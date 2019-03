Dha Yurt Bülteni -19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda halka seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına çağırdığı Emirhan Soydan gözyaşlarına boğuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sarıldığı Emirhan, "Aşığım sana" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fakat kilosu biraz fazla. Vereceksin değil mi bu kiloyu. Emirhan'ı ağlattınız beni de ağlatacaksınız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisi ile tanınan Emirhan, Ocak ayında İzmit'te belediye başkanları tanıtım toplantısında "Tayyip dede. Cumhurbaşkanımız sizi çok seviyorum" diye seslenerek cumhurbaşkanının dikkatini çekerken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Deden kurban olsun sana. Bende seni seviyorum" dedi. Emirhan aday tanıtımında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına ulaşamazken, bu kez cumhurbaşkanı ile kucaklaşmanın sevincini yaşadı.



'TARİH HEM İBRET HEM DE İLHAM KAYNAĞIDIR'



Tarihin bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalin de pusulası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Zaferler şehri Kocaeli'nden yine tarihe geçecek zafer bekliyorum. Yine sizlerden dünyanın öbür ucundaki Türk düşmanlarına, Müslüman düşmanlarına hadlerini bildirecek tarihi sonuç bekliyorum. Şimdi sizlere soruyorum öyle bir ses vereceksiniz ki ta okyanusun ötesinden duyulacak. Öyle bir ses vereceksiniz ki İslam karşıtlarının dizlerinin bağı çözülecek. Öyle bir haykıracaksınız ki 'Haçlılar mescitlerinize dokunmaz' diyen Pensilvanya'daki şarlatanın emellerine hizmet eden Kandil'de ki terör baronlarının yürekleri ağızlarına gelecek. Öyle bir gürleyeceksiniz ki silahlarının üzerlerine yazdıkları yazılarla Türkiye'yi tehdit edenler ayaklarını denk alacak. Tarih bir milletin sadece hafızası değildir. Tarih bir milletin mazisi olduğu kadar istikbalin de pusulasıdır. Tarih hem ibret hem de ilham kaynağıdır. Biz tarihten sadece ders almayız aynı zamanda ibret, kuvvet, cesaret, ilham alırız." dedi.



'TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYANLAR ÖNCE TARİH KİTABI OKUSUN'



Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanda 120 bini aşkın kişinin olduğunu, duygulandığını belirterek, "Biz tesadüflerin bir araya getirdiği bir millet değiliz. Emperyalistlerin masa başında kurduğu bir ülke değiliz. Biz işgalcilerin sınırlarını çizdiği bir devlette değiliz. Biz 2 bin 200 yılı aşan devlet tecrübesi ile büyük bir milletiz. Bu ülkeyi birilerinin lütfu olarak değil, çarpışa çarpışa her evden bir yiğidi toprağa vererek kurduk. Ey 15'liler 15'liler. 15 yaşındaki yavrularımızın kanları var bu topraklarda. Bağımsızlığımızı büyük güçlerin insanıyla veya ihsanıyla değil, istiklal harbimizle büyük bedeller ödeyerek kazandık. Nene Hatun, Kara Fatma, Sütçü İmamların mücadeleleriyle kazandık. Bizi tanımak isteyenler önce gelip Çanakkale'yi ziyaret etsin. Türkiye'ye parmak sallayanlar önce açıp tarih kitabı okusun. Türk milletinin hürriyet tutkusunu ölçmek isteyenler önce İstiklal Marşımızı baştan sona okusun. Namaz kılan 3 yaşındaki çocukları alçakça kurşunlayanlar, merhaba diyen müminleri kalleşçe şehit edenler, bize boğazın batısına geçme tehdidinde bulunan müptezeller önce gidip bu milletin tarihini iyi öğrensin" diye konuştu.



