Dha Yurt Bülteni-19

BAKAN GÜL: 31 MART'TA İSTİKRAR DEVAM ETMELİADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 31 Mart'ta istikrarın devam etmesi gerektiğini söyledi.



Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yeni dönem için proje ve hedeflerini anlattığı toplantıya Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yanı sıra, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti milletvekilleri, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı ve davetliler katıldı. Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin son 16 yılda çok büyük gelişme ve kalkınma hareketi gösterdiğini belirterek, "Dünya ekonomik krizle boğuşurken, Türkiye bu ekonomik krizi teyet geçerek yükselişe ve büyümeye devam etti. Bunun en büyük formülü istikrardır" dedi.



'1 NİSAN'DA PARTİ AYRIMI GÖZETİLMEYECEK'



31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde istikrarın devam etmesi gerektiğini belirten Bakan Gül şunları söyledi: "Biz, farklılıklarımızı zenginlik olarak görüyoruz. Dini, dili ne olursa olsun bizim için zenginliktir. AK Parti Cumhur İttifakı'yla birlikte ortaya bir siyaset modeli koydu. Burada tüm kardeşlerimize hangi siyasi partiye oy verirse versin, bir çağrıda bulunuyorum. Cumhur İttifakı cumhurun büyümesi, cumhurun gelişmesi için yola çıkmış bir oluşumdur. Burada bütün siyasi partilere ve tabanlarına bir çağrı var. Diyoruz ki, Cumhur İttifakı olarak Gaziantep'i daha da büyütmek ve geliştirmek istiyoruz. 31 Mart'ın sonrasında 1 Nisan'da parti ayrımı gözetilmeyecek. Hepimiz hep beraber bu şehri büyüteceğiz. Bu anlayışıyla bütün vatandaşlarımızdan destek istiyoruz. Bu ülkede vizyonu olmayanların tek hedefleri AK Parti düşsün, AK Parti tökezlesin yahu AK Parti düşerse memlekete bir fayda mı var yok, zararı mı var evet bu hizmetler ortada, siz daha iyisini mi yapacaksınız hayır öyle bir iddia da yok. İşte Cumhur İttifakı Türkiye ve şehirlerimizi daha da büyütmek ve geliştirmek için milletimizden destek istiyor. Gaziantepli hemşehrilerimizden tek isteğimiz size daha iyi bir hizmet için 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na güçlü desteğinizi bekliyoruz."



Toplantı Fatma Şahin'in yeni projeleri anlatması ile son buldu.



Evinin 15 metre ilerisinde ölü bulundu



ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde oturan Hasan Ali Ersan (66) evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde ölü bulundu. Ersan'ın yürürken dengesini kaybedip başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali değerlendiriliyor.



Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan Hasan Ali Ersan, saat 08.00 sıralarında evinin yaklaşık 15 metre ilerisinde kaldırım kenarında hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Hasan Ali Ersan, ambulansla götürüldüğü Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Hasan Ali Ersan'ın cenazesi morga konuldu.



Olay yerinde inceleme yapan polis Hasan Ali Ersan'ın yürürken ayağının takılması sonucu düşerek başını kaldırım taşına çarptığı ihtimali üzerinde duruyor.



Minibüsün yaşlı adama çarpma anı, güvenlik kamerasında



ŞANLIURFA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama minibüs çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.



Kaza, öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adam çevredekilerin yardımı ile ayağa kaldırılarak hastaneye götürüldü.



Kaza anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.



İçişleri Bakan Yardımcı Çataklı, Diyarbakır'da (2)



'ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN' ETKİNLİĞİNE KATILDI



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır'da valilik ziyaretinin ardından trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturması amacıyla hazırlanan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı. 75 metrelik yol bölgesinde düzenlenen etkinlikte Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve beraberindeki Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kurum ve kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlarla polis ve jandarma ekiplerinin uygulamasını izledi. Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler, öğrencilerle bir süre sohbet ettikten sonra sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı.



