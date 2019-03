Dha Yurt Bülteni -19

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)ZANLI TUTUKLANDIZeynep Esin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Kerem Solako, emniyetteki soruşturmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Zeynep'in katil zanlısı teyzesinin oğlu gözaltında (4)



ZANLI TUTUKLANDI



Zeynep Esin'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Kerem Solako, emniyetteki soruşturmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı Kerem Solako, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.



KIRKLARELİ



================================



ADANA'DA BAŞÖRTÜLÜ GENÇ KIZLARA HAKARET İDDİASINA SORUŞTURMA



ADANA'da, yolda karşılaştığı başörtülü 2 genç kıza hakaret edip, fiziki müdahalede bulunduğu iddia edilen kadın hakkında şikayet üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



Olay, merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar üzerinde 27 Mart'ta saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Tekel bayisinden sigara alıp çıkan bir kadın, yürürken karşısına çıkan başörtülü Yaren D. ve Caziye Ö.'ye iddiaya göre önce hakaret etti, ardından da fiziki müdahalede bulundu. Yaşananlar, caddedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansırken, saldırıya uğradığını söyleyen genç kızlardan Yaren D., hastaneye giderek darp raporu aldı. Henüz kimliği saptanamayan kadının yüzlerindeki peçeyi açmaya çalıştığını ileri süren 2 genç kızın şikayeti üzerine, 'kasten yaralama' ve 'hakaret' iddiasıyla savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.



İfade veren kızlardan Yaren D., kaldırımdan geçen kadının önce kendilerine hakaret ettiğini, ardından da yüzündeki peçeyi açmaya çalışıp, elini, yüzünü çizdiğini ileri sürdü. Yaren D. ifadesinde, "Sarışın 35-40 yaşlarında renkli gözlü bir kadın, bize hitaben '......' diye bağırdı. Arkadaşım 'Pardon bir şey mi dediniz?' diye sordu. Kadın hakaretlerini sürdürdü. Daha sonra kadın, üzerime yürüdü. Peçemi açıp elimi, yüzümü çizdi. Daha sonra kadını uzaklaştırdılar. Kadına 'Polisi arıyorum' dediğimde, 'Ara ara' dedi. Sonra olay yerinden nereye gittiğini bilmiyorum" dedi.



Caziye Ö. de ifadesinde benzer iddialarda bulundu. Caziye Ö., "Kadına 'Bu örtü Allah'ın emri' dedim. Daha sonra kadın Yaren'in peçesine saldırdı ve yüzünü çizdi. 'Burası Türkiye Cumhuriyeti burada yaşayamazsınız' dedi" diye konuştu.



İddialarla ilgili soruşturma başlatılırken, genç kızlara saldıran kadının kimliğinin saptanarak, ifadesinin alınması için çalışmanın sürdüğü bildirdi.



Görüntü Dökümü



---------------------------



Çarşaflı kızların kaldırımda yürümesi



Kadının kızlarla tartışması ve yaşanan arbede



Vatandaşların kızları sakinleştirmeye çalışması



Kızın telefonla görüşmesi



Polis aracının gelişi



Kızların polis aracına binerek gidişi



SÜRE: 02'32" BOYUT: 282 MB



///////////////////////////////



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------



Olay yerinden aktüel görüntüler



SÜRE: 35" BOYUT: 65 MB



Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: ADANA,



=============================



TBMM Başkanı Şentop: Türkiye, sözü dinlenen ülke haline geldi(2)



'BEKA MESELEMİZİ AKLIMIZDA SÜREKLİ TUTMAK MECBURİYETİNDEYİZ'



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çorlu'nun ardından geçtiği Marmara Ereğlisi ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından düzenlenen ve şehit alileleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bulunduğu yemeğe katıldı. Burada konuşan Şentop, şöyle dedi:



"Bizim bu topraklarda bir beka meselemiz var. Biz millet olarak atacağımız her adımda bu beka iddiamızı ve meselemizi aklımızın bir köşesinde sürekli tutmak mecburiyetindeyiz. Atacağımız her adımı bunu hesaplayarak atmak mecburiyetindeyiz. Hamdolsun Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimiz yeniden kendisine geldi. Bu beka meselesini önemli bir mesele olarak aklımızın bir köşesinde tutuyoruz.İşte 15 Temmuz'da yaşadığımız hadise. Türkiye birçok darbe gördü. Bunlar içerisinde en haini, darbe ötesinde bir işgal teşebbüsü olarak değerlendirdiğimiz şey 15 Temmuz'da yaşadığımızdı. Bütün darbeler uluslararası irtibatları olan işlerdir. Dünyanın istihbarat örgütleri mutlaka bu darbeyi yapanlarla irtibat halinde oluyorlar. Başka türlü bu darbeyi gerçekleştirmek mümkün değil. Uluslararası örgütlerin bir maşası olarak, ajanı olarak ve görevlisi olarak bir darbe gerçekleştirme teşebbüsü ilk defa oluyor 15 Temmuz'da. İşte o zaman milletimiz sokaklara döküldü. Milletimiz ilk defa göğsünü tanklara uçaklara siper etti. Cumhurbaşkanımızın liderliği önemli, neden? Liderlik şu 'sokaklara, meydanlara çıkın' dediği zaman o gece milletimiz sokaklara ve meydanlara çıktı. Bir başka siyasetçi söylemiş olsaydı sokaklara çıkar mıydı? Çıkmazdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminde kavganın en yoğun olduğu Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı ve kavganın göbeğine gitti."



