Dha Yurt Bülteni-19

Uludağ'da liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 5'i ağır, 25 yaralı (2)ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN GEZİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİUludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontroldan çıkarak devrildi.

Uludağ'da liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 5'i ağır, 25 yaralı (2)



ÖĞRENCİLERİ TAŞIYAN GEZİ OTOBÜSÜ DEVRİLDİ



Uludağ'da tatile gelen öğrencileri taşıyan otobüs, dönüş yolunda Doburca mevkiinde dağ yoluna ek olarak yapılan kestirme yolda kontroldan çıkarak devrildi. Devrilen otobüsteki yolcuların Türk Kızılayı Kartal Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören 41 öğrenci ile 5 öğretmen olduğu anlaşıldı. Öğrencilerin günü birilik olarak Uludağ'a kayak yapmak için geldikler ve akşam saatlerinde İstanbul'a döndükleri öğrenildi.



YASAK TABELASINA RAĞMEN OTOBÜS YOLA GİRDİ



Kaza meydana gelen yolun, otobüsler ile TIR ve kamyonların kullanımına kapalı olduğu ortaya çıktı. Kazadan yaralı kurtulan sürücü Hüseyin Cingöz, yolun giriş bölümünde, 'Kamyon, TIR ve otobüslerin girmesi yasaktır' tabelası bulunmasına rağmen, yolu kullandı. Sürücünün, gezi dönüşü şehre giderken kestirme olduğu için yolu kullandığı ileri sürülürken, otobüsün çelik bariyerler sayesinde uçuruma yuvarlanmaktan kurtulduğu belirtildi. Kaza sonrası göz altına alınan sürücü Hüseyin Cingöz "Yolun yasak olduğunu bilmiyordum nasıl olduğunu otobüsün nasıl devrildiğini anlamadım" dedi.



DAHA ÖNCE 3 KAZA MEYDANA GELDİ



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında yaptırılan yolda daha önce 2 ölümlü kaza daha meydana geldiği öğrenildi. 28 Ağustos 2014 tarihinde aynı virajda meydana gelen midibüs kazasında 1 kişinin öldüğü, 15 kişinin yarandığı, 3 gün sonraki otobüs kazasında da 1 kişinin öldüğü, 40 kişinin de yaralandığı belirtildi. 2018 Ağustos ayında yine Uludağ da piknikten dönen öğrencileri taşıyan bir tur otobüsü aynı virajda kaza yapmış ve 1 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 38 öğrenci de yaralanmıştı.



Kaza sonra otobüs devrildiği yerden vinçler vasıtasıyla kaldırılırken yol ulaşıma kapatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM- Serkan AKKUŞ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA



Bakan Soylu: 15 bin adam vardı dağlarda, şu an 700 kişi kaldı (4)



ERGANİ'DE MİTİNG YAPTI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki açılış töreninden sonra Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitinge katıldı. Otobüs üzerinden saat kulesinin bulunduğu meydanda toplanan kalabalığa hitap eden Bakan Soylu, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi. Türkiye'nin sıkıntılı günlerden geçtiğini anlatan Bakan Soylu, şöyle dedi:



"Hep birlikte çok zor, çok sıkıntılı gönlerden geçtik. Üzerimize her yerden geldiler. Bu ülkeyi yarına güçlü götürmemek için üzerimize her yerden saldırdılar. Darbeler yaptılar, bakanlar astılar, başbakanlar astılar. Bu ülkede ekonomik saldırılar yaptılar. Bizi, birbirimizden ayırmaya çalıştılar. 'Kürt- Türk, Alevi- Sünni, başı açık- başı örtülü, laik- dindar' dediler. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize, bu ülkenin büyümesine, zenginleşmesine, özgürleşmesine ve milletimizin dünyaya sözünün hüküm olarak geçmesine engel olmaya çalıştılar. 10 yıllardır aynı tezgahı, aynı kumpası yapıyorlar. İstemiyorlar ki rahat edelim, sevincimizi yaşayalım, bu ülkeyi yarınlara umutla götürelim. Bir gün anarşiyle, terör örgütleriyle, IMF ile bu ülkeyi yoksulluklarla imtihan ettiler."