Burada konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, her yıl trafikte yaşanan büyük acıları yok etme noktasındaki bir kararlılık içerisinde olduklarını belirterek, "Diyarbakır'daki gelişen şehir ve alt yapıda özellikle trafikte saygı anlamında bir önemli aşamaya da ulaşmış bulunuyoruz. Bugün 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' kampanyası kapsamında düzenlediğimiz törende de gençlerimizden başlayarak bütün yaya kavramındaki vatandaşlarımıza bu bilinci aşılamak istiyoruz. Çabamız ve dileğimiz, vatandaşlarımızın katkısıyla Diyarbakır'da ve tüm Türkiye'de yaşanan kayıpları artık yaşamamak, acıları bir daha yaşamamak. Aziz Diyarbakırlıların katkılarıyla sonuca ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.



'TERÖRÜN KAT KAT ÖTESİNDE ZARARLARI OLAN BİR KONU'



Bakan Yardımcısı Çataklı ise trafik sorunun dünyada olduğu gibi Türkiye'de de önemli bir sorun olduğunu ifade ederek, "Her yıl binlerle ifade edilen rakamlarla insanlarımız hayatını kaybediyor. Yüz binlerle ifade edilen rakamlarla da insanlarımız yaralanıyor. Çok ciddi maddi hasarlar, maddi kayıplar meydana geliyor. Özellikle bin 700 civarında da yayamızı bu trafik kazalarında her yıl kaybediyoruz. Geçen yıldan bu yana özellikle trafikte farkındalığı arttırmak maksadıyla belli kampanyalar başlattık. Devam ettirmeye çalışıyoruz. Özellikle yayalarla ilgili farkındalığı arttırmak maksadıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile trafikte yaya önceliği bilincini oluşturma maksatlı bir kampanya başlatmış bulunuyoruz. Trafik konusu terörün çok ötesinde, kat kat ötesinde zararları olan, çok ciddi bedeller ödediğimiz bir konu. O nedenle yaşadığımız acıları azaltmak bakımından özellikle trafikte yayaların önceliği hususunu ortaya koymak adına bu faaliyeti burada başlatıyoruz. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımızdan, özellikle sivil toplum kuruluşlarımızdan, öğrencilerimizden ciddi bir destek de bekliyoruz" diye konuştu.



Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekiler, buradaki etkinliğin ardından DSİ toplantı salonuna geçerek sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.



Öğrencilerden görüntü



Açılan pankart ve dövizlerden görüntü



Yaya geçidinden geçen vatandaşlar



Yaya geçidinde bekleyen araçlar



İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın stantları gezmesi



Vali Güzeloğlu'nun konuşması



Çataklı'nın konuşması



Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekilerin yaya geçidinden geçmesi



Çataklı'nın öğrencilerle diyaloğu



Bakan Yardımcısı Çataklı ve beraberindekilerin şoförleri uyarması



DSİ Konferans salonundan görüntü



Toplantıya katılan STK temsilcilerinden görüntü



Genel ve detay görüntü



Bakan Pakdemirli: Orman alanlarında süs bitkileri de yetiştirilebilecek (3)



ÖDEMİŞ KAYAK MERKEZİ İÇİN TARİH VERDİ



İzmir'in Kiraz ilçesindeki programının ardından Ödemiş'in Balabanlı Mahallesi'nde üreticilerle buluşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada vatandaşlara seslendi. Konuşmasının başında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Pakdemirli, "Çiftçiye ait ne kadar destek borcu varsa, bunlar ocak ayı içerisinde kapattık. 2018'lerin de erken ödenmesi için çalışma yapıyoruz. 'Mevcut hak edişlerin hepsini ödeyebilir miyiz' diye bir çalışma yapıyoruz ama bütçe kaynakları içerisinde" dedi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın imkanları doğrultusunda çalışma yaptıklarını açıklayan Bakan



Pakdemirli, "Ağustos ayında bir ekonomik taarruz yaşadık ve ciddi bir şekilde döviz fiyatları arttı. Allah'a şükür döviz fiyatları geriye düştü ama bu arada yem, gübre, ilca fiyatları artı. Girdimiz arttı ve sizleri de biraz zorladık ama inanın sizler uyumuyorken biz de uyumadık. Gübre, yem fiyatlarını ne kadar geriye çekebiliriz, diye çalışma yaptık. Buğday ve arpa konusunda desteklerimizi arttırdık, bir çok konuda desteklerimizi arttırmaya ve sizleri rahatlatmaya çalıştık" dedi.