'TÜRKİYE TÖKEZLERSE DÜNYA ÜZERİDE Kİ MİLYONLARCA KARDEŞİMİZ TÖKEZLER'



Türkiye'nin tökezlediği taktirde milyonlarca insanın tökezleyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"İslam dünyasından kaynaklanan terör' şu ifadeye bak. Bu da Avusturyalı ırkçı bir senatör. Ha bay Kemal ha bu adam. Ne farkınız var. CHP'ye gönül verenlere söylüyorum şu Bay Kemal'in İslam dünyasını terör dünyası olarak görmesi karşısında hala bu adamın peşinden nasıl gidiyorsunuz? Sen ne zamandan beri terörün kaynağının İslam olduğuna inandın? Vicdan ister vicdan. Sen YPG'ye bile terör örgütü olarak bakmadıktan sonra sana söylenecek bir şey yok. Senin dilinden inşallah benim milletim 31 Martta dersini sana verecek. 31 Mart'ta öyle bir Osmanlı tokadı olsun ki CHP'nin tabanı da ondan kurtulsun. Son yaşadığımız hadiseler bir kez daha bize hakikati göstermiştir. Türkiye'nin güçlü olmaktan ve durmaktan başka hiçbir yolu yoktur. Milletimizin birbirine kenetlenmekten başka yolu yok. Türkiye tökezlerse dünya üzerindeki milyonlarca kardeşimiz de tökezler. Türkiye sendelerse Suriye, Irak, Yemen, Libya, Arakan, Bosna sendeler. Türkiye zayıflarsa Kudüs, Filistin hak ve hukuk ve adalet davası zayıflar. Bu millet eğer birbirine düşerse dünyanın 195 farklı ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz de güçsüz düşer. Türkiye'nin güçlü olmaktan güçlü durmaktan başka seçeneği yoktur. Türkiye kardeşlerimiz dara düştüğünde sığınacağı limandır. Türkiye dünyanın bir ucundaki milyonlar için barışın güvenin huzurun sembolüdür. Türkiye'nin hedef tahtasına konduğu böyle bir dönemde sırf 3-5 fazla oy alabilmek için bölücü örgütün uzantılarıyla işbirliği yapıyorlar."



KUZEY OTOYOLUNUN KURTKÖY-DİLOASI LİMAN BAĞLANTISI AÇILIŞI YAPILDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan miting alanında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy-Dilovası Liman bağlantısının açılışını da gerçekleştirdi. Dilovası gişelerinde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan canlı yayınla otoyol hakkında bilgi vererek, açılış için izin istedi. Bakan Turan daha sonra kurdeleyi keserek yolun açılışını yaptı.



Haber: Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU- Selda Hatun TAN/KOCAELİ,



Bakan Soylu'dan Eruh'ta HDP'ye tepki: Bunlar PKK'ya, Kandil'e tapmışlar (3)



AĞRI'DA AÇILIŞ VE MİTİNGE KATILDI



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Siirt'in Eruh ve Pervari ilçelerinde düzenlenen mitingin ardından helikopterle Ağrı'ya geldi. Cumhuriyet Caddesi'deki toplu açılış töreni ve mitinge kaldı. AK Parti'nin Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan için oy isteyen Süleyman Soylu, "İçimi dökmeye geldim. Hani bazen içini dökmek istersinde ananın sinesine başını koyarsın ya bazen bir sevincini paylaşmak istersin. Bazen bir başarını, heyacanını paylaşmak istersin. Yine ananınız o sıcak sinesine başınızı koyarsınız. Ben de sinenize başımı koymaya geldim. On yıllardır sıkıntı çekiyoruz. Bu coğrafyada, bir taraftan darbeler, her 10 yılda bir, bir taraftan ekonomik saldırılar, bir taraftan değerlerimize, kutsallarımıza el uzatmalar. Bir taraftan her birimizi hakir görmeler, küçük görmeler. Diğer taraftan bu ülkenin ilerlememesi için, zenginleşmemesi için bu ülkenin önüne koyulan engeller, anarşizm, terörizm, yüzde 8'lik gecelik faizler, hastanelerde yoksun kalmalar, kendi devletin arabasına mazot, benzin alamayan bir devletten, 500 milyon dolar para için emeklilerin maaşını ödeyebilmek için IMF'nin kapısına giden bir Türkiye'ye kadar çok zorluklar çektik. Bu millet çok zorluklar çekti. Bu ülkede bir başbakan, bakanlar asıldı. Bu ülkede her 10 yılda bir darbe yapıldı" dedi.



