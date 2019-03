Dha Yurt Bülteni-19

Bahçeli: Erken seçim yoktur (2)'İTTİFAKIMIZIN HEDEFLERİ SARSILMAZ DÜZEYDEDİR'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osbmaniye'deki programının ardından Mersin'e geçti.

Bahçeli: Erken seçim yoktur (2)



'İTTİFAKIMIZIN HEDEFLERİ SARSILMAZ DÜZEYDEDİR'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osbmaniye'deki programının ardından Mersin'e geçti. Partisinin İl Başkanlığı tarafından eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde düzenlenen mitingde konuşan Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın önemini vurguladı. Bahçeli, "Cumhur İtitfakı masa başında kurulan bir ittifak değildir. Cumhur ittifakı çıkara dayalı bir ititfak değildir. İttifakımızın duruşu, iradesi, mayası, hamuru, ahlakı sağlamdır, hedefleri sarsılmaz düzeydedir. 15 Temmuz gecesi milli direniş sonucunda yükselen ruhun ünvanıdır Cumhur İttifakı. Türkiye'nin aydınlık ufkudur Cumhur İttifakı. 31 Mart'ta milli bekamız üzerindeki sis perdesini yırtıp atacaksınız. Yalnızca belediye başkanı seçmeyeceksiniz, Türkiye'nin üzerindeki hain planları silip atacaksanız. Dedikodu ile geçirecek vakit yoktur. Siyasi ayak oyunları ile Mersin'i meşgul etmeye kimsenin hakkı yoktur. Mersin'in yükselişinin önüne kimse geçemeyecektir. Önümüzdeki 5 yıl için sizlerin iradesini istiyoruz. Herkes tersine giderken biz Mersin'i daha da geliştirmek amacındayız. Mersin'in hizmetine talibiz. Yaşasın Mersin, yaşasın Türkiye, yaşasın milli beka. Sonsuza kadar var olsun büyük Türk Milleti" diye konuştu.



'ATATÜRK'ÜN CHP'Sİ NEREDE?'



CHP'ye oy veren seçmenleri Cumhur İttifakı çatısı altında toplanmaya çağıran Bahçeli, CHP yönetimine ağır sözlerle tepki gösterdi. Bahçeli, "Bugünkü CHP yönetimi Türkiye'nin muhaliflerinin esaretine girmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK'nın eline geçmiştir. Atatürk'ün CHP'si nerede?, bugünkü CHP nerededir? Terör örgütleri ile ilişkili kişileri belediyelere taşımayı amaçlayan bu CHP'dir. HDP ile pazarlık yapıp belediyeleri peşkeş çekmeye çalışan bu CHP'dir. PKK'lara 'Arkadaş' diyen bu CHP'nin ipotekli başıdır. 'YPG bize mi saldıracak?' diyen bu CHP'nin genel başkanıdır. CHP genel başkanı kalkmış bize milliyetçilik anlatıyor" ifadelerini kullandı.



'KILIÇDAROĞLU ÜLKÜCÜ OLURSA GÜNEŞ BATIDAN DOĞAR'



Kılıçdaroğlu'nun milli silah sanayisinden rahatsız olduğunu savunan Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sakarya Arifiye'deki Tank Palet Fabrikası üzerinden yalan üstüne yalan konuşuyor. Milli silah sanayiinden rahatsız. Çünkü Tank Palet Fabrikası'nda yapılacak silahlar YPG'yi vuracak. Çünkü burada üretilen silahlar PKK'yı hedef alacak. Korkusu budur, kaygısı budur, telaşı bu yüzdendir. Ancak çabası boşunadır. Kılıçdaroğlu'nun maskesi düşmüştür. İhanet senaryosundaki rolü kabusa dönmüştür. Silah konusunda muasıp odakların eline bakılsa memnun olacak. ABD'nin tutsağı olunsa havalara uçacak. Türkiye sevgisi kalmamış, millete aidiyet hissi sıfıra inmiş. Kılıçdaroğlu milliyetçilikten bahsediyor. Fren tutmuyor, ülkücü olduğunu iddia ediyor. Keşke olsaydı, keşke ülkümüzden feyzlenseydi. Bırakın milliyetçiliği, milliliğinden bile eser kalmadı. Kılıçdaroğlu milliyetçi olursa dünya tersten döner. Kılıçdaroğlu ülkücü olursa güneş batıdan doğar. Bugünkü CHP yönetimi denizdeki balığın karada komisyonculuğunu yapacak kadar fütursuzdur. Bugünkü CHP yönetimi, 'Denizden geçeyim' derken çayda boğulacak kadar fikirsizdir, kabiliyetsizdir. Bugünkü CHP ve İP yönetimi düştükleri denizde çoktan HDP, PKK, FETÖ yılanına sarılmışlardır. Deniz dalgasız, gemi dümensiz. CHP ve İP yönetimi yalansız olmaz, yalansız duramaz. Bunlar bozguncudur, fesat yuvasıdır. CHP'ye oy veren kardeşlerim, gelin bu zillet ehillerinden vazgeçin."



