlatları tutup mağara kovuklarında sefil bir hayata mahkum edecek, insanların evlerini iş yerlerini basacaklar, yollara el yapımı bombalar yerleştirecekler, belediyelere musallat olacaklar, belediyenin araçlarıyla milletin evini, sokağını yıkacaklar, canını yakacaklar, kimseye üç kuruşluk hayırları olmayacak, biz bütün bunları kenardan izleyecek miyiz? Bizim bu meseleleri seçim sonuçlarıyla mütalaa etmemiz mümkün olabilir mi? Böyle bir devlet aklı olabilir mi? Elbette terörle mücadele başka şeydir, demokrasi başka şey. Seçim, demokratik bir hadisedir, vatandaşlığın en temel hakkıdır. Bizim görevimiz, vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmek, hür iradesini sandığa yansıtabileceği, terör örgütünün tehditleriyle vicdanı arasında kalmayacağı bir seçim ortamını tesis etmektir. Bu çizgimizden sapmamız mümkün değildir." diye konuştu.



'TERÖRE AKTARILAN PARALARIN ÖNÜNE GEÇTİK'



Soylu, belediyelere yapılan görevlendirmeyle hem teröre akan paraları, lojistik imkanları kestiklerini hem de vatandaşı hizmetle buluşturup, terör örgütü ve onun destekçilerinin karşısında kendisini yalnız hissetmesinin önüne geçtiklerini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Sadece Hakkari'ye 86 kilometre sıcak asfalt, 175 kilometre içme suyu yaptık. Hakkari'de kendi dönemlerinde suların neden akmadığını, aktığı zaman da neden çamur aktığını, şimdi pırıl pırıl suyun nasıl aktığını izah etsinler. Hakkari'de görevlendirme yapılan belediyelerin tamamında 848 kilometre içme suyu hattının, 9 tane de içme suyu kuyusunun nasıl tamamlandığını gelsinler bir izah etsinler. Böyle bir şey olabilir mi? Bir şehirde haftada 3 saat su akacak, onda da çamur akacak ve sen de orada 'belediye başkanıyım' diye oturacaksın. Neymiş efendim, örgütmüş, Kandil'miş, saçma sapan işler. Madem mücadeleye bu kadar meraklıydınız, biraz da milletin rahatı için mücadele etseydiniz ya. Elimizi vicdanımıza koyalım, şu ülkenin nesi eksiktir? Dağımız mı yok, kayak yapacak kar mı yok, yaylamız mı yok, tarihi eserlerimiz, doğal güzelliklerimiz mi yok? Şimdi bütün bunları bırakalım, yaptığımız her şeyi, kazandığımız huzuru bir kenara koyalım da 3-5 tane kafası karışık, kendinden başkasını düşünmeyen, tasması kimin elinde belli olmayan adamların peşinden mi gidelim? Elbette ki hayır. Artık o eski sahneleri tekrar izlemenin, filmi başa sarmanın alemi yoktur. Biz milletimizin huzurunu ve güvenini hiç kimsenin keyfine peşkeş çekmeyiz. Milletimiz rahat olsun. Ancak bunların kırıntılarına son bir tokat vurmak da sizlerin elindedir. Hepimizin çoluk çocuğu var. Hepimiz onlar için güzel bir gelecek bırakmak istiyoruz. Herkes oturup düşünmelidir. Bu ülke bu adamlardan bugüne kadar sıkıntıdan başka bir şey görmedi, bundan sonra da başka bir şey beklemek akıl karı değildir. Oysa Türkiye kendine yeni ve umut dolu bir istikamet çizmiştir. Sınırımızın altındaki işler, yakın zamanda bitecektir. Ortadoğu hep böyle kalacak değildir."