'DAĞLARDA 700 TERÖRİST KALDI'



Terör örgütünün bitme noktasına geldiğini söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, PKK'nın artık milletinin huzurunu bozamayacağını vurguladı. Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Terör örgütü PKK artık bu milletin geleceğini elinden alamayacak. Bu milleti yoksunlaştıramayacak. Burada bir evladınız ve kardeşiniz olarak söylüyorum, bu ülkenin içişleri bakanı olarak söylüyorum. Türkiye bu konudaki en güçlü zamanını yaşamaktadır. Şimdi hep birlikte geleceğe, yarınlara adım atalım, geleceğimizi birlikte kucaklayalım. Buna ihtiyacımız var, gerisini bize bırakın. Hiç endişe etmeyin. Siz terör varmış, yokmuş bunlarla ilgilenmeyin, bu bizim işimiz. Biz bu milletimize yıllardan beri yoksunluk çektirenlere, bu milleti birbirine düşürmeye çalışanların burnundan fitil fitil getirmesini biliriz. Bize inanın, güvenin. Sabah Eruh'taydık, bir kültür ve sanat merkezi açtık. İçerisinde saz, mandolin, keman, çalan çocuklar var. Bir tarafta Kuran'ı Kerim el sanatları işleyen, resim yapan kızlar var. Bunlar bizim çocuklarımız, bu çocukların eline kalaşnikof verip, bunları terörist yapmak, bunları kendi ailelerinden koparmak analarının babalarının sevgilerinden uzaklaştırmak buna müsaade etmemiz mümkün değildir. İddiamız şudur; buralarda huzur olursa iş alanları açılacak, turizm gelişecek. Terör bittiği andan itibaren, tamamen terörü tasfiye ettiğimiz anda PKK'nın kökünü kazıdığımız anda hayvancılık konusunda Türkiye'nin önünü kimse alamaz. Biz güçlü, kuvvetli, kudretli, zengin olacağız. Sözümüzü dünyaya hüküm olarak geçireceğiz inşallah. Hiç endişe etmeyin terör örgütünün sonunu getiriyoruz. 15 bin terörist vardı dağlarda, şimdi 700 kaldı. Başka bir şey daha söyleyeyim çok önemli bir şey. Bu ülkede tam tersi oluyordu. Son 30 yılın teröre katılımdaki en düşük sayısına geldik 2018'de. 136 terörist ancak 2018'de dağa katıldı. Peki kaç kişi teslim oldu? 450. Bakın bunun 170'ini aileleri ile beraber irtibat kurularak, dağdan ikna edilerek getirildi adalete teslim edildi. Yani terör örgütünün insanlarımızı ikna etmesinden çok daha fazla onun içerisindekileri biz ikna ederek ailelerle beraber adalete teslim ettik. Terör örgütünü söküyoruz hiç endişe etmeyin. Ağrı'yı bundan 10-25 yıl sonra gelecek nesiller öyle bir Ağrı'da yaşayacaklarki sadece Türkiye'nin değil Orta Doğu'nun cazibe merkezi olacak. Bizim ufkumuz aklımızı Kandil'e sıkıştıracak kadar küçük değildir. Bizim ufkumuz aklımızı dünyayla bütünleştirecek kadardır."



