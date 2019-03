Dha Yurt Bülteni - 19

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 2'i ağır 11 yaralıERZİNCAN - Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan yolcu otobüsü önce bir otomobile sonra da TIR'a çarptı.

Erzincan'da zincirleme trafik kazası: 2'i ağır 11 yaralı



ERZİNCAN - Erzurum Karayolu'nda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan yolcu otobüsü önce bir otomobile sonra da TIR'a çarptı. Kaza da 2'si ağır 11 kişi yaralandı.



Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Erzincan - Erzurum Karayolu'nun 50'nci kilometresi Sansa Deresi mevkiinde meydana geldi. Erzurum'dan Erzincan istikametine giden araçlar kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaydı. Bu sırada duran araçlara çarpmamak için ani firen yapan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 ABN 457 plakalı yolcu otobüsü duramayarak önce bir otomobile ardından da TIR'a çarptı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans ve AFAD ekibi gönderildi. Araç içerisinde sıkışan otobüs sürücüsü, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, yine aynı güzergahta buzlanma nedeniyle çok sayıda ufak çaplı kazalar meydana geldi. Karayolu yaklaşık 2 saat ulaşıma kapanırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Kaza yerinden genel detay görüntü



-Yaralıların hastaneye getirilişleri



Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü



ADANA'nın Ceyhan ilçesindeki evde elektrik kontağından çıkan yangında Bilal Meme (5), hayatını kaybetti.



Yangın, akşam saatlerinde Birkent Mahallesi'nde Ahmet Meme'le ait müstakil evde çıktı. Evdeki yoğun dumanı fark eden Duygu Meme, iddiaya göre kızları 7 aylık Eylül ve 7 yaşındaki Emine'yi alıp, dışarı çıktı. Çığlık atarak komşularından yardım isteyen ve sonrasında Oğlu Bilal'i kurtarmak için tekrar eve giren Duygu Meme, yoğun duman nedeniyle başarılı olamadı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, yanan evde mahsur kalan küçük Bilal'in cansız bedenine ulaştı. Yangın, itfaiye erlerince söndürülürken, talihsiz Bilal'in ölüm haberini alan yakınları, sinir krizi geçirip, gözyaşlarına boğuldu. Yangın sırasında eve yakın bir bahçede çalıştığı öğrenilen baba Ahmet Meme'nin, yangını haber alıp eve geldiği fakat, yangının büyümesi nedeniyle içeriye giremediği bildirildi. Jandarmanın yangınla ilgili soruşturması devam ediyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



(Cep telefonu görüntüleri)



-İtfaiyenin çalışmalarından görüntü



Haber: Ceyhun ÖZER/ CEYHAN(Adana),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



Av tüfeği ile binaya rastgele ateş açtı: 1 yaralı



MALATYA'da kimliği belirsiz bir kişinin Beydağı TOKİ konutları istikametine av tüfeği ile ateş açması sonucu saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Polis, ateş açıp kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



Olay, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Beydağı TOKİ konutlarında meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, Sami K.'nın yaşadığı evin önüne gelip, yanındaki av tüfeğiyle binaya doğru rastgele ateş etti. Binada oturanların panik yaşadığı olayda tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Sami K. yaralandı. Apartman duvarlarında ise delikler meydana geldi. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralanan Sami K., ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen polis, boş kartuşları toplayıp görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Olay yeri



Polisler



Saçmaların isabet ettiği bina



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



========================



Denizli'de tarihi okul alev alev yandı (2)



DENİZLİ'nin Çal ilçesinde Cumhuriyetin ilk yıllarında yapılarak eğitim öğretime başlayan ve daha sonra Halk Eğitim Merkezi binası olarak devam eden 91 yılık tarihi 2 katlı Gazi Paşa Mektebi binası alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin 1.5 saatte kontrol altına alarak söndürdüğü yangında tarihi bina kullanılmaz hale geldi.



