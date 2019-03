Dha Yurt Bülteni-19

Gazeteci Ayşenur Arslan 'ın 'yakalama kararıyla' ilgili ifadesine başvurulduESKİŞEHİR'e panel için gelen gazeteci Ayşenur Arslan'ın, hakkında katılmadığı bir dava nedeniyle 'yakalama kararı' olduğu belirlendi. Polis ekipleri otele gelerek ifadesine başvurulacağını tebliğ ettiği Arslan, " Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi 'nde 'Halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik' suçlamasından. Şimdi emniyete gideceğiz ondan sonra çözülmüş olacak" dedi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü de bir gözaltı kararının olmadığını açıkladı.Gazeteci Ayşenur Arslan, Eskişehir'de katılacağı panel için kente geldikten sonra bir otele kayıt yaptırdı. Arslan'ın kimlik bildirme sistemi üzerinden Ankara'da hakkında açılan bir dava nedeniyle 'yakalama kararı' olduğu belirlendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri otele gelerek Ayşenur Arslan'a bilgi verdikten sonra ifadesine başvurulacağını tebliğ etti. Polis ekipleri otelden ayrılırken, gazeteci Ayşenur Arslan, hakkında dava açıldığını ve gitmediği için 'yakalama kararı' çıkarıldığını söyledi. Arslan, "Gazetecinin haber olması çok tatsız bir şeydir. Maalesef Türkiye 'de bu çok sık oluyor. Ankara'da hakkında açılmış bir dava varmış, benim haberim yok. 12 Mart'ta bir yakalama kararı çıkmış, davaya gitmedim diye. Otomatik olarak bu işliyor, Eskişehir'e bir toplantı için gelmiştim, otele girip T.C. kimlik numaramı verince alarm vermiş. O nedenle polisler geldiler gözaltına alındım gibi yani şu anda oteldeyim, galiba ifade vermeye bir emniyete kadar gideceğim. Ama sırf ifade vermek için buna gözaltı demeyelim" dedi.Bir gazetecinin konuşması ve yazmasının suç olamayacağını anlatan Arslan, "Halkı kin ve nefret ve suça teşvik etmişim. Bunu nasıl, niçin yapmışım hiçbir fikrim yok. Dava açılmış benim haberim yok. Sadece Ankara 40'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halkı kin ve nefretle suç işlemeye teşvik' suçlamasından. Şimdi emniyete gideceğiz ondan sonra çözülmüş olacak. Çünkü prosedür varmış ve yerine getirilmesi gerekiyormuş. Şunu da söylemek lazım Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı'nın bu konuda herhangi bir dahili yok. Bir gözaltı emri talimatı vermiş değil. Tamamen otomatik olarak T.C. kimlik numaram otele girince 'biz arıyorduk' demişler" diye konuştu.EMNİYET: GÖZALTI YOKÖte yandan gazeteci Ayşenur Arslan'ın 'gözaltına alındığı' iddiaları sosyal medyada kısa sürede yayılırken Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili açıklama yaptı. Arslan hakkında bir gözaltı kararı olmadığı belirtilen açıklamada, "22.03.2019 günü bazı basın yayın organlarında gazeteci Ayşenur Arslan'ın Eskişehir Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındığına dair aslı olmayan haberlerin yayınlandığı görülmüştür. Emniyet güçlerimiz tarafından 22.03.2019 günü saat 19.00 sıralarında kendisine adli bir konu ile ilgili tebligat yapılmıştır. Gözaltına alındığına dair haberler tamamen asılsızdır" denildi.Görüntü Dökümü:-Ayşenur Arslan'ın telefonla konuşması-Otel cafesindeki görüntüsü-Arslan'ın açıklaması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-================ Bakan Selçuk : Kaza yapan down sendromlu çocuklarımız için ekiplerimiz sahada (3)ENGELLİLER, ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERLE BİR ARAYA GELDİAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Samsun 'da düzenlenen akşam yemeği programında şehit aileleri, gaziler ve engellilerle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Selçuk, "Sizlerle gerçekleştirdiğimiz bu değerli buluşma vesilesiyle de vatan uğruna can veren bu toprakları bize gerçekten yurt kılan tüm şehitlerimizi de rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Bizler şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımıza, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine, yaşlılarımıza aşkla muhabbetle hizmet ediyoruz. Şehit yakınlarımıza tanınan istihdam hakkını hem şehidimizin ailesinin hem de anne, baba ve kardeşinin yararlanması için 2'ye çıkarttık. Daha önce yılda iki defa yapılan atamaları süresiz hale getirdik. 