-Bakan Soylu'nun miting alanına gelişi



-Bakan Soylu'nun konuşması



-Bakan Soylu'nun temel atması



-Bakan Soylu'nun kadınlarla tokalaşması



Haber-Kamera: Servet ARSLAN- Oğuzhan HANÇER/ AĞRI,



CHP'nin İzmir adayı Soyer: Askıda İş Var projesini başlatacağız



MİLLET İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, kentin tarihi önemdeki Kadifekale semtinde kale alanı içerisinde 'Üçüncü Cemre' ismini verdiği sunumuyla 200 günde gerçekleştireceği yeni projelerini açıkladı. Daha önce projelerini iki toplantıyla açıklayan Tunç Soyer, muhtarlar aracılığıyla 'Askıda İş Var' projesini hayata geçireceklerini, kent sakinlerine yarı zamanlı ücretli iş olanakları sunacaklarını söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak isimin açıklanmasından sonra projelerinin ilk bölümünü 26 Şubat'ta 'Birinci Cemre' ve ikinci bölümünü 9 Mart'ta 'İkinci Cemre' buluşmasında açıklayan CHP'li Tunç Soyer, yeni projelerini de 'Üçüncü Cemre' buluşmasında tanıttı. 'Üçüncü Cemre' sunumunda Tunç Soyer'i CHP İzmir milletvekilleri Murat Bakan, Tacettin Bayır, Özcan Purçu, Ednan Aslan, Kani Beko, Bedri Sertel ile ilçe belediye başkan adayları yalnız bırakmadı. Tunç Soyer'i dinleyenler arasında İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, gazeteci Uğur Dündar da yer aldı. Tunç Soyer, 'Üçüncü Cemre' buluşmasında 165 projesini, 17 başlık altında anlattı.



Halk oyunları gösterilerinden sonra 200 günde gerçekleştireceği projelerini açıklamak üzere sahneye gelen Tunç Soyer, "Kardeşlik, barış ve demokrasiyle birlikte olmayan bir kalkınma, yalnızca bir avuç insanı zengin eder. Gerçek demokrasi ise refahın toplumun her kesimine yayılmasını, adil dağılmasını sağlar. Diyorlar ki, 'Hükümet İzmir'e şu kadar yatırım yaptı'. Oysa resmi veriler bambaşka bir resim çiziyor. Bakınız 2004 ve 2018 arasında İzmir'den merkezi yönetime giden miktar nedir biliyor musunuz? 477 milyar lira. Peki aynı sürede merkezi yönetimden gelen ne? 117 milyar lira. Yani İzmirli çalışmış çabalamış, Anadolu'nun ekonomisi daha zayıf şehirlerine, ilçelerine tam 360 milyar lira para aktarmış. Güzel, doğru olan da bu. Aynı ülkenin vatandaşı olmak zaten bunu gerektirir. Ama hayır, öyle demiyorlar. 'İzmir devletimizin bütçesine aldığının tam üç katı bir katkı koydu' demiyorlar, diyemiyorlar. Bakınız bugün gelinen noktada hükümet İzmir'i desteklemiyor. İzmir, devletimizi destekliyor" dedi.



'İZMİR İÇİN İKİ HEDEFİMİZ OLACAK'



İzmir için iki hedeflerinin olduğunu, bunlardan birinin refahın tüm mahallelerde eşitlenmesi diğerinin ise refahın herkes için artırılması olduğunu söyleyen Tunç Soyer, "Bugün burada hem yeni projelerimizi sunacağım hem de 165 projemizin önemini ortaya koyacağım. Sosyal projelerle İzmir'deki dezavantajlı hemşehrilerimiz, İzmir'de hak ettiği yere ulaştıracak projeler. İlk olarak her ilçede yaşam merkezleri kuracağız. Evde sağlık ve bakım hizmetleri hazırlıyoruz, hasta ve yaşlılarımızı yalnız bırakmayacağız. Destekleri artıracağız. Uzman personellerimiz engelli ve yakınlarının hizmetinde olacak. Meslek fabrikamız gençlerin işsizliği için rol üstlenecek. Sertifika programları hazırlayacağız" diye konuştu.



