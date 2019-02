Dha Yurt Bülteni -19

Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (4)CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİGaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin...

Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (4)



CENAZELER AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ



Gaziantep'te, Ertan Daşdelen'in başlarına tabanca ile ateş ederek öldürdüğü kayınvalidesi Özden Şahin, baldızı Dilek Çakmak ve eşinin amcası Bayram Şahin'in cenazeleri Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.



Yakınları tarafından teslim alınan cenazelerin yarın defnedileceği belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



------------------------------------



Adli Tıp Kurumu



Cenazelerin araca konulması



Cenaze aracının çıkışı



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



==================



Uludağ'da çatıdan düşen kar kütlesi altında kalan 6 kişi kurtarıldı (4)



OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Uludağ'da 6 kişinin bir binanın çatısından düşen kar kütlesinin altında kalmasıyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili birimlere, gerekli talimatların vererek, olayla ilgili koğuşturma yapılması talimatı verdi.



BURSA



======================



İş makinesinden akü hırsızlığı kamerada



ADIYAMAN'da, iş makinesinin aküsünü çalan ve güvenlik kamerasında görülen 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.



Olay, öğleden sonra Fatih Mahallesinde meydana geldi. Briketçiler sitesinde Mehmet Bilgiç, iş yerinde park halinde bulunan forkliftin aküsünün olmadığını görünce durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, iş makinesinde inceleme yapıp, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, gece işyerine gelen 3 şüphelinin forkliftin aküsünü çaldığını belirledi. Polis, hırsızlığı yapan 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



-Hırsızlık anı güvenlik kamerası



-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması



-İş makinesinden görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



===============



ADIYAMAN'DA KÖPEĞİN SALDIRDIĞI ÖĞRENCİ YARALANDI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, okuldan çıkan öğrenci köpeğin saldırısına uğrayarak yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Aslı Karaaslan, ders çıkışı evine gitmek isterken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Köpek tarafından yüz, kol ve bacaklarından ısırılan Aslı Karaaslan, çığlıkları duyan çevredekiler tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan öğrenci tedaviye alındı. Olayı duyarak hastaneye koşan Aslı'nın annesi Hatice Karaaslan, "Olayı duyunca çok korktuk ve hastaneye geldik. Köpek her yerini ısırmış ama çok şükür kızımız hayatta" dedi. Baba Ömer Karaaslan da kızının zor kurtulduğunu belirterek, biran önce başıboş köpeklerinin sokaklardan toplanmasını istedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Köpeğin saldırısına uğrayan öğrenci



Öğrenci ile röp.



Öğrencinin annesinin konuşması



Genel ve detay görüntüler



HABER-KAMERA: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)



=======================



Bozbey: Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz



Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey sivil toplum kuruluşları (STK), sendikalar ve muhtarlarla 'Fikir Birliği Toplantısı'nda bir araya geldi. Bursalı vatandaşların sorunlarını ve beklentilerini dinleyen Bozbey "Birlikte yönetim anlayışıyla Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebilir herkesi gülümsetebiliriz" dedi.



CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Bozbey, Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Fikir Birliği Toplantısı'nda çeşitli STK, sendika ve muhtarlarla bir araya geldi. Katılımlı demokratik bir belediyecilik anlayışını geliştireceklerini açıklayan Bozbey, Bursa'yı örnek ve lider bir kent yapmanın bu yolla mümkün olacağını anlattı.



Bursalıların şehrin yönetiminde söz sahibi olmak istediğini vurgulayan Bozbey sözlerini şu şekilde sürdürdü ;



" Bursa'da ilk defa düzenlenen bir toplantı ve bunu da biz gerçekleştirdik. Bu anlayış yıllardır Nilüfer'de uyguladığımız bir anlayıştı. Katılımcı demokrasinin uygulandığı üstelik sivil toplum gücünü her zaman ortak bir masa etrafında oluşturarak, vatandaşlarımızın fikrini alarak yürüttüğümüz çalışmaların semeresini gördük. Nilüferi örnek ve lider bir ilçe yapmanın altında bu çalışmalar vardı. Şimdi de Bursa'yı bölgesinde örnek ve lider bir kent yapmak için mutlaka STK'ların, esnafların, sanayicilerin, odaların, muhtarların ve halkın da görüşünü almanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Birlikte yönetim anlayışıyla Bursa'yı birlikte yöneterek yaşanabilir bir kent haline getirebilir herkesi gülümsetebiliriz. Bursa'yla ilgili düşüncelerimiz vardı ama ona ilave olarak bugün de bir çok öneri ve fikir geldi, gelen fikirler bizim için önemliydi. Çünkü buraya bizim de bir katkımız olsun diye, kentin yaşanabilir olmasında bizim de sözümüz olsun diye geldiler. Ben gelen herkese çok teşekkür ediyorum, çok güzel ve ilginç fikirler var. Bursalı her projede söz sahibi olmak istiyor, onun için de farkı biz oluşturacağız"