Diyarbakır'da aranan PKK şüphelisi, Çağlayancerit'te yakalandı (2)



TUTUKLANDI



Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde terör örgütü PKK'ya silah temin etmek suçundan aranırken jandarma tarafından yakalanan M.S.A. hakkında 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen M.S.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



==============================



ADIYAMAN'DA KOMŞU AİLELER ARASINDA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI, 3 GÖZALTI







ADIYAMAN'da, komşu aileler arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.



Kavga, akşam saatlerinde Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan komşu iki aile arasında tartışma çıktı. Tartışma, diğer aile fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Hüseyin İpekçi kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İpekçi'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan İpekçi'nin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen polis, kavgaya karışan Umut A., Mustafa A. ve Ferit A.'yı gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.



Ekiplerin mahalledeki güvenlik önlemi sürüyor.



====================



MERTCAN'DAN KORKUNÇ İDDİA: 'DELİL KALMASIN' DİYE BENİ DE VURDULAR







KAYSERİ'nin Pınarbaşı İlçesi'nde, husumetli oldukları belirtilen amca çocukları arasında çıkan ve 2 kişinin öldüğü, 1 çocuğun da yaralandığı olayla ilgili açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Silahlı kavgadan yaralı kurtulan Mertcan Çadır (12), mahkemede olayı anlatırken korkunç bir iddiada bulunarak, " 'Çocuğu da vurun delil kalmasın' denildiğini duydum ve sonrasında beni de vurdular" dedi.



Pınarbaşı ilçesi Tahtalı Mahallesi'nde 19 Nisan 2017 tarihinde, aralarında daha önce husumet bulunan amca çocukları Mustafa Çadır (25) ile Murat Çadır (26) tarlada karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle her iki taraf da yanlarında bulundurdukları tüfek ve tabancalarla birbirlerine ateş etti. Bu sırada Mustafa Çadır'ın yanında bulunan kardeşi Mertcan Çadır da kavganın arasında kaldı. Vücuduna kurşun isabet eden Mustafa Çadır olay yerinde öldü. Murat ve Mertcan Çadır ise yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Murat Çadır'ı Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi, Mertcan Çadır'ı ise Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Murat Çadır da, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yaralanan Mertcan, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olaya karıştıkları belirlenen Yeter (61), Mahmut (30) ve Sinan Çadır (25) yakalanarak gözaltına alındı. Adliyede hakim karşısına çıkan anne ve 2 oğlu, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasına, tutuksuz sanıklar Yeter, Sinan ve Mahmut Çadır, olayda ağabeyi ölen ve kendisi de yaralanan Mertcan, babası Tahtalı Mahallesi Muhtarı Recep Çadır ile avukatları katıldı. Duruşmada savunmasını veren Yeter Çadır, oğulları Ahmet ve Sinan Çadır'la birlikte tarlalarında çalıştıklarını, bu sırada husumetli oldukları Mustafa ile kardeşi Mertcan Çadır'ın üzerlerine küfürler ederek geldiklerini, kendisinin de çok korktuğunu ve gübre torbalarının arkasına saklandığını söyledi. Yeter Çadır, suçsuz olduğunu belirterek, beraatini istedi.



Sanık Sinan ve Mahmut Çadır kardeşler de, olaya karışmadıklarını belirterek, yaralanan kardeşleri Murat'ı hastaneye kaldırdıklarını ifade etti. Çadır kardeşler, mahkemeden beraatlerini istedi.