'ULAŞIM YÜZDE 50 UCUZLUYOR'



Ulaşımda şehri hem kara hem raylı hem de deniz ulaşımında güçlendireceklerini söyleyen Tunç Soyer, "Ucuz, doğayı kirletmeyen, hareketliği artıran bir kent içi ulaşım olacak. Geliştirilmiş baykuş seferlerine geçiyoruz. Gecenin geç saatlerinden sabahın erken saatlerine kadar ulaşım devam edecek. Bütün hatlarda gece boyunca taşıma devam edecek. Halk taşıt sistemimiz toplu taşımada, sabah erken saatlerinde işe gitmek zorunda olan, akşam da dönenler için toplu taşıma ücretini yarıya indireceğiz. Toplu taşımanın yoğun olduğu sabah ve akşam saatlerinde ücret yarı yarıya inecek. Raylı sistemi iki katına artıracağız 179 kilometre olana raylı sistemi, kısa vadede 340 kilometreye, orta ve uzun vadede ise 670 kilometreye ulaştıracağız. Projesi ve bütçesi hazır olan Buca'ya metroyu hemen kazındıracağız. Temelini atıp inşaatına başlayacağız. Buca metrosu 13,5 kilometre olacak. Projesi planı hazır olan Çiğli tramvayına da derhal başlayacağız" dedi.



Kent genelinde trafiği sıkıştıran 111 nokta tespit ettiklerini de anlatan Soyer, "Akıllı trafik sistemini hayata geçirip sıkışıklıkları azaltacağız. Ankara asfaltında en yoğun zamanda tespit ettik. Yanına iki hatla bu yoğunluğu yüzde 50'ye indireceğiz. Yeni arteller açacağız. Buca'da yeni bir artel kuracağız. Bayraklı, Buca, Karabağlar arasında 29,3 kilometrelik artelin projesini hazırladık, trafiği çok rahatlatacak bir projeyi de müjdelemek istiyorum" açıklamasında bulundu.



Soyer, ayrıca, kent genelinde 62 bin 462 kapasiteli otoparkların bulunduğunu bunun sayısını en kısa sürede 100 bin araç kapasitesine ulaştıracaklarını, ayrıca bütün ilçelere de yeni otoparklar yapacaklarını söyledi.



'ALSANCAK GARI ÖNÜNDE TRAFİK YER ALTINA İNECEK'



Kent içerisinde belli kesimlerde trafiği yer altına alacaklarını, bu bölgelerde de yeni yayalaştırma alanları yaratacaklarını ifade eden Tunç Soyer, şunları kaydetti:



"Bunların ilki, Alsancak Gar'ı önündeki trafiği yer altına alacağız. Basmane 9 Eylül Meydanı ile yine Karşıyaka vapur iskelesindeki trafiği yer altına alacağız. Üstlerinde de yayalaştırılmış alan yaratacağız. Alsancak'ta yayalaştırılmış mekanla adeta yeni bir meydan kazanacağız. İzmir sahildeki 50 kilometrelik şeride ek olarak iç kesimlere de bisikletle ulaşım sağlayacağız. Bunun için 200 kilometrelik güzergah yapacağız. İzmirliyi denizle daha çok buluşturacağız. Yüzde 3 oranında kullandığımız trafiği denizde en az 4,5 kat artıracağız. İzmir'i deniz ulaşım filosunu 2 tekneyle hemen büyütmeye başlıyoruz. Körfez canlanacak, cıvıl cıvıl olacak. Ayrıca 2019 ile 2024 yılları arası rekor asfalt yılları olacak. Çukur yol kalmayacak. Çözümüne 100 gün içerisinde başlayacağız. Tüm kentin yollarını yenileyeceğiz. Çukurları olan bozuk hiçbir yol kalmayacak."



'MUSLUKTAN SUÇ İÇECEK HALE GELECEĞİZ'



İçme suyu ve kanalizasyon yatırımlarına hız kesmeden devam edeceklerini de söyleyen Soyer, "İzmir'i içilebilir musluk suyuna kavuşturma hedefinden vazgeçmeyeceğiz. Bunun için canla başla çalışacağız. Son 20 yılda azalan İzmir'in koku sorunun tamamen çözeceğiz. Bertaraf tesisleri kuracağız. Tüm kentin çöplerini dönüştüreceğiz, bunlardan elektrik üreteceğiz. Kendi kendini finansa eden bir sistemle bunları kuracağız" dedi.