'BU CAHİLLER NE SÖYLEDİKLERİNİ BİLMİYORLAR'



Bakan Soylu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ı eleştirerek, "Diyorlar ki konuşmalarında Pervin Buldan, 'Biz 31 Mart'ta sandığa 40 yıllık tarihimizin mücadelesini taçlandırmak için gideceğiz.' Bizim tarihimiz, Diyarbakır'ın tarihi, Ergani'nin tarihi, Eğil'in tarihi, Sur'un tarihi, Şırnak'ın tarihi, Mardin'in tarihi 40 yıl önce mi başladı? 639'dan itibaren burası İslam'la müşerref olmuş bir belde, şehirdir. Diyarbakır, yalnızların şehri değildir. Diyarbakır, Orta Doğu'nun, Balkanlar'ın, Orta Asya'nın, Kafkaslar'ın en önemli cazibe merkezlerinden bir tanesidir. Bu cahiller ne söylediklerini bilmiyorlar" diye konuştu.



Soylu, terör örgütü PKK'nın ipinin Amerika'nın ve Avrupa'nın elinde olduğunu yineleyerek, mitinge katılanlara "Bizim ipimiz, milletin elinde milletin. Bizim ipimiz sizin elinizde" dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, cumhur ittifakı seçim bürosunu ziyaret etti



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çeşitli programlara katılmak için geldiği Kars'ta cumhur ittifakı adayı Çetin Nazik'in seçim koornidasyon merkezini ziyaret etti. Bakan Varank ziyaret sonrasında ise gençlere internet kartı dağıttı.



Kars Harakani Havalimanı'nda, Vali Türker Öksüz, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç tarafından karşılanan Bakan Mustafa Varank, valiliği ziyaret ederek valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Varank daha sonra milletvekilleri Ahmet Arslan, Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın ile birlikte Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi'ndeki cumhur ittifakının seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti. Cumhur İttifakı'nın Kars Belediye Başkan adayı MHP'li Çetin Nazik ve MHP İl Başkanı Tolga Adıgüzel tarafından karşılanan Bakan Varank vatandaşlarla tek tek tokalaşıp sohbet etti.



Cumhur İttifakı adayı MHP'li Çetin Nazik'in konuşmasından sonra vatandaşlara hitap eden Bakan Varank, cumhur ittifakı adayını desteklediklerini ve Çetin Nazik'in kazanması için gece- gündüz çalışılmasını istedi. Bakan Varank, ziyaretin ardından gençlere bedava internet kartı dağıttı ve "Sanayi ve Teknoloji Bakanının internet vermesi lazım" dedi.



Bakan Dönmez: 5 bin metre civarında sondaj derinliğine ulaşmış durumdayız (2)



KÖYLERE BİYOGAZ



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, köylere yönelik bir müjdeleri olduğunu belirterek, "Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Bunun Ar-ge çalışması bitmek üzere, bunu Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza anlattım, o da heyecanlandı" dedi.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Antalya'nın Korkuteli ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin yaptırdığı içme suyu, kanalizasyon ve asfaltlanan yolların açılış törenine katıldı. Küçükköy'deki düğün salonunda vatandaşlara seslenen Dönmez'e, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ile MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Cumhur İttifakı'nın adayı Ömer Niyazi İşlek eşlik etti.



Bakan Fatih Dönmez, daha önce köylerde ne yol ne su olduğunu, şimdi hepsinin olduğunu söyledi. Köylülerin şimdi kendilerine doğal gazı sorduğunu belirten Dönmez, kentlerdeki doğal gazı tamamladıktan sonra köylere de buna yönelik hizmet götüreceklerini aktardı. Dönmez, "Köyler için başka bir müjdemiz var. Kendi gazınızı kendiniz üretebilecek bir teknoloji üzerinde çalışıyoruz, biyogaz. Dolayısıyla siz gaza para ödemeyeceksiniz. Orada elde ettiğiniz gazla ocağınızda tüp parası ödemeden pişirmiş olacaksınız. Sıcak su üretebilecek, tesisi büyük kurarsanız sobadan da kurtulma imkanınız var. Bunun Ar-ge çalışması bitmek üzere, bunu Ankara'da birkaç köyümüzde deneyeceğiz. Cumhurbaşkanımıza anlattım, o da heyecanlandı. 'Bir an önce bitirelim vatandaşımıza ulaştıralım' dedi. Köylerimizde altyapı açısından bir tek ısınma ile ilgili sorunumuz vardı, onu da bu yerli teknoloji ile çözmüş olacağız" dedi.