2002 yılına kadar sadece 6 bin 315 vatandaşımıza istihdam hakkı sağlanmışken, 2002'den bugüne 35 bin şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarımızın kamu kurumlarında istihdamını sağladık" diye konuştu. Programın ardından Bakan Selçuk, Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Yemek programından detaylar-Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşmasıHaber-Kamera: Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/SAMSUN,==================== CHP 'li Özel: Birileri artık umut siyaseti yerine korku siyasetine sarıldıCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel , "Birileri artık umut siyaseti yerine korku siyasetine sarıldı" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba , partilerinin Malatya İl Başkanlığı tarafından Emeksiz Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Ağbaba, 8 Mart 'ta bir ezan tartışmasının başladığını belirterek, şunları söyledi:"Buradan söyleyelim; ne burada, ne Malatya'da, ne 82 milyon içerisinde ezan yuhalama, ezanı ıslıklamak isteyen bir tek kişi bulamazsın. Ezanı bile kullandılar, ezan bu milletin ortak değerdir. Hiç kimse ezanı yuhalayamaz. Bu seçime 'savaş' dediler, bu bir savaş mı? Savaşsa düşmanımız kim? Düşmanımız yok. Buradan söyleyelim; CHP'ye oy veren de, AK Parti 'ye oy veren de, MHP 'ye oy veren de, İYİ Parti 'ye oy veren de, HDP 'ye oy veren herkes bizim kardeşimizdir, canımızdır, ciğerimizdir."'BİRİLERİ KORKU SİYASETİ YAPIYOR'CHP'li Özgür Özel ise korku siyaseti yapıldığını ileri sürerek, "Çünkü umudu tüketmiş o, çünkü verdiği sözleri tutmamış. Ne yapacaktı? Birileri 24 Haziran'da 3 bin 600 ek gösterge diye polislere, öğretmenlere, din görevlilerine söz verip onu yüzükoyun bıraktığını ya da emeklilikte yaşa takılanlara söz verip onları bir kenarda unuttuğunu, 'enflasyona ezdirmem' dediği emekliyi, memuru yüzde 40'lık enflasyonu yüzde 20 yapıp yüzde 10'luk zamla perişan ettiğini unutturmak için artık umut siyaseti yerine korku siyasetine sarıldı. Bir beka sorunundan bahsediyor ve diyor ki 'benim adaylarımı seçmezseniz siz mahvolursunuz' diye tehdit ediyor, korkutuyor ve bunun üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Malatya son Cumhurbaşkanını duydu. Eğer bir Cumhurbaşkanına kulak verecekse her gece dinlediği sonuncuyu değil de, bir de 1'inciyi hatırlasın. Ne diyor? 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------KatılanlarKalabalıktan görüntüCHP'li Veli Ağbaba'nın konuşmasıCHP'li Özgür Özel'in konuşmasıAdaylarla selamlamaGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA===========Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldıGAZİANTEP'in Nizip ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Barış Öztürk (44), yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.İlçeye bağlı Gökçeli Mahallesi'ndeki ormanlık alanda odun kesmek isteyen Barış Öztürk, 27 JB 004 plakalı traktörle dün sabah saatlerinde tarlasına gitti. Akşam saatlerinde eve dönmek için yola çıkan Öztürk'ün kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Şarampole devrilen traktörün altında kalan Öztürk'ü yaklaşık 24 saat sonra Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan Öztürk, Nizip Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Öztürk'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Hastanedeki traktör sürücüsü ile röp.Haber-Kamera: Metin İLİKSOY-NİZİP-GAZİANTEP-DHA)===================