'ASKIDA İŞ VAR'



İzmir'de yaşamı değiştirmeye Kemeraltı'ndan başlayacaklarını, tarihi çarşının 24 saat açık hale geleceğini ifade eden Tunç Soyer, Agora ile Kadifekale arasında teleferik kuracaklarını söyledi. Soyer diğer projelerini ise şöyle açıkladı:



"İzmir'e teknoloji ve inovasyon üssü kuracağız. Üniversitelerle birlikte bugün ve geleceğin teknolojisinde İzmir'i öncü bir kent konumuna getireceğiz. 'Askıda İş Var' projesiyle, mahalle muhtarları aracığıyla 'Askıda İş Var' projesini hayata geçireceğiz. Yarı zamanlı ücretli iş olanakları bulunacak. Sinema ve sanatın kalbi İzmir'de atacak. İzmir'de kurulacak platolarla kent sanatın merkezi olacak, uluslararası film festivallerine ev sahipliği yapacak. İzmir ekonomisine büyük destek olan Fuarİzmir, yeni projelerle gelişecek. 12 ay çalışacak fuarlara ev sahipliği yapacak. İzmir temalı ürünler üreten kadın kooperatifleri kurulacak. 'İzmir kadınının emeğiyle üretilmiştir' sertifikası olacak. Mikro krediler kullandırılacak. 'Hoş geldin bebek' projesiyle bebek ve annelere doğum sonrası hizmet verilecek. Gençleri ve çocukları yönetim süreçlerine dahil edip İzmir'i yarınlara hazırlayacağız. Karar alma süreçlerine dahil edeceğiz. 24 saat açık gençlik merkezleri açacağız. Türkiye'de ilk olarak Seferihisar'da yaptığımız çocuk belediyesini tüm ilçelere yayacağız. Öğrenciler için yurt binaları açacağız. EVKA 3'te, 850 yatak kapasiteli yurdumuzu derhal açacağız. İzmir yaşam bilimleri üniversitesini kuracağız. Kültür başkenti İzmir hedefimize bu bizi bir adım daha yaklaştıracak. Akdeniz dilleri merkezini kuracağız. Hem İngilizce hem de Akdeniz çanağındaki diğer dilleri gençlerimizin öğrenmelerini sağlayacağız. Eksiklikleri bulunan okullarını ihtiyaçlarını gidereceğiz bakım ve onarımlarını yapacağız. Çocuklarımızı kooperatiflerimizin ürettiği sağlıklı gıdalarla buluşturacağız."



'YERİNDE DÖNÜŞTÜRECEĞİZ'



Kentsel dönüşüme de değinen Tunç Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şehrin dönüştürülmesi eski apartmanların yıkılması değildir. İzmir'in mahallelerini yerinde ve uzlaşıyla dönüştürmeye hız vereceğiz. Herkesin doğduğu mahallede, komşusuyla birlikte yaşama hakkını koruyacağız. Odağına vatandaşın haklarını koyan planlamadan asla vazgeçmeyeceğiz. Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilmesini sağlayacağız. İzmir'de kişi başına yeşil alan miktarını iki katına çıkartıp 30 metrekareye çıkartacağız. Doğamızı kent yaşamına dahil edeceğiz. 2,5 milyon metrekare rekreasyon alanı kurup İzmir'in mesire yeri olarak kullanılabilir alanı haline getireceğiz. İzmirli şehir dışına çıkmadan keyifle vakit geçirme imkanına kavuşacak. Geri dönüşüme evlerden başlayarak ayrıştırmaya başlayacağız. Pilot bölge uygulamalarıyla belli yerlerde başlatacağımız uygulamayı tüm kente yayacağız. İzmir'i çöplerini ayrıştırarak toplayan bir kent olacak. Can dostlarımıza tedavi kısırlaştırma hizmetlerini sunacağız. Kömüre ve petrole dayalı çevresel bedeli ağır olan enerji yerine yeni enerji alanlarına yöneleceğiz. Temiz ve çevreci kaynaklardan enerji olacağız. Türkiye'de örnek kurum haline geleceğiz. Enerji kooperatiflerine destek olacağız. Kuracağımız yeni enerji kooperatifiyle temiz enerjiye kent geneline mutlaka yayacağız. Biogaz tesisleri kuracağız. Hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde biogaz tesisleriyle merkezi ısıtma sistemlerini kurabileceğiz."