Türkiye'nin doğalgazı ithal ettiğini belirten Dönmez, "Arıyoruz, ama şu ana kadar tatminkar bir şey bulaladık. Ama inşallah Antalya sınırları içinde bulunan devam eden derin sondaj var. Bu ayın içinde belki bir netice alacağız. Var mı yok mu şu anda bilemiyoruz. Yerli ürünleri, kaynakları ekonomiye kazandıracak yatırımlara ihtiyaç var" dedi.



TÜREL: TARIM MARKETLERİ KURACAĞIZ



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de 28 bin içme suyu hattı kurduklarını söyledi. Kanalizasyon sorununu ortadan kaldırdıklarını belirten Türel, içme suyuna yönelik depoların tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Küçükköy'de her yeri asfaltladıklarını aktaran Türel, buraya 10 milyon liralık yatırım yaptıklarını vurguladı. Türel, "Antalya'nın tamamında bütün sulama birlikleri kooperatiflerine bağlı çiftçilerimiz sulama yaparken elektrik parası ödemeyecek. Çiftçilerimiz girdilere yönelik sıkıntı yaşıyor. Biz tarım marketleri kuruyoruz. Bu marketlerde satılacak girdiler piyasa şartlarına göre yüzde 20 ucuz sunulabilecek. Aradaki simsarlar karşılarında bizi bulacaklar. Tarım marketleriyle simsarlara çiftçimizi teslim etmeyeceğiz. Kamu bankalarıyla anlaşma yaparak sadece bu marketlerde kullanılacak kredi kartlarını üreticilerime dağıtacağız" dedi.



KURŞUNLU CAMİ VE KENT MEZARLIĞI PROJESİ AÇILDI



Korkuteli'ndeki tören öncesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aksu Kurşunlu Cami ve Kent Mezarlığı Projesi Bakan Fatih Dönmez'in de katıldığı törenle hizmete açıldı. Cuma namazının ardından gerçekleşen törende cami açılışı dualarla yapıldı. Ardından açılışa katılan konuklara aşure ikram edildi.



'ALLAH'IN EVİNİ ANCAK ALLAH'A İMAN EDENLER YAPAR'



Açılışta konuşan Bakan Dönmez, belediyeciliğin doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında hizmetin götürüldüğü bir iş olduğunu ifade etti. Bakan Dönmez, "Bu gün burada Allah nasip etti cuma namazımızı kıldık. Güzel bir tesis. Özellikle camilerimizin mescitlerimizin doğal doku ile kent estetiğine uygun mimari yapılarda yapılması son derece önemli. Cenabı Hak ayeti kerimede 'Allah'ın evini ancak Allaha iman edenler yapar' demek suretiyle aslında çok kutsal bir görev olduğunu da bize göstermiş oluyor. Dünyanın birçok yerine gittim insanoğlu en muhteşem eserlerini hangi dilden hangi milletten olursa olsun ibadethaneler için yapmış. Biz de öyleyiz" dedi.



MHP'li Aydın: Bugün de yarında 'zillet' diyeceğiz



ÇORUM'da bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz" dedi.



Çorum'a gelen MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, Seçim Kordinasyon Merkezi'nde partililerle biraraya geldi. Burada açıklmalarda bulunan Aydın, "Bizim önceliğimiz bu ülkenin birliğidir, beraberliğidir, bekasıdır. Bazı partiler bir araya gelmiş 'millet ittifakı' diyorlar. Biz de buna dün de 'zillet' diyorduk, bugün de 'zillet' diyeceğiz, yarın da diyeceğiz. Hiçbir ortak yönü olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesini anlamış değiliz. Cumhur ittifakının duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. İç ve dış güçlere karşı taviz vermemek vardır. Vatanın bölünmemesi vardır. Bu milletin azim ve kararlılığı onlara hiçbir yerde fırsat vermeyecektir. Metropol kentlere terörü taşıyamayacaklar. Biz bu ittifak ruhuna da halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur" şeklinde konuştu.