Yangın saat 21.30 sıralarında Çal ilçesindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tarihi Gazi Paşa Mektebi'nde yaşandı. 1928 yıllında ilkokul olarak yapılan ve son 20 yıldır Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı Halk Eğitim Merkezi olarak hizmet veren Gazi Paşa Mektebi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler binanın eski olması nedeniyle kısa sürede büyüyerek etrafa saçıldı. İki binayı saran ve gökyüzünü aydınlatan alevler kilometrelerce uzantan da görüldü. Çevrede toplanan vatandaşlar da yangını korkulu gözlerle izledi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de 5 ayrı noktadan yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı tarihi binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1.5 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Restore edildiği öğrenilen binanın yangında büyük çapta zarar gördüğü öğrenildi.



Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "İhbar üzerine yangına 14 araç ve 36 personel ile müdahale ettik. Çeşitli noktalardan söndürme çalışmalarına başladık. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına aldık ve soğutma çalışmalarına başladık. Maalesef tarihi bir mirasımız yangında büyük zarar gördüö dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Alevlerden ve binadan görüntüler



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesinden



-İtfaiye ekiplerinden görüntüler



-Binadan detay görüntüler



-İtfaiye Daire Başkanı Murat Başlı'nın açıklamasından



Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



İnegöl'de 2 bina alev alev yandı



Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın yan binaya sıçradı. Yangında her hangi bir can kaybı yaşanmazken, evlerden birinin alt katındaki ağılında beslenen 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı.



Yangın saat 23.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl İlçesine bağlı Kırsal Hamzabey mahallesinde meydana geldi. İsmail Büyüközden'e ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın bir anda büyüdü. Alevleri fark eden Büyüközden ailesi kendilerini hemen dışarı atarken binayı saran alevler, evin bitişiğindeki Selami Ayaz'a ait eve de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederken, yangın sırasında Selami Ayaz'ın evinin alt katında bulunan ağıldaki 4 küçükbaş hayvan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, yanan 2 ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



-Yangından detaylar



-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi



-Mahalleliden görüntüler



-Detaylar



Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Kemer'de orman içindeki çöplükte yangın çıktı



ANTALYA'nın Kemer ilçesinde ormanlık alan içindeki çöplükte yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangının ormana sıçramaması için çalışma başlattı.



Kemer'e bağlı Kuzdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanın yan tarafından bulunan çöplük alanda saat 21.30 sularında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çamyuva Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri rutin kontrolleri sırasında bölgeden duman çıktığını fark etti. Jandarmanın itfaiyeye haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yönlendirildi.



Ekipler yangının ormanlık alana sıçramaması için arazöz, itfaiye ve su tankerleriyle alevlere müdahaleye başladı. Bölgede rüzgarın etkili olduğu belirtilirken, yaklaşık 3 dönümlük alandaki yangının ormana sıçramaması için çalışılıyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Yanan alandan detaylar



+++



Yangından görüntüler



Alevlerden detay görüntü



Yangın ve su tankerinden detay



Yangını izleyenlerden



Alevlerden detay



Arazözden detay



Yangından genel görüntü



Çevredeki vatandaşlar



Söndürme çalışması yapan itfaiye ekipleri



İş makinesinden görüntü



İtfaiye erleri detay



Haber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



TIR'la kamyon çarpıştı, soğan çuvalları yola saçıldı







AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde TIR'la çarpışan kamyon devrilirken, kasasındaki soğan çuvalları yola saçıldı. Kazada 1'i Makedon 2 şoför yaralandı.



Kaza, saat 22.00 sularında Afyonkarahisar- Antalya yolunun 55'inci kilometresindeki Sandıklı yakınlarında meydana geldi. Rampa çıkan Fahri Özgür yönetimindeki 06 PJN 11 plakalı soğan yüklü kamyonla, Makedonya uyruklu Gligor Fılov yönetimindeki GE 4221 AB plakalı boş TIR çarpıştı. Kaza sonrası devrilen kamyonun kasasındaki soğan çuvalları yola savrulurken, TIR'ın ön kısmında büyük zarar meydana geldi. Kazada yaralanan iki şoför olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza sonrası yol bir süre çift yönlü olarak ulaşıma kapanırken, temizlik işçileri ve itfaiyenin çalışması, kazaya karışan araçlar ve yola dökülen soğan çuvallarının kaldırılmasının ardından yol yeniden açıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Kaza yerinde kamyon değişik açılardan görüntü



Kaza yerinde Tır görüntüsü



Kaza yerinde yoldaki soğan ve yol açma çalışmalarından görüntü



Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI(Afyonkarahisar),



(BAŞLIK YENİLENDİ) - GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik (2)



BAKAN SOYLU BURDUR'A GELDİ



Çanakkale'nin ardından Burdur'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Buradaki konuşmasında Türkiye'nin ve Türk milletinin 10 yıldır hep sıkıntılarla karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Bakan Soylu, "En son 7 yıldır anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirebilmek için yapmadıkları kalmadı" dedi.