'KÜLTÜR VAHASI KURACAĞIZ'



Eski elektrik farikasını kente kazandırıp Havagazı Fabrikası'yla birlikte bir kültür vahası haline getireceklerini de söyleyen Tunç Soyer, "Bir zamanlar Türkiye'de popüler müziğin kalbi olan Kültür Park bir müzik okuluna dönüşecek. Fuarın müzik kültürünü yansıtan bir müze kuracağız. Zeki Müren de sizi görecek. Hıdırellez günlerinde karnavala dönecek. Kültürel değerlerimizin korunduğu müzeleri kentimize kazandıracağız. Çok sayıda konsept müze kuracağız, özel müzeciliği teşvik edeceğiz. Organize sağlık alanlarını kuracağız. İzmir'i sağlık alanında dünyanın öncüsü yapacağız. Hastane yakınlarında hasta yakınları için misafirhaneler kuracağız. Kimse dışarıda kalmayacak. İzmir'i tanıtmakla yola çıkacağız. Dünya kenti İzmir platformunu kuracağız. İzmir'den ekmek yiyen herkes platformun içinde olacak. Fuarİzmir'in hemen yanına büyük bir kongre merkezi yapacağız. Uluslararası buluşmalara ev sahipliği yapacağız. İzmir'i Avrupa kültür başkenti yapacağız. İzmir'i Avrupa gençlik merkezi yapacağız. EXPO'ya yeniden aday olacak ve mutlaka alacağız" dedi.



CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer'in açıklamaları



Genel ve detay görüntüler



Haber: Taylan YILDIRIM/İZMİR, -



Kocadon: CHP'de adaylar 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle belirleniyor



Demokrat Parti (DP) Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, yerel seçim çalışması geldiği Marmaris'te eski partisi CHP'yi eleştirdi. Kocadon, "Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok" dedi.



DP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Marmarisli turizmciler ve basın mensupları ile bir araya geldi. Bir restoranda gerçekleştirilen toplantıya DP'nin il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Kocadon, 2016 yılından bu yana Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına talip olduğunu belirterek, CHP Genel Merkezi'nde adayların 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle belirlendiğini öne sürdü ve şöyle dedi:



"Bodrum'a ben aday olmadım, herhangi bir dilekçem ve beyanatım bile yoktur. Kendileri beni aday gösterdiler ve kendileri aday göstermelerine rağmen bunun arkasında durmayan bir Genel Merkez ve bir Genel Başkan var. Parti koridorlarında belediye başkanlıklarını farklı boyutlara taşıyan, 'seç beni seçtireyim seni' zihniyetiyle atanmış adaylardan başka bir şey yok. Bunun en güzel örneği Muğla'mızdır. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından gelirlerimiz alınınca belediyeye maaş ödeyemeyecek duruma getirdiler. Buna isyan ettiğimiz, dik durduğumuz ve kendilerinden talimat almadığımız için de bizi devre dışı bıraktılar. Muğla demokrat insanların yaşadığı bir bölgedir. Kendileri tabanı kaybettikleri için Anadolu'dan çekile çekile, Adnan Menderes, Süleyman Demirel'in tabanını oluşturan Ege'ye çekildiler."



CHP'nin ana muhalefet görevini yapamadığını ifade eden Kocadon, "Muğla'dan bu seçimde ana muhalefet Demokratik Parti çıkacak. 'Şapkamı koysam seçilirim' devri bitti. Artık insanlarımız bilinçli oy kullanıyor. Değişim rüzgarının önünde durmak mümkün değil. Halkın içinden gelmedikçe dertlerini bilemedikçe yerel yönetici olunmuyor. Bizleri yatırımları engellemekle suçluyorlar. Bizler yatırım yapmalarına engel olmadık. Bunlar külliyen yalan. Beceriksizliklerini bizleri suçlayarak örtmeye çalışıyorlar. Arıtma tesisleri, altyapı, yol, su, bunlar belediye başkanlığı değil. Bunlar zaten belediye daire başkanlıklarının görevi. Belediye başkanlığının görevi yöresine ekonomik güç katmak, yöresini kalkındırmak, yöresinde insana saygılı nesiller yetiştirmek, eğitim, sağlık, spor, sanat ve kültüre önem verip destek olmaktır. Daire başkanlarının yapması gerekeni sen yapıyorsan, sen belediye başkanı değilsin" diye konuştu.