Avusturya'da parlamentoda kabul edilen 'bozkurt' işaretini de kapsayan 'Sembol Yasası' ile ilgili bir basın mensubununu sorusu üzerine Aydın şöyle konuştu: "Bu yeni olan bir şey değil. Yeni uygulama konulması düşünülüyor. Gerek gençlik teşkilatları gerek parti üzerinden federasyon olarak Avrupa'da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. PKK'lı teröristler Avrupa Karma Parlamentosu'nun Strazburg'daki binasını bastılar. Cam, çerçeve kırdılar yıktılar. Aslında burada Avrupa'nın Türkiye'ye karşı çok ciddi iki yüzlülüğünü, çifte standardını net bir şekilde görüyoruz. Federasyon başkanımız Cemal Çetin, bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak." Aydın konuşmasının ardından Ayakkabıcılar Arastası'nda esnafını ziyaret ederek vatandaşla sohbet etti.



İtalya Büyükelçisi Gaiani: Türkiye'nin büyüklüğünü gördük



KARS'a gelen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu. Etrafında çok farklı yer, sınır ve ülke var. İnsanların ticaret amaçlı mallarını satmak için hareket ettiği ve üzerinde Asya ile bağlantı yolu olan bu yolu da gözlerimizle görmüş olduk" dedi.



Kars-Sarıkamış ve Erzurum Palandöken Ejder 3200 Kayak Merkezlerinde 1-3 Mart tarihleri arasında düzenlenen kar raftingi etkinliğine katılmak için Kars'a gelen 37 ülkenin büyükelçisi kentti gezdi. 'Büyükelçiler arası kar rafting organizasyonu' etkinliğine, Azerbaycan, Brezilya, Burundi, Danimarka, Filipinler, Fildişi Sahilleri, Gabon Cumhuriyeti, Güney Afrika Cumhuriyeti, Güney Sudan, Hırvatistan, İtalya, Japonya, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kosta Rika, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs, Küba, Letonya, Libya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Malezya, Malta, Meksika, Moldova, Nijerya, Romanya, Sırbistan, Sri Lanka, Sudan, Tacikistan, Tanzanya, Vatikan, Vietnam ve Zambiya'dan katılan büyükelçiler, organizasyon süresi boyunca hem kar rafting faaliyeti gerçekleştirecek hem de Kars ve Erzurum'un tarihi ve turistik yerlerini gezecek.



Büyükelçiler Kars gezisinde Ani Ören Yeri, Kars Kalesi ve civarındaki tarihi doku, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri Türbesi, Evliya Camii'ni ziyaretin ardından Kaz Evi'nde Kars Kazı'nın leziz etinden tattılar. İlginç bir ziyaret olduğunu söyleyen İtalya Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Bu ziyaret bize aynı zamanda da Türkiye'nin büyüklüğü hakkında bir fikir vermiş oldu. Bulunduğu konum itibariyle etrafında çevrili olan unsurlarıyla ilgili de bize fikir veriyor. Etrafında çok farklı yer, sınır ve ülke var. Gerçek İpek yolunu, insanların ticaret amaçlı mallarını satmak için hareket ettiği ve üzerinde Asya ile bağlantı yolu olan bu yolu da gözlerimizle görmüş olduk. Genel olarak oldukça hoş ve bilgilendirici bir ziyaret oldu. Bu ziyaretle gerçekten de çok güzel yerler gördük" diye konuştu.



