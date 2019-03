Dha Yurt Bülteni -19

Erdoğan'dan 'tanzim satış' açıklaması: Düzene girmezse 81 ilde yaygınlaştıracağız (2)'BU TOPRAKLARI BÖLMEK İSTEYENLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginin ardından Bartın'a geçti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginin ardından Bartın'a geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın her zaman Ak Parti'yi rekor düzeyde desteklediğini ifade ederek 31 Mart'ta yeni bir rekor beklediğini söyledi. Bartın'a son 17 yılda 6.5 kat trilyon yatırım yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız en refah ortamlarda eğitim alsınlar diye 354 yeni derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta okumasınlar diye üniversite imkanını onların ayağına getirdik. 16 bin öğrencisiyle 567 akademisyeniyle Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk. 4 bin 93 kapasiteli yurt açtık. Bartın'a sporcu yetiştirme merkezi yaptık. Spor salonları futbol sahaları inşa ettik. Sosyal devlet imkanlarını en güzel şekilde uyguladık. CHP gibi lafta olmadık. Bir liman şehri olan tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. 150 yıllık proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik. Bu proje ile bölge tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız." dedi.



'BÖLÜCÜLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ'



Terör operasyonlarının kararlıkla sürdürdüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:



"Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Teröristler Kandil'de, Gabar'da, Tendürek'te, gömdük gömmeye devam edeceğiz. CHP zihniyet yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu bunlar tek başına iktidar oldular mı ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı ahıra çevirmediler mi zannediyor musunuz şimdi bunlar değişti. Hatay'ın bir belediye başkan adayı diyor ki oy verirseniz hizmet alırsınız diyor. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı. Bartın'dan Türkiye'ye sesleniyorum Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Bizde böyle bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen eğer Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var haydi oraya git. Biz bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Hiçbir zaman bunlar Türkiye'nin dertleriyle dertlenmediler bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Ülkemize tedavisi yıllarca sürecek yaralar açtılar."



'IMF İLE İLK ANLAŞMAYI YAPAN CHP'LİLERDİR'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin iktidara geldiği dönemde yüzde 25 yerli olan savunma sanayisinin şimdi yüzde 65'i yerli hale getirdiklerini söyledi. Yılda 2.5 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'e borcu 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 de 23,5 milyar doları ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. O zaman merkez bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 100 milyar dolar. Nereden nereye? CHP Genel Başkanı çıkmış IMF'den faizden enflasyondan bahsediyor. Sanki bu ülkeyi IMF'e muhtaç eden kendileri değilmiş gibi yüzü kızarmadan bizi eleştiriyor. Sadece yalancı değil, balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini ne de ülkenin tarihini biliyorlar. IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'lilerdir. CHP ocağında yetişmiş siyasetçilerdir. Senelerdir bu ülkeyi IMF kapılarında süründüren CHP'lilerdir. Ak Parti ise geldi Türkiye'yi IMF kuyruğundan kurtardı. Türkiye'yi gerçek anlamda ekonomik bağımsızlığına kavuşturduk. Bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç değilse bu AK Parti'nin başarısıdır." diye konuştu.



'VATANDAŞIMIZI SÖMÜRMELERİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'



Tanzim satışlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi 31 Mart'a kadar bu işler olmazsa TEZKOP'la görüştük. Bununla birlikte aynı şekilde kamu esnaf birlikleriyle görüştüm. Şimdi onlarla masaya oturacağız. Gerekirse onlarla birlikte 81 vilayette biz bu ürünleri ulaştıracağız. Çünkü vatandaşımızı sömürmelerine müsaade edemeyiz. Biz vatandaşlarımızın acil evine girmesi gerek ürünleri uygun fiyatlara onlara ulaştıracağız."



'DÜNYADA SIKINTISIZ HİÇBİR ÜLKE YOK'



Alt yapı olarak ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun dünyada sıkıntısız hiçbir ülke olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın da ekonomik problemleri olduğunu ifade eti. Almanya, İtalya, Brezilya ve Çin gibi büyük ülkelerin de kendilerine göre sorunları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın düzensiz göç gibi, İslam düşmanlığı, ırkçılık yabancı karşıtlığı gibi sıkıntıları var. Her ülkenin kendine göre kendi çapına göre sıkıntıları var. Hayatın tabi akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek aksini söylemek akıl karı olmadığı gibi çok büyük bir yalandır. Sorunlar sıkıntılar mesele değil bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele, problemlerle cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele sorunları halını altına süpürmek değil üstüne gidebilmektir. İşte 17 yıldır bundan dolayı başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da aynısın yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



Gürkay GÜNDOĞAN-Ayhan ACAR/BARTIN,



======================



Mavi Vatan -2019 tatbikatının Foça bölümü başladı







ANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda yapılması nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliği taşıyan 'Mavi Vatan -2019'un Foça bölümü yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a amfibi deniz piyade timi ile zırhlı silahların yüklenmesiyle başladı.