Olayda yaralanan mağdur Mertcan Çadır ise psikolog nezaretinde verdiği ifadesinde, tüyler ürperten iddiada bulundu. Mertcan Çadır, "Ben ağabeyimle beraber tarlamıza ilaç atmaya gittik. İşimizi bitirip malzemeleri toplarken Murat Çadır, küfür ederek ağabeyim Mustafa'nın üzerine yürüdü. Bu sırada tabancayla havaya ateş ediyordu. Ağabeyim de onun üzerine yürüyünce kendi tarlalarına doğru kaçmaya çalıştı. Bu sırada ağabeyimin elinde de tabanca vardı ve ateş ederek Murat'ı vurdu. Daha sonra Murat'ın ağabeyi Sinan geldi ve yere çömelerek av tüfeğiyle ateş edip ağabeyim Mustafa'yı vurdu. Ağabeyim yaralanıp yere düşünce Yeter ve oğlu Mahmut Çadır ile 2 kişi daha olay yerine geldi. Yeter Çadır'la birlikte bir kişi daha 'Çocuğu da vurun delil kalmasın, hepsini toplayın' dediğini duydum. Bunun üzerine Mahmut Çadır da bana ateş etti ve ben de vurulup yaralandım. Yaralı olan oğulları Murat Çadır'ı traktöre koyup götürdüler, ağabeyim Mustafa'yı ve beni orada bıraktılar. Daha sonra da olay yerinden silahları topladılar" dedi.



Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava, sanık avukatlarının savunma yapmaları için 1 Mayıs'a ertelendi.



===========================



6 SAAT ARAYLA VEFAT EDEN YAŞLI ÇİFT, YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ



ZONGULDAK,- ZONGULDAK'ta 6 saat arayla vefat eden Reyhan Şakir(81) ile Osman Şakir (86) çiftinin cenazeleri yan yana toprağa verildi.



On Temmuz Mahallesi'nde yaşayan Reyhan Şakir dün akşam saat 22.00 sıralarında evinde rahatsızlandı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Reyhan Şakir, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ereğli ilçesindeki özel hastanede tedavi yaklaşık 1 aydır tedavi gören eşi Osman Şakir'in de aynı saatlerde kalbi durdu. Osman Şakir'in kalbi, doktorların müdahalesi sonucu tekrar çalıştırıldı. Osman Şakir, saat 04.00 sıralarında ise hayatını kaybetti. 60 yıldır evli oldukları öğrenilen yaşlı çiftin yakınları iki acı haberle üzüntü yaşadı.



YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER



Reyhan ve Osman Şakir çifti, bugün öğle namazının ardından On Temmuz Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Çiftin oğlu Hüseyin Şakir, babası ve annesini birkaç saat arayla kaybettiklerini anlatarak, "1 ay önce yoğun bakıma yattı babam. Yoğun bakıma yatması nedeniyle annem üzülüyordu. En son cumartesi günü ablamın eşi rahatsızdı. Annem orada biraz fenalaşmıştı. Dün acile getirdik ambulansla. Solunumu durdu. Doktorun çabasına rağmen kurtaramadık. Saat 22.30 gibi rahmetli olduğu söylendi. Sabaha karşıda babamın rahmetli olduğu haberi geldi." dedi.



==========================



BAKAN KASAPOĞLU: HER İMKANI GENÇLERİMİZE SUNACAĞIZ







GENÇLİK ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Balıkesir ziyareti kapsamında 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü' programına katıldı. Hükümet olarak gençlere her türlü imkanı sunmaya gayret ettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Biz her imkanı her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun" dedi.



Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında Balıkesir'e geldi. İlk olarak Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Üniversiteli Gençlerle Genç Kürsü' programına katılan Bakan Kasapoğlu'na AK Parti Balıkesir milletvekilleri Yavuz Subaşı, Belgin Uygur, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Karesi Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Yücel Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Ahmet Sağlam ile gençlik kolları üyeleri eşlik etti. Her gittiği ilde gençlerle buluştuğunu söyleyen Bakan Kasapoğlu, gençlerin en önemli varlıkları olduğunu söyledi.