Soylu, daha sonra belediyenin Halife Derviş Mahallesi'nde yaptırdığı oyun merkezinde incelemelerde bulunup, çocuklarla basket topu atışı yaptı. Kendisini karşılayan çocuklara oyuncak hediye eden Bakan Soylu, ardından Rengi Hakkari Sanat Topluluğunun Kültür Merkezi'nde düzenlediği gösteriyi izledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------



-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun karşılanması



-Bakan Soylu'nun gelişi



-Ellerinde Türk bayrakları taşıyanlar Bakan Soylu'yu karşılarken



-Tokalaşmadan detaylar



-Esnaf ziyareti



-Camiye gidişi



-Namaz kılması



-Muhtar ve Kanaat önderleri toplantısına katılan Bakan Soylu



-Bakan Soylu'nun konuşması



-Bakan Soylu'nun, oyun merkezini ziyaret



-Çocuklar biraraya gelip basket atışı yapması



-Detaylar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



==========================



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Tunceli'de



'TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK'



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Elazığ'daki 'Güvenlik Toplantısı'nın ardından Tunceli'ye geçti. Valilik ziyaretinde konuşan Uzunkaya, düzenlenen operasyonlarla yurt içinde ve Tunceli'de terörün belinin kırıldığını belirterek, kentin artık terörle anılmayı hak etmediğini söyledi.



Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, beraberindeki Özel Hareket Daire Başkanı Selami Türker, İstihbarat Daire Başkanı Sabit Akın Zaimoğlu, Terörle Mücadele Daire Başkanı Hasan Yiğit ve Tanık Koruma Daire Başkanı İlker Arslan ile birlikte Tunceli'ye gelerek Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti.



Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Uzunkaya, Tunceli'nin büyük bir değişimin yaşandığını dile getirerek, "Uzun yıllar sonra ilk kez geldiğim Tunceli'de, birisi gözümü bağlayıp getirmiş olsa, burada gözümü açsa çok farklı bir Tunceli gördüğümü o zaman daha net ifade ederdim. Tunceli'nin çehresi de sosyal hareketliliği de imkanları da şartları da çok olumlu yönde gelişmiş. Tunceli, 2018 yılı itibariyle emniyet asayiş hizmetlerinde son derece olumlu bir tablo çizdi. Gerek mala gerek şahsa karşı işlenen suçlar itibariyle olumlu bir tablo sergiliyor" dedi.



'HAREKET EDEMEZ DURUMDA BIRAKILAN BİR GÜVENLİK OPERASYONU YAKLAŞIMI MEVCUT'



Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, Tunceli isminin yıllarca terörle anıldığını, bunu hak etmediğini dile getirerek, Tunceli'de terörün belinin kırıldığını söyledi. Uzunkaya şöyle konuştu:



"Terör örgütlerinin kırsal bölgelerde cirit attığı, faaliyetlerini rahatlıkla yürütebildiği bir bölgeydi. Özellikle son yıllarda tüm Türkiye'de terör örgütlerine karşı alan daraltmalı, terörün kaynağından yok edilmesi, ister sınır ötesi, ister sınır içerisinde devlet hassasiyetinin en üst düzeyde uygulandığı bu son birkaç yıl içerisinde en olumlu sonuçların alındığı illerden birisi de Tunceli. Bu bölgede değişik terör örgütlerinin PKK'dan TKPML'ye, MKP'ye kadar diğer terör örgütlerinin yoğun şekilde yapılanmalarının bulunduğu, bu bölgede son zamanlarda yapılan operasyonlar da dahil olmak üzere tam tabiriyle terörün belinin kırıldığı, sıfırlara indirecek düzeyde son derece etkili sonuçların alındı. Yüzlerle ifade edilen terör örgütü mensubu sayısının iki elin parmaklarıyla ifade edilecek düzeye geldi. Kontrol altında tutulan, hareket edemez durumda bırakılan bir güvenlik operasyonu yaklaşımı mevcut. Dolayısıyla bu huzur ortamının, terörden arındırılmış, huzur ortamının vatandaşlarımıza da yansıdığını görmüş olmaktan ayrıca mutluluk duyuyoruz. Bizim temel amacımız ve varlık sebebimiz de bu. Hiçbir ilimizin terörle özdeşleştirilmesinin, anılmasının doğru olmadığına inanıyoruz. Tunceli de bunu hiçbir zaman hak etmiyor. İnşallah önümüzdeki süreçte bu konudaki tavrını yıllardan beri net olarak ortaya koyup, terörle arasına sınır çekmeye çalışan vatandaşlarımızın buradaki hassasiyeti devam ettirerek daha huzurlu bir ortam olacak. Gece yarılarına kadar insanların Tunceli'de, Diyarbakır'da, Bingöl'de, Mardin'de Şırnak'ta olsun sokaklarda gülerek, eğlenerek dolaşıyor olmaları bizi son derce mutlu ediyor. Temel anlayışımız da bu zaten. Bunları görmekten de memnuniyet duyuyoruz."