Türk Donanması'nca gerçekleştirilen 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda başladı. Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar'a (L-402) bir tabur amfibi deniz piyade birliği, 20 tank ve zırhlı silahlar tatbikat için yüklendi. Yüzde 71 yerli üretim olan Bayraktar, Foça Deniz Üssü Komutanlığı Leventler Limanı'ndan hareket etmeden önce ise yerli üretim silahların tanıtımı yapıldı. Amfibi Güney Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Bayraktar gemisi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından basın mensuplarına brifing verildi. Çıkarma yapacak amfibi deniz piyade birliği askerlerinin tatbikatta yerli ve milli silah piyade tüfeği MPT-76, sarsılmaz makinalı tabanca, Bora 12 keskin nişancı silahı, optik termal ve telsiz sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. İzmir Körfezi açıklarında jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta, senaryo gereği yarın, düşmana ait Hekim Adası'na amfibi çıkarma yapacak, TCG Bayraktar gemisi limandan ayrıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Bayraktar gemisinden görüntü



Silahlardan görüntü



Yüklemeden görüntü



Tanıtımdan görüntü



Drone çekimleri



Genel ve detay görüntü



Haber-Drone: Mehmet CANDAN – Kamera: Kadir ÖZEN - Güven USTA/İZMİR,



======================



HDP'li Buldan, Hakkari'de konuştu







HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.



Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki Bulvar Caddesi üzerinde bulunan HDP'nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları ile partililer katıldı.



Burada toplanan halka hitap eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Buldan, "Bize 'Terk edin' diyor. Sanki burası bir köy. Sanki bizi köyünden kovmaya çalışıyor. Bu kent bizim, bu topraklar bizim. Biz, bu ülkenin her yerine kök salmışız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------------------



Partililerin Pervin Buldanın karşılanması



Davul zurna ile halay çekenler



Pervin Buldan'ın konuşması



Genel ve detaylar



Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, -



=======================



Restoran ve market işletmecilerini dolandıran tırnakçılar yakalandı (2)



GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI



Tırnakçılık yöntemiyle restoran ve marketlerden para çalan zanlıların dolandırıcılık anları iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 5 iş yerine giren kişilerin kasadaki kişileri kandırmaları ve para almaları kameralara yansıdı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Olay yerlerinin güvenlik kameraları



KOCAELİ



==========



Muş'ta yasa dışı bahis operasyonu: 70 gözaltı



MUŞ merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 8'i tutuklandı.



Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Muş merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş, Batman ve Bingöl'de 70 kişiye yönelik 26 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pos cihazı, para alışverişlerini gösterir çok sayıda çek ve hesap defteri, 2 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 195 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarının yapılan incelemesinde, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların tüm banka hesapları bloke edilmiş, şüpheli şahıslara toplam 680 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Gözaltına alınan sanıkların polis kontrolünde götürülmesi



Haber-Kamera: MUŞ,



======================



Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu (2)



ANNE VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİ



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, damadı tarafından öldürülen Ayşe Dayıoğlu, oğulları Feridun ve Adem Dayıoğlu memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Cenazeler, Akyazı Bedil Mahallesi'ndeki eve getirilirken, ağıtlar yakıldı. Dualar okunmasının ardından cenazeler Bedil Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası cenaze namazlarının kılınmasının ardından anne ve oğulları aile mezarlığında toprağa verildi. Dayıoğlu ailesi taziyeleri kabul etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Cenaze namazından görüntüler



HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),



====================



Duayen iş insanı Orhan Abalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı



DENİZLİ'de bir süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmeziliğinden yaşamını yitiren duayen iş insanı, Abalıoğlu Holding'in kurucusu Orhan Abalıoğlu (84), iş ve siyaset dünyasından çok sayıda kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı.



Denizli'de, Abalıoğlu Yem, Soya ve Tekstil Sanayi Şirketi'nin sahibi Orhan Abalıoğlu, dün (pazar) 2 aydır çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Evli ve 4 çocuk babası Abalıoğlu için bugün ikindide Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Camisi ve Külliyesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Abalıoğlu'nun çocukları Ergun, Ender, Baha ve Filiz Abalıoğlu, Abalıoğlu Ailesi'nin yakınları, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti Denizli milletvekilleri Cahit Özkan ve Şahin Tin, CHP Denizli milletvekilleri Kazım Arslan ve Teoman Sancar, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe kaymakam ve belediye başkanları, oda ve borsa başkanları, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileriyle iş dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Abalıoğlu'nun eşi Cedide Abalıoğlu ise cenazeye getirilmedi. Abaloğlu'nun çocukları, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Daha sona kılınan namazın ardından Orhan Abalıoğlu'nun Asri Mezarlığa götürülen cenazesi, burada gözyaşları içinde toprağa verildi.