Görüntü Dökümü



------------------------------------



-Mustafa Bozbey'in sahnede konuşması



-Toplantıya katılan vatandaşların Bozbey'e sorunlarını anlatması



-Mustafa Bozbey'le röportaj



-Detaylar



Haber-Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,



==============================



YÖK Başkanvekili Rahmi Er: Uluslararası öğrenci sayımız 148 bini geçmiştir



SAFRANBOLU(Karabük), – YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, "Bundan 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayımız, 148 bini geçmiştir." dedi.



Prof. Dr. Rahmi Er, Karabük Üniversitesi Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler' konulu foruma katıldı. Er, YÖK olarak aldıkları bütün kararlarda kaliteyi öncelediklerini, yerel ve küresel ölçekte rekabetçi bir yüksek öğretim sistemi hedeflediklerini söyledi. Er, projelerine her eğitim yılının başında yeni çalışmalarda eklediklerini belirterek, "Yeni başlıklarımızdan birisi de, geleceğin meslekleri konusudur. Günümüzde ki popüler bir tahmine göre, bugün ilkokula giden çocukların yüzde 65'i iş hayatına başladıklarında bugün mevcut olmayan alanlarda çalışacaklar. Dolayısıyla sürekli değişen ihtiyaçlar çerçevesinde bu çok hızlı değişen iş hayatına ve koşullara uyum sağlayabilmek ve gelecekteki mesleklere uygun programlara öncelik vermek son derece önemli. Bahar döneminde inşallah YÖK olarak, kongre ve çalıştaylarla bu konuyu iş dünyası ve ilgili paydaşlarla görüşerek gündemimize almış olacağız." dedi.



Yabancı uyruklu öğrenci sayısındaki artışında kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Er, "Bundan 4 yıl önce 48 binlerde olan uluslararası öğrenci sayımız 148 bini geçmiştir. Tabii bu dinamik bir rakam. Biz akademik yılı Ekim ayı başında gerçekleştirdik. Ondan sonra da tabii ki öğrencilerin kayıt süreçleri devam etti. Bugün bu rakamın daha fazla olduğunu söyleyebilirim. İnşallah Nisan ayı başında bizim resmi rakamlarımız açıklanacak. Tabii ki biz bu rakamları hedef odaklı izlediğimiz uluslararasılaşma stratejisi ve politikaları çerçevesinde yakalamış bulunuyoruz." diye konuştu.



Uluslararasılaşma konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Er, şöyle devam etti:



"YÖK tarihinde ilk kez uluslararası ilişkiler daire başkanlığını ihtisas ettik, ilk defa Yüksek Öğretimde Uluslararasılaşma Strateji Belgemizi hazırladık ve yurt dışına açıldık. Bakan düzeyinde Yükseköğretim alanında ilişkileri geliştirebilmek için çeşitli protokoller imzaladık. Cibuti Yükseköğretim Bakanı ile de 2015 yılında bir işbirliği protokolü imzaladık. Uluslararası öğrencileri bilgilendirmek maksadıyla 'Study in Turkey' web sitemizi güncelliyoruz. Bu sitede sistemimizle ilgili genel bilgilerin yanında burslar, uluslararası öğrencilerin deneyimleri, yaşam şartları ve Türk kültürü gibi çeşitli bilgiler yer alıyor. Bu sayfamız bir anlamda bizim görünür yüzümüz. Üniversitelerimizden bir bölümü bu site için istenen verileri ne yazık ki henüz güncelleyemediler. Bu üniversitelerimizin istenilen verileri en kısa sürede sisteme girmelerini önemle rica ediyoruz."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Salondan detay



-Prof. Dr. Rahmi Er konuşması



Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Gaziantep'te Cinnet Getiren Damat Dehşet Saçtı: 5 Ölü, 1 Yaralı

Yeni Askerlik Sistemi İçin Beklenen Detay: Asgari Ücret Kadar Maaş Verilecek

İnşaatta Cinsel İstismara 20 Yıl Hapis İstemi

Kayınvalidesini, Baldızını ve Eşinin Amcasını Öldüren Cani Adam, Karakolun Önüne Gelip İntihar Girişiminde Bulundu