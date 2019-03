Dha Yurt Bülteni-19

Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yıldırım: 20 yıl süren davalar tarihe karışacakBİNGÖL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr.

BİNGÖL Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansında konuşan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, "Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama başlatmış ve belli davalara süre getirmiş. Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl süren davalar artık tarihe karışacak. Benim 9 yıllık Anayasa Mahkemesi deneyimimde 56 yıllık tapu davası gördüm. Ben 52 yaşındayım. Ben doğmadan başlamış dava bir iki yıl önce sonuçlanmış" dedi.



Bingöl Üniversitesi tarafından düzenlenen 'Anayasa Yargısı ve İnsan Hakları' konferansı Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.



Konferansa konuşmacı olarak katılan Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Prof. Dr. Engin Yıldırım, anayasa yargısının dünyadaki macerasının 1803 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde başladığını söyledi. Konferansta, çeşitli ülkelerin anayasa yargısından örnekler sunan Yıldırım, şunları söyledi:



"Amerika Birleşik Devletleri bağımsızlığını ilan ettikten sonra ilk yapılan işlerden biri yüksek mahkeme kurmak olmuş. Anglosakson dediğimiz İngiliz ve Amerikan sisteminde yüksek mahkeme dediğimiz yapılar, bizdeki Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay mahkemelerinin işlerini yerine getiren mahkemeler. Bu yüksek mahkeme 1803'te kuruluyor. Bunun bir yargıcı var. Bu yargıç önüne gelen bir konuda, o konuyla ilgili yasanın Amerikan Anayasasına aykırı olup olmadığına denetleme yetkisinin olduğunu söylüyor ve bu şekilde dünyada anayasa yargısı başlamış oluyor. Çok uzun yıllar boyunca tüm dünyada anayasa yargısı, tırnak açıyorum burada tuhaf bir şekilde, Amerika'ya özgü olarak algılanıyor. İlk defa 1920 yılında Avusturya'da ünlü bir hukuk filozofunun da etkisiyle anayasa mahkemesi isminde bir mahkeme kuruluyor. Yani anayasa yargısının başlangıcı Amerika'da ama anayasa mahkemesi olarak ayrı bir mahkemenin kurulması, kanunların anayasaya uygun olup olmadığını denetleyen bir mahkemenin başlangıcı 1920 Avusturya'dır. 2. Dünya Savaşı öncesinde Avusturya dışında Çekoslovakya ve daha sonra bir iki Avrupa ülkesinde anayasa mahkemeleri kuruluyor. Fakat bunlar o dönem itibariyle pek işlev görmemişler. Zaten işlevlerini tam yerine getiremedikleri, totaliter sağ siyasi iktidarların başa gelmesiyle Almanya, Avusturya ve birkaç ülkede daha belirgin bir şekilde görülüyor. Dikkat ederseniz anayasa mahkemelerinin ilk kurulduğu ülkeler faşist ve diktatör deneyimi yaşamış ülkelerdir. Türkiye'de anayasa mahkemesi 1962'de göreve başlamış. Dolayısıyla çok önemli bir tecrübesi var. Tabi verdiği kararlar gerek geçmişte, gerek günümüzde ve muhtemelen gelecekte de tartışılacaktır. Çünkü hassas kararlar çoğu zaman önüne gelmekte ve bu konular hakkında karar vermektedir. Toplumun farklı kesimleri de bu kararları eleştirebilmektedir. Kararları da eleştirmek herkesin en doğal hakkıdır."



Anayasa Mahkemesi'nin Türkiye'deki görevlerine de değinen Yıldırım, "Anayasa Mahkemesi'nin 12 Eylül 2010'da kabul edilen anayasa referandumundan önce yaptığı iş belliydi. İptal davası, itiraz davası, siyasi parti kapatma davaları, siyasi parti mali denetimleri, yüce divan yargılamaları, milletvekilliği düşürülmeleri gibi konularla ilgileniyordu. Bu konular hala var. Hala Anayasa Mahkemesi'nin yetkileri arasındadır. Bir siyasi parti mahalli denetimi biraz değişti. Buna ilaveten 2010 referandumunda kabul edilip 2012 yılından itibaren yürürlüğe giren bireysel başvuru hakkıdır. Daha doğru bir tabir ile teknik adıyla anayasa şikayetidir" diye konuştu.



'20-30 YIL SÜREN DAVALAR ARTIK TARİHE KARIŞACAK'



Anayasa Mahkemesi'nin ciddi bir ihlal oranıyla çalıştığını, en büyük oranında da adil yargılanma hakkıyla ilgili dosyalar olduğunu belirten Yıldırım, uzun süren davaların tarihe karışacağını söyledi. Yıldırım, "Verilen ihlal kararlarının neredeyse üçte ikisi adil yargılanma hakkıyla ilgilidir yani makul sürede yargılanma hakkı. Adalet Bakanlığı yeni bir uygulama başlatmış ve belli davalara süre getirmiş. Muhtemelen önümüzdeki zaman diliminde bu sorun aşılacak. Yani 20 yıl, 30 yıl, 50 yıl süren davalar artık tarihe karışacak. Benim 9 yıllık Anayasa Mahkemesi deneyimimde 56 yıllık tapu davası gördüm. Ben 52 yaşındayım. Ben doğmadan başlamış dava bir iki yıl önce sonuçlanmış. Hakikaten demokratik hukuk devletinde, hele hele teknolojik imkanların çok geliştiği bir dönemde böyle uzun davaların tarih olması lazım" dedi.