Emniyet Müdürlüğü ile Jandarma Bölge Komutanlığı'nı da ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, beraberindekilerle birlikte Tunceli'de ayrılarak, Bingöl'e geçti.



Görüntü Dökümü:



---------------------------



Valilik Şeref Defteri imzalanması



Valilik çıkışı



Uzunkaya'nın açıklamaları



Genel ve detay görüntü



Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,



==============================



TIR, emniyet şeridinde duran bir başka TIR'a çarptı: 3 yaralı



DÜZCE, - DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TIR'ın emniyet şeridindeki TIR'a çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Ali Başman idaresindeki 14 GL 469 plakalı TIR, emniyet şeridinde duran Ekrem Padar idaresindeki 34 PG 542 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada Ali Başman ile emniyet şeridinde bekleyen TIR içerisindeki Yunus Emre Padar ve ağabeyi Ahmet Padar yaralandı. 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Yaralıların ambulans içinde görüntüsü



Kaza yapan araçların görüntüsü



Polis ekiplerinin görüntüsü ve detaylar



HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA



==============================



ADANA'DA 43 EVİ SOYAN 5 HIRSIZ TUTUKLANDI







ADANA'nın Pozantı ilçesinde 43 evden çeşitli eşyalar çalan 5 hırsız, suçüstü yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü, üst üste gelen evlerden yapılan hırsızlık ihbarları üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin 8 günlük teknik ve fiziki takibi sonucunda 5 hırsız, girdikleri son evde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İlçenin çeşitli mahallerinde ve yayla bölgelerinde toplamda 43 eve girerek 8 televizyon, 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, buzdolabı, bulaşık makinesi, 2 çim biçme makinesi, laptop, 70 tabanca fişeği, 180 av tüfeği fişeği ve çok sayıda giyim ve mutfak malzemesi çaldığı belirlenen Y.E.Ö, M.E.M, İ.Ö, M.H ve Y.E.Ö., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Görüntü Dökümü



---------------------



Zanlıların emniyetten çıkışı



Haber: Onur Can BULAT Kamera: POZANTI (ADANA),



=========================



KİRAZ İLÇESİ, 'VETERİNER FAKÜLTESİ'NE KAVUŞTU



İZMİR'in Kiraz ilçesinde, Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde kurulan Veteriner Fakültesi törenle açıldı.



Yüksek Öğretim Kurulu, geçen 6 Haziran'da İzmir'in Kiraz ilçesinde Veteriner Fakültesi kurulması için onay verdi. Fakülte için uygun yer arayışına girildi. Yeni yapılan Kiraz Belediye Hizmet Binası, fakülte binası için uygun bulundu. Bunun üzerine Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile biraraya gelen AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar bu konuyu görüştü. Özçınar, babası Durmuş Özçınar'ın hayali olan Veteriner Fakültesi'nin ilçeye kazandırılması için, Belediye Hizmet Binası'nın Veteriner Fakültesi için tahis edilmesine onay verdi. Bunun için Belediye Meclisi'ndenden karar alındı. Ardından da imzalanan protokelle, Belediye Hizmet Binası, Veteriner Fakültesi için tahsis edildi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi bugün düzenlene törenle açıldı. Törene Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar, Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak, Kiraz İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Nazmi Dinçer, Kiraz İlçe Emniyet Müdürü Ömüray Bozkurt, AK Parti Kiraz İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Asuman Özen ve davetliler katıldı.