Ödemiş-Tire yem fabrikasının 14 Şubat'ta ihalesini yapacaklarını da söyleyen Pakdemirli, "İhalesi yapıldıktan sonra en kısa zamanda temelini atacağız. Bu fabrikanın bölge ekonomisine desteğini inşallah göreceğiz" dedi. Bozdağ Kayak Merkezi'ne de değinen Pakdemirli, kayağı sevdiğini ve zamanında Bozdağ'da kayak yaptığını vurgulayarak "Bozdağ'ı inşallah önümüzdeki sene kış turizmine açmamız lazım. Gençlerimiz için çok önemli. Burada karları görüyorum. Bu karı, kara çevirmemiz lazım. Avusturya'da milli gelirin yüzde 50'si, 60'ı sadece kardan geliyor. Bölge ekonomisi bu işten para kazansın istiyorsak, biz üstümüze düşeni yapacağız. Önümüzdeki sezona yetiştirecek şekilde biz gereğini yapacağız" diye konuştu.



'İLÇE İLE BÜYÜKŞEHİR AYNI OLMADIĞI ZAMAN YETERLİ HİZMET ALINMIYOR'



Yerel seçimlere değinen Bakan Pakdemirli, ilçe ile büyükşehir aynı olmadığı zaman yeterli hizmet alınamadığını belirterek, şöyle dedi:



"Bu hoş sedanın devamını istiyorsak, Münir Bezmez kardeşimizi destekleyeceğiz. Sadece Münir Bezmez kardeşimiz değil İzmir bu kez makus talihini yenecek. Yaşım 46. Dörde bölsek, ilk çeyreğini İzmir'de geçirdim, son çeyreğini gene İzmir'de geçirdim. Fotoğraf karesi aynı. Artık İzmir'in hizmete ihtiyacı var. Burası AK Parti belediyeciliği ile tanıştı ama ne kadar yaparsanız yapın ilçe ile Büyükşehir aynı olmadığı zaman yeterli hizmet alınmıyor. O nedenle hem ilçede hem de Büyükşehir'de sizlerin değerli desteğini bu kardeşlerim alabilirse güzel olur. Büyükşehir'de Nihat Zeybekci kardeşim, Denizlili ama İzmir'de iş yapan, o da Ege'nin Efesi, sizler gibi. Ona da destek, Bezmez'e de destek. Benim de size sözüm; Bakanlığımın gücü yettiği sürece, hükümetim yettiği sürece ben de Ankara'da sizlerin elçisi olarak, sizlerin istediklerinizi dile getirerek, bunların takipçisi olacağım. Ben sizlere sahip çıktığım kadar, sizlerin de bölge insanı olarak bana Ege'de sahip çıkmanızı isterim."



Vali Bilmez, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulamasına katıldı



VAN'da, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' uygulaması yapıldı. Vali Bilmez araç sürücülerine konuyu anlatan bröşürler dağıtıp, projeye destek olmalarını istedi.



İçişleri Bakanlığı'nca 81 ilde eşzamanlı başlatılan 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' projenin Van'daki uygulama noktası İskele Caddesi oldu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Jardarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrenciler, jandarma, polis ekipleri ve vatandaşların katıldığı uygulamada, durdurulan araç sürücülerine kampanya ile ilgili bilgilerin yer aldığı broşörler dağıtıldı.