'YEREL YÖNETİMLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPACAĞIZ'



Gençleri geleceğe hazırlamak konusunda kendilerini sorumlu hissettiklerini belirten Bakan Kasapoğlu, "Çünkü yarın bu ülkeyi sizler emanet alacaksınız. Tıpkı bugün bizlerin emanet aldığı gibi. Sizler de daha güzel bir şekilde ülkemizi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Bizim amacımız da sizi bugünlerden yarınlara hazırlamak için her ne imkan var ise onları sizler için seferber etmek. Elbette biz bunu merkezi yönetim olarak yaptığımız gibi yerel yönetimlerimizle de iş birliği halinde yapacağız. Yerel yöneticilerimizde mutlaka ve mutlaka sizler öncelikli gündemlerinde varsınız. Hem onlar çalışıyor hem biz çalışıyoruz. Hem de ortaklaşa yaptığımız bir takım çalışmalar var. Biz yerel yönetim ve merkezi yönetim iş birliğini çok önemsiyoruz. Oluşacak sinerjiyi çok önemli ve kritik görüyoruz. Bu manada da inşallah 31 Mart sonlarında da hem Büyükşehirimizde hem de ilçelerimizde gençlerimiz ve kadınlarımız öncelikli olmak üzere çok daha güzel imkanları sizlere hazırlamak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.



'MUHALEFETE RAĞMEN SEÇİLME YAŞI 18 OLDU'



Gençlere önem verdiklerine dair somut ispatların da olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle dedi:



"Nedir onlar? Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı konu gençler. Gençlerimizi sevdiğini ve gençleri önemsediğini hem ifadesiyle ortaya koyan bir liderimiz, hem de icraatlarıyla ortaya koyan bir liderimiz var. Eskiden seçilebilmek için 30 yaşında olmanız gerekiyordu. Şimdi kaç oldu yaş? 18 oldu. Bu nasıl oldu? Cumhurbaşkanımızın sizlere güveni, sizlere olan muhabbeti ve bu konudaki muhalefete rağmen. Bir muhalefet vardı 'Aman seçilme yaşını düşürmeyin. Çoluk çocuğu Meclise sokmayın' tarzı yaklaşımları vardı muhalefetin. Onlara hiç Cumhurbaşkanımız itibar etmedi ve bugün hamdolsun gençlerimiz en güzel şekilde bizleri parlamentoda temsil ediyorlar. Mutlaka içinizde Belediye Meclisine girecek genç arkadaşlarımız da vardır. İnşallah belediye meclislerinde de, bazen il genel meclislerinde de, Büyükşehir olmayan yerlerde gençlerimiz temsil edecekler. Biz her imkanı, her fırsatı gençlerimiz için çalışmak ve gençlerimiz için seferber etmek noktasında devam edeceğiz. Bu konuda elbette sevgili gençler sizlerin bu sürece katkıları çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bakanlığımızla diyaloğunuzu iyi ve güçlü tutun."



Bakan Kasapoğlu konuşması sonrasında gençlerin sorun, görüş ve önerilerini dinledi. Bakan Kasapoğlu Balıkesir ziyareti kapsamında Susurluk ilçesinde düzenlenecek olan 'Sevgi Yürüyüşü' ve merkez Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi'nde düzenlenecek olan mitinge katılacak.



===================



KAÇARKEN ATTIKLARI POŞETTEN 2 BİN YILLIK TARİH ÇIKTI



KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilden atılan poşetin içinden Roma dönemine ait 2 bin yıllık gümüş sikke çıktı.



Elbistan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Elbistan-Malatya Karayolu'nun Söğütlü Mahallesi yol ayrımında kontrol noktası oluşturdu. Bir otomobil kontrol noktasına yaklaştığı sırada karayolundan tali yola geçti. Uygulama yerindeki polisler şüphelenerek aracın peşine düşerken, bu sırda otomobilden dışarı poşet atıldı.



4 FARKLI İMPARATOR DÖNEMİNE AİT



Kovalamacının sonunda durdurulan araçtaki M.I. gözaltına alınırken, poşetten 56 gümüş sikke çıktı. Şüphelinin evinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sikkelerin 2 bin yıllık Roma dönemine ait olduğu ortaya çıktı. Sikkelerin Roma döneminin 4 farklı imparatoru zamanında basıldığı belirlenirken. M.I. hakkında yasal işlem başlatıldı.



==================



KUVVETLİ RÜZGAR DENİZE DÜŞÜRDÜ



EREĞLİ(Zonguldak),- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, limanda yürüyüş yaparken şiddetli rüzgar nedeniye denize düşen Mehmet Filizkıran'ı(59) balıkçılar kurtardı.



Olay, saat 17.30 sıralarında bozhane mevkiinde meydana geldi. Limanda yürüyüş yapan Mehmet Filizkıran, kuvvetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek denize düştü. Suda çırpınmaya başlayan Mehmet Filizkıran'ı balıkçılar kurtardı. Sudan çıkarılan Mehmet Filizkıran, gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Filizkıran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