'15 BİN TERÖRİST VARDI DAĞLARDA 700 KALDI'



Doğu ve Güneydoğu'da 13- 14 yaşlarındaki kızların dağlara götürülüp terörist yapıldığını aktaran Bakan Soylu, "Hiç endişe etmeyin. Terör meselesini siz bize bırakın. Biz onların dilinden de anlıyoruz, onların hakkından da geliriz. 15 bin terörist vardı dağlarda 700 kaldı. Hiç merak etmeyin. 2018'de son 30 yılın teröre katılımında en düşük yılıydı. Onun tam üç katı kadar terör örgütünden alıp adalete teslim ettik. 13 tane kırmızı renkli en üst düzey teröristi Türkiye'de, terör örgütünün üst düzey yöneticisi kalmadı. Ben çağırıyorum. O dışarıda olanlar gelin Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e gelin, Cemil Bayık, gelin de sizi bir can pazarına düşürelim" diye konuştu.



'ONLAR TERÖRÜN, PKK'NIN VEKİLİDİR'



Batman, Diyarbakır, Şırnak, Hakkari, Yüksekova, İdil ve Silopi'de herkesin gecenin bir saatinde rahat ve huzur içinde olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Geçen gün hapishanede bir terörist öldü. Ben onların vekillerine 'milletvekili' demiyorum. Onlar bu asil milletin ismiyle vekillik yapabilecek şahsiyet ve karaktere sahip değil. Onlar terörün, PKK'nın vekilidir. Neymiş Diyarbakır'da o teröristin cenazesini havalimanında karşılayacaklar, sonra mezarlığa götürüp, defin töreni yapacaklarmış. Diyarbakır Valimizi aradım 'Sakın dedim havalimanının yanına bunları yaklaştırmayacaksın. Mezarlığın 1 kilometre etrafında bunların cismini görmek istemiyorum.' O eski Türkiye'deydi. Gideriz, yaparız, ederiz. Bu ülkede teröre bulaşan, destek veren, moral veren kimseye tahammülümüzün olmadığını burada Burdurlu hemşehrilerimizin huzurunda bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz bize güveninö diye konuştu.



'AYAĞIMIZIN UCUNA BAKMAKTAN, GELECEĞE BAKTIRMADILAR'



Son 7 yılda Türkiye'yi kumpasın içine çekmeye çalışanların önümüzdeki 4.5 yılda da yeni bir senaryo hazırladığını belirten Bakan Soylu, şöyle devam etti:



"Hep hazırlıyorlar. Ne oldu yıllarca başı açık başı kapalı meselesiyle uğraştırmadılar mı? Ayağımızın ucuna bakmaktan, geleceğe baktırmadılar. Hep günlük meselelerle uğraştık. Bugün başı açık da, başörtülüsü de meclise giriyor mu? Ne oldu ülken mi bölündü? Memleket mi parçalandı? Tam tersi ülken büyüdü. Milletin birlik ve beraberlik içerisinde Cumhuriyet yükseldi. Memleket yükseldi."