'KILIÇDAROĞLU SİYASİ AHLAKTAN SÖZ EDEMEZ'



Toplantıda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Kocadon, "Kılıçdaroğlu Bodrum Belediye Başkan adayını sahneye çağırırken, 'Gel Ahmet' cümlesini kurdu. En son 'Gel Muharrem' dediğinde adamın başına gelmeyen kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu siyasi ahlaktan söz edemez. Siyasi ahlaktan söz edemeyeceği yerlerden bir tanesi de Bodrum'dur. Sen siyasi ahlaktan söz ediyorsan, Bodrum Belediye Başkan adayı yaptığın adamın arkasında dur. ya da çıksın, basına beni niçin aday yapmadıklarını anlatsınlar" ifadelerini kullandı.



Mehmet Kocadon, basın mensuplarının adaylık sürecine yönelik sorularını yanıtlarken CHP Genel Merkezi'nin koridorlarında hiçbir zaman kimsenin kapısının önünde beklemediğini, kimseye de yalvarmadığını belirterek, şunları kaydetti:



"Yapacaksan yaparsın, hesap kitap ortada, aldığımız oy ortada. Benden daha fazla oy alacak aday olduğuna inanıyorsan, onu aday gösterirsiniz. Bizim gibi insanlara da teşekkür edersin ama sen bana ısrarla 'Bodrum' diyeceksin, sonra da kahpelik yapacaksın. Bunun adı kahpeliktir, başka bir şey değil. Ondan sonra biz aslanlar gibi meydanlara çıkınca da hakkımızda yorumlar yapıyorlar. Ben aday bile olmamışım ki Bodrum'a, sen beni yapmışsın aday, kendin yapmışsın. Ben hiçbir yere gidip de 'Bodrum Belediye Başkanı adayıyım' demedim ama Tanrım beni ne kadar çok seviyor. İşte hep 2,5 yıldır peşinde koştuğum hedefime, bir genel başkanın yaptığı yanlış ile tekrar geri döndüm. Demek ki bu büyükşehri Allah bana nasip edecek. Bu da bunun göstergesi. Bütün seçime girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Allah yollarını açık etsin ama artık dalavereyle bu işler olmuyor. Parti koridorlarında seçim kazandıklarını zannediyorlar. Muğla halkı bu sefer yapılan Ali Cengiz oyunlarının, 'seç beni seçtireyim seni' mantığının hepsine son verecek."



MARMARİS, -



Erdoğan ve Yıldırım'a hakarete 1 yıl 2 ay hapis



ESKİŞEHİR'de kabanı çalındığı için gittiği polis merkezinde televizyondan izlediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem Meclis Başkanı olan Binali Yıldırım'a 'içki zamları' nedeniyle hakaret ettiği öne sürülen İbrahim Çalışkan'a (60), 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi.



Eskişehir'de oturan işçi emeklisi İbrahim Çalışkan, geçen yıl kabanının çalındığını iddia ederek polis merkezine gitti. Şikayetçi olmak istediği sırada televizyonda haberleri izleyen Çalışkan, içki zamları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve o dönem TBMM Başkanı olan Binali Yıldırım'a hakaret etti. Polis merkezindeki memurlar, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı. İbrahim Çalışkan hakkında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Binali Yıldırım'a hakaret ettiği iddiasıyla Eskişehir 7'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Bugün görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık İbrahim Çalışkan katıldı. Savunmasında, olay günü aşırı derecede alkollü olduğunu iddia eden Çalışkan, polis merkezindeki memurların ifadesini kabul etmediğini söyledi. Mahkeme, İbrahim Çalışkan'ı 'hakaret' suçundan 1 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.



Haber: Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, -