'DARBE İÇİN KADEH KALDIRIYOR'



Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 15 Temmuz gecesi konuşmasına da değinen Şentop, "Dün Edirne Belediye Başkanı o gece bir meyhanede kafa çekerken darbe için kadeh kaldırıyor. 'Geceden haberimiz var' diye darbenin şerefine kadeh kaldırıyor belediye başkanı. Balkan harbinde göçü yaşayan o süre içerisinde yaklaşık 5 milyondan fazla insanı Rumeli topraklarında kaybedenlerin yaşadığı bir bölgede bu şekilde bir şuursuzca darbe ve içtihat destekçiliği yapan bir insandan utanç duyduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-TBMM Başkanı Şentop'un gelişi



-Salonda katılanlar ile selamlaşması



-Şentop'un konuşması



-Hediye takdimleri



-Detaylar



Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ),



========================



KIRKAĞAÇ'TA 2 BİN 400 UZMAN ERBAŞ GÖREV YERLERİNE UĞURLANDI







MANİSA'nın Kırkağaç ilçesindeki 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında kursiyer olarak 20 haftalık eğitimlerinin tamamlayan 2 bin 400 uzman erbaş, törenle görev yerlerine uğurlandı.



Kırkağaç 6'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitimlerini tamamlayan uzman erbaşların görev yerlerine dağıtımı için düzenlenen törene Manisa Valisi Ahmet Deniz, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz, bazı siyasi partilerin temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve uzman erbaşların yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Kırkağaç 6'ncı Jandarma Alay Komutanı Albay Ahmet Sel, törenin açılış konuşmasını yapıp, görev yerlerine gidecek uzman erbaşlara yeni görevlerinde başarı diledi. Ardından, çeşitli dallarda dereceye giren uzman erbaşlara Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Manisa Valisi Ahmet Deniz tarafından çeşitli hediyeler verildi.



Orgeneral Arif Çetin konuşmasına, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun sevgi ve selamlarını iletiyorum" diyerek başlayıp, "Tarihi şan ve şerefle dolu Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na uzman erbaş yetiştiren 6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığımızın bu önemli gününde sizlerle burda olmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.



Konuşmaların ardından komandolar çeşitli gösteriler sundu. Komandoların gösterisi tören alanını dolduranlar tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Tören, geçit merasimi ile sona erdi. Törenin sonunda Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, uzman erbaşların ailelerini kırmayıp, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Geçit töreni



Konuşmalar



İzleyenler



Törenden genel ve detay



MANİSA



=======================



TAMİR SIRASINDA OTOMOBİLDE YANGIN ÇIKTI: 3 YARALI



KONYA'nın Ereğli ilçesinde otomobilin tamiri sırasında çıkan yangında 3 kişi yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Yangın, saat 14.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde Volkan Özyıldız'a ait otomobil tamirhanesinde meydana geldi. Volkan Özyıldız ile işçiler Ömer Cangül ve Suriye uyruklu Muhammet El Ambut, 51 KL 363 plakalı otomobili tamir ederken henüz belirlenemeyen nedenle araç alev aldı. Yangında 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobildeki alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yeri ve çevresinde de hasar oluştu.



(Görüntü Dökümü



-----------------



İtfaiyenin müdahalesi



Araç ve iş yerinden detay



_ Genel ve detay



Haber- Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ KONYA DHA))



=======================



OTOMOTİV SEKTÖRÜNE KOLTUK ÜRETEN FABRİKADA YANGIN







BURSA'nın Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv sektörüne koltuk imalatı yapılan fabrikada yangın çıktı. Yangın, 7 itfaiye ekibinin müdahalesi ile büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.



Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren, otomotiv sektörü için koltuk üretilen fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sünger ve kumaş gibi kolay yanan malzemelerin de etkisiyle alevler kısa sürede fabrikanın bir bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle alevler fabrikanın dışındaki malzemelere sıçradı. Fabrikadan yükselen dumanlar Bursa'nın pek çok yerinden görüldü.



Olay yerine gelen 7 itfaiye ekibinde bulunan yaklaşık 40 itfaiye personeli yangını yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da zehirlenme yaşanmadı. Fabrikanın yanan kısmının kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.