Görüntü dökümü



-----------



- Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Yıldırım'ın konferans salonuna gelişi



Yıldırım'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: BİNGÖL,



================================



İntihardan vazgeçirildi ama 3 kişiyi bıçakladı



MANİSA'da gece intihar girişiminden vazgeçirilen sağlık kontrolü ve ifade işlemi sonrası serbest bırakılan Murat A. (Aydoğdu) (46), bugün öğle saatlerinde dehşet saçtı. Eski nişanlısının evine giden Murat A., 2'si 17 yaşında kız çocuğu olmak üzere 3 kişiyi bıçaklayıp, kaçtı. Murat A.'nın aranması sürerken, 1'i ağır 3 yaralı hastanede tedaviye alındı.



Nişancıpaşa Mahallesi Uzunyol Caddesi üzerinde yapımı süren okul inşaatın 4'üncü kat penceresine dün (salı) saat 22.30 sıralarında evli ve 2 çocuk babası emekli asker Murat A., bağırarak aşağı atlayacağını söyledi. Vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, kısa sürede ikna ettiği Murat A.'yı aşağı indirdi. Murat A.'nın eski nişanlısıyla tartıştığı için intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Manisa Şehir Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü sonrası ifadesi alınan Murat A., serbest bırakıldı. Bugün saat 15.30 sıralarında eski nişanlısı Meral D.'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki evine konuşmaya giden Murat A., Meral D.'nin kızı D.U., kendi arkadaşı Ümit D. (36) ile D.U.'nın kız arkadaşı Y.K.'yi (17) bıçakladı. Murat A. kaçarken, 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan sadece karnından bıçaklanan Y.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kayıplara karışan Murat A.'nın arandığı, yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



İntihar girişiminden görüntü



Şehir Hastanesi acil servisinden görüntü



Haber- Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,



========================



Kızıyla evlenmesine karşı çıktığı genç tarafından vuruldu



KONYA'da bir markette çalışan İbrahim E. (41), kızıyla evlenmesine karşı çıktığı Hasan Ö. tarafından, çalıştığı iş yerinin içerisinde bacağından tüfekle vurularak yaralandı.



Olay, saat 16.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ö., kız arkadaşı N.E.'yi ailesinden istedi. Ancak baba İbrahim E., kızının Hasan Ö. ile evlenmesine karşı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hasan Ö., İbrahim E.'nin çalıştığı markete pompalı tüfekle gelerek, İbrahim E.'yi sağ bacağından vurup, yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı İbrahim E., mesai arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. İbrahim E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan Hasan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.



Görüntü Dökümü



----------------



Yaralının hastaneye getirilişi



Olay yerinden detay



Haber- Kamera: Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))



============================================



Sıpaya işkenceye büyük tepki



GAZİANTEP'in Yavuzeli ilçesinde, çivili sopayla vurularak yaralanan sıpa, hayvanseverler tarafından kent merkezindeki veterinere getirildi. Ayak kısmında derin yaralar bulunan sıpa, tedaviye alındı.



İlçenin Sarılar Mahallesi'nde ayaklarına çivili sopayla vurularak yaralanan ve iple bağlanan sıpayı görenler durumu Canlı Hayatını İyileştirme Derneği'ne (CAHİDE) bildirdi. İhbar üzerine gelen dernek görevlileri, acı içerisinde kıvranan sıpayı havyan ambulansıyla derneğin bakım evine götürdü. Burada tedaviye alınan sıpanın ayaklarının kesici aletle yaralandığı belirlendi.



Sıpayı çok kötü durumda bulduklarını ifade eden CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş Tosun, "Bu sıpa için Sarılar Mahallesi'nden ihbar geldi. Gittik çok kötü vaziyetteydi. Çok kanaması vardı. Yaklaşık 2 saat içerisinde ipi çıkarttık. Cuma günü tedavi için Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Bacağına tahminime göre çivili bir tahta ile vurmuşlar. İşkence görmüş. Hocalarımız ile görüştük, enfeksiyon var. Hayvanlarımız hep mal kapsamına giriyor. Ne zaman bunlar can kapsamına girerse bu işkenceler bitecektir. Meclis'ten bu hayvanlar ile ilgili yasanın bir an önce çıkmasını istiyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------



Yaralanan sıpa



Cemal Güneş Tosun ile Röp.



Sıpa'nın yaraları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI)



================================



Safranbolu'ya, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi yapılacak



KARABÜK, - ÜNLÜ yapımcı Türker İnanoğlu'nun adını taşıyacak iletişim fakültesi binasının Karabük Üniversitesi Safranbolu yerleşkesinde yapımına başlanabilmesi için imzalar atıldı.



Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının yapım çalışmalarının başlanabilmesi için ünlü yapımcı Türker İnanoğlu ile Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu'da bir araya gelerek protokol imzaladı. 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binası Karabük Üniversitesi'ne devredilen Safranbolu Kaymakamlığı'nın eski binasının bulunduğu yere inşa edilecek. Türker İnanoğlu ile Rektör Prof. Dr. Refik Polat'ın protokolü imzalamasının ardından iletişim fakültesi binasının inşaatına gerekli prosedürler tamamlanıp, yer teslimi yapıldıktan sonra başlanacak ve bina 2 yıl içerisinde tamamlanarak törenle hizmete açılacak.



Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, protokol töreninde yaptığı konuşmada, "Safranbolu'nun en önemli değerlerinden birisi olan Türker İnanoğlu beye, üniversitemize gösterdiği ilgiden, teveccühten dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bizim iletişim fakültemizin ismi artık bundan sonra Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi olacak. Bu bir marka değeridir. Türkiye'nin en güzel, en saygıdeğer, saygın iletişim fakültesini oluşturmak üniversite olarak bizim boynumuzun borcudur. Türker İnanoğlu beye bize gösterdiği bu ilgiden, yakınlıktan, teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. İnşallah bu işi hep birlikte sırtlayacağız." dedi.



Rektör Polat ayrıca, iletişim fakültesi binasının Safranbolu'nun ruhuna ve dokusuna uygun olarak inşa edileceğini belirterek, fakültenin her alanıyla salonuyla, sınıfıyla, koridoruyla, stüdyolarıyla baştan sona tasarlanmış orijinal bir proje olacağını belirtti.



Türker İnanoğlu ise, "Ben Safranbolu'da doğdum, Safranbolu'yu çok seviyorum. Burada benim çok arkadaşlarım var ama büyük bir çoğunluğunu kaybettik, 7-8 kişi kaldı galiba. Safranbolu'ya borcumu ödemek için böyle bir şey yapmak istedim. İnşallah ülkemiz için iyi, hayırlı talebeler yetiştiririz. Hayırlı olsun diyorum." diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-İmzaların atılması



-Refik Polat'ın açıklaması



-Türker İnanoğlu'nun açıklaması



-Refik Polat'ın Türker İnanoğlu'na tablo hediye etmesi



Dosya adı: krbinanoglu



Süre: (02.38) Boyutu: (395 MB.)



Haber: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,



=============================



Şanlıurfa'da evlilik fuarı açıldı



ŞANLIURFA'da 'Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı' ile 'Oto Show Fuarı' açıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği fuarda gelinlik ve altın takılar ziyaretçilerin beğenisini topladı.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile fuar organizasyonu iş birliğinde Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde açılışı yapılan fuara; gelinlik, mobilya, ev tekstili, takı ve mücevher, düğün organizasyonu, çoğunluğu yerli ve yabancı lüks otomobillerin bulunduğu 120 firma katıldı. Fuarda güzellik salonları, nişan, kına gecesi ve düğün organizasyonu yapan firmalar ile fotoğraf stüdyoları da tanıtım yaptı. Otoshow Fuarında ise otomobil ve aksesuarlar yer aldı. Evlilik Hazırlıkları Fuarı ve Otoshow Fuarı'nın açılış programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Şanlıurfa'nın ses getiren ve bölgenin ekonomik yapısını kalkındıracak fuarlarla gündeme gelmeye devam edeceğini söyledi.



Önümüzdeki dönemlerde Şanlıurfa'da daha nice fuarların düzenleneceğini de sözlerine ekleyen Başkan Çiftçi, "Ticareti ilerletmek, markalaşmaya doğru ilerlemek, bölgenin işletme hacmini burada birleştirmek ve kendi değerlerimizi uluslararası platformlarda tanıtmak istiyorsak, Şanlıurfa Fuar Merkezi bu vizyon için en doğru adres. Fuarlar bizlere yenilikleri takip etmek, sektörleri tanıma, işadamı ve işletmelerimizin dünyaya bakışını geliştirme gibi artı değerler sağlayacaktır. Burada amaç Şanlıurfa'yı her alanda olduğu gibi ekonomide de hak ettiği yere getirmektir. Peygamberler şehri, medeniyetler şehri, turizm şehri, müzik şehri derken şimdi de Şanlıurfa fuar şehri olarak gündeme gelecektir" dedi.



Evlilik Furanını açılışına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Karaköpre Belediye Başkanı Metin Baydilli, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Zemzem Gülender Açanal, Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nurettin Nebatti ile çok sayıda vatandaş katıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Evlilik fuarı



Fuarının açılması



Vatandaşlar fuara gelmesi



Statları gezen vatandaşlar



Fuar sorumlusu Musa Öztürk ile röportaj



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK -Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