CHP'nin yeni Bodrum Belediye Başkan adayı Ahmet Aras oldu (2)



CHP'NİN YENİ BODRUM ADAYI AHMET ARAS'TAN İLK AÇIKLAMA



CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığının düşürülmesinin ardından, yeni başkan adayı olarak gösterilen emekli yarbay Ahmet Aras Bodrum Adliyesi'ne gelerek meclis üyeliği adaylığından istifa etti. Bodrum Belediye Başkanlığı için evrakları İlçe Seçim Kurulu'na teslim edilen Ahmet Aras'a CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu, CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan ve partililer de eşlik etti. Çıkışta adaylığı ile ilgili bir açıklama yapan Aras, "Mustafa başkanımla (Saruhan) birlikte bir yola çıkmıştık. Sağolsun o beni de ekibine almıştı. Talihsiz bir durum başımıza geldi. Hiç beklemediğimiz bir şeydi bu. Şimdi de görev bana düştü. Ben de aldığım bu bayrağı en yukarılara taşıyacağım. Bodrum'da Cumhuriyet Halk Partisi iktidarını sonuna kadar sürdüreceğiz. Bütün örgütü toparlayacağız. Toparlayıcı olacağız. Vatandaşımıza hizmet götüreceğiz, siyaset değil hizmet yapacağız" dedi.



'SEÇİMİ AHMET ARAS İLE KAZANACAĞIMIZA İNANIYORUZ'



CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu da Aras'a çıktığı yolda başarı dileyip, "Bildiğiniz gibi Bodrum'da adayımız Mustafa Saruhan Yüksek Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. Mustafa arkadaşımızın suçu 40 santimlik bir balkondur ama Türkiye'mizde kaçak saraylar yapılmıştır. Ama olsun bizim Bodrum'daki adayımız Ahmet Aras'tır ve seçimi bu arkadaşımızla kazanacağımıza inanıyoruz" dedi.



Husumetli olduğu engelliyi öldürdü



KAHRAMANMARAŞ'ta, Ekrem Ö. (22) aralarında husumet bulunan bedensel engelli Ali Rıza Karataş'ı (22) arkadaşlarının gözü önünde av tüfeği ile öldürdü.



Olay, dün gece İsmetpaşa Mahallesi'nde bir iş hanında meydana geldi. İddiaya göre, bedensel engelli Ali Rıza Karataş, iş hanındaki arkadaşlarını ziyarete gitti. Ziyaretin ardından arkadaşlarının yardımıyla iş hanından çıkan Karataş'a, bu sırada karşılaştığı husumetlisi olan Ekrem Ö. tüfekle ateş ederek kaçtı. Vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan Ali Rıza Karataş, arkadaşlarının çağırdığı ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.



Arkadaşının ölümüne neden olan ve olayın ardından kaçan Ekrem Ö., bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kanlıdere Caddesi'nde yakalanandı. Polislerin gözaltına aldığı Ekrem Ö., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, tabelasına kavuştu



ADANA'da, isim değişikliğine ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından Bilim ve Teknoloji Üniversitesi kampüsüne, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tabelası asıldı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin ismini Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirmeyi düşündüklerini söylemesinin ardından dün isim değişikliğine yönelik kanun Resmi Gazete'de yayınlandı.



Üniversitenin Sarıçam ilçesindeki kampüsüne bugün "Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi" tabelası vinçle asıldı. Ülkü Ocakları'na bağlı gençler, tabela asılırken davul-zurna eşliğinde halay çekti. Gençler, Adana Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun çaldığı "Ölürüm Türkiyem" parçasına da eşlik etti. Halk oyunları ekibi de bu sırada gösteri yaptı.



Tabela asılırken hazır bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ettiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ülkücülere beslemiş olduğu sevgi, saygıyı göstermiştir. Rahmetli başbuğ Alparslan Türkeş'imizin ruhu şad olmuştur ve bu uygulamayla, bu armağanla bütün ülkücülerin gönlünü mest etmiştir. Kendilerine buradan tüm ülküdaşlarım adına saygılarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Rektörümüze de çok teşekkür ediyorum, tabelayı daha önceden hazırlatmış, bugün de astık" dedi.



Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Tümay ise üniversitenin hayırlı olmasını dileyerek, "Ülkemizde siyasi liderlerimize baktığımızda bir tek Alparslan Türkeş'in ismi yoktu, bu da tamamlanmış oldu. Adana'da olması çok güzel oldu. Çok başarılı bir üniversite olması için elimizden geleni yapacağız. Memleketimize çok iyi gençler yetiştireceğiz" diye konuştu.