'BU ZEHİRLİ DİLİ NASIL KULLANIRSIN'



Yeni bir fitne tohumu ekilmeye çalışıldığını söyleyen Bakan Soylu, şunları söyledi:



"Adamın biri, suratında meymenet yok. Bizim memlekette 'Allah adamın yüzünden rabbiyesini almış' derler. Sezai Temelli diye HDP'nin eş başkanı bir adam dedi ki 'Kürdistan'da biz, batıda AKP ile MHP'ye kaybettireceğiz.' Türkiye'de Kürdistan diye bir yer var mı? Peki biz yırtınıyoruz. Dr. Devlet Bahçeli, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan arkadaşlarımız, hepimiz 'Bu zehirli dili nasıl kullanırsın' diye. Siz Kılıçdaroğlu'ndan 'Edepsiz Sezai Temelli sen nasıl bu sözü söylüyorsun' diye bir cümle duydunuz mu? Siyasette baş olmak için siyasete girip de şimdi kuyruk olan Meral Akşener'den, atarlar yapıyor ya bazen, 'Sen nasıl böyle bir söz söylersin' diye duydunuz mu? Temel Karamollaoğlu'na şunun için kızıyorum. Diyor ki 'Çok ahlaksız bir kampanya yapıyorsun.' Ahlaksızlığı yapan ben miyim yoksa 24 Haziran seçimlerinde iki milletvekilliği için rahmetli Necmettin Erbakan'ın partisini götürüp PKK'ya yamayan sen misin? Yazıklar olsun. Şimdi Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan Şanlıurfa'da kapı kapı onları kazandırmak için birlikte omuz omuza, kapı kapı çalışıyorlar."



'KAMUOYU, MEDYA DUYACAK NELER OLDUĞUNU'



Burdurlulara içini dökmeye geldiğini söyleyen Bakan Soylu, "Benden önce de İçişleri Bakanı vardı. Benden sonra da olacak. Bizden çok var. Ama bu memleketten bir tane var. Bu memlekete gözünü dikenin gözünü oyarız alimallah. Adam orada durmuyor ki devam ediyor diyor ki 'İstanbullu İmamoğlu, Ankaralı Mansur Yavaş kazanacaksanız, sizi biz kazandıracağız. Pazartesiden sonra alacaklarımızı alacağız. Sözleşmeyi, protokolleri imzalamışlar öyle imzalamışlar ki hemen hemen her yerde imzalamışlar. Taahhüt altına almışlar. Bugün yarın kamuoyu, medya duyacak neler olduğunu. Nasıl belediye başkan yardımcılıklarının HDP ve PKK'lılarla paylaşıldığını, nasıl yönetim kurulu üyeliklerinin HDP ile paylaşıldığını" dedi.



'BUNLARI YERLEŞTİRDİLER'



Doğu ve Güneydoğu'da 94 belediyeyi aldıklarını kaydeden Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Teröre yardım eden, para gönderen, oraya gidenlere 'İşe girmek istiyorsan kardeşini dağa gönder' diyen, lojistik sağlayan, teröre destek veren, güç veren 94 belediyeyi aldık. O zaman biz yanlış yaptık Burdurlular. 325 belediye meclisi ve il genel meclisi üyelerini Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti, Saadet Partisi listelerinden PKK'lıyı, HDP'liyi meclise sokacaklar. Kimisi patlayıcı taşımış, kimisi jandarma karakolu, polis karakolu bombalamış, kimisi PKK için uyuşturucu taşımış, kimisi kuryelik yapmış, kimisi haraç toplamış. Allah'ınızı severseniz. Bunları yerleştirdiler. Bize diyorlar ki, 'Siz bizim belediyeleri görevden alırsınız ha. Siz Doğu ve Güneydoğu'da huzur getirdik diyorsunuz ha. Bizim oralardan kaynak bulmamızı engelliyorsunuz ha. Şimdi biz sizin şehirlerinize bir çökelim de görün bakalım, huzurunuzu, sızalım da görün bakalım neler yapacağımızı.' O zaman biz yanlış mı yaptık? Bu çocuklarımız Gabar'da, Cudi'de, Kato'da Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Besler Deresi'nde, Şenyayla'da, Tunceli'de, Ali Boğazı'nda mücadele eden evlatlar. 6 yaşındaki çocuğunun kokusuna doymadan oraya gidip, bayrak için, namus için, ezan için, bu milletin birliği için fedai can etmeye hazır evlatlar niçin orada duruyor? O zaman biz ne söyleyeceğiz şehit ailelerine, eşine, çocuğuna, gazilerimize, ne anlatacağız'ö



'HER TÜRLÜ HINZIRLIĞI YAPIYORLAR'



Doğu ve Güneydoğu'yu bilen biri olduğunu söyleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:



"31 Mart'ta bir zafiyete uğrarsak bilesiniz ki 1 Nisan'da 6 yaşındaki masum çocuğun eline taşı verirler, kaymakamları valileri sokağa çıkarmazlar. İtibarını alt üst ederler. Yapmadılar mı daha önce? Her türlü hınzırlığı yapıyorlar. Şimdi biz onları Doğu ve Güneydoğu'da kıstırdık. Onlara adım attırmıyoruz. Burunlarını dışarıya çıkartmıyoruz. Şimdi CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi bir yaşam tüneli açıyor. Ne olursunuz bunlara bu fırsatı vermeyelim. Türkiye'nin her yerinde vermeyelim. Burdur'da vermeyelim. Bunlara bunun faturasını keselim. İmzaladıkları protokolün altında sizlerin, şehitlerin, gazilerin, imzaları var mı? 13- 14 yaşında dağa götürülüp, eli böğründe kalan 'kızım kızım' diye ağlayan annelerin imzası var mı? Kimin imzası olduğu belli. FETÖ'nün iti iki gün önce Amerika'dan havladı. Kandil'dekiler havlıyor, nerede olduklarını ortaya koyuyorlar. 'Biz beraberiz' diyorlar. Gözümüze baka baka, çekinmiyorlar. Kimin imzası var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in imzası var. Bunları bir evladınız olarak, bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Önümüzdeki 4.5 yılda bizi heder etmek istiyorlar. Hedeflerimize ulaşmamızı istemiyorlar."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Bakan Soylu'nun miting alanına gelişi



Bakan Soylu'nun halkı selamlaması



Bakan soylu'nun konuşması



Detay



Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



=========================



Bakan Soylu: PKK'nın şah damarını kestik (3)



BAKAN SOYLU'DAN AKSARAY'DA MİTİNG



Burdur'un ardından Aksaray'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Aksaray İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Miting alanı girişinde kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılaşan Bakan Soylu, yoğun ilgi nedeniyle güçlükle ilerleyebildi. mitingde konuşan Soylu, Türkiye'nin büyümemesi ve güçlenmemesi için yıllardır ekonomik ve terör saldırıları gerçekleştirildiğini belirtti. Ülkede başbakan ve bakanların asıldığını, defalarca darbelerin gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Soylu, "Son 7 yılda anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Gezi olayları, 17-25 Aralık, ardından 6-7 Ekim, 7 Haziran'dan sonra, PKK'nın siyasi kolu var ya HDP yüzde 13 oy alınca alınca oraları yaktı yıktı. 15 Temmuz darbesinden sonra da durmadılar. Irak'ın kuzeyinde devlet kurmak istediler, referandum yapıp. Amerika'ya, Avrupa'ya güvenip, devlet kuracağız demediler mi? Ama Recep Tayyip Erdoğan engelledi" diye konuştu.



'LİSTEYİ KANDİL VERDİ'



Konuşmasında Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na yüklenen Bakan Soylu, "Saadet Partisi'nin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bana diyor ki 'ahlaksız bir kampanya yürütüyorsun' Temel efendi, ahlaksız ben miyim? 2 milletvekili için rahmetli Erbakan'ın milli görüşünü PKK'ya satan sen misin ahlaksız. Öyle tezgahlar yapıyorlar ki, bugün Şanlıurfa'da Apo'nun yeğeni Ömer Öcalan kapı kapı Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmak için Saadet Partililerle beraber geziyor. Doğu'da ve Güneydoğu'da iki vilayete PKK bugüne kadar sızamadı. Birisi Şanlıurfa diğeri Adıyaman'dır. İkisine de şimdi Saadet Partisiyle girebilmek için bir oyunu, bir senaryoyu ortaya koyuyorlar. Dertleri şu; önümüzdeki seçimsiz 4,5 yılda önümüze nifak tohumları ekip, bu memleketin hedefleriyle buluşturmamak, bu memleketi 4,5 yılda rahat ettirmemek. 325 PKK ve HDP iltisaklıyı CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti listelerinden aday yaptılar. Kim bunlar PKK'ya patlayıcı taşıyanlar, uyuşturucu ekip, parasını PKK'ya nakledenler, PKK adına haraç toplayanlar, karakol bombalayanlar, PKK adına kuryecilik yapanlar, haber alıp haber götürenler. Kendileri yazmadı bu listeleri, kandil listeyi verdi. Bunlar bunları tanımazlar. Teker teker yukarıdan aşağıya bunları yazdı verdiler." diye konuştu.