EĞİTİME 30 MİLYON LİRA



Duayen iş insanı Orhan Abalığlu, iş hayatındaki başarıları kadar eğitime verdiği yaklaşık 30 milyon lirayı bulan katkıyla da tanınıyordu. Abalıoğlu, Denizli'de Merkezefendi Abalıoğlu Yem Sanayi Ortaokulu, Pamukkale Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkezefendi Cedide Abalıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkezefendi Necla - Ergun Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Merkezefendi Pınar-Baha Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Merkezefendi Filiz Abalıoğlu Anadolu Lisesi, Merkezefendi Oya Ender Abalıoğlu Anadolu Lisesi'ni yaptırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Denizli'ye gittiğinde ziyaret ettiği Orhan Abalıoğlu'na eğitime verdiği destekten dolayı Devlet Üstün Hizmet Madalyası verilmişti.



ORHAN ABALIOĞLU KİMDİR?



Abalıoğlu Grubu kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Orhan Abalıoğlu, 1935 yılında İsmail Baki-Hacı Bahriye Abalıoğlu çiftinin 4 çocuğundan ikincisi olarak Denizli'de dünyaya geldi. İlkokulu, Denizli Gazi İlkokulu'nda tamamladı. Ortaokul için Denizli Lisesi'ne kayıt oldu. Lise eğitimine başladığı ilk yıl babasının rahatsızlığı nedeni ile eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Ailesinin 1951 yılında işletmeye açılan Pamuk Çırçır Fabrikası'nın yönetimine getirildi. Abalıoğlu Grubu'nun başına geçmesiyle özellikle yem sektöründe öncü oldu. Türkiye'nin ilk özel sektör yem kuruluşu unvanıyla 1969 yılında faaliyete başlayan Abalıoğlu Grubu, 2010 yılında sergilediği başarılı performansı, Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun yer aldığı ISO 500 listesine taşıdı. Grup, son olarak İSO 500 Listesi'nde 53'üncü sırada yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Orhan Abalıoğlu'nun fotoğrafı



-Cenazeye katılanlardan görüntü



-Orhan Abalıoğlu'nun çocuklarının görüntüsü



-Cenaze namazının kılınmasından görüntü



-Tabutun taşınmasından görüntü



-Genel ve detay görüntüler



Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera : Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



=======================



Hükümet konağının duvarı yıkıldı, tarihi mescit kalıntıları çıktı







MARDİN'de aşırı yağışla birlikte bir bölümü yıkılan Hükümet Konağı'nın istinat duvarının arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edildiği tahmin edilen Muhammed El Gazi Mescidi'ne ait olduğu belirtilen kalıntılara rastlandı.



25 Şubat 2000'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Mardin'de, son günlerde etkili olan aşırı yağıştan kaynaklı, 1850 yılında inşa edilen Hükümet Konağı'nın istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edildiği tahmin edilen ve 1900'lı yıllarda çekilen fotoğraflarda kubbesi görünen Muhammed El Gazi Mescidi'ne ait olduğu belirtilen tarihi kalıntılar bulundu. Kalıntılarla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce ekip görevlendirildi. Arkeologların incelemesinin ardından kalıntılarla ilgili net bilgilere ulaşılarak tarihe ışık tutulacak.



'BU YAPININ İZİNİ ARADIK ANCAK BULAMADIK'



Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, daha önce bazı fotoğraflarda hükümet konağının yakınında, kubbeli bir yapının yer aldığını gördüklerini ancak sonrasındaki çalışmalarla bu yapıya ulaşamadıklarını anlattı. Aydın, tarihi kalıntıların yüksek olmadığından dolayı Artuklu döneminde inşa edilmediğini söyleyebildiklerini ifade ederek, "Bu yapının izini aradık ancak bulamadık. Yağmurdan dolayı duvarda bir çatlak oluştu ve istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Daha sonra belediyenin ilgili ekipleri kontrollü şekilde yıkım yapınca mescidin beden duvarı ortaya çıktı. 1930'lu yıllarda Abdulgani Efendi'nin, yazdığı Mardin Tarihi kitabında yıkılan yerde Muhammed El Gazi Mescidi olduğu biliniyordu. Ortaya çıkan taşlar bize aslında tarihi ile ilgili biraz bilgi veriyor. Taş boyutlarına baktığımızda çok yüksek değil, yani Artuklu dönemi yapısı olmadığını söyleyebiliriz. Osmanlı yönetim merkezlerini inşa ederken yanlarında mescit veya cami yaptırmış. Muhtemelen 17 veya 18'inci yüzyılda inşa edilmiş mescitlerden" dedi.



Duvarın yıkıldığı yerde incelemelerde bulunan Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Azan Güngör ise yıkılan istinat duvarı ile ortaya çıkan tarihi mekanın adeta Mardin'in taşı ve toprağının tarihle dolu olduğunu gösterdiğini kaydetti.



Görüntü Dökümü:



----------



Duvardan Görüntü



Yıkılan kalıntılar



Ortaya çıkan kalıntılar



Röportajlar



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,