Törende konuşan Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, "Biz göreve geldiğimiz günden itibaren en önemli projelerimizden biri ilçemizde bir Veteriner Fakültesi açılmasıydı. Bir eğitimci olarak canıgönülden burası için neler yapabileceğimizi düşünürken, herkes canla başla çalışmaya başladı.



Aslında bu faltültenin ilçemizde açılması çok büyük bir emeğin, çok büyük bir fedakarlığın ortaya çıkışıdır. Bu anlamda, Kiraz'daki tüm hemşerilerim dahil olmak üzere bugüne kadar emeği geçen herkese, personelimize, üniversitemizde çalışan tüm ekibimeze teşekkür ediyorum" dedi.



AK Parti eski milletvekili olan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar'a da ayrıca teşekkür eden Belediye Başkanı Özçınar, "Bu işe ilk başladığımızda, en büyük emek onundur. Kendisi bizim için vekilden öte Kiraz'ın bir ablasıydı. Her zaman sahip çıkan biriydi. ve babamın Veterilerlik Fakültesi açılması gibi bir projesi vardı. Gerçekten çok istemiştim. Babam için hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum" diyerek konuştu, ardında duygulandı. Duygulanan Özçınar'ı Rektör Prof. Dr. Hotar teselli etti.



'VETERİNER FAKÜLTEMİZ İZMİR'DE BİR İLK'



Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Nükhet Hotar da konuşmasında, "Bu Veteriner Fakültemiz, İzmir'de bir ilk, Türkiye'de ise 22'nci. İzmir'de bir ilk olan bu fakültemizi önce Allah'a, sonra sizlere emanet ediyoruz. Biz bu yola inanarak çıktık. Bunun çok yakın takipçisi olan Belediye Başkanımız, Kaymakamımız, Kiraz'ın tüm yerel dinamikleri, meclis üyeleri ve halkı ile buna inandık. Bunun dışında Kiraz'a ilişkin dinamikleri, kazanımları, halkın sahip olduğu fırsatları bir kenara koyarsak, fakülte olma adına bir takım karşı görüşlerle de karşılaştık. Ama dedik ki 'Bu bize emanet. Biz buna inandık. Bütün Kiraz arkamızda. Üniversitemiz, senato kararıyla arkamızda. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu imzaladı, kabul etti. Kendisi arkamızda. Dolayısıyla şu an helva yapmak için tüm malzememiz hazır. O halde İzmir'in hatta Türkiye'nin ve gelecekte dünyanın en güzel helvasını yapmaya hazır mıyız? Evet biz buna inanıyoruz. Biz buranın bir Veteriner Fakültesi olmasının ötesinde bir hayvancılık üssü, modern bir eğitim kurumu, bir araştırma kurumu, bir örnek bölge olacağına inanıyoruz. Bunun için tüm fiziki çabamız, fiziki desteğimiz, sizlerin arkasında" dedi.



Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Hotar, beraberindekilerle kurdelesini keserek, Veteriner Fakültesi'nin açılışını yaptı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Açılıştan detaylar



Haber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ (İzmir),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Vicdansız, 5 Aylık Hamile Karısının Vücudunda Kırılmadık Yer Bırakmadı!

AP'nin Venezuella Kararına Türkiye'den İlk Tepki: İç Savaş Çıkabililir

Bakan Pakdemirli: Petshoplarda Artık Kedi ve Köpek Satılmayacak

Antalya'daki Hortum Faciasıyla İlgili 30 Milyon TL Ödeme Yapıldı