'DAHA ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER ORTAYA ÇIKACAK'



Seçime kısa bir süre kala farklı konuların ortaya çıkacağını ifade eden Bakan Süleyman Soylu şöyle devem etti:



"Perdenin arkasında başka, perdenin önünde başka senaryo ortaya koymaya çalışıyorlar. Diyor ki, 'kazanacaksanız, bizim oylarımızla kazanacaksınız.' Diyor ki 'Pazartesi'den sonra alacaklarımızı, sizden alacağız.' Sözleşme imzalamışlar. Bugün yarın daha önemli sözleşmeler ortaya çıkacak. Belediye başkan yardımcılıklarını paylaşmışlar. Şirket yönetim kurulu üyeliklerini paylaşmışlar her şeyi paylaşmışlar. Bu sözleşmeyi kimle yaptılar biliyor musunuz? Bu sözleşmeyi imzalayan baş olmak için ortaya çıkan, şimdi kuyruk olan Meral Akşener, Temel Karamollaoğlu ve Kılıçdaroğludur.ö



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bakan Süleyman Soylu'nun alana gelişi



-Bakan Süleyman Soylu'nun konuşması



-Detaylar



Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



===========================



Bakan Kasapoğlu: Şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu coğrafyayı kimseye yar etmeyeceğiz







GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nın daveti üzerine Kırıkkale'ye geldi. Burada partililer tarafından karşılanan Kasapoğlu, Karakeçili ilçesi ile Hacılar Beldesinde düzenlenen mitinglerle halka seslendi. Miting alanında AK Parti'nin seçim müziklerine eşlik eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Ne diyor şarkımızda, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi.' Siz gecenin bu saatinde bu soğuğunda buradaysanız, bu sevda da bitmez bu aşkta bitmez. Onca tuzaklara rağmen, kumpaslara rağmen, ihanet şebekelerine rağmen, hep bu asil davanın yanında yer aldınız ve dik durdunuz. Biliyorsunuz, 31 Mart bir yerel seçim ve aynı zamanda önemli bir dönemeç. Ülkemizin tökezlemesini isteyenler var. Ülkemize diz çöktürmek isteyenler var. Ülkemizin ilerlemesini, kalkınmasını engellemek isteyenler var. Çünkü Cumhurbaşkanımız, bu ülkenin dik duruşunu tüm dünyaya ispat etti. Ne dedi, 'Dünya beşten büyüktür' dedi. Bu anlı şanlı bayrağın dalgalanmasını hazmedemeyenler var. İşte bunlara inat, çok çalışacağız. Aziz şehitlerimizin bize vatan kıldığı bu aziz coğrafyayı hiç kimseye yar etmeyeceğiz. Bunu da inşallah bugüne kadar sizlerle birlikte el ele omuz omuza vererek başardık. Bundan sonra daha çok çalışacağız, gençlerimiz için iş, AŞ üretmeye devam edeceğiz. Yarınlarımız için çalışmaya devam edeceğiz."



Bakan Kasapoğlu, AK Parti'nin Hacılar Belediye Başkanı Adayı Menduh Bağrıaçık'a seçim çalışmalarında başarılar diledi. Bakan Kasapoğlu'nun Kırıkkale'deki programlarına, Ak Parti Kırıkkale İl Başkanı Nuh Dağdelen ile Kırıkkale Belediye Başkan Adayı Mehmet Saygılı eşlik etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-------------------------------



Bakanın karşılanması



Bakanın sahnede çalınan müziklere eşlik etmesi



Bakanın konuşması



Bakanın son mitinginde seçim müziklerine eşlik etmesi



Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



==========================



AK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltı







İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı. Çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.



Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G., AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taş atarak camlarını kırdı. Maddi hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G., iddiaya göre kendilerine tepki gösteren AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp etti. Şikayet üzerine Ş.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.







Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



==========================