'YAYA GEÇİTLERİNDE 1700 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ'



Vali Bilmez, bugüne kadar yaya geçitlerinde meydana gelen trafik kazalarında bin 700 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek şunları kaydetti:



"Kavşak giriş ve çıkışlarında araçlarımızın yaya geçişine öncelik vermesi gerekmektedir. Eğer yayalara öncelik verilmezse 488 TL para cezası uygulanmaktadır. Yapılan yeni düzenleme konusunda Türkiye genelinde bir farkındalık oluşturmak için sayın İçişleri Bakanlığımızın öncülüğünde bugün 81 ilde tüm valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri, jandarma komutanları kavşaklarda uygulama yaparak, bu farkındalığın ve yapılan yasal düzenlemenin toplum tarafından bilinmesi hem sürücülerimizin, hem yayalarımızın bu konuda daha bilgi sahibi olmasını sağlamak amacıyla etkinlikler yapılıyor. Artık okul geçişlerinde, yaya geçişlerinde, kavşak giriş ve çıkışlarında araç sürücüleri yayalara öncelik vermek zorundadır. Her yıl bin 700 insanımız yaya geçişlerinde hayatını kaybediyor ve bunların çoğu genç ve öğrencilerden oluşuyor. Biz bütün sürücülerimizin hayata olan saygı gereği bu kurala uymalarını istiyoruz."



Uygulamanın ardından Vali Bilmez ve beraberindekiler, cadde üzerindeki Atatürk Anadolu Lisesini ziyaret etti. Okulun müzesini gezerek, öğrencilerle sohbet eden Bilmez, öğrencilere eğitimin yanı sıra resim ve müzikten de kopmamaları tavsiyesinde bulundu. Öğrenciler kendilerini ziyaret eden Bilmez'e bağlama eşliğinde şarkılar seslendirdi.



-Vali Mehmet Emin Bilmez, caddede bekleyen öğrencilere yeni yasayla ilgili bilgi vermesi



-Öğrencilere broşör dağıtması



-Vali Bilmez'in açıklaması



-Vali Bilmez, araçları durdurup sürücülere bilgi verirken



-Sürücülere bröşür dağıtması



-Detaylar



-Vali Bilmez ve beraberindekiler Atatürk Anadolu Lisesine giderlerken



-Okulda öğrencilerle sohbet etmesi



-Okulun müzesini gezerken



-Müzik odasını gezerken



-Öğrencilerin Vali Bilmez'e şarkı seslendirmesi



Besni'de, 'öncelik hayatın, öncelik yayanın' uygulaması yapıldı



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Trafikte Yaya Önceliği' uygulaması yapıldı.



Okul önlerinde yapılan uygulamaları Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, Emniyet Müdürü Metin Cebeci, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel yakından inceleyerek öğrencilere yaya geçitlerini kullanmaları hakkında bilgiler verdiler.



Yapılan uygulamalarda öğrencilere yaya geçitlerini kullanmaları hakkında bilgi veren ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, "Ana yollarda karşıdan karşıya geçerken çizgiler nasıl kullanılır. Karşıdan karşıya geçerken yaya çizgilerinin olduğu yerlerden geçmeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken geçiş üstünlüğü yayalardadır. Normalde trafik kurallarına göre, yaya geçitlerinin olduğu yerlerde yayalar ve öğrenciler karşıdan karşıya geçerken araçların durması gerekiyor. Bugün siz öğrencilerimize bu konuyu aşılamak, vatandaşlarımıza ve sürücülerimize örnek olmak için uygulama yapacağız" dedi.



Okul önlerinde ve 12 noktada yapılan uygulamalarda polisler yayaların karşıdan karşıya geçişlerini sağlarken, sürücülere ise broşürlerle ve sözlü olarak uyarılarda bulunuldu.



Polisler



Uygulama yapılması



Polislerin yayaları karşıdan karşıya geçirmesi



Polislerin sürücülere broşürler vermesi



Polislerin sürücüleri sözlü uyarması



Besni Kaymakamı Ahmet Gencer'in öğrencilere açıklaması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