Görüntü Dökümü:



-------------------------



-Soğutma çalışmalarından detaylar



-Yükselen dumanlar(amatör kamera)



-İtfaiye ve ambulans ekiplerinden görüntüler



-Fabrikadan dış detaylar



Haber: Enver Fatih TIKIR-İsmail SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,



========================



İzmir'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi (2)



RÜZGAR ETKİSİNİ SÜRDÜRÜYOR



İzmir'de sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar etkisini sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgiye göre, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinde kuvvetini arttırarak devam edecek. Saatte 75 ile 90 kilometre hıza ulaşması beklenen fırtınanın, yarın (cumartesi) akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. İzmir Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü, şiddetli fırtına nedeniyle sıcaklıkların düşeceğini ve İzmir, Manisa, Balıkesir'in iç ve doğu kesimlerinde kuvvetli zirai don riskinin bulunduğunu açıkladı. Yetkililer, meyve, sebze ve fide yetiştiricileri ile serada üretim yapan çiftçileri, gerekli tedbirleri alması konusunda uyardı.



Şiddetli rüzgar İzmir'in Aliağa ilçesinde de etkili oldu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-İzmir'de kıyılardaki fırtınadan görüntü



-Denizdeki kuvvetli dalgalardan görüntü



Haber-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,



====================



KARAMAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI



KARAMAN'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Aslı Dudu F. (44) ve Selvinaz Ü.'nün (28) kente uyuşturucu hap getireceği bilgisini aldı. Bunun üzerine takibe aldığı iki kadını, dün kent merkezi girişinde gözaltına aldı. Yapılan aramada kadınların üzerinden 180 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların miktarının eksik olması üzerine araştırmasını derinleştiren polis iki kadın ile onlarla bağlantılı olan Ali K.'nin kargo bilgilerine ulaştı. 3 kişinin, Karaman'da oturan Beytullah D. (24) ve Hasan B.'ye(28), koli halinde kargo gönderdiğini belirledi. Kargo şirketinde gönderilen kolileri inceleyen polis 3 bin 898 adet hap ele geçirdi. Bunun üzerine Ali K., Beytullah D. ve Hasan B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 489 adet daha uyuşturucu hap ele geçirildi. Böylelikle 4 bin 567 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiş oldu. 5 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü



---------------



Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi



Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))



======================================



GİRDİKLERİ EVDE KÖPEĞİ BANYOYA KİLİTLEYEN HIRSIZLARDAN SOYGUN



AMASYA'da girdikleri evdeki pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği banyoya kapatatan hırsızlar, çaldıkları parayla kayıplara karıştı.



Olay, Merkeze bağlı Şeyhcui Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., ve M.D., çiftine ait eve giren kimliği belirsiz hırsızlar, evde karşılarına çıkan pekines cinsi 'Çakıl' adlı köpeği görünce panikledi. Bir süre kovalamaca sonucu yakaladıkları köpeği banyoya kilitleyen hırsızlık, evde ziynet eşyalarını aramaya başladı. Hırsızlar, ev sahiplerinin birikmiş bin 800 dolar ve 50 euro parasını alarak kayıplara karıştı.



Eve dönen çiftin durumu bildirmesi üzerine, harekete geçen polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



Evin dışından detay



Hırsızlık yapılan evden detay



Olay yeri inceleme ekiplerinden detay



Diğer detaylar



Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,



==========================



KIZILTEPE'DE SEL; KERPİÇ EV İLE 3 AHIR YIKILDI



MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki gündür etkili olan sağanakla birlikte meydana gelen selde bazı evleri su basarken, kerpiç ev ve 3 ahır yıkıldı.



Kızıltepe ilçesine bağlı birçok mahallede iki gündür etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Yolların göle döndüğü ilçede Eşme Mahallesi'nde sel nedeniyle kerpiç ev ile 3 ahır yıkıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Evde kimsenin bulunmaması olası faciayı önlerken, ahırlarda bulunan 50 tavuk öldü.



Kerpiç evin sahibi Mehmet Kocaboğa, "Evimiz kerpiçti ve çöktü. Buzdolabı, fırın, çamaşır, çekyat, klima, 50 tavuk ve diğer hayvanlar gitti. Evde bulunan tüm eşyalarımız göçük altında kaldığı için kullanılamaz halde. Hiçbir şeyimiz kalmadı, sadece kendimizi kurtarabildik. Hem evimiz gitti hem de eşyalarımız. Çok mağdur olduk yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.



Köyde tahliye edilen evlerdeki aileler, konaklamaları için belediye tarafından sağlanan konutlara yerleştirildi. Selde, ölen ya da yaralanan olmadı. AFAD ekipleri selin vurduğu bölgelerde hasar tespit çalışması başlattı.



Kızıltepe Kaymakamı Mehmet Yüzer, selden zarar gören yerlerde inceleme yapıp, mağduriyetlerin giderileceğini söyledi.



Görüntü Dökümü



-------------



İlçede yıkılan ve ve ahırlar



Su basan evler



Kaymakamın incelemesi



Hasar tespiti



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: KIZILTEPE (Mardin),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kayalıklardaki Cesedin Sırrı Çözüldü! Balıkesir'den Gelip Çocukluk Arkadaşını Öldürmüş

Nişanlı Polis Çiftin Kıskançlık Tartışması Ölümle Bitti

Sanat Dünyası, Uçakta Taciz Edilen Erkan Petekkaya'ya Destek Oldu

